Cannes Yachting Festival 2022: novità e anticipazioni

Gulf Craft – Majesty 120 in anteprima europea

Il cantiere arabo esporrà, per la prima volta al pubblico europeo, Majesty 120, lussuoso superyacht di 37 metri in fibra di carbonio. Tra le caratteristiche costruttive di maggior rilievo va evidenziato l’aver eliminato – quasi totalmente – i sistemi idraulici a bordo, per una transizione verso l’elettrico. Il design degli interni porta la firma di Cristiano Gatto Design Studio, mentre design degli esterni ed architettura navale sono opera del team di ingegneri e designer del cantiere. Caratterizzato da un Sun Deck più ampio nella categoria, layout degli interni asimmetrico e una beach area ‘ibrida’ è il perfetto esempio della capacità del cantiere di aprirsi a soluzioni nuove e non convenzionali, per offrire sempre nuovi scenari ai suoi armatori. In esposizione anche Majesty 100, uno dei modelli best seller del cantiere.

Majesty 100 e 120 saranno disponibili per visite a bordo, dietro prenotazione

TecnoRib – PIRELLI 50 in anteprima mondiale

La nuova ammiraglia della linea Walkaround farà il suo debutto in anteprima mondiale. PIRELLI 50 è un walkaround lungo 15 metri pensato per unire sofisticato design e alte prestazioni, progettata da TecnoRib in collaborazione con lo studio Mannerfelt Design come un’imbarcazione versatile è destinata sia all’uso giornaliero sia come barca d’appoggio per superyacht o crociere di medio corso.

Insieme a PIRELLI 50 saranno ormeggiate a Cannes anche due PIRELLI 35 e un PIRELLI 42: per la prima volta il cantiere esporrà l’intera gamma Walkaround al completo.

PIRELLI 50 e gli altri modelli saranno disponibili per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione

Apreamare – Gozzo 45 in anteprima mondiale

Al salone francese, Apreamare presenterà in anteprima mondiale il nuovo Gozzo 45, elegante classy cruiser dallo stile senza tempo fortemente mediterraneo. Disegnato da Marco Casali per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena con il supporto di Cataldo Aprea, il Gozzo 45 si caratterizza per numerosi elementi che privilegiano gli spazi aperti per offrire una qualità di vita a bordo unica nel segmento, a partire dalla totale assenza di gradini in coperta, nel pieno rispetto della filosofia walkaround. Sottocoperta il layout prevede due cabine con dinette e due bagni, oltre a un layout optional con tre cabine e due bagni. Per quanto riguarda le elevate prestazioni, Gozzo 45 è una barca fedele alla sua tradizione marinara, grazie alle eccellenti doti di navigazione, con un rollio molto contenuto sia in navigazione che all’àncora. In esposizione anche Gozzo 35.

Gozzo 45 e 35 saranno disponibili per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione.

Zuccon International Project – anteprima mondiale per il SanLorenzo SP110, firmato dallo studio

Bernardo e Martina Zuccon firmano SP110, modello che fa entrare Sanlorenzo nel mondo delle barche sportive con la nuova gamma SP, SMART Performance, in mostra al Salone di Cannes. Il complesso ed entusiasmante progetto nasce da un incontro di abilità ed esperienze: lo Studio ha infatti collaborato a stretto contatto con Tilli Antonelli, un nome che ha fatto la storia della nautica, oggi manager sviluppo e prodotto di Sanlorenzo, e con l’architetto Piero Lissoni, riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo, che ha curato il décor.

SP110 rientra in quella logica di ricerca tipologica che contraddistingue il lavoro di Zuccon. Si è partiti dall’idea dell’imbarcazione performante arrivando a creare stimoli nuovi, sia da un punto di vista stilistico e tecnico, che da un punto di vista funzionale ed ergonomico.

Bernardo Zuccon sarà disponibile ad interviste personalizzate per approfondire il tema durante lo show.

Lomac – anteprima mondiale per la nuova edizione del GranTurismo 10.5

Il Cantiere milanese guidato dalla famiglia Lo Manto torna al Cannes Yachting Festival portando cinque iconici modelli della gamma: Adrenalina 10.5 motorizzato con due Mercury da 300 cavalli, GranTurismo 11.0 con due fuoribordo Yamaha da 300, GranTurismo 12.0 con tre fuoribordo Yamaha da 300 hp ciascuno, GranTurismo 12.5 motorizzato con tre fuoribordo Mercury da 300 hp e il nuovo GranTurismo 10.5, novità della stagione 2023. Quest’ultimo modello della famiglia più esclusiva della gamma Lomac, già in gamma, è stato rinnovato e dotato di “prua pontata” grazie alla nuova, performante carena che consente anche il recupero di maggiore spazio per la cabina e aree stivaggio. Il 10.5 sarà inoltre motorizzato con due potenti Yamaha V6 da 300 cavalli ciascuno.

Tutti i modelli saranno a disposizione per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione

Blu Emme Yachts | Evo Yachts – Evo R4XT in anteprima europea

Il cantiere italiano torna a Cannes con il suo progetto più recente, Evo R4XT, un walkaround nato dalla collaborazione fra il cantiere, Valerio Rivellini e Besenzoni, che per questo modello ha realizzato una spiaggetta di poppa totalmente customizzata, concepita per regalare al 13 metri una nuova estetica e – agli ospiti – un nuovo modo di vivere il mare.

Insieme sarà ormeggiata anche l’ammiraglia V8 che, presentata in anteprima mondiale alla scorsa edizione, ha raccolto innumerevoli riscontri da addetti del settore e dal pubblico, per design e contenuti altamente innovativi, con soluzioni inedite capaci di coniugare il mondo della vela con quello delle barche a motore.

