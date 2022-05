FERRETTI GROUP È LA STAR DEL SALONE DI VENEZIA CON LA PREMIERE MONDIALE DEL wallypower58

Nella splendida cornice dell’Arsenale, il Gruppo conferma il primato di bellezza e innovazione con una magnifica flotta di 10 yacht capolavoro.

Venezia– Venezia come luogo del cuore, ma anche piazza strategica nel Mediterraneo Orientale. Tra il Salone Nautico, in programma dal 28 maggio al 5 giugno, e Ferretti Group il rapporto è sempre più stretto e di reciproca soddisfazione. Il Gruppo porterà infatti all’Arsenale, fascinosa location della kermesse, una straordinaria flotta di 10 imbarcazioni che esprimono al meglio lo stile inimitabile, l’energia innovativa e l’eccellenza progettuale tipici di ognuno dei brand.

Punta di diamante della partecipazione al Salone è l’attesissimo wallypower58, novità assoluta del cantiere Wally, che segna l’inizio del rinnovamento dell’iconica gamma del brand e che qui viene svelata in anteprima mondiale.

Al fianco della world première, Ferretti Group espone una strepitosa selezione degli yacht più emblematici della flotta:

-Ferretti Yachts 670, Ferretti Yachts 780, Ferretti Yachts 850 e Ferretti Yachts 1000

-Rivamare

-Pershing 6X e Pershing 7X

-wallytender43X

-Custom Line 106’

“Il Salone di Venezia è il luogo dei sogni per ogni appassionato di nautica: chi non vorrebbe ammirare le barche più belle del mondo nella città più bella del mondo?” ha dichiarato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. “È una gioia assoluta presentare la flotta Ferretti Group in uno scenario unico come l’Arsenale, sospeso magicamente fra heritage e contemporaneità. Presentiamo qui in anteprima mondiale una novità formidabile: wallypower58, prodigio di design e innovazione che segna l’inizio di una nuova era per la straordinaria gamma Wally. Esporremo anche i magnifici modelli dei brand Riva, Custom Line, Pershing e Ferretti Yachts, tra cui la spettacolare ammiraglia Ferretti Yachts 1000. Un sincero ringraziamento va al Sindaco Brugnaro e all’Amministrazione cittadina che dimostra ogni volta efficienza e capacità organizzativa senza eguali. Il Salone di Venezia è sempre più strategico e si è affermato come la più importante manifestazione di tutto il mediterraneo orientale.”

Dopo la seconda edizione del 2021, Venezia ribadisce la sua straordinaria crescita come uno dei principali eventi fieristici internazionali, grazie anche allo straordinario potere attrattivo dell’Arsenale, simbolo del secolare dominio militare della Repubblica Serenissima e cuore pulsante della sua industria navale. Per gli armatori e i tanti fan di Ferretti Group l’occasione è davvero da non perdere.

Anche in occasione del Salone Nautico di Venezia, Ferretti Group rinnova la collaborazione con prestigiosi marchi del lusso italiani e internazionali: Dolce&Gabbana è il creatore delle divise tailor-made dello staff; Teatro La Fenice è il partner per l’evento che celebra l’anniversario dei 180 anni di Riva; Hotel Gritti Palace ospita sulla sua iconica terrazza la Riva Lounge; Cipriani e Flamigni forniscono il catering per ospiti e clienti; Lavazza propone avvolgenti miscele di caffè; Land Rover è partner ufficiale automotive; La Scolca offre un’eccellente selezione di vini; Campari prepara i più celebri signature cocktail; Seabob espone i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Frette è il partner Custom Line per esclusivi complementi d’arredo; Culti inebria con le sue intriganti essenze per ambienti; Venini espone una selezione di pregiati lampadari in vetro di Murano; Zanta mette a disposizione i suoi pianoforti; Slam è il fornitore delle divise dell’equipaggio Ferretti Group.