Domani a Napoli, presentazione del Salone Nautico Internazionale Navigare

VENERDI’, 7 NOVEMBRE 2025 – ORE 12.30

Camera di Commercio di Napoli

Via S. Aspreno, 2 – Napoli

SALA del PARLAMENTINO

Napoli– Si svolgerà domani, venerdì 7 novembre alle ore 12.30, alla Camera di Commercio di Napoli – via S. Aspreno, 7 -, la conferenza stampa di presentazione della trentanovesima edizione del Navigare, Salone Nautico Internazionale di Napoli, in programma dall’8 al 16 novembre p.v. nello specchio acqueo del porto turistico partenopeo al Molo Luise.

La manifestazione, che ha tra le sue prerogative l’accesso gratuito ai visitatori e la disponibilità delle prove libere in mare delle imbarcazioni esposte, rappresenta l’ultimo appuntamento del 2025 nel calendario dei saloni nautici internazionali. Numerose le aziende produttrici, e quelle di distributori e concessionari, che hanno aderito all’esposizione, confermando così l’importante valore della manifestazione che determina anche il programma produttivo per il 2026.

AFINA, anche quest’anno, ha previsto l’ancoraggio di un molo galleggiante aggiuntivo, da posizionare perpendicolarmente alla banchina in cemento, della lunghezza di 100 metri offrendo così ulteriori 200 metri di attracco espositivo, sommando i due lati. L’intervento consentirà, così, di portare a circa 800 i metri lineari la banchina del Salone, per una superficie di oltre 30 mila metri quadrati espositivi.

Il Villaggio del Navigare, che offre anche una lunga passeggiata tra gli stand di motori marini, accessori e servizi della filiera nautica, consentirà di visionare i migliori modelli di imbarcazioni della piccola e media nautica (5-15 metri), ma anche alcuni yacht che raggiungono i 25 metri. L’esposizione seguirà i seguenti orari: il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30; dal lunedì al giovedì dalle 12.30 alle 17.00.

INTERVERRANNO:

Claudio Durigon – Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Laura Lieto – Vice Sindaco città di Napoli

Ciro Fiola – Presidente C.C.I.A.A. di Napoli

Amedeo Manzo – Presidente Banca di Credito Cooperativo di Napoli

Gennaro Amato – Presidente AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica)