Aperto il Salone Nautico Venezia

Alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa inaugurata la esposizione veneziana. Comunicate le date della prossima edizione: sarà dal 26 al 30 maggio 2026

Venezia Si è svolta questa mattina, negli spazi dell’Arsenale di Venezia, l’inaugurazione della settima edizione del Salone Nautico Venezia, appuntamento che conferma la città come punto di riferimento nel panorama mediterraneo della nautica da diporto, dell’innovazione tecnologica e della ricerca sulle nuove propulsioni. L’Arsenale, luogo simbolo della storia marittima veneziana, torna ancora una volta a essere scenario di un evento che unisce tradizione, industria e visione futura.

All’apertura ufficiale hanno preso parte il Sindaco in carica di Venezia Luigi Brugnaro, il Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, l’Ammiraglio di Squadra Stefano Barbieri, Delegato del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e Comandante delle Scuole della Marina Militare.

La cerimonia è stata arricchita dal Coro della Fenice e dagli Incursori del Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN) che hanno effettuato un lancio di precisione con paracadute da due elicotteri delle Forze Aeree della Marina, terminando la loro discesa nelle acque della darsena dell’Arsenale.

“Ringrazio ancora una volta chi ci ospita, la Marina Militare, e chi ci ha aiutato in questi sette anni a creare quello che oggi stiamo vivendo, l’Agenzia Ice e la Camera di Commercio che hanno creduto in noi e che ci hanno sempre sostenuto. Ma ringrazio soprattutto la città di Venezia e i suoi cittadini che hanno creduto in questo progetto e in questa avventura. Ringrazio la Confindustria e gli artigiani che ci danno aiuto con le persone che creano quello che vediamo. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine, senza se e senza ma, a Vela e a tutti quelli che lavorano nell’organizzazione” ha esordito il sindaco Brugnaro nel suo intervento.

“A Venezia la nautica è davvero a casa, per il settimo anno consecutivo, qui all’Arsenale continua a guardare avanti, apre lo sguardo all’Oriente e al Mediterraneo e rinnova, attraverso il Salone Nautico, la propria identità e la propria capacità di visione – ha proseguito – Non dobbiamo dimenticare che abbiamo creato l’unico Salone del Mediterraneo orientale, un patrimonio che va consolidato e valorizzato negli anni a venire. Il Salone non è soltanto un evento espositivo, ma un progetto strategico per Venezia e per l’intero settore: la nautica è economia, è storia, è cultura, è lavoro e formazione. È parte del nostro destino. Venezia vuole essere un laboratorio di sostenibilità, di ricerca sulle nuove propulsioni e di tutela dell’ambiente marino e lagunare. Lascio al nuovo sindaco eletto Simone Venturini l’eredità di questa manifestazione, che il prossimo anno si terrà da mercoledì 26 a domenica 30 maggio”.

Dal palco, Venturini ha ricordato che il Salone Nautico valorizza una filiera produttiva che a Venezia continua a essere viva, radicata e strategica. “Il Salone è un gioiello per Venezia e per tutti i suoi cittadini che raccogliamo con grande orgoglio. Per l’Italia e per il comparto nautico è un patrimonio nazionale che va custodito e sviluppato con attenzione e lungimiranza, cosa che faremo nei prossimi cinque anni per valorizzare i tanti e numerosi beni preziosi che la nostra città custodisce”.

Il Presidente del Senato La Russa ha sottolineato quanto l’Arsenale sia un luogo straordinario e magico “Non solo per quello che il Sindaco Brugnaro ha realizzato, ma per l’attività che tutti gli uomini e tutti gli artefici di questo Salone risuona qui come se il rintocco di una campana che non si ferma mai”.

“C’è una costante che va sottolineata – ha continuato La Russa – alla testa del Veneto c’è un presidente giovane e il nuovo sindaco è giovane: se il futuro è affidato alle gambe dei giovani va veloce. Questo Salone che è arrivato alla settima edizione, vi confesso che in Liguria lo guardavano con sospetto, ma abbiamo capito che non fa ombra a Genova né a nessun altro luogo. Questo Salone cammina bene con l’aiuto di tutti gli attori che lo hanno voluto e lo stanno rafforzando e valorizza il mare che è fondamentale per Venezia e per l’Italia”.

“Questa è una terra, Venezia e il Veneto, ma soprattutto questo è un popolo che nella sua millenaria storia e fino all’oggi, ha saputo fare del mare una straordinaria risorsa anche grazie al settore della nautica – ha ricordato il presidente Stefani – Questa realtà, e in particolare questo luogo, l’Arsenale, è la dimostrazione di come il progresso e la trasformazione tecnologica del settore nautico stiano portando anche dei grandi benefici nel campo della sostenibilità. Sostenibilità non significa star fermi, significa invece guardare avanti, far crescere il mondo imprenditoriale, con le garanzie per poter avanzare tecnologicamente proteggendo al contempo l’ecosistema e garantendo la bellezza di questo straordinario territorio”.

Anche quest’anno il Salone accoglie i principali cantieri italiani e internazionali, che scelgono Venezia come vetrina privilegiata per presentare nuove imbarcazioni, concept innovativi e première mondiali. La presenza di marchi di riferimento del Made in Italy e di brand esteri conferma la capacità dell’Arsenale di attrarre operatori che vedono nel Salone un’occasione strategica per dialogare con i mercati del Mediterraneo, dei Balcani e dell’Europa centrale.

L’edizione di quest’