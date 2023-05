DAL SALONE NAUTICO DI VENEZIA UN INVITO A “NAVIGARE OLTRE I LIMITI” E A SVILUPPARE IL “COMFORT PER TUTTI”

Parte dall’Arsenale il Giro d’Italia a Vela del navigatore disabile Marco Rossato per sensibilizzare pubblico e operatori su accessibilità per tutti alle strutture nautiche e tutela dell’ambiente

Venezia, maggio 2023. Marco Rossato dell’Associazione i Timonieri Sbandati parte il 2 giugno dal Salone Nautico di Venezia per il Giro d’Italia a Vela a bordo di Tornavento, la sua imbarcazione speciale e quasi autonoma, che oltre che sul vento può contare sulla propulsione di un motore elettrico Bell Marine Transfluid e su un impianto fotovoltaico di bordo adeguatamente dimensionato e fornito da OffGridSun.

La partenza del Giro, grazie al coinvolgimento di molti generosi attori, è stata organizzata dal bacino dell’Arsenale, dove il Gruppo Ingemar ha installato, in collaborazione con Madeit4a e Test1Solutions, uno speciale prototipo di pontile galleggiante della nuova linea “Marina4all” a bordo libero ridotto e dotato di una gruetta per il sollevamento delle persone e di una speciale sezione filtrante sommersa che pulisce le acque dalle sospensioni oleose.

Il Giro prevede 26 tappe in altrettanti porti turistici italiani e coinvolgerà anche Igor Macera, amico storico e anch’egli portatore di disabilità motorie, che oltre ai contributi in navigazione collaborerà a formare giovani navigatori speciali e a sensibilizzare il pubblico e gli operatori sull’accessibilità per tutti alle strutture del diporto nautico e sulla tutela dell’ambiente. Per le ultime tappe è prevista la presenza a bordo anche dell’inseparabile ‘peloso’ Muttley che concluderà il tour insieme all’equipaggio di umani al Salone Nautico di Genova.

– Tutti noi apprezziamo le situazioni confortevoli indipendentemente dalla nostra condizione personale e soprattutto in certe situazioni tutti ci auguriamo di non trovare ostacoli sul nostro cammino – racconta Marco Rossato – Questo accade a chi come me si trovi su una carrozzella ma anche a chi debba spingere i bimbi in passeggino o trasportare carichi pesanti o voluminosi.

Il comfort per tutti, che include ovviamente la sicurezza delle strutture, è il mantra che mi guiderà in questa circumnavigazione della penisola. – Inoltre – continua Rossato – in questa avventura avrò il prezioso supporto dell’Associazione Marevivo e questo ci darà modo di parlare anche del grave problema della plastica in mare che Tornavento cercherà di raccogliere durante la navigazione. –

Il Giro a vela servirà anche quale preziosa messa a punto di diverse pratiche e attività di bordo, per preparare l’ambizioso progetto della prima traversata in solitaria dell’Oceano Atlantico da parte di un navigatore paraplegico nel 2025.

Per contribuire alle iniziative congiunte dell’Associazione I Timonieri Sbandati a favore dello sviluppo del “comfort per tutti” nel diporto nautico e di Marevivo per la salvaguardia delle acque, è stata attivata on-line una raccolta pubblica di fondi senza fini di lucro all’indirizzo: https://www.sailforall.it/sostienici/donazioni/

I contributi sosterranno le attività dell’Associazione per far conoscere il mare a sempre più persone, nella convinzione che la vela sia uno sport perfetto per permettere ai portatori di disabilità di riacquisire autonomia e nuova fiducia in sé stessi.

Il Giro d’Italia a vela gode del patrocinio di: Assonautica Italiana, Vela Spa, Guardia Costiera, Associazione Nazionale Marinai, Lega Navale, Regione Toscana e di molti altri Enti e Istituzioni; un particolare ringraziamento va a Marina Militare e agli Enti e Istituzioni promotori della manifestazione per la collaborativa ospitalità all’interno del Salone Nautico di Venezia.

