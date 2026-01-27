A boot Düsseldorf il Garda Veneto, Malcesine e la Foiling Week raccontano come si costruisce una destinazione

Sul palco del boot, “From Sailing Event to Destination Engine” – (da sinistra a destra) Massimo Marchiotto – Assessore del Comune di Malcesine, Luca Rizzotti – Presidente di The Foiling Organization, Marcus Krall – Moderatore, Matteo Gazzi – Comune di Malcesine

Il Lago di Garda sponda veneta, Malcesine e la Foiling Week sono stati protagonisti al boot di Düsseldorf di una presentazione dedicata a raccontare come un evento sportivo possa contribuire a orientare lo sviluppo turistico di una destinazione.

Il boot – concluso il 25 gennaio – è la più grande fiera del mondo dedicata allo yachting e agli sport acquatici, con oltre 200.000 visitatori, 1.500 espositori provenienti da 67 nazioni e una superficie espositiva di 220.000 metri quadrati.

Durante l’incontro è stato raccontato il percorso che ha portato il Garda, e Malcesine in particolare, a costruire nel tempo un’identità riconoscibile a livello internazionale anche grazie al foiling: non solo come disciplina sportiva, ma come contenuto capace di attrarre comunità, brand, investimenti e flussi turistici qualificati.

Elemento centrale della presentazione è stata la Foiling Week, nata e cresciuta alla Fraglia Vela Malcesine, che negli anni ha contribuito a indirizzare l’evoluzione dell’offerta turistica locale, favorendo destagionalizzazione, innovazione e una relazione strutturata tra sport, territorio e industria.

Massimo Marchiotto – Consigliere del Comune di Malcesine con delega a Sport e tempo libero, Politiche giovanili e Manifestazioni, ha dichiarato: “Il foiling e la Foiling Week hanno avuto un impatto reale su Malcesine e sul Lago di Garda. Hanno infatti aperto a nuovi mercati turistico-sportivi con opportunità qualitative interessanti sia dal punto di vista della permanenza sul territorio sia per l’aumento della spesa media. Non solo eventi sportivi quindi, ma un percorso che negli anni ha contribuito a orientare lo sviluppo turistico locale, puntando su qualità, competenze e continuità.”

La case-history Garda–Malcesine-Foiling Week è stata presentata al boot di Düsseldorf come esempio di destination marketing engine: un sistema in cui un evento sportivo lavora nel tempo e contribuisce a costruire valore stabile per il territorio, andando oltre la semplice ospitalità di una manifestazione.

Paolo Artelio – Presidente di DVG – Destination Verona Garda, ha commentato così: “La partecipazione a boot dimostra che il turismo si costruisce non solo attraverso contenuti ed eventi sportivi forti e riconoscibili ma anche attraverso un fitto lavoro quotidiano che da due anni a questa parte facciamo con gli operatori e le eccellenze come la Fraglia Vela che popolano il catalogo presentato a Düsseldorf, all’interno del quale la caratterizzazione di Malcesine sul prodotto sportivo e del foiling in particolare ci permette di passare dalla semplice promozione di un evento alla costruzione di un prodotto turistico e all’organizzazione dell’offerta di viaggio, come nel caso della Foiling Week. È questo il tipo di modello su cui una destinazione deve investire oggi.”

A conferma della scelta di puntare sulla Foiling Week come leva di promozione e comunicazione, i responsabili del comprensorio Verona – Garda e Comune di Malcesine hanno presenziato a boot Düsseldorf per l’intero periodo, utilizzando lo spazio Foiling World, realizzato da The Foiling Organization, per attività di promozione e relazione con media, operatori e stakeholder internazionali.

Marco Carletto – Presidente della Fraglia Vela Malcesine, ha dichiarato: “Negli ultimi dodici anni nessun altro evento come la Foiling Week ha attratto sul Lago di Garda tanti velisti che, partendo da qui, e ritornando poi negli anni a seguire, sono diventati campioni olimpici, vincitori di Coppa America e SailGP. Questo dice molto del livello sportivo che si è costruito a Malcesine e del ruolo che il nostro campo di regata ha avuto nella crescita di una nuova generazione di atleti. È un patrimonio sportivo che oggi ha anche un valore chiaro per il territorio.”

In questo contesto si inserisce anche il riconoscimento di The Foiling Organization, che proprio al boot ha attribuito la certificazione di “Foiling Capital” a Malcesine e quella di “Foiling Performance Base” alla Fraglia Vela Malcesine, rafforzando il ruolo del territorio come punto di riferimento per lo sviluppo del foiling.

Luca Rizzotti – Fondatore di The Foiling Organization e ideatore della Foiling Week, ha dichiarato: “La Foiling Week è nata come evento sportivo, ma nel tempo è diventata qualcosa di più: un motore che, grazie alle opportunità offerte dal territorio, ha contribuito a generare valore e visibilità. Il riconoscimento di Fraglia Vela Malcesine come Foiling Performance Base nasce proprio da questo lavoro continuo, fatto di competenze, visione e capacità di creare valore nel lungo periodo.”

Nel corso della presentazione sono state inoltre anticipate alcune decisioni, frutto di analisi condotte negli ultimi mesi in stretta collaborazione tra i responsabili della venue e gli organizzatori. Per garantire un maggior coinvolgimento del centro cittadino e migliorare il contatto diretto con il pubblico, lo svolgimento di tutte le regate delle discipline pump-foil, E-foil e foil a motore della tredicesima edizione della Foiling Week, in programma dal 27 giugno al 5 luglio, è stato infatti programmato di fronte alla città. Per motivi analoghi, la seconda edizione del Foiling Sport Congress, organizzato da The Foiling Organization l’1 e 2 luglio, sarà realizzata al Castello Scaligero di Malcesine che domina il Lago di Garda dal cuore dell’antico borgo cittadino.

La presentazione a boot Düsseldorf ha confermato come il foiling, inserito in una strategia strutturata, possa diventare uno strumento efficace di posizionamento turistico e un acceleratore di sviluppo per le destinazioni che scelgono di investire su contenuti, competenze e visione.