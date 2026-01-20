Napoli Boat Show: il Marina di Stabia ospita il salone nautico dove le barche tornano in acqua

Al Napoli Boat Show la barca è in acqua, pronta a navigare, in uno scenario che unisce l’efficienza del Marina di Stabia alla forza commerciale di un pubblico selezionato

Il Napoli Boat Show nasce come risposta alla richiesta dei cantieri di avere, nel Centro-Sud Italia, un salone che sia prima di tutto uno strumento di vendita: concreto, organizzato e centrato sulle esigenze di chi espone. Dal 18 al 22 marzo 2026, il Marina di Stabia ospita il boutique boat show dove ogni dettaglio – dall’ormeggio alla prova in mare – è pensato per trasformare l’interesse in trattativa.

Una piattaforma pensata per il business

Il format “ready-to-sea” mette le barche in acqua, pronte a navigare, con prove su prenotazione e a discrezione del cantiere, al fine di garantire una migliore razionalizzazione delle uscite in mare.

L’organizzazione privilegia la qualità del pubblico rispetto ai grandi numeri: comunicazione mirata, biglietto d’ingresso e un posizionamento chiaro attraggono armatori e prospect con reale capacità decisionale. In questo modo, meno traffico indistinto in banchina si traduce in più tempo dedicato alle trattative e a relazioni di lungo periodo.

Efficienza logistica e servizi dedicati

Marina di Stabia offre un’infrastruttura tecnica completa – porto turistico privato, servizi di cantiere, travel lift, posti barca per diverse tipologie di unità – che semplifica allestimenti, movimentazioni e gestione delle prove. Il supporto operativo in loco riduce imprevisti e costi indiretti, permettendo alle aziende di concentrarsi sulla relazione commerciale.

L’accoglienza si ispira agli standard dell’hotellerie: Yacht Club, lounge e aree riservate favoriscono incontri B2C, presentazioni di prodotto e momenti di networking anche oltre l’orario di visita. Espositori e clienti sono accolti in un gradevole contesto.

Lo scenario che valorizza il marchio

Il salone si svolge nel Golfo di Napoli, con la Costiera e le isole come quinta naturale delle prove in mare. Ogni uscita diventa una dimostrazione immersiva in cui il prodotto dialoga con uno dei paesaggi più riconoscibili del Mediterraneo, con un impatto diretto sulla percezione del marchio.

La prossimità a mete come Pompei, Sorrento, Capri e alle eccellenze enogastronomiche campane permette agli espositori di costruire, attorno alla visita al salone, momenti di relazione informale con clienti e partner. Il Napoli Boat Show diventa così un’occasione per presentare la barca e, insieme, un’idea di stile di vita legata al mare e al territorio.



Dettagli dell’Evento

Date: 18 – 22 Marzo 2026

Location: Marina di Stabia, Corso Alcide De Gasperi 313, Castellammare di Stabia (NA)

Focus: Barche a motore, vela, gommoni, catamarani, superyacht e accessori

Website: www.napoliboatshow.com