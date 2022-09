THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. SI RICONFERMA VINCITORE NELLA CATEGORIA “BEST EBITDA GROWTH” ALLA TERZA EDIZIONE DEGLI ALYCHLO AWARDS

Marina di Carrara– The Italian Sea Group, operatore globale nella nautica di lusso, si riconferma per il secondo anno consecutivo vincitore della categoria “Best EBITDA Growth” agli Alychlo Awards 2022.

Gli Alychlo Awards, che si svolgono a Durbuy, in Belgio, sono l’evento annuale della società di investimento Alychlo NV (“Alychlo”) che fa capo all’imprenditore belga Marc Coucke.

Alychlo possiede partecipazioni in più di 40 Società pubbliche e private di diversi settori, dal farmaceutico al turismo, con particolare attenzione ad aziende con alto valore aggiunto, oltre che alla costante creazione di posti di lavoro.

Alychlo è cornerstone investor di The Italian Sea Group sin dall’IPO, con una partecipazione del 10,96%.

“Siamo estremamente onorati di aver ricevuto questo riconoscimento e di essere stati selezionati tra importanti ed eccellenti realtà – ha commentato Marco Carniani, CFO di The Italian Sea Group, che ha ritirato il premio a nome dell’azienda. – “Ringraziamo Marc Coucke per aver creduto nel nostro gruppo sin dall’inizio, continueremo a lavorare con passione e dedizione con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più ambiziosi”.

The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2022, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

EN

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

IS ONCE AGAIN THE WINNER IN THE “BEST EBITDA GROWTH” CATEGORY DURING THE THIRD EDITION OF THE ALYCHLO AWARDS

Marina di Carrara– The Italian Sea Group, global operator in luxury yachting, is once again the winner in the “Best EBITDA Growth” category at the 2022 Alychlo Awards, for the second year in a row.

The Alychlo Awards, held in Durbuy, Belgium, are the annual event of investment company Alychlo NV (“Alychlo”) led by Belgian entrepreneur Marc Coucke.

Alychlo owns shares in more than 40 public and private companies operating in different sectors, from pharmaceutical to tourism, paying particular attention to companies with high added value, as well as to the constant creation of jobs.

Alychlo is one of The Italian Sea Group’s cornerstone investors since IPO, holding 10.96% of shares.

“It is a great honour to receive this award and being selected among important and excellent companies – commented Marco Carniani, CFO of The Italian Sea Group, who received the price on behalf of the Company. – “We want to thank Marc Coucke for having believed in our Group since the beginning, and we will continue to work with passion and dedication in order to achieve even more ambitious results.”