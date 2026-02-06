52° Nauticsud, sabato 7 alle ore 10.30 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, l’apertura del salone nautico

La cerimonia inaugurale prenderà il via alle 10.45 in sala Italia del teatro Mediterraneo con il convegno sull’economia nautica e della Americas’ Cup

Napoli – Doppio appuntamento, domani sabato 7 febbraio, per l’apertura del salone internazionale Nauticsud alla Mostra d’Oltremare. La cerimonia inaugurale, che prenderà il via alle 10.45 in sala Italia del teatro Mediterraneo, prevede, infatti un convegno sul tema dell’economia nautica e dell’Americas’ Cup, poi, a seguire, il taglio del nastro al padiglione 5 del quartiere espositivo.

La nove giorni internazionale del salone nautico, organizzato da AFINA in collaborazione con Mostra d’Oltremare, sarà aperta con l’importante presentazione dello studio realizzato da PWC Italia dal titolo: L’impatto economico della nautica da diporto e dell’America’s Cup 2027 sulla Campania, che presenterà una approfondita analisi sul valore aggiunto del comparto della nautica da diporto in Campania e sul valore moltiplicatore dell’indotto economico che produrrà l’evento velico mondiale in favore della città di Napoli e dell’intero territorio.

All’incontro parteciperanno le massime cariche istituzionali del territorio e la Direzione marittima del porto di Napoli, ma anche il presidente di Afina Gennaro Amato, organizzatrice dell’incontro, il presidente della BCC Napoli, Amedeo Manzo ed i vertici di Mostra d’Oltremare S.p.A.

A seguire, alle 11.45 circa, con il tradizionale taglio del nastro al quale parteciperanno tutti gli ospiti di Afina e MdO, sarà celebrata l’inaugurazione nel padiglione 5 della cinquantaduesima esposizione internazionale della nautica alla quale partecipano 121 espositori di ogni categoria produttrice: dai battelli pneumatici ai gozzi, passando per i motori marini ai motoscafi e yachts, ma anche molte aziende di servizi e accessori.

In evidenza, in questa edizione 2026, l’attenzione per l’ecosostenibilità con molte aziende che presenteranno interessanti soluzioni per contenere, o annullare, la contaminazione con l’ambiente marino. Riduzione dell’inquinamento, attraverso l’adozione di particolari materiali meno nocivi per la costruzione delle imbarcazioni e sistemi di alimentazione a gas, idrogeno o elettrici, sono molte delle proposte che si potranno trovare in fiera. Tra le aziende presenti anche un progetto per il turismo accessibile, presentata da Cosy for You, sostenuto da Fondazione Con il Sud e Camino Verde.