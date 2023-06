Blue Marina Awards 2023: un successo straordinario per l’evento dedicato all’accoglienza turistica a Cetraro

Successo dei Blue Marina Awards: Cetraro diventa la Capitale dell’Ospitalità Turistica Nautica

Cetraro– L’evento Blue Marina Awards, dedicato all’accoglienza turistica e alla portualità, si è concluso con grande successo nella splendida cornice del marina resort di Cetraro il 16 giugno, che si è trasformata ieri nella capitale dell’ospitalità turistica nautica. Riunendo istituzioni e operatori del settore, l’evento ha avuto luogo presso la sala conferenze della darsena turistica del Porto di Cetraro, ed è stato organizzato nel contesto del prestigioso marchio di riconoscimento Blue Marina Awards. Questo marchio distingue marina resort, porti turistici e approdi che si distinguono come centri di eccellenza, in linea con le politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, sicurezza.

Promosso da Assonautica Italiana e ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici), con il patrocinio tra gli altri di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), i Blue Marina Awards si avvalgono del RINA come ente tecnico super partes per fotografare lo stato dell’arte delle nostre strutture ricettivo portuali. La seconda edizione di questa kermesse rappresenta un’importante opportunità per i porti turistici italiani di migliorarsi, valorizzarsi e integrarsi meglio nel tessuto socio-economico dei territori in cui operano, diventando porte d’ingresso principali per il turismo esperienziale.

I risultati che si stanno ottenendo dalla seconda edizione dei Blue Marina Awards 2023 sono straordinari, con già un centinaio di porti turistici che hanno aderito all’iniziativa, e c’è ancora un mese di tempo per partecipare. Infatti tutti i marina resort, porti turistici e approdi possono ancora partecipare gratuitamente fino al 15 luglio 2023 registrandosi sul sito www.bluemarinaawards.com.

L’evento ha registrato una partecipazione e convergenza di tutta la Regione, con istituzioni e operatori che hanno espresso riconoscimento e apprezzamento unanime per l’iniziativa ideata da Walter Vassallo.

Durante la giornata, sono intervenuti il Sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Senatore della Repubblica, Fausto Orsomarso, il Direttore del Porto turistico di Cetraro, Nadia Pugliese, il Segretario Generale di Assonautica Italiana, Antonio Bufalari, il Fondatore e Coordinatore dei Blue Marina Awards, Walter Vassallo, la Senior Business Development di RINA, Alessia Castellana, il Presidente del Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, il Presidente di Assonautica Cosenza, Domenico Nigro Imperiale, il Presidente di CNA Calabria, Giovanni Cugliari, il Presidente di Mare Pulito Bruno Giordano, Francesca Mirabelli, il Sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, e il Product Specialist di Innovamarine, Armando Alario. La moderazione è stata affidata al giornalista Pasquale Guaglianone.

“Sono profondamente grato all’iniziativa dei Blue Marina Awards per il loro impegno senza sosta nella valorizzazione dei porti e dei territori circostanti” – commenta il senatore Fausto Orsomarso “Questa iniziativa è un faro di speranza per le comunità costiere e per tutti coloro che credono nell’importanza di preservare e promuovere la bellezza dei nostri mari e dei nostri territori. I porti sono non solo punti di accesso cruciali per le attività commerciali, ma anche luoghi di incontro, di cultura e di identità. Grazie ai Blue Marina Awards, questi tesori nascosti vengono finalmente riconosciuti e celebrati, ispirando una maggiore consapevolezza e impegno per la loro conservazione. Il mio plauso va a tutti coloro che lavorano per promuovere questa iniziativa, che rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione dei nostri mari e delle nostre comunità.”

Il Marina Resort Porto di Cetraro è un luogo in cui l’emozione si fonde con la bellezza, dove ogni dettaglio è pensato per rendere la vostra esperienza indimenticabile.

Il direttore del Porto, Nadia Pugliese spiega che il Marina Resort si distingue per i servizi all’avanguardia offerti ai suoi ospiti. La sicurezza è una priorità, con l’installazione di defibrillatori pubblici per garantire tranquillità. Le panchine Smart con pannelli solari permettono di godersi la natura circostante rimanendo connessi. Inoltre, sono disponibili punti di raccolta per i mozziconi di sigarette, che vengono riciclati. L’accoglienza è di prim’ordine, con docce e servizi igienici simili a quelli di un hotel a 5 stelle, lavanderia, stireria e altri servizi personali. Infine, sono garantiti accessi per le persone con disabilità, perché l’accesso al mare deve essere accessibile a tutti.

Antonio Bufalari, Segretario Generale di Assonautica Italiana: “I Blue Marina Awards non sono un mero riconoscimento dato ai marina che si sanno distinguere in innovazione, sicurezza, sostenibilità ed accoglienza turistica, bensì sono un’iniziativa che vuole sensibilizzare e accompagnare in un processo di crescita l’intero sistema turistico portuale.

I Blue Marina Awards rappresentano, come il Summit sull’Economia del Mare – Blu Forum che abbiamo tenuto a Gaeta alla fine del mese di maggio, un percorso di sintesi e condivisione che accomuna porti, istituzioni, associazioni, enti, operatori economici, con l’obiettivo di promuovere un’economia blu sostenibile, inclusiva e innovativa.

Una Comunità senza barriere ed egoismi, dal sud al nord, dal più piccolo al più grande, per attuare il cambiamento e dare vita ad un’ondata contagiosa di entusiasmo, determinazione e coraggio a favore del nostro mare. Un mare che unisce, un mare che diventa sogno e benessere, sviluppo ed occupazione. Una linea d’orizzonte che abbiamo come obiettivo raggiungibile per l’Italia e la sua Blue Economy, intesa come economia sostenibile, ove sostenibilità non è solo ambiente, ma anche cultura, arte, socialità e patrimonio comune. La vittoria vera di questi Blue Marina Awards non sarà l’arrivar primi bensì l’esser parte di un circuito, tutti insieme noi utenti ed operatori economici per una vittoria quella del Mare.”

Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards “i Blue Marina Awards proiettano i nostri porti in una dimensione nuova, per farli diventare centri di eccellenza ben integrati nel tessuto socio-economico di un territorio. E l’Italia ha un patrimonio di marina e approdi incastonati in luoghi che ci invidia il mondo intero. Dobbiamo essere in grado di valorizzare e comunicare le nostre eccellenze. Da un marina come questo di Cetraro si possono scoprire territori unici, ricchi di storia, arte, cultura, enogastronomia, sport e vivere esperienze a contatto con la natura, dai monti ai laghi”. Come il Parco Nazionale della Sila, l’altopiano delle meraviglie fra boschi di pini neri, alberi vetusti, laghi ed esplosioni vegetazionali uniche, da vivere in mountain bike, a cavallo, a piedi o in canoa.