Entrambi i modelli saranno a disposizione per visite e prove in mare, dietro prenotazione

B&G, Simrad Yachting e C-MAP – Nemesis™ di B&G, Command e NSX™ di Simrad, Discovery X e Reveal X di C-Map

I brand del gruppo Navico porteranno al Salone di Cannes i prodotti di ultima generazione per la navigazione a vela e a motore. In particolare per B&G ci sarà Nemesis™, la nuova generazione di display dati intelligenti per la vela. Oltre ad offrire una visibilità senza precedenti, Nemesis™ consente la personalizzazione completa o l’accesso a modelli multifunzione pre-impostati e dashboard automatiche facili da usare, che si basano sul punto di navigazione. Simrad Yachting sarà invece presente con il nuovo e innovativo chartplotter multifunzione NSX™, capace di offrire un’esperienza di navigazione intuitiva e totalmente rinnovata, oltre che con il sistema di integrazione completa Command. Con un’interfaccia moderna e una visualizzazione della cartografia intuitiva, affidabile e completa, le nuove carte C-MAP® DISCOVER X e REVEAL X costituiscono poi il meglio dell’offerta cartografica per la navigazione.

La tecnologia di B&G, Simrad Yachting e C-MAP sarà presente e visibile in stand e a bordo delle più prestigiose imbarcazioni in mostra al Salone.

Il team Navico sarà a disposizione agli stand per incontri con la stampa

Arcadia Yachts

Il cantiere espone uno dei suoi modelli di maggiore successo: Sherpa 80 XL, uno yacht di 24 metri di lunghezza che rappresenta al meglio i più affascinanti punti di forza del brand: una connessione perenne con l’ambiente marino e una totale continuità tra gli ambienti esterni e interni inondati dalla luce naturale. Da sempre Arcadia Yachts ha fatto del rispetto dell’ecosistema marino uno dei suoi cavalli di battaglia, adottando a bordo soluzioni che permettono una riduzione consistente dei consumi. Ormeggiato in banchina anche A85, primo e iconico yacht del cantiere, il 25 metri che segna la nascita del concetto del jardin d’hiver, e Sherpa 60.

Tutti i modelli saranno disponibili per visite a bordo, dietro prenotazione.

Pearl Yachts

Il cantiere inglese sarà presente al salone con l’ammiraglia Pearl 95 e l’ultima arrivata nella flotta Pearl Yachts Pearl 62. Il management del cantiere accoglierà gli appassionati del marchio nel nuovo stand, per illustrare loro di persona le novità in arrivo nella nuova stagione.

Il team Pearl Yachts sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa

CMC Marine

L’azienda italiana sarà presente anche a questa edizione mentre sempre più yacht ormeggiati alle banchine durante il Salone di Cannes sono equipaggiati con i sistemi elettrici firmati CMC Marine.

In esposizione allo stand ben quattro gamme elettriche: oltre alla “storica” linea Stabilis Electra saranno presenti i thruster Dualis Electra, la timoneria Directa e la linea di stabilizzatori ultracompatti Waveless, tutti sistemi interamente elettrici, integrabili fra di loro per un notevole incremento delle performance.

Il team CMC Marine sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa

Besenzoni

L’azienda italiana guidata da Giorgio Besenzoni torna al Cannes Yachting Festival portando la sua vasta gamma di prodotti ad alta affidabilità, a partire dalla nuova serie BeElectric con IlSalpaAncora e LaPasserella. Tra gli altri prodotti di punta, la gamma delle poltrone tra cui le affusolate Poltrone P265 e P263, tra le ultime realizzazioni dell’azienda di Sarnico, perfette per interni ma anche per flybridge, che si caratterizzano per il design accattivante e la comodità. La scala plancetta multifunzione LP 100 Plus – che si potrà vedere a bordo del nuovo Nerea NY40, presentato in anteprima mondiale al pubblico durante il salone – oltre a svolgere la sua funzione principale, e cioè di scala bagno o da imbarco/sbarco, può essere sfruttata come estensione della piattaforma prendisole e come tender lift . La sua capacità di sollevamento è personalizzata da 150, 400 o 600 kg.

Il team Besenzoni sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa

Sacs

Al salone di Cannes il cantiere si presenta con una flotta di sei modelli, in rappresentanza delle due gamme: Strider e Rebel. Ormeggiati in acqua Strider 10, 11,13 e 15 mentre per Rebel – esposti in un secondo stand – saranno presenti i modelli 47 e 55. Sacs ha infatti predisposto una Rebel Lounge appositamente ideata per accogliere gli estimatori di questo brand che riscuote sempre maggiori consenti nel mondo nautico.

I modelli saranno a disposizione per prove in mare, dietro prenotazione.

Frauscher | Cantiere Nautico Feltrinelli

Il cantiere austriaco torna a Cannes come di consueto insieme all’importatore italiano Cantiere Nautico Feltrinelli con una flotta di 4 modelli: dall’ultimo arrivato 1212 Ghost al best seller 1017 GT, l’ammiraglia 1414 Demon Air e, infine, il 740 Mirage Air, ammiraglia della gamma elettrica.

I modelli saranno a disposizione per prove in mare, dietro prenotazione.

Antonini Navi

Forte degli ottimi risconti raccolti durante questa passata stagione, il cantiere di La Spezia torna al Salone di Cannes pronto per incontrare appassionati del brand e rappresentanti della stampa e illustrare loro le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Il team Antonini Navi sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa