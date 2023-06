Salone Nautico Venezia: il programma degli eventi di domani, domenica 4 giugno

Venezia– Ultimo giorno di appuntamenti per il Salone Nautico Venezia. Oltre alla visita ai modelli più recenti e innovativi della nautica di lusso, tra gli appuntamenti da non perdere in programma per domani, in Torre di Porta Nuova verrà presentata l’App multimediale del Museo virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dal Comune di Venezia. Laboratori e prove in acqua per bambini e famiglie, oltre alle visite al sommergibile e alle dimostrazioni di surf elettrici. Tanti anche i momenti legati allo sport: alle 10.30 in Bacino San Marco si terrà la sfida velica “Salone Nautico di Venezia Cup”, dalle 10.00 avrà luogo sempre in Bacino il Sesto campionato di Microclass, mentre nel pomeriggio arriverà la Pavia-Venezia, che al Salone Nautico festeggia i suoi 70 anni.

Alle 11.00 ci sarà una sfilata di barche in legno per celebrare l’arte navale nella sua cornice ideale: l’Arsenale di Venezia.

Sport

Un classico della storia nautica veneziana

Arsenale – pontile Scali

11.00 – 13.30

L’Associazione Culturale Barche in Legno dalla Pietà presenta un classico della storia nautica veneziana. Si ripropone, in collaborazione con il Salone Nautico di Venezia, l’evento che vuole celebrare l’arte navale nella sua cornice ideale, l’Arsenale di Venezia. L’Associazione vuole essere non solo un punto di riferimento per i possessori di barche in legno del cantiere Dalla Pietà, ma desidera conservare un patrimonio di arte di tutti gli artigiani che costruiscono imbarcazioni in legno. Diventa fondamentale far conoscere ai più giovani il valore della lavorazione del legno per portare avanti un’arte da non perdere, sviluppando così un’importante occupazione nel territorio.

Quest’anno l’associazione sposa l’iniziativa a sostegno dell’Associazione Volontari del Fanciullo “Casa Nazareth”.

Salone Nautico di Venezia Cup

Bacino di San Marco

10.30

Appassionante sfida velica organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con il Salone Nautico di Venezia: 8 team in rappresentanza dei circoli velici dell’alto Adriatico si sfideranno a bordo di imbarcazioni monotipo SB20 nella splendida cornice del Bacino di San Marco, tra l’isola di San Giorgio e l’Isola di San Servolo.

La cerimonia di premiazione avverrà negli spazi dell’Arsenale, in area Sommergibile, alle ore 17.00.

6° campionato italiano di Microclass

Bacino San Marco

10.00 – 13.00

6° campionato italiano di Microclass in Bacino San Marco, promosso da Microclass Italia. Le premiazioni si svolgeranno in area Sommergibile alle ore 15.30.

70^ Raid Motonautico Internazionale Pavia – Venezia

Pavia – Venezia

09.00 – 17.00

L’Associazione Motonautica Pavia in collaborazione con L’Associazione Motonautica Venezia, organizzano, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, la 70° edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia Venezia, con partenza da Pavia e arrivo a Brondolo-Chioggia – Venezia nella stessa giornata.

All’arrivo in Arsenale, seguiranno le premiazioni alle ore 18.30 presso il Palco nell’area Sommergibile.

Premiazione della 35° edizione del Trofeo Marco Rizzotti

Area sommergibile Dandolo

17.00

Premiazione della 35° edizione del Trofeo Marco Rizzotti, regata internazionale a squadre per classe Optimist, che si è svolta dall’11 al 14maggio, fuori dalla bocca di porto del Lido di Venezia. Il Trofeo Rizzotti è organizzato dalla Compagnia della Vela e Diporto Velico Veneziano che, unendo energie e passione, hanno reso questo evento sportivo un appuntamento internazionale e di prestigio.

Premiazione di Salone Nautico di Venezia Cup

Area sommergibile Dandolo

17.30

L’appassionante sfida velica organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con il Salone Nautico di Venezia: 8 team in rappresentanza dei circoli velici dell’alto Adriatico si sfideranno a bordo di imbarcazioni monotipo nella splendida cornice del bacino di San Marco, tra l’isola di San Giorgio e l’Isola di San Servolo.

