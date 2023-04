ASCONA BOAT SHOW: NEREA YACHT PRESENTA IL DAY CRUISER NY24

Il design iconico di NY24 “Bit of Blue”, sinonimo di artigianalità e made in Italy, sarà protagonista dal 7 al 10 Aprile al Porto Patriziale di Ascona.

Fano (PU)-Nerea Yacht, l’officina del mare fondata da Dario Messina, annuncia la propria presenza alla prossima edizione di Ascona Boat Show. Dal 7 al 10 Aprile, la prestigiosa sponda svizzera del Lago Maggiore ospiterà “Bit of Blue”, versione Deluxe dell’iconico NY24. Concepito e realizzato con l’approccio del su misura per offrire agli armatori più esigenti un’imbarcazione altamente distinguibile, NY24 bit of blue si distingue per un design pulito e senza tempo e per i suoi dettagli raffinati e curati. Grazie ad un’attenta selezione di materiali e soluzioni innovative, la barca firmata Nerea ha un’alta funzionalità che si traduce in semplicità d’uso.

“Siamo impazienti di mostrare per la prima volta il nostro modello NY24 Deluxe al pubblico svizzero e ci auguriamo che incontri l’entusiasmo che ha generato tra gli armatori italiani ed europei, grazie alle recenti ultime vendite e consegne, tra le quali la più recente è quella di un NY24 in versione LIMO” – commenta Dario Messina, Fondatore di Nerea Yacht. “Dalla fondazione, Nerea Yacht ha dato prova di coraggio e determinazione, investendo le proprie risorse sia nella facility nei pressi di Fano, nella Regione Marche, sia in ricerca, progettazione e sviluppo di nuove idee che, in parte, possiamo già vedere concretizzate nelle imbarcazioni recentemente consegnate”.

Firmata dai designer liguri Alessio Battistini e Davide Bernardini dello studio ideaeITALIA, la gamma NY24 è un concentrato di design moderno, finiture eleganti e grande vivibilità degli spazi per soddisfare l’armatore più sofisticato e alla ricerca di una imbarcazione dalle dimensioni contenute ma che non passa inosservata. Inoltre, prosegue Messina:”L’utilizzo di materiali all’avanguardia e soluzioni ecosostenibili sono prioritarie e stiamo testando le ultime tecnologie sul mercato con l‘obiettivo di soddisfare gli appassionati del mare alla ricerca di un modo più consapevole di vivere lo yachting, in linea con l’approccio artigianale del cantiere”.

NY24 Bit of Blue presenta una combinazione di colori caldi ed estremamente eleganti, che si accostano perfettamente al tono naturale del teak che riveste i calpestii: una tonalità molto ricercata di blu perlato avvolge le linee di scafo e sovrastruttura, mentre una particolare tinta Terra di Siena caratterizza le cuscinerie esterne in ecopelle. Lo stesso rivestimento in pelle ecologica è riproposto anche per alcuni elementi in cabina come lo schienale del divano e la fascia centrale del cielino, in abbinamento al tessuto chiaro e setoso scelto per i cuscini della seduta.

Per quel che riguarda gli interni, la combinazione delle texture si completa di un altro materiale pregiato e all’avanguardia, che si sposa perfettamente con l’artigianalità del cantiere, scelto da Nerea Yacht per le finiture: Oltremateria, un’oleomalta eco-compatibile, risultato di un’accurata ricerca tecnologica, ignifuga e traspirante oltre che riciclabile e priva di sostanze tossiche per l’uomo. Le notevoli doti marine di NY24 la rendono un’imbarcazione versatile: grazie ad un pescaggio molto ridotto, permette di raggiungere baie e insenature dal fondale molto basso. La propulsione entrofuoribordo di serie garantisce prestazioni di tutto rispetto con 38 nodi di velocità massima e una confortevole ed economica di 28 nodi di crociera. Nulla è lasciato al caso su NY24: l’ancora, a riposo, è contenuta dal musone a ribalta con scudo in acciaio inox, nel rispetto delle linee estremamente essenziali della barca e viene azionata dalla plancia con un movimento elettromeccanico.

NY24 è anche carrellabile, l’armatore ha quindi la possibilità di spostare comodamente il proprio yacht per vacanze al mare o al lago senza bisogno di permessi speciali. Anche la tecnologia non viene meno e deve essere alla portata di un armatore Nerea; così, a bordo dell’unità Bit of Blue è stata integrata la domotica che permette di gestire tutti i sistemi di comando dal display touch in plancia, con rimando deglistessi comandi anche su tablet o smartphone…..tutto, insomma, è a portata di click. A sostenere Nerea nella promozione di questo nuovo gioiello ci sarà V Marine, azienda italiana che da anni opera nello yachting a livello internazionale. Grazie a una diffusione capillare sul territorio italiano, con headquarters nel Marina di Varazze e sedi ufficiali distribuite tra Roma e il nord Italia V Marine, che sarà presente al fianco di Nerea Yacht all’Ascona Boat Show, si preannuncia il partner ideale per una efficiente dealership.

Il cuore dell’imbarcazione è la zona living sviluppata a centro barca, con una comoda dinette trasformabile dove il tavolo, abbattibile, consente di ampliare l’area relax aumentando la superficie del prendisole già disponibile a poppa. Il pozzetto può essere attrezzato con due frigoriferi a cassetto, un lavandino a scomparsa e un piano cottura, per garantire momenti di convivialità e relax totali. Una comoda plancetta e la conformazione a tre livelli dello specchio di poppa rendono molto agevoli la discesa e la salita dall’acqua, e il portellone di poppa, con apertura elettrica, facilita l’ispezione del motore in sala macchine. Tutto il ponte di coperta, dalla plancetta di poppa fino all’estrema prua, oltre ai gradini che scendono in cabina, sono ricoperti di teak, materia prima di alta qualità che contribuisce a dare quel tocco di classico contemporaneo allo stile della barca.

Non manca la protezione dal sole nelle ore più calde, grazie ad un tendalino a scomparsa che si estende sull’intera zona living. Quando inutilizzato, viene riposto in un apposito vano mentre i pali in carbonio trovano spazio all’interno di due tasche ricavate nella coperta, di pratico accesso dal pozzetto. Grazie ad un attento studio delle proporzioni, i designer sono riusciti a ricavare, in quasi 8 metri di lunghezza, spazi interni comodi ed abitabili, se comparati a concorrenti di pari misura. NY24 offre infatti una cabina sottocoperta con ampio divano contenitore – trasformabile all’occorrenza in letto matrimoniale – vano toilette a scomparsa, un ambiente molto accogliente per assicurare una comoda permanenza a bordo durante l’intera giornata e, volendo, anche di notte.

Il comfort è dato anche dagli ampi spazi di stivaggio ricavati all’interno, dalle dotazioni dell’impianto audio-video e dalla luminosità naturale che inonda la cabina, grazie a due lunghe vetrate scavate sulle murate laterali. Un tambuccio centrale con due ante scorrevoli in vetro fumè permette un accesso in cabina estremamente confortevole. La fase di progettazione della barca non si è limitata ad aspetti puramente estetici, concentrandosi anche su quelli più tecnici: la carena a “special V” con deadrise di 18.5° e con supporti plananti laterali, offre infatti grande comfort con barca all’ormeggio e in rada, grazie all’aumentata superficie al galleggiamento, un veloce ingresso in planata con un morbido passaggio sull’onda e una guida sicura anche con mare formato.