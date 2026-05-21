INTERNAUTICA CELEBRA 30 ANNI

Oltre 300 espositori, più di 1.000 brand internazionali e un focus crescente su innovazione, sostenibilità e yachting premium

Portorose (Slovenia) – Inaugurata oggi a Portorose, sul litorale sloveno, la 30esima edizione fiera nautica internazionale INTERNAUTICA, il più importante salone nautico dell’Adriatico e uno dei principali appuntamenti del settore nell’Europa centro-orientale.

Dal suo debutto, avvenuto trent’anni fa con poche decine di espositori ma una visione ambiziosa, INTERNAUTICA è cresciuta fino a diventare una piattaforma internazionale capace di riunire oltre 300 espositori nautici e più di 1.000 brand provenienti da tutta Europa e dai principali mercati internazionali.

Per la Slovenia, INTERNAUTICA rappresenta molto più di una manifestazione fieristica: è un evento strategico che unisce nautica, turismo, innovazione e sviluppo sostenibile, contribuendo a rafforzare il posizionamento della costa slovena come destinazione premium per il turismo nautico e il lifestyle legato al mare.

Ospitata nella cornice di Marina Portorož, a Portorose la manifestazione rappresenta oggi molto più di una semplice boat show: è un punto d’incontro strategico per l’industria nautica, un hub di networking per professionisti e operatori del settore e un appuntamento chiave che tradizionalmente inaugura la stagione nautica dell’Adriatico sloveno.

L’edizione 2026 mette al centro alcuni dei temi più rilevanti per il futuro della nautica: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, mobilità marina elettrica e nuove soluzioni per una navigazione sempre più efficiente e responsabile. In questo contesto, il progetto “Green Avenue” continuerà a rappresentare uno degli elementi distintivi della manifestazione, con un focus dedicato alle tecnologie green, alla propulsione elettrica e alle nuove frontiere della nautica sostenibile.

Negli anni, INTERNAUTICA ha consolidato il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per il mercato nautico adriatico, favorendo connessioni tra cantieri, dealer, aziende tecnologiche, marina, professionisti e appassionati del mare. La manifestazione continua, inoltre, ad attrarre un pubblico internazionale sempre più qualificato, interessato non solo alle novità di prodotto, ma anche alle evoluzioni del lifestyle nautico contemporaneo.

Accanto all’esposizione di yacht, motoryacht, sailing boat, equipment e water toys, INTERNAUTICA 2026 offrirà anche momenti dedicati al business networking, alle nuove tendenze del settore e alle opportunità di sviluppo dell’economia del mare nell’area adriatica.

A trent’anni dalla sua nascita, INTERNAUTICA continua così a evolversi mantenendo intatta la propria identità: creare uno spazio capace di connettere innovazione, passione per il mare e sviluppo del settore nautico internazionale.

Per programma completo, aggiornamenti ed elenco espositori: www.internautica.org