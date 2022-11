NUOVO 76’ BAHAMAS SUPER: LO STILE È RIVA, LA TECNOLOGIA È SUPER

Lo yacht dalla doppia anima open e coupé si ripresenta al suo pubblico con tante novità in termini di innovazione digitale, funzionalità e storage, per un’esperienza di navigazione altamente confortevole ed emozionante

Sarnico– Nel 2016 Riva 76’ Bahamas scrisse una pagina indelebile della storia della nautica, del design e del lusso: l’arte del navigare si arricchì di una barca straordinaria, sintesi di fascino senza tempo e innovazione tecnologica. A distanza di sei anni, Riva riporta sulla scena questo iconico modello con un restyling profondo e innovativo, che propone nuove funzionalità, spazi aggiornati e inedite soluzioni di storage.

Riva 76’ Bahamas è il magnifico risultato della collaborazione fra Officina Italiana Design, lo studio fondato e guidato da Mauro Micheli e Sergio Beretta, in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ing. Piero Ferrari e la Direzione Engineering di Ferretti Group. Nasce sulla piattaforma navale del 76’ Perseo Super, coupé già oggetto del desiderio di ogni armatore e con una lunghezza fuori tutto che supera i 23 metri, un mix emozionante tra open e coupé, praticità e vivibilità a bordo, comfort e potenza.

Elemento iconico di 76’ Bahamas è il grande pozzetto: rilassarsi sull’ampio sunpad prospiciente la beach area, sulla chaise longue o sul comodo divano, è un must dell’esperienza di bordo. Il restyling dona a quest’area un aggiornamento tecnologico molto avanzato, caratterizzato da soluzioni di domotica: i braccioli del prendisole integrano due pannelli che permettono di governare luci, stereo e le movimentazioni di poppa in modo semplice e immediato.

Proseguendo verso prua, la lounge area, protetta dal parabrezza in acciaio inox lucido e da cristalli stratificati a doppia curvatura, domina la parte centrale della coperta. A dritta, la zona pranzo è arredata con un divano a “L” e un tavolo in teak con inserto in acciaio inox dove possono pranzare comodamente otto persone; alle spalle di questo ambiente è possibile trovare diversi vani stivaggio che contengono anche gli impianti audio. A sinistra si trova un’ampia zona bar dove, oltre a frigo, ice maker e un lavandino, c’è la possibilità di installare anche un grill; a scelta, è possibile avere in quest’area anche uno schermo TV.

La plancia, con la strumentazione di pilotaggio, è un altro punto chiave del restyling tecnologico del 76’ Bahamas Super. I display sono touch e la timoneria è trasformata da idraulica a elettroidraulica di Xenta, così da garantire una funzionalità migliore durante la navigazione. Il sedile di comando e quello del copilota sono affiancati da una terza seduta, posizionata oltre il tambuccio scorrevole di accesso alla sottocoperta. I sedili, sviluppati ad hoc da Officina Italiana Design per tutti i modelli Riva, sono alloggiati in una culla in vetroresina e fissati su un “ponte” d’acciaio inox che dona leggerezza all’estetica generale.

L’ormai leggendario C-TOP, l’aerodinamico tetto in carbonio il cui sistema brevettato permette di passare da open a coupé e viceversa, è sempre il protagonista del Riva 76’ Bahamas. Movimentato su entrambi i lati da una coppia di bracci, anch’essi in carbonio, con finitura carbon look lucida, si solleva dalla tuga e si posiziona sopra il pozzetto agganciandosi al parabrezza e al roll bar in carbonio, rivelando un’ampia dinette di prua. Gli alloggiamenti per le varie antenne e per gli impianti satellitari sono integrati nel roll bar, completato da un’aggressiva “pinna” centrale intorno alla quale si trova l’albero d’acciaio inox per fanali e antenne. Il sistema di bloccaggio di tetto, parabrezza e roll bar è automatico e gestito elettricamente, e si attiva una volta che il tetto è posizionato sul pozzetto, a completamento della normale sequenza di apertura/chiusura. Proprio in questa zona, la tecnica e il design si incontrano per garantire un comfort di navigazione sorprendente: l’apertura del C-TOP avviene in meno di un minuto. L’armatore potrà inoltre scegliere di inserire opzionalmente le cappe per le chiusure laterali, ideali per proteggere completamente l’area del pozzetto in caso di maltempo.

