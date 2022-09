Salone Nautico di Genova 2022: Novità e anticipazioni

LOMAC – TURISMO 7.0 – anteprima mondiale

Il cantiere milanese guidato dai cugini Lo Manto sceglie il Salone Nautico Internazionale di Genova per presentare, nel corso di una conferenza stampa venerdì 23 alle 12.00, il nuovo 7 metri Turismo 7.0, con l’obiettivo di farne un nuovo punto di riferimento in questo segmento di lunghezze e segnando un nuovo corso della gamma Turismo, tra le più amate del brand. Lo yacht designer Federico Fiorentino ha studiato per questo modello una carena inedita unita a uno stile che strizza l’occhio al militar look dalle forme decise, muscolari con un ampio utilizzo dell’acciaio. Il nuovo Turismo 7.0 sfoggia un aspetto heavy duty da battello per ogni sfida di mare con una coperta estremamente funzionale. Presenti al salone anche la novità della stagione 2023, il GranTurismo 10.5, il GranTurismo 8.5, il GranTurismo 11.0 e il GranTurismo 12.5, insieme all’ammiraglia della gamma sportiva Adrenalina 10.5.

Lomac vi aspetta venerdì 23 alle ore 12.00 per la conferenza stampa di presentazione del nuovo Turismo 7.0: REGISTRATI QUI ALLA CONFERENZA STAMPA



Turismo 7.0 sarà a disposizione con gli altri modelli della gamma per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione.

GOZZI MIMI’ – LIBECCIO 11 WALKAROUND NEW VERSION 2023 – anteprima mondiale

Gozzi Mimì torna a Genova per l’anteprima del Libeccio 11 WA New Version 2023, progettato da Valerio Rivellini. Un 11 metri in perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza, pensato per quei giovani armatori alla ricerca di un design raffinato, prestazioni eccellenti e una grande libertà di movimento grazie alla configurazione walkaround. La zona di poppa regala una spaziosità inedita su queste dimensioni. Libeccio 11 WA New Version è un’imbarcazione che da un lato omaggia la tradizione e dall’altro offre un livello di velocità e di comfort caratteristici dei modelli più moderni.

In esposizione al salone anche altri cinque dei modelli maggiormente apprezzati in Italia e all’estero: Libeccio 6.5 Classic nella versione con guida a barra, Libeccio 7.5, Libeccio 8.5 Sport e WA e, infine, Libeccio 9.5 WA.

Libeccio 11 WA New Version 2023 e gli altri modelli della gamma saranno a disposizione per visite a bordo

APREAMARE – GOZZO 45 – debutto italiano

A Genova, Apreamare presenterà per il suo debutto italiano, il nuovo Gozzo 45, elegante classy cruiser dallo stile senza tempo fortemente mediterraneo. Disegnato da Marco Casali per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena con il supporto di Cataldo Aprea, il Gozzo 45 si caratterizza per numerosi elementi che privilegiano gli spazi aperti per offrire una qualità di vita a bordo unica nel segmento, a partire dalla totale assenza di gradini in coperta, nel pieno rispetto della filosofia walkaround. Sottocoperta il layout prevede due cabine con dinette e due bagni, oltre a un layout optional con tre cabine e due bagni. Per quanto riguarda le elevate prestazioni, Gozzo 45 è una barca fedele alla sua tradizione marinara, grazie alle eccellenti doti di navigazione, con un rollio molto contenuto sia in navigazione che all’àncora. Ormeggiato in banchina anche il Gozzo 35.

Gozzo 45 e 35 saranno a disposizione per visite a bordo

FRAUSCHER ITALIA | CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI – 1212 GHOST – Debutto italiano

Cantiere Nautico Feltrinelli, dealer ufficiale Frauscher per l’Italia, torna al Salone di Genova con 3 modelli della flotta: dall’ultimo arrivato 1212 Ghost, per la prima volta ad un salone italiano, all’ammiraglia 1414 Demon Air e, infine, 858 Fantom Air.

1212 Ghost è un day cruiser stiloso, legante ma funzionale, grazie ad alcune caratteristiche come il bimini retraibile e l’ancora a scomparsa, caratterizzato da uno straordinario comfort di guida, grazie al bow thruster, al joystick funzionale e alla visuale perfetta della seduta di pilotaggio, posizionata esattamente sulla linea centrale della barca. Per il design di interni e linee esterne, Frauscher sceglie nuovamente Stephan Everwin, designer austriaco già autore del 1017 GT Air, con all’attivo importanti collaborazioni con il marchio Porsche. Non è un caso che a bordo di 1212 Ghost siano evidenti i richiami al settore dell’automotive, caratteristica che accomuna il design dei modelli più recenti della gamma. Alimentata da due motori a benzina Mercruiser entrofuoribordo da 430 HP ciascuno o da due motori diesel Volvo Penta D6-440Hp entrofuoribordo, la barca offre un’autonomia fino a 300 miglia con un serbatoio di carburante da 850 litri.

