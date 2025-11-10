Navigare, oltre 20mila presenze nel primo weekend al Salone Nautico in corso a Mergellina sul Molo Luise

120 imbarcazioni in esposizione, tra yacht, motoscafi, gozzi e gommoni da provare in mare, e l’ingresso gratuito hanno favorito la partecipazione del pubblico all’evento

Napoli – Pubblico delle grandi occasioni, con oltre 20mila visitatori, nelle due giornate di apertura del Salone Nautico Navigare 2025 in corso a Napoli, a Mergellina, sino a domenica prossima. Oltre 102 imbarcazioni, tra i 6 e 25 metri, hanno segnato il record di adesioni dei cantieri italiani presenti, ma anche di produttori stranieri provenienti da Spagna, Finlandia, Stati Uniti e da nazioni asiatiche, il tutto a evidenziare il valore internazionale della kermesse che, quest’anno, rappresenta anche il primo appuntamento marino del biennio 25/27 per la celebrazione dell’America’s Cup all’ombra del Vesuvio.

L’appuntamento nautico con ingresso libero, che dà l’opportunità di poter provare in mare le imbarcazioni, ha visto esposte già alcune tra le novità del mercato 2026. Tra yacht, gozzi, motoscafi day cruiser e battelli pneumatici, la scelta è davvero di alto livello, a partire dal nuovo modello Itama 54 piedi (16.44 x 4.73 mt), uno yacht con linee pulite ed eleganza, per stile e lusso degli interni e che grazie a due Mann 850, trasmissione a linea d’asse, naviga a circa 30 nodi in crociera, ma raggiunge 36 di massima. Debutto anche per il catamarano a motore del cantiere Prestige M48, con 4 cabine e altrettanti bagni e velocità di navigazione di 21 nodi. Tra gli yacht e i day cruiser tra i 12 e 16 metri, spiccano anche i modelli di Rio Yacht, Blu Martin Yacht, Azimut, Jeanneau, Fiart Mare, I-Boat, Italyure Yacht, Cranchi, Innova ed Echo. E modelli di cantieri stranieri come Saxdor, De Antonio, Bavaria, Wellcraft, Ora 48 e Astondoa.

“La crescita di presenze di cantieri stranieri indica quanto il salone Navigare sia, dopo 39 edizioni, un punto di riferimento del calendario internazionale dei saloni nautici – dichiara Gennaro Amato, presidente AFINA -, anche perché è l’ultimo appuntamento espositivo in mare. Purtroppo, siamo stati costretti a rinunciare a numerose richieste, non ultima quella di poter esporre un San Lorenzo, non avendo spazio a sufficienza nonostante abbiamo installato pontili galleggianti per implementare gli spazi. Questo è un danno per Napoli, città ormai consacrata capitale della nautica da diporto del medio e basso Mediterraneo”.

Tornando alle barche in esposizione al Molo Luise, il nuovo modello di gozzo, dei Fratelli Aprea, Lancia 42 è tra le realizzazioni di maggior interesse. Lunga 12.42 metri, con due cabine ed un bagno nella parte bassa, può essere realizzata con tre diverse motorizzazioni: 2x Volvo Penta DPI da 320 a 440 hp, con velocità di crociera da 33 nodi e massima di 40, oppure 2x Volvo Penta IPS 500 e ancora in alternativa 2 motori Yanmar/Volvo 320/440 hp. Tra le barche tipiche sorrentine anche i modelli di gozzi del cantiere Venere e Nautica Esposito.

Super partecipazione dei cantieri di battelli pneumatici con oltre 65 barche in acqua. Spiccano i 16 modelli di Italiamarine, con il restyling dell’ammiraglia Italia 38 e la nuova livrea con T-Top dell’Amalfi 32, oltre a Collin’s Marine con la novità PY110GT, un battello decisamente versatile, seducente e sportivo. Mirimare è presente con 4 gommoni della linea Sunrise, mentre Koa ha rilevato il marchio di Coastal ed espone il 10 Tender e il 12 Rada. Tra i costruttori di gommoni, Novamares con il nuovo modello 36 Xtreme e Oromarine, con ben 7 imbarcazioni delle linee Sport Coupé e della linea Serie G. La grande adesione vede in banchina anche i modelli di Dueelle, R6 open e R6, Nautica Cesare, con il marchio Nuova Jolly, Cantiere Sea Prop, con 8 modelli, Cantieri Starmar, Biondan con i modelli 800, RIB 900 e 900 SPORT e Hyper Rhib con il suo primo progetto: l’Octagon 22.5 .

Il salone sarà aperto sino a domenica 16 novembre. Dal lunedì al giovedì, orario continuato dalle 12.30 – 18.30, mentre il venerdì, sabato e domenica gli orari prevedono l’accesso dalle 10.30 alle 18.30 senza interruzione. Info www.afina.it