L’ampio garage di poppa, con apertura automatica controllabile dalla pulsantiera posizionata nel bracciolo di destra del prendisole, può contenere un tender Williams da 3,25 metri e i water toys. A prua è stato migliorato l’accesso al vano del verricello, ora con un’apertura a due ante anziché a ad apertura a botola. Il profilo aerodinamico dello scafo – in Shark Grey con dettagli a contrasto in Bright Black – si presenta con la grande vetrata in cristallo rinnovata nelle linee e ampliata nella superficie.

Il sapiente restyling interessa anche gli interni: alla cucina è stata aggiunta una mensola estraibile a muro capace di aumentare la superficie di lavoro a disposizione. La porta della cucina, che precedentemente era a scomparsa, diventa ora a battente, aumentando così lo spazio di storage nella cabina ospiti adiacente, dove è stato possibile aggiungere un cassetto scorrevole.

Nella zona notte, la master suite full beam è arredata con letto matrimoniale fronte marcia e mobile a dritta, completata dal bagno en suite, rinnovato nel layout. Nella lobby armatore, all’interno di un comodo storage, trova spazio la lavasciuga, mentre dal lato opposto un ampio gavone aumenta i volumi di stivaggio a bordo.

Il layout del bagno della cabina ospiti si presenta con doccia separata da una parete di cristallo per migliorarne la vivibilità.

Il decoro degli ambienti esalta lo stile e il carattere grintoso dello yacht: al rigatino bianco verniciato corredato da laccature ossidiana sono affiancati inserti in cuoio nero con cuciture a vista bianche, tutti elementi che conferiscono eleganza e raffinatezza. L’acciaio inox completa la tavolozza stilistica di 76’ Bahamas Super, fatta di accostamenti materici e contrasti cromatici fra chiari e scuri, che trova espressione anche nella forte predominanza del legno nelle zone esterne, cardine dello stile Riva. Il corian – o a richiesta il marmo – è utilizzato per top e pavimenti di cucina e bagni.

MOTORIZZAZIONE E TECNOLOGIA

Riva 76’ Bahamas Super installa una coppia di motori in linea d’asse V drive MAN V12, ciascuno da 1.550 nella versione standard. Con questa dotazione si raggiugono i 32 nodi di velocità massima e i 28 nodi di crociera (dati preliminari). L’armatore può optare anche per una coppia di MAN V12 dalla potenza di 1.800 mhp ciascuno: in questo modo le prestazioni salgono a 37 nodi di velocità massima e a 32 nodi come andatura di crociera (dati preliminari).

La plancia di comando è dotata di timoneria elettroidraulica Xenta con gestione indipendente dei timoni per una ottimizzazione sportiva della virata, e plancia integrata SIMRAD COMMAND, che integra monitoraggio di bordo e strumenti di navigazione e manovra da cui il comandante potrà gestire l’intero yacht con 3 schermi touchscreen da 16’’. In alternativa, l’armatore può avere 3 schermi da 19” e il comodo e funzionale joystick di manovra.

Riva 76’ Bahamas Super è fornito di correttori d’assetto interceptor Humphree, con funzionalità automatiche, per garantire massima semplicità di utilizzo e ottimizzazione dei consumi.

È disponibile in via opzionale il Joystick di manovra AVENTICS, che prevede la funzionalità docking mode. Questa dotazione consente di manovrare l’imbarcazione con estrema facilità in acque ristrette, ad esempio nell’ormeggio all’inglese, grazie alla traslazione ottenuta con l’uso combinato delle eliche di propulsione e dell’elica di manovra di prua proporzionale.

Su richiesta, può essere installato un Seakeeper NG18, che offre maggiore stabilità all’ancora e in navigazione, conferendo massimo comfort a bordo.