I modelli saranno a disposizione per visite e prove in mare, dietro prenotazione.

TECNORIB – PIRELLI 50 – anteprima italiana

Presentata per la prima volta al grande pubblico italiano, la nuova ammiraglia della linea Walkaround sarà ormeggiata sulle banchine del salone. PIRELLI 50 è un walkaround lungo 15 metri pensato per unire sofisticato design e alte prestazioni, progettata da TecnoRib in collaborazione con lo studio Mannerfelt Design come un’imbarcazione versatile è destinata sia all’uso giornaliero sia come barca d’appoggio per superyacht o crociere di medio corso.

Insieme a PIRELLI 50 saranno a Genova anche PIRELLI 35 e PIRELLI 42: tutti e tre i modelli equipaggiati con motorizzazione Mercury.

Tutti i modelli PIRELLI saranno a disposizione per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione

SACS – REBEL 47 – MODELLO ICONICO

Al salone di Genova il cantiere si presenta con una flotta di quattro modelli, in rappresentanza delle due gamme: Strider e Rebel. Ormeggiati in acqua Strider 11, Strider 13, Strider15 e Rebel 47.

Rebel 47 è il modello icona di Sacs, esemplare di una linea rivoluzionaria grazie all’impiego di tecnologie del campo militare e di soccorso civile. Lungo 14,06 metri fuoritutto per 4,41 metri di larghezza, offre spazi dalla vocazione conviviale (con quattro posti letto) e un comfort di navigazione senza precedenti.

Tutti i modelli Strider saranno a disposizione per visite a bordo e prove in mare, dietro prenotazione

B&G TRITON™ EDGE E SIMRAD® NSX

Navico torna al Salone Nautico di Genova per presentare al pubblico i prodotti dei marchi di elettronica Simrad, B&G, Lowrance e C-Map. In esposizione per la prima volta per il mercato italiano ci sarà il nuovo B&G Triton™ Edge, il processore di bordo progettato per i velisti che utilizzano un sistema di navigazione da crociera o da regata che offre le informazioni complete e avanzate necessarie per navigare più velocemente e prendere decisioni migliori in modo semplice. Con Triton Edge, i processori ultrarapidi offrono una suite ottimizzata di dati di navigazione accurati per i display Triton e Nemesis™ e i chartplotter Vulcan™ o Zeus™ di B&G. Le informazioni sono poi accessibili anche tramite il server web, per caricare le registrazioni dei dati sul cloud da consultare, rivedere e analizzare nella Companion app di B&G.

B&G è anche partner della tradizionale Millevele, storica regata organizzata dallo Yacht Club Italiano – di cui B&G è un partner consolidato – insieme ai Saloni Nautici.

Per Simrad® occhi puntati sul nuovo display multifunzione (MFD) NSX, l’ultima evoluzione di chartplotter e fishfinder per motoscafi di fascia media della linea Simrad®. Il display Simrad® NSX è disponibile da 7, 9 o 12 pollici e si basa su un sistema operativo rivoluzionario, progettato appositamente per ridefinire l’esperienza di navigazione. NSX è dotato di un’interfaccia moderna e innovativa, supportata dalla più recente e intuitiva tecnologia touchscreen. I dettagli cartografici sono chiari e definiti e il sistema di navigazione C-MAP®, oltre alla sua potenza, offre anche la piena compatibilità con sonar, radar e autopiloti. La procedura di installazione guidata accompagna l’utente in ogni fase della configurazione del dispositivo e l’integrazione con l’app Simrad® permette la connessione allo smartphone in un attimo.

Il team Navico sarà a disposizione agli stand per incontri con la stampa

YAMAHA MARINE ITALIA – GAMMA PREMIUM V6 E HARMO

Lo stand Yamaha avrà in esposizione – in anteprima Italiana –SQ240i, il primo modello elettrico Capoforte motorizzato con il nuovo motore elettrico Harmo, una soluzione tecnologica intelligente end-to-end composta da un’unità a propulsione elettrica, un telecomando e un joystick per un funzionamento più intuitivo. Il motore è dotato di una tecnologia RIM-drive per una propulsione elettrica più efficiente, se confrontato con un’elica delle stesse dimensioni. Il motore elettrico è montato intorno al bordo esterno dell’elica, consentendo una maggiore spinta a velocità inferiori rispetto agli equivalenti motori tradizionali.

Rispetto ai motori elettrici standard, HARMO può essere utilizzato per spingere imbarcazioni più grandi (attualmente è stato testato su barche fino a 6,4 metri circa) con un consumo energetico inferiore; inoltre, poiché si sposta in modo silenzioso nell’acqua, garantisce la riduzione di vibrazioni e rumore offrendo un’esperienza di guida molto più confortevole.

