NAUTICSUD 2026: LE DICHIARAZIONI DEI RELATORI

Foto: Stefano Renna

Napoli – Presentato questa mattina, alla Mostra d’Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. Durante la conferenza stampa, che ha illustrato i contenuti di quest’anno del salone nautico, è stata affrontata anche la possibilità del raddoppio della manifestazione per l’anno in corso. Una soluzione, a detta dei relatori, che potrebbe trainare il comparto produttivo campano fuori dalla crisi di fatturato del 25% e della produzione del 35% negli ultimi due anni. Questi gli interventi:

Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare: “La Mostra d’Oltremare organizza da anni NauticSud un appuntamento imperdibile che apre la stagione fieristica del settore nautico, un settore che in una regione e in una città come la nostra, soprattutto in ottica America’s Cup, può fare la differenza”. Così il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli a margine della conferenza stampa della 52esima edizione di NauticSud “Negli anni – aggiunge Minopoli – il calendario fieristico si è arricchito di eventi e appuntamenti grazie al lavoro svolto e al crescente interesse verso la Mostra, che si conferma location ideale per fiere e grandi eventi. Raddoppiare il NauticSud nel 2026 con una seconda edizione a ottobre può essere una buona intuizione, che va verificata però con le istituzioni e con il calendario che vede già varie fiere organizzate e contrattualizzate per quel periodo. Siamo pronti a lavorare per provare a soddisfare le richieste, ma è chiaro – conclude – che al di là della buona volontà, tutte le parti devono tenere conto di questi fattori.”.

Giuseppe Aulicino, Direttore marittimo della Campania e del Porto di Napoli: “Il Nauticsud è una vetrina di grande importanza e in vista della Americas’ Cup diventa riferimento della nautica per la città di Napoli. Gestire il traffico della Coppa e della nautica da diporto sarà impegnativo ma ci saranno oltre 40 unità, tra Guardia Costiera ed altre forze dell’ordine, per gestire il campo di regata di 19 chilometri di perimetro e una superficie 26 km quadrati totali. Useremo anche innovativi strumenti tecnologici per il coordinamento comando e controllo”. Sul cambio data del Nauticsud l’ammiraglio ha affermato: “Riteniamo una scelta interessante anche per l’opportunità della produzione nautica da diporto delle unità della Guardia Costiera che richiedono tempi lunghi di realizzazione”.

Amedeo Manzo, Presidente BCC di Napoli: “La lungimiranza in proiezione per un banche di comunità, di territorio, a Napoli, è fondamentale. Questo, grazie anche al presidente Amato, è avvenuto per la nautica grazie all’attività di Afina e del Nauticsud che da anni ha aperto un dialogo con BCC di Napoli per il rapporto con i cantieri produttori napoletani, ma anche con gli armatori per l’acquisto. Un investimento economico territoriale, con capitali che sono rimasti sul territorio, che hanno reso circolare un sistema valido e produttivo. Per questo motivo, credendo come banca di territorio nel settore, al Nauticsud, per coloro che volessero comprare una barca, offriremo un tasso più basso del 25% in meno del mercato”. Sul raddoppio del Nauticsud per il 2026, Amedeo Manzo si è espresso positivamente: “La città è sicuramente in grado di organizzare un’altra esposizione nello stesso anno che produrrebbe una ricaduta economica e un’opportunità come ulteriore evento e momento attrattivo”.

Intervento Presidente AFINA

Gennaro Amato

Il settore della media e piccola nautica da diporto, quella compresa tra i 6/7 e 13/15 metri, è in crisi di vendita e, conseguentemente di produzione. La percentuale del 25% in meno del fatturato, registrato dai cantieri produttori negli ultimi due anni, è un evidente segnale di contrazione che coinvolge anche la produzione di nuove imbarcazioni, diminuita del 35%, mettendo a rischio diversi posti di lavoro. Inutile negare la crisi, anzi è proprio in questi momenti che l’imprenditorialità deve trovare la forza di reagire. L’aumento dei tassi d’interesse, quello dei costi delle materie prime, le questioni politiche internazionali, sono sì fattori importanti, ma la vera questione è legata alla mancanza di ormeggi.

La crescita del fatturato e delle vendite della nautica da diporto nei 5/6 anni prima del 2020 e nel biennio 2022-2023, non ha visto, di pari passo, crescere le strutture ricettive. In particolare, la Campania, da anni regione leader per la produzione e vendita delle piccole e medie imbarcazioni tra i 6 e 12 metri, non ha aumentato la capienza ricettiva rispetto alla domanda di un mercato emergente. Di conseguenza la difficoltà di trovare un ormeggio ha posto un serio limite al mercato.

È proprio da qui che bisogna ripartire, creando nuove strutture o ampliando quelle esistenti, per poter consentire la ripartenza del mercato. L’opportunità dettata dallo svolgimento di una manifestazione mondiale come la Coppa America nella nostra città, che interessa il biennio 2026/2027, può e deve diventare un trampolino di rilancio per la nautica da diporto. L’azione di rivalutazione e ristrutturazione della linea di costa della città nella zona di Bagnoli, sede del villaggio e delle basi dei team partecipanti, deve assolutamente proseguire anche sull’intera linea costiera sino a San Giovanni a Teduccio consentendo, con il nuovo PUA voluto dall’Amministrazione comunale, che vede il Sindaco e Commissario Gaetano Manfredi in prima linea sul tema, di poter affrontare il problema dei Marina. Le quattro soluzioni indicate dallo stesso Primo Cittadino, come Bagnoli, Mergellina, Molo di San Vincenzo/Vigliena e San Giovanni, potranno essere una boccata di ossigeno per altri 2.000/2.500 posti barca, ma ancora pochi per la mancanza attuale dei 5.000 necessari per risolvere il problema.

Ma mentre si svilupperanno, con i tempi necessari e dopo l’Americas’ Cup, queste soluzioni è necessario muovere altri passi per consentire al segmento produttivo campano ossigeno. AFINA, in qualità di organizzatore del Nauticsud, ha posto le basi per un rilancio dello stesso salone nautico attraverso un cambio delle date di svolgimento. Il progetto è quello di spostare il Nauticsud nel mese di ottobre, sin da quest’anno, per poter garantire alla filiera della produzione nautica dei giovamenti. L’anticipazione ad ottobre, rispetto alle consegne 2027, conferirebbe alle aziende produttrici uno spazio temporale maggior per poter realizzare le commesse di acquisto del pubblico. Va ricordato che in passato il Nauticsud si svolgeva proprio nelle date autunnali e che poi, invece, dopo anni di mancata organizzazione, fu spostato a marzo perdendo così una fetta di mercato e di interesse per l’acquisto.

Lo stesso sindaco Manfredi ha espresso parere favorevole a questa possibilità, così come disse già a suo tempo alla stampa durante il Naviare, dando alla cantieristica una chance di ulteriore sviluppo. Una decisione che, pur con l’interesse da parte del socio di maggioranza della SPA (Comune di Napoli), dovrebbe essere definita quanto prima per poter gestire la macchina organizzativa e conferire all’edizione ottobrina del Nauticsud 2026 un successo che potrebbe anche vedere l’adesione di cantieri produttori di grandi imbarcazioni che necessitano di tempi lunghi di lavorazione.