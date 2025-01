Boot 2025 ispira il primo weekend

(Foto courtesy ©Messe Düsseldorf/ctillmann)

Boot Düsseldorf entusiasma i visitatori con la sua gamma di offerte: padiglioni espositivi pieni, affari di successo e eventi sportivi

Dusseldorf. Il porto di Düsseldorf, in questi ultimi sabato e domenica, ha raggiunto già un totale di circa 55.000 visitatori provenienti da 89 paesi.

La fiera è aperta fino a domenica 26 gennaio. I biglietti d’ingresso costano solo € 19,00 online su boot.club e sono validi per due giorni in fiera. Dal lunedì al venerdì, il boot online offre anche un biglietto pomeridiano a prezzo contenuto di 12,00 €, valido dalle 14:00 alle 18:00. Tutti i biglietti possono essere prenotati presso www.boot.com.

Oltre alle numerose innovazioni e ai punti salienti tecnici degli espositori, boot si distingue per il suo programma accattivante sui palcoscenici dei nove mondi tematici.

Intanto, è la più grande fiera mondiale di yacht e sport acquatici. Con oltre 200.000 visitatori provenienti da oltre 100 paesi e 1.500 espositori su 220.000 metri quadrati nei padiglioni da 1 a 17, il boot di Düsseldorf dal 18 al 26 gennaio 2025 è la più grande fiera mondiale di yacht e sport acquatici. Sia i marinai che i diportisti a motore troveranno un’ampia varietà di barche, gommoni, superbarche o yacht di lusso.

I visitatori sono rimasti colpiti dal Superboat Hall 5 e dal Luxury Yacht Hall 6 con la loro gamma completa di anteprime di barche. Molti degli yacht del futuro sono stati svelati solennemente e presentati al pubblico per la prima volta durante questo fine settimana.

Gli sport acquatici più popolari come immersioni, surf, kite surf, stand up paddle, skimboard o canoa sono disponibili al boot in tutte le sfaccettature e con l’attrezzatura appropriata. Star internazionali della scena surfistica si sono sfidate nelle gare nella sala surf, i principianti della subacquea hanno potuto conoscere il mondo subacqueo nella piscina di prova del Dive Center o hanno praticato le loro prime manovre di vela presso la scuola di vela boot. Molte persone hanno scoperto le destinazioni da sogno per le vacanze sull’acqua o in riva al mare al Destination Seaside nel padiglione 13.

“Questa densità di anteprime è unica al mondo in una fiera di sport acquatici. Gli attori internazionali del settore utilizzano il boot Düsseldorf per il lancio sul mercato delle loro innovazioni per la prossima stagione di sport acquatici” spiga il direttore del boot Petros Michelidakis.

Interessanti programmi sulle ultime tendenze e un mix di workshop e attività pratiche di alto livello, sia per gli appassionati di sport del tempo libero che per gli esperti, rendono la fiera unica al mondo. Ma anche la conservazione marina e le tecnologie innovative e sostenibili sono al centro dell’attenzione al boot 2025. In collaborazione con l’Industria Nautica Europea (EBI), il Blue Innovation Dock offrirà un formato di dialogo unico con competenze politiche, economiche, tecnologiche e mediatiche nel padiglione 10.

Inoltre, due fari per la protezione degli oceani saranno nuovamente a bordo: il prestigioso premio “ocean tribute” con i partner Principe Alberto II. e la German Ocean Foundation, nonché la campagna “love your ocean” con il suo stand nel padiglione 11.

“Anche la Flagship Night, che si tiene tradizionalmente il primo sabato della fiera, con la presentazione dei migliori yacht e barche a motore dell’anno, sostiene in modo impressionante l’eccezionale posizione del boot nel mercato internazionale”, ha evidenziato il direttore del boot Petros Michelidakis.

In occasione della Flagship Night, il raduno marittimo congiunto di Delius Klasing Verlag (Germania) e boot Düsseldorf, verranno consegnati i premi “European Yacht of the Year 2025” (EYOTY) e “European Powerboat of the Year 2025” (EPOTY) per yacht a vela e barche a motore. Inoltre, l’americano Cole Brauer è stato insignito del “SEAMASTER Award” per la sua circumnavigazione del globo in solitaria e senza scalo.

Abele Carruezzo