In stand ci sarà anche tutta la potenza dei suoi motori fuoribordo, a partire dall’innovativa gamma Premium V6 (F300 – F250 – F225), pensata sia per professionisti sia per i nuovi utenti, con la sua tecnologia all’avanguardia per qualsiasi utilizzo, dall’uso quotidiano alle crociere a lungo raggio. Progettata per tutti, dai professionisti e dagli appassionati fino ai nuovi utenti che approcciano il mare per la prima volta, la gamma V6 è stata creata per aumentare le emozioni e offrire livelli di potenza estremi. I motori V6 da 300 e 250 hp, sono dotati di controllo dello sterzo elettrico digitale (DES), l’esclusiva funzione TotalTilt di Yamaha e il Thrust Enhancing Reverse Exhaust (TERE), e sono accompagnati dallo straordinario look ispirato al modello XTO.

Per quanto riguarda Capelli, in fiera ci saranno i nuovi TE 1000 WA e TE 900 OPEN.

Il giorno venerdì 23 settembre alle 14.30 Yamaha vi aspetta allo stand nel padiglione B per l’anteprima italiana del nuovo Capoforte SQ240i motorizzato Harmo.

Il team Yamaha Marine Italia sarà a disposizione agli stand per incontri con la stampa

CMC MARINE

L’azienda italiana sarà presente anche a questa edizione del Salone, forte di un successo in costante crescita sul mercato. A Genova, infatti, saranno diversi gli yacht di cantieri italiani e stranieri provvisti dei sistemi firmati CMC MarineIn esposizione allo stand il sistema Stabilis Electra HS60, parte della gamma High Speed System, per barche plananti con una lunghezza compresa tra i 23 e i 35 metri, e TP20, il primo propulsore elettrico della gamma Dualis Electra.

Il team CMC Marine sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa

BESENZONI

Besenzoni sarà al Salone di Genova con alcuni dei suoi componenti più richiesti per festeggiare l’importante traguardo dei 55 anni di attività. Tra queste le poltrone della serie P 252 Carbon Stealth, best seller della categoria poltrone per Fly, ma perfette anche per essere posizionate all’interno dell’imbarcazione. Con luci led sul perimetro, struttura in carbonio o vetroresina verniciata in vari colori, supporto elettrico o fisso si caratterizzano per forme sobrie ed eleganti che ben si integrano con le soluzioni estetiche adottate sulle diverse imbarcazioni grazie ad un grado di personalizzazione e customizzazione pressoché totale.

In prima linea ci sarà anche la divisione produttiva nata recentemente sotto il marchio BeElectric, con LaPasserella e LaScala Elettrica. Di quest’ultima, in particolare, sarà in esposizione la scala rientrante elettrica multifunzione SPE 907 che, orientando l’angolazione dei gradini si trasforma in pochi secondi in pedana di camminamento. Prodotto custom, si può adattare alle differenti esigenze tecniche ed estetiche derivanti dalla tipologia di imbarcazioni sulle quali sarà installata. Disponibile sia con finiture lucide che verniciate

Il team Besenzoni sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa

MUSTO

Musto – il marchio di abbigliamento tecnico nautico numero uno al mondo scelto dai migliori velisti internazionali, e leader globale nell’abbigliamento outdoor – sarà presente al Salone di Genova con la sua ampia gamma di prodotti pensati per la navigazione sia da regata costiera, oceanica e da deriva, che per la crociera con i capi che da decenni ne fanno la scelta preferita dei diportisti. Come primo brand di vela ad aver collaborato con GORE-TEX, Musto rappresenta il punto di riferimento per l’innovazione e grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie tessili sul mercato offre capi in grado di affrontare avventure estreme, ma anche abbigliamento lifestyle che unisce stile e prestazioni.

Nel grande stand, nell’area dedicata alla vela, oltre a poter scoprire le ultime novità e fare shopping, i visitatori del Salone potranno anche incontrare alcuni degli atleti ambasciatori del marchio sabato 24 alle 17. 30 per il “Meet & Greet // Musto Ambassadors Team”.

Quest’anno Musto è anche sponsor tecnico della veleggiata Millevele, organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con Saloni Nautici, la cui premiazione si terrà all’interno dell’area fieristica, sulla terrazza del Padiglione Jean Nouvel, domenica 25 settembre.

Il team Musto sarà a disposizione allo stand per incontri con la stampa.

VALERIO RIVELLINI YACHT DESIGN

Dopo il successo raccolto al Salone di Cannes dai modelli progettati e disegnati dallo studio Valerio Rivellini Yacht Design per il brand Evo Yachts, il designer torna al Salone di Genova per la presentazione mondiale del Libeccio 11 WA New Version 2023 di Gozzi Mimì, che porta la sua firma.

Valerio Rivellini sarà a disposizione per incontri con la stampa, per parlare dei progetti attuali e futuri del suo studio.