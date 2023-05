CUSTOM LINE FESTEGGIA IL VARO DEL VENTISETTESIMO SUPERYACHT NAVETTA 33

Charme, eleganza e innovazione scendono in mare con il nuovo scafo della linea dislocante di Custom Line presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona

Ancona – Un nuovo Custom Line Navetta 33, il ventisettesimo scafo della linea, è sceso in acqua, ad Ancona, presso la Ferretti Group Superyacht Yard, esibendo un canone estetico senza tempo. Alla festa di varo, insieme alla famiglia armatrice, hanno partecipato tutti i dipendenti di Custom Line.

Il nuovo capolavoro made-to-measure del cantiere appartiene ad un armatore europeo. La Custom Line Navetta 33 M/Y FAMILIA è un superyacht pensato per la vita a bordo di un intero nucleo familiare, cucito su misura per rispettare, il carattere unico di chi la vive e offrire un comfort assoluto. Un profilo imponente ma equilibrato, che porta in mare una classe e un’eleganza di 33 metri di lunghezza per 7,52 metri di larghezza, dedicando all’armatore e ai suoi 10 ospiti ampi spazi su tutti i 4 ponti: dalla suite armatoriale wide body a prua del ponte di coperta, fino alle 4 cabine ospiti nel lower deck. Lo scafo presenta anche un bulbo prodiero e garantisce performance ai vertici della categoria per la navigabilità e la stabilità durante gli ormeggi e un ottimo rapporto consumo/autonomia ad una velocità di crociera di circa 12 nodi.

Questo superyacht nasce dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group per la progettazione navale. Per l’interior si conferma strategico il ruolo del Custom Line Atelier, che ha lavorato in rapporto diretto e costante con il cliente e la famiglia armatoriale per interpretarne i desiderata, creando uno stile unico ed esclusivo.

Gli spazi a bordo di Custom Line Navetta 33 M/Y FAMILIA sono esaltati da amplissime finestrature su tutti i ponti. La luce naturale invade gli ambienti, in cui gli arredi contribuiscono a dare un senso di leggerezza e trasparenza in continuità tra interno ed esterno. Il design elegante e armonioso delle aree interne prevede un accostamento di colori chiari e densi, come il bianco latte o l’azzurro cielo, alle nuances più scure e seducenti del grigio fumè e antracite.

Gli arredi sono stati realizzati secondo il gusto dell’armatore, in collaborazione con i più rinomati brand di design, utilizzando materiali pregiati e originali come il marmo Silk Georgette, il cuoio nabuk e il legno tranciato ALPIlignum, all’insegna di un lusso raffinato.