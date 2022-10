Al marina di Chiavari presentazione di due nuove barche firmate Italia Yachts

A Calata Ovest due giorni speciali a tu per tu con le imbarcazioni di Italia Yachts, in collaborazione con Nautica Sport

Quello in arrivo sarà un fine settimana davvero speciale per tutti gli appassionati di nautica e di vela. Grazie alla partnership fra Marina di Chiavari e Nautica Sport, infatti, sabato 29 e domenica 30, sarà possibile testare in mare le performance delle due nuovissime imbarcazioni firmate da Italia Yachts, il 12.98 Bellissima e il 14.98 Fuoriserie, recentemente presentate al Salone Nautico di Genova.

Calata Ovest sempre attenta ad offrire occasioni speciali ai propri clienti e a tutti gli appasionati di imbarcazioni, è lieta di ospitare la due giorni, durante la quale sarà possibile effettuare prove in mare a bordo delle due barche insieme allo staff di Nautica Sport.

-Siamo felici di essere stati scelti come palcoscenico per la presentazione di queste due splendide imbarcazioni firmate da un giovane cantiere tutto italiano – sottolinea Chiara Vigo, direttrice di Calata Ovest – siamo certi che in molti coglieranno l’occasione di salire a bordo e provare in mare aperto le caratteristiche dei due scafi. La partnership con Nautica Sport, realtà di spicco nel settore nautico con la quale collaboriamo da tempo, permette di offrire come approdo una crescente gamma di servizi. Nautica Sport è infatti una realtà con esperienza trentennale, che offre un servizio a cinque stelle, che spazia dal rimessaggio in cantiere con lavori di manutenzione, assistenza, impiantistica, meccanica, elettronica, al noleggio e compravendita di imbarcazioni nuove e usate-.

Così Italia Yachts presenta le due nuove versioni che saranno presenti sabato e domenica a Chiavari:

Rappresenta la vera sfida di Italia Yachts nella realizzazione di una barca che abbia come plus tanto l’estetica quanto l’essere marina. L’obiettivo è quello di coniugare le due diverse anime senza compromessi, negli aspetti tecnici quanto in quelli stilistici, puntando sempre più in alto, in termini di qualità e design, nella costruzione e negli arredi. È stata pensata per velisti esigenti che amano una conduzione sportiva e apprezzano dettagli e rifiniture di altissimo pregio negli esterni come negli interni mantenendo salde le caratteristiche del brand: semplice, razionale, funzionale, e versatile nell’utilizzo in crociera e in regata. IY 14.98 rappresenta il primo vero cambio di passo verso un target differente.

FUORI DAGLI STANDARD

Sentirsi a casa, in un ambiente confortevole e assolutamente fuori dagli standard. Questa sarà la sensazione entrando in un IY 14.98. La sua dimensione la rende adatta alle lunghe crociere ed è per questo che gli ambienti sono studiati per avere qualcosa in più non solo nella scelta delle essenze e delle tappezzerie, ma nel trovare spazi per quelle commodity che rendono la vita a bordo più piacevole. Tra queste la possibilità di avere la cantina per i vini e grandi armadi fino a terra. L’illuminazione è calda, diffusa, continua e mai concentrata, con effetto floor wash, mai invadente.

COMFORT E PRESTAZIONI

Il piano di coperta è pratico e funzionale e linee di carena di IY 12.98 hanno un corretto equilibrio tra comfort e prestazioni, mutuando i concetti fluidodinamici della plurivittoriosa IY 9.98 Fuoriserie per la distribuzione dei volumi, mantenendo le caratteristiche degli interni in assoluto stile cruising. Gli slanci a poppa e prua sono più evidenti rispetto agli altri modelli del cantiere. La minore superficie bagnata è a tutto vantaggio delle prestazioni in condizioni di vento leggero. Le forme della barca favoriscono una lunghezza al galleggiamento variabile: contenuta con poco vento, si allunga dinamicamente con l’aumentare della velocità e dello sbandamento. Sono molto curati gli aspetti legati al comfort in navigazione, per attenuare il beccheggio.

ESTERNI

Il piano di coperta prevede la copertura in teak, e la collocazione delle attrezzature in funzione della crociera, perché la navigazione sia facile e confortevole anche con equipaggio famigliare o ridotto, senza compromessi per quanto riguarda velocità e sensazioni al timone.

INTERNI

Negli interni dell’IY 12.98 il tema conduttore è ecologia, la natura, il rispetto per l’ambiente: midollino, fibre di cotone e di lino interpretati con soluzioni tecnologiche e innovative per creare un ambiente elegante, senza appesantire la barca. Come in tutta la gamma le soluzioni rispondono a studi ergonomici per garantire sempre un’ ottima abitabilità e un comfort al di sopra degli standard.