Assormeggi Italia in visita nella Penisola Sorrentina – Presentato il “Protocollo Ormeggi” al Propeller Club Port of Salerno

In questi giorni Assormeggi Italia – Associazione Nazionale Imprese per il Diporto, che rappresenta piccole e medie imprese del settore, tra cui concessionari di posti barca, operatori del charter nautico e cantieristica navale, ha svolto un tour nella Penisola Sorrentina per incontrare alcuni associati.

Le visite hanno interessato il Porto di Sorrento, il Porto di Seiano – Vico Equense e il Marina di Cassano a Piano di Sorrento, costituendo un momento di confronto diretto con gli operatori locali, nello spirito di vicinanza e collaborazione che da sempre caratterizza l’attività di Assormeggi Italia.

Momento centrale della trasferta è stato il dibattito organizzato il 28 Ottobre 2025 dal Propeller Club Port of Salerno, che ha ospitato la presentazione ufficiale del “Protocollo Ormeggi”, iniziativa promossa da Assormeggi Italia e certificata da RINA per valorizzare e tutelare le competenze degli operatori del settore.

Frutto di oltre un anno di lavoro, il Protocollo rappresenta una risposta concreta alle sfide normative che il comparto sta affrontando, in particolare dopo le modifiche alla Legge 118 sulle concessioni demaniali marittime. L’obiettivo è trasformare il patrimonio di conoscenze tradizionali degli ormeggiatori in requisiti tecnici misurabili e riconoscibili, dando così valore alla professionalità di chi opera quotidianamente nei porti turistici italiani.

“Dietro ogni ormeggio c’è un patrimonio di conoscenza del territorio, trasmesso di generazione in generazione, che va tutelato,”

ha sottolineato l’Ing. Attilio Tolomeo, coautore del Protocollo insieme all’Ing. Massimo Di Rosario e all’Avv. Nicolò Maellaro.

Il Protocollo Ormeggi, unico nel suo genere in Italia, si fonda su criteri di conoscenza del territorio, competenze marinare, sicurezza e qualità dei servizi integrati, ponendosi come strumento di riconoscimento professionale per le piccole e medie imprese del diporto.

Durante l’incontro, il Presidente di Assormeggi Italia, Arch. Francesco Cimmino, ha evidenziato come l’Associazione rappresenti la spina dorsale del turismo nautico nazionale:

“Dopo le incertezze normative legate alle modifiche della Legge 118, abbiamo lavorato per dare certezze al settore. Il Protocollo Ormeggi è nato come ‘paracadute’ e sta diventando un vero ‘materasso’ di protezione per gli operatori”……….ha evidenziato Cimmino.

Il dibattito ha inoltre messo in luce la necessità di maggiore competenza nelle politiche marittime e il rischio che operatori storici, privi di certificazioni, possano essere esclusi dai futuri bandi di gara, con conseguente perdita di know-how e di valore per le economie locali.

L’auspicio di Assormeggi Italia è che il Protocollo Ormeggi possa essere riconosciuto ufficialmente nelle future modifiche normative, contribuendo a rafforzare la tutela e la professionalità degli operatori del settore.

Assormeggi Italia rivolge un sentito ringraziamento al Presidente del Propeller Club Port of Salerno, Dott. Maurizio De Cesare, per la preziosa ospitalità, e ai propri consulenti tecnici Ing. Attilio Tolomeo, Ing. Massimo Di Rosario ed al Vicepresidente di Assormeggi Italia Avv. Nicolò Maellaro, autori e promotori del progetto.