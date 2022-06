VENDERE E ACQUISTARE BARCHE USATE PIU’ FACILE CON DOCK AND SELL

Un innovativo format per vendere ed acquistare imbarcazioni usate sarà presentato a Brindisi dal 9 al 12 giugno nel villaggio della regata internazionale Brindisi-Corfù.

Il Progetto si chiama Dock and Sell, e a presentarlo è la società ideatrice Blue Dream brokerage. Dock and Sell vedrà la luce proprio a Brindisi grazie alla preziosa collaborazione con un partner di eccezione quale Marinedi Group leader nel mercato italiano ed europeo per lo sviluppo e la gestione di Marina. Nato alla fine del 2012, è oggi il primo network di Marina nel Mediterraneo, con 6.000 posti barca in 14 porti operativi con il quale si sta già valutando l’apertura di altri centri in Italia.

Dock and sell è un innovativo format per vendere-acquistare la tua barca, rendendo questa importante esperienza priva di problemi o spiacevoli e costose sorprese.

In cosa consiste

Viene istituito per la prima volta un luogo fisico per facilitare l’incontro tra chi vende e chi compra. Di fatto un salone dell’usato permanente, dove potersi recare per visitare e provare contemporaneamente più barche.

Vantaggi per chi Vende

All’interno di una “vetrina” di prestigio, si avrà la possibilità di vendere la propria barca in tempi rapidi e certi, anche grazie all’ausilio di consulenti che ti aiuteranno a preparare al meglio la barca per la vendita, in modo da ottenere la quotazione più giusta per la specifica unità. Inoltre, il venditore, sarà sgravato da ogni tipo di problema legato alla vendita, e soprattutto risparmierà tutti i costi legati alla propria barca dal momento stesso in cui ha deciso di vendere aderendo al format Dock and sell.

Vantaggi per chi acquista

Usato sicuro. Chi ha intenzione di acquistare una barca, potrà recarsi in un unico marina avendo la possibilità di visitare più barche e di diverse tipologie, modelli e misure. Avrà la serenità di visitare barche già controllate, provate e dotate di perizia, evitando così spiacevoli e spesso costose sorprese dopo l’acquisto. Inoltre avrà la possibilità di effettuare prima del ritiro, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, o tutte le migliorie desiderate, grazie agli accordi intrapresi con i cantieri Danese all’interno del marina di Brindisi, cantieri di storica esperienza ed in grado di affrontare ogni genere di lavorazione. Dock and sell, permetterà dunque a chi compra di risparmiare gli inquantificabili costi necessari (viaggi, alberghi, perizie etc) per le innumerevoli visite in giro per l’Italia ed all’estero, per trovare la barca giusta.

Vantaggi in comune per chi vende e per chi acquista

La semplificazione della prassi burocratica legata alla compravendita, il risparmio di gran parte dei costi legati ad essa, l’opportunità di avere interlocutori neutrali, sempre reperibili, anche in futuro e che curano gli interessi di entrambi.