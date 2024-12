Riflettori nella Capitale, sino a domenica 15, per la prima edizione del Salone Nautico Internazionale a Fiera Roma

Roma – “L’apertura del Salone Nautico Internazionale di Roma è un traguardo raggiunto. Riportare la nautica nella Capitale non è un punto di arrivo, ma di partenza perché ora, con questa esposizione, si può parlare di rete. Napoli, Bologna e Roma rappresentano, per la piccola e media nautica, una piattaforma importantissima, con i loro saloni, per far sì che questa dimensione produttiva del diportismo abbia una visibilità ed un’opportunità di sviluppo commerciale di prestigio”.

Con queste parole, durante il taglio del nastro inaugurale del Salone nautico di Roma, Gennaro Amato presidente di Afina società organizzatrice, ha sottolineato la valenza dell’appuntamento, al cospetto dell’amministratore unico di Fiera Roma, Fabio Casasoli, ed ai rappresentanti delle istituzioni governative e di territorio. “Questa prima edizione possiamo definirla un anno zero, – ha aggiunto Fabio Casasoli AU di Fiera Roma – che servirà a sviluppare questo importante appuntamento per i prossimi anni. Crediamo nel progetto realizzato da Afina che ha scelto un segmento produttivo che nel tempo potrà crescere, intanto la partenza è sicuramente incoraggiante e valida”.

Sono circa 250 le imbarcazioni in esposizione, sino a domenica 15 dicembre, a Fiera Roma. Gozzi, battelli pneumatici, motoscafi open e cruiser, compresi tra i 6 e 15 metri, delle migliori aziende produttrici italiane, sono i punti di riferimento di un salone al quale hanno aderito anche imprese e concessionari di accessoristica, di servizi e di attrezzature per gli sport acquatici, conferendo all’esposizione una omogenea proposta per gli amanti del mondo mare.

“La nautica è un settore fondamentale per il Paese – ha sottolineato l’onorevole Fabio Roscani, della Commissione cultura, istruzione e scienze della Camera dei Deputati -. C’è una grande attenzione da parte della maggioranza e del governo di questa Nazione perché il settore della nautica è economia e turismo. Significa dare una spinta al centro – sud Italia, punto di forza della produzione tra i 5 e 12 metri, per essere motore dell’economia della nostra Nazione”.

Il Salone di Roma presenta molte novità della stagione produttiva 2024, come i gozzi di Cantieri Mimì, che presenta il modello Libeccio Cabin 9.5 con uno o due motori e persino una propulsione elettrica e il modello più piccolo il day cruiser 8.5 Cabin, mentre Cantieri Esposito presenta le due novità di stagione: il Positano open 32 e il Positano Sole 28, gozzi in legno che richiamano la tradizione dei maestri d’ascia.

Grazie alla nuova legge sull’acquisizione di patente, che prevede ora un breve corso ed una età di 16 per poter guidare barche con motori sino a 115 cavalli, il segmento dei battelli pneumatici ha attirato grande attenzione. Eppure, Afina, sulla tematica pone l’accento sulla sicurezza, sulla quale si è espresso anche l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, capo dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Si tratta di avvicinarci al mare in maniera consapevole, di farlo sicuramente con grande attenzione alla sicurezza. Questo richiede un ulteriore approfondimento che intendiamo fare nel confronto con il ministero delle infrastrutture e trasporti che è responsabile di questo settore. Dobbiamo però anche tenere presente che è importante addivenire a un punto di equilibrio tra regole stringenti che afferiscono alla sicurezza, e competitività della nostra bandiera”.

Tra i battelli pneumatici, le novità non mancano. Per i cantieri campani, 2Bar presenta il rib 82 new entry da 8,20 metri, Collin’s Marine porta a Roma il nuovo PY110GT, Italiamarine ha due novità 2024: il Ponza Cabin 36 e Nettuno Fish 24, Manara Marine, che presenta il Revolution 23 XL, Starmar con ben tre gommoni nuovi: il Two Cabin, da 10,85, lo Sport Cabin, un battello personalizzabile di 8.80 e il piccolo l’Enjoy 665 XL. Mentre il cantiere milanese Nautica Jolly partecipa con la new entry Jolly Prince 30 Sport Cabin, il laziale Blu Rib presenta il nuovo Miami 26 da 8,20 metri.

Un salone che piace anche all’amministrazione di Roma Capitale, come ha sottolineato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè: “Questo evento rappresenta un momento molto importante non solo per un motivo industriale, cioè il fatto che un asset importante del paese possa ritornare a mostrarsi in tutta la sua efficienza e la sua capacità di crescita e di sviluppo anche in chiave economica e di occupazione. Ma penso che per la città di Roma possa rappresentare un momento di sviluppo della mobilità. La navigabilità del Tevere è un pezzo che deve essere sfruttato per la mobilità cittadina e turistica. Il ritorno di un salone importante come questo apre degli spiragli importanti”.

A fare la parte del leone, a questa prima esposizione del Salone Nautico di Roma, sono i cantieri produttori di motoscafi e yacht. Ne sono esempio le 19 aziende presenti, tra le quali spiccano i nomi della folta pattuglia dei cantieri siciliani come: Allegra & Co, AS Marine, con la novità AS22GL che prevede l’ospitalità a bordo per due persone e una motorizzazione da max 175 cv, Aicon Yacht, che porta la neo nata Audace 50, imbarcazione sportiva di lusso, con una cabina matrimoniale ed una con doppio letto singolo e bagno, tutto con un design innovativo, Marinello, Maestria Nautica, Marine Service, con due novità per il 2025: Marine 23 WA e la piccola 365; SG Boat, Trimarchi, che presenta la nuova Top 65 che monta una motorizzazione singola da cv e VG Scar, che presentano diverse novità in fiera. Così anche dalla Puglia, i cantieri Idea Marine, Buonomo Marine, e dalla Calabria, il cantiere Invictus Yacht, con il suo modello TT420, con la nuova versione Spectrum blue distinct e Ranieri Group, presentano le nuove imbarcazioni per il mercato 2025.

L’adesione dei cantieri campani, come Nautica Mediterranea Yachting e AP Boat, unitamente ai cantieri lombardi Cranchi, con i modelli M44 HT (13.82) e il 30 Endurance (9.85), Manara Marine, Kolmarine, che presenta Azzardo 24++, imbarcazione di soli 7.92 metri con cabina che ospita 4 persone e wc, sospinta da 1 motore da 350 cv , e la finlandese Saxdor con le novità per il 2025: 320GTO, con due motori fuoribordo da 300 cv e il 400GTO, con scafo in doppio step che monta due motori fuoribordo da 400 cv, completano l’ampio parterre di proposte 2024 e del prossimo anno.