Premiazione del 70° Raid Motonautico Pavia – Venezia

Area sommergibile Dandolo

18.30

Organizzata dall’Associazione Motonautica Pavia in collaborazione con l’Associazione Motonautica Venezia, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, la 70° edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia Venezia, parte da Pavia la mattina di domenica 4 giugno e arriva a Brondolo-Chioggia – Venezia in giornata. All’arrivo in Arsenale, le premiazioni presso il Palco nell’area Sommergibile.

Convegni e workshop

Workshop “Il porto digitale: servizi e innovazione per il futuro sostenibile della diportistica italiana”

Arsenale – Sala Modelli

15.30 – 16.30

Previsti interventi di Fastweb, Skyproxima, ASC27, Lattanzio KIBS

Presentazioni e conferenze

Incontro con l’autore – Mauro Bon

Arsenale – Tese delle Nappe 90

17.00 – 18.00

Presentazione del libro “BIRDWATCHING IN LAGUNA” di Mauro Bon, Mare di Carta editore.

Un volume dedicato a tutti gli appassionati del settore ma anche a un pubblico più vasto che alla visita della città voglia alternare una “sbirciatina” ai suoi ambienti naturali e ai suoi meravigliosi abitanti alati.

Fare birdwatching significa condurre un’attività rilassante e salutare. Inoltre, ha una funzione educativa sia per gli adulti che per i più piccoli. E poi può essere praticato in tanti ambienti diversi, e per i più pigri sarà sufficiente scendere in giardino o recarsi nel più vicino parco pubblico per riconoscere le diverse specie di uccelli urbani. Tra gli habitat che si possono esplorare ci sono poi le lagune. Infatti, il volume parla della Laguna di Venezia: una delle più vaste zone umide d’Europa, tra le più importanti d’Italia per quantità e qualità di uccelli acquatici ospitati.

Incontro “Acqua & (Dis)abilità – Intervento sulle problematiche relative alle varie disabilità sia mentali che fisiche”

Area sommergibile Dandolo

11.00 – 12.00

Incontro promosso da MARVE e Club Subacqueo San Marco ASD.

Vie d’acqua per l’innovazione e sviluppo sostenibile

Tesa 90 Stand Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e Assonautica Venezia

11.00 – 16.00

Attività presso lo stand della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e Assonautica Venezia. Si farà il punto sul Salone 2023 e interviste ai cantieri presenti al Salone tra tradizione e innovazione: dalle imbarcazioni storiche alle barche elettriche.

Presentazione “Museo virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia. Tracciamo le rotte verso il futuro”

Arsenale – Torre di Porta Nuova

11.00 – 12.30

Presentazione dell’App multimediale del Museo virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dal Comune di Venezia.

L’applicazione, realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale grazie alla collaborazione di numerosi partner pubblici e privati, propone una nuova narrazione della portualità veneta di ieri e di oggi, attivando una navigazione on site e da remoto, lungo punti di interesse disseminati tra il Centro Storico di Venezia, Marghera e Chioggia. Uno strumento che offre un nuovo modo di guardare al territorio che appare ricco di bellezze artistiche, ma anche di eccellenze produttive e logistiche altrettanto affascinanti.

L’incontro sarà anche occasione per approfondire e dibattere sulle azioni messe in atto dai diversi attori coinvolti lungo il percorso che porta all’adozione di un modello di turismo sempre più consapevole e sostenibile per le città storiche e l’ecosistema lagunare.

Presentazione del progetto Sailingfor Blue Lab e del libro “Due ragazze due catamarani” di James Wharram

Arsenale – Sala Modelli

11.30 – 13.00

Presentazione del progetto Sailing for Blue Lab e del libro su James Wharram “Due ragazze due catamarani”.

Attività collaterali

Prove in acqua in Rio delle Galeazze

Rio delle Galeazze

10.00-19.00

Nel tranquillo specchio d’acqua del rio delle Galeazze si potranno sperimentare gli sport remieri, tra cui Voga alla Veneta, Vela, Canoa, Kayak, Dragon Boat e molti altri.

Passeggiate in Gondola

Rio delle Galeazze

10.30-12.30 e 15.00-18.30

Passeggiate in Gondola sul Rio delle Galeazze a cura dell’Associazione Gondolieri Venezia. Imbarco e sbarco presso il Pontile del Rio delle Galeazze.

