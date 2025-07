NASCE IL 1°SPORT BOAT SHOW – boating, fishing & diving experience

All’interno della 31° edizione dell’EUROPEAN DIVE SHOW – EUDI Show, la più importante manifestazione europea interamente dedicata al mondo della subacquea, in programma dal 20 al 22 febbraio 2026, nasce Sport Boat Show, una nuova area tematica pensata per ampliare lo sguardo sul mondo del mare, della nautica e delle attività outdoor ad esso collegate.

Sport Boat Show (Boating, Fishing & Diving Experience) si propone come punto di riferimento per tutti gli appassionati di navigazione da diporto, pesca sportiva e immersioni, offrendo un’esperienza immersiva e integrata che abbraccia le diverse anime del mare.

Un hub esperienziale e trasversale

In un contesto espositivo altamente specializzato e riconosciuto a livello internazionale, Sport Boat Show rappresenta il naturale completamento dell’offerta EUDI: uno spazio che coniuga tecnologia, passione, sostenibilità e avventura. Un’occasione imperdibile per professionisti del settore, sportivi, appassionati e neofiti per incontrare aziende, scoprire le novità del mercato, partecipare a workshop, testare prodotti e confrontarsi con esperti.

I temi protagonisti

Boating

Il meglio della piccola e media nautica da diporto: gommoni, motori, tender, elettronica, accessori di bordo e soluzioni per una navigazione più sostenibile. Un’offerta pensata per rispondere alle esigenze di chi ama vivere il mare da protagonista, con un occhio attento all’innovazione e alla sicurezza.

Fishing

Un’area dedicata alla pesca sportiva in tutte le sue declinazioni, dove passione, tecnica e innovazione si incontrano. I visitatori potranno scoprire un’ampia gamma di imbarcazioni progettate per la pesca in mare, nei laghi e nei fiumi, con allestimenti specifici per ogni ambiente e disciplina.

Diving

Al centro dell’esperienza EUDI, l’area Diving dello Sport Boat Show amplia la visione sul mondo dell’immersione con una proposta specifica dedicata alle imbarcazioni attrezzate per la subacquea, l’apnea, le operazioni speciali e le attività turistiche.

Saranno presenti imbarcazioni progettate per:

-Centri diving e operatori turistici, impegnati in escursioni subacquee, snorkeling e attività di accompagnamento;

-Apneisti, con mezzi studiati per garantire comfort, funzionalità e sicurezza;

-Reparti speciali e professionisti, dotati di soluzioni tecniche avanzate per operazioni subacquee e non in contesti complessi.

EUDI e Sport Boat Show saranno un’unica entità espositiva. Due fiere in una, senza discontinuità, per permettere agli appassionati di vivere un’esperienza immersiva nella grande passione del mare e delle acque.

Info su www.eudishow.eu