LE TAPPE DEL GIRO 2023

Partenza Giro d’Italia a Vela: Salone Nautico di Venezia – Arsenale

Partenza tappe: Isola della Certosa (VE)

Ravenna – Marinando 2.0 ASD Cattolica – Puravida ASD Porto San Giorgio – Liberi Nel Vento ASD Ortona – LNI Sez. Ortona Rodi Garganico – Porto Turistico Rodi Garganico Trani – LNI Sez. TRANI Brindisi – LNI Sez. Brindisi Santa Maria di Leuca – LNI Sez. Leuca / Tricase Gallipoli – Assonautica Italiana Policoro – LNI Sez. Policoro Crotone – YC Crotone / LNI Sez. Crotone Roccella Jonica – LNI Sez. Roccella Jonica Messina – LNI Sez. Messina Vibo Valentia – LNI Sez. Vibo Scario – LNI Sez. Scario Agropoli/Salerno – LNI Sez. Agropoli o Salerno Napoli – LNI Sez. Napoli Gaeta – YC Gaeta / LNI Sez. Gaeta Ostia – Guardia Costiera Italiana Porto Ercole – Marina Cala Galera Isola d’Elba – Porto Azzurro Rosignano – Marina Cala De Medici Viareggio – Viareggio Porto 2020 / Club Nautico Versilia La Spezia – Se.Ve. La Spezia M.M. Chiavari – LNI Sez. Chiavari Lavagna Genova – Salone Nautico Genova

Marco Rossato – Presidente de I Timonieri Sbandati ASD, associazione no profit con scuola di vela e navigazione dedicata al mondo della disabilità. Navigatore solitario, ha già fatto una volta il giro d’Italia a vela in solitaria nel 2018 e ha programmato per il 2025 la prima traversata Atlantica in Solitaria di un atleta paraplegico. Collabora con la società Madeit4a che affronta i temi della disabilità in ambito nautico, dai porti/marina fino agli yacht di piccola e medio grandi dimensioni. La sua scuola di vela è l’unica al mondo a offrire le attività legate alla vela per il mondo della disabilità, dalle piccole derive fino ai maxi yacht. Prende parte da diversi anni alle regate storiche in Tirreno e in Adriatico e da alcuni anni progetta e realizza oggetti custom per facilitare la navigazione in totale autonomia. (www.sailforall.it)

Tornavento

“Tornavento è una barca a vela ereditata da Luigi Zambon e Gabriella Assenza, che furono dei pionieri delle pratiche del diporto velico per disabili motori. Dopo un restauro totale durato poco più di 3 anni, la barca ha una nuova vita e può essere utilizzata per esplorare, conoscere e far conoscere il nostro paese, formando nuovi navigatori con disabilità.

La barca è stata progettata per essere rispettosa dell’ambiente, spinta dal vento e dal motore entrobordo elettrico che recupera energia durante la navigazione a vela e dal fotovoltaico durante le ore diurne. Inoltre, il tema dell’accessibilità portuale è molto importante e i viaggi di Tornavento saranno anche formativi per quanti metteranno a disposizione un approdo. L’impegno con Marevivo è di sensibilizzare pubblico e operatori del settore sui temi ambientali legati al mare e alle attività svolte dalle migliaia di volontari associati a Marevivo.

La campagna di raccolta fondi permetterà di sostenere il loro importantissimo lavoro e coprire parte delle spese di viaggio. Inoltre, il ricavato sarà utilizzato per acquistare sollevatori per persone con disabilità motorie che permettano l’imbarco e lo sbarco in totale sicurezza, sia dalle barche da diporto che dalle piccole derive utilizzate per le attività riabilitative e agonistiche. Sostenere le iniziative a bordo di Tornavento significa sostenere la salvaguardia dell’ambiente marino e promuovere l’accessibilità per le persone con disabilità motorie.

Il motto di Tornavento è: – Navighiamo, esploriamo e appena possibile insegniamo ad altri come fare

Non c’è soddisfazione più bella!