Dimostrazioni Surf, Foil e mezzi di salvataggio

Arsenale – bacino di carenaggio medio

10.00 – 19.00

Tutti i giorni dimostrazioni in acqua di foil elettrici e a motore, di surf elettrici e di mezzi di salvataggio telecomandati nelle acque del Bacino di Carenaggio Medio.

Dogaressa Kids

Area sommergibile Dandolo

10.30-19.00

Attività ludico sportive in uno scenario unico riservato ai più piccoli per giocare, fare amicizie ed esperienze alla scoperta delle tradizioni veneziane, con una squadra di educatrici sportive qualificate a disposizione dei piccoli visitatori del Salone Nautico. Laboratori di manualità e nodi, elaborati tecnici sulla tradizione veneziana, uso di mappe e bussola, antichi mestieri, costruzione imbarcazioni tipiche veneziane con materiali ecologici, mini tavola rotonda sulla Regata Storica, l’arte, le storie e i canti veneziani. Tour in Dragon boat ed esperienze di voga sul sandolo.

Alla scoperta del Sottomarino!

Area sommergibile Dandolo

10.30-19.30

Visita guidata al Sottomarino Enrico Dandolo e allo spazio didattico affascinante e misterioso del Bunker, dove si vivranno altre sorprese e sperimentazioni tra i pannelli esplicativi e gli apparati multimediali per scoprire la storia dei sommergibili e del SSK 513 Enrico Dandolo. A cura di MUVE Education. Le visite sono gratuite con entrata su prenotazione presso il desk dedicato.

Caccia al tesoro in Arsenale!

Tesa 99

11.00, 14.30 e 16.00

La Fondazione Musei Civici di Venezia con il suo dipartimento educativo MUVE Education, propongono un divertente percorso a tappe per famiglie e bambini dai 7 ai 12 anni, con educatore specializzato che conduce alla scoperta dei luoghi storici dell’Arsenale di Venezia, cuore dell’industria navale della Serenissima.

Laboratori di nodi e sperimentazioni subacquee

Arsenale – bacino di carenaggio medio

11.00-13.00 e 16-18.00

Attività ludico creativa a cura di Monica Mielli di MARVE, che insegnerà ai bambini e ai ragazzi come fare alcuni nodi marinari. Stefano Santi del Club Sommozzatori San Marco farà con i bambini prove tecniche su sperimentazioni pratiche che riguardano la subacquea dei mini-sub.

Esposizioni

Punto Mose

11.00-17.00

Nella Tesa 109, che collega la banchina al giardino dove si trova la Conference Hall, è stato allestito un percorso espositivo attraverso pannelli, fotografie e video. Nell’edificio 63, si potrà visitare il centro informativo sulle attività di salvaguardia di Venezia e della laguna. Infine, l’edificio 62 ospita il prototipo della Control room del Mose.

Mostra “Il Moro di Venezia alla XXVIII America’s Cup: storia di un sogno italiano” – fotografie di Carlo Borlenghi

Arsenale – Tesa 105

10.00-19.00

Questa mostra dedicata al Moro di Venezia raccoglie una selezione di immagini tra le più significative della grande sfida voluta per partecipare alla Coppa America da Raul Gardini. Una impresa che ha segnato un passo importante per la vela italiana, lasciando una eredità in tecnica e uomini che ancora oggi è visibile. Le foto sono di Carlo Borlenghi, a suo tempo fotografo ufficiale del team, ed è stata allestita per la prima volta a Trieste nel 2022 durante la Barcolana, organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano con il supporto della Fondazione Raul Gardini, per celebrare i 30 anni dalla vittoria della regata di selezione sfidanti Louis Vuitton Cup. Con quella vittoria il Moro di Venezia è stato il primo team italiano a disputare la Coppa America.

MUVE Yacht Projects 2023

Tesa 99

10.00 – 19.00

L’esposizione presenta i lavori selezionati tramite il Bando internazionale per la selezione di studi e progetti di barche – Navigazione sostenibile, promosso da Fondazione Musei Civici di Venezia, congiuntamente al Comune di Venezia e Vela spa, in collaborazione con le principali istituzioni ed enti cittadini.

a questo link il programma eventi

Eventi Salone Nautico Venezia

https://www.salonenautico.venezia.it/i-prossimi-eventi/