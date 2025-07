SEAQUIP FESTEGGIA 100 ESPOSITORI

Con oltre 100 aziende confermate e il supporto dei principali cantieri navali, SEAQUIP accelera la propria crescita e si consolida tra gli appuntamenti chiave per la prossima stagione per l’industria nautica internazionale. A confermare il valore strategico della manifestazione che si terrà a Milano dal 4 al 6 Marzo 2026 arriva anche il patrocinio ufficiale dell’Italian Trade Agency (ITA).

SEAQUIP – Mediterranean Yacht and Marine Equipment Trade Fair festeggia un importante traguardo: la firma del 100° espositore. A pochi mesi dall’inizio delle attività e la presentazione della prima edizione dell’evento, la manifestazione conferma il suo slancio con una crescita costante e una selezione sempre più qualificata di aziende del settore.

Negli ultimi giorni, grazie al lavoro mirato del team di SEAQUIP, che continua a selezionare espositori in linea con il posizionamento B2B e la qualità richiesta dall’evento, si sono registrate nuove adesioni da parte di grandi player internazionali, tra cui Besenzoni, HP Watermakers, Mapei, Nuncas Marine, Twin Disc e Vetus – realtà di riferimento nel panorama dell’accessoristica nautica – che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta espositiva (clicca qui per vedere gli espositori).

https://www.seaquip.it/exhibit/

Un importante segnale della centralità che SEAQUIP sta acquisendo nel comparto nautico è rappresentato dal sostegno dei cantieri che hanno già aderito come official supporter della manifestazione. Tra questi figurano nomi di assoluto rilievo come Azimut|Benetti Group, Bellini Nautica, Cantieri di Pisa, Cantiere Rossini e Valdettaro Group.

A rafforzare il riconoscimento istituzionale del progetto, contribuisce inoltre il patrocinio ufficiale dell’Italian Trade Agency (ITA), che conferma il valore strategico della fiera nel promuovere la filiera italiana della componentistica nautica verso i mercati internazionali.

“Il traguardo dei 100 espositori è un risultato che conferma il valore della nostra proposta fieristica e la risposta concreta del mercato,” afferma Pier Paolo Ponchia, Managing Director di Easyfairs Italia. “SEAQUIP si sta posizionando come una piattaforma ideale per facilitare incontri e nuove collaborazioni tra cantieri e fornitori, con un focus esclusivo sull’innovazione, la qualità e il business.”

SEAQUIP rappresenta oggi una nuova opportunità per valorizzare l’eccellenza tecnologica e manifatturiera del settore nautico e si conferma come appuntamento chiave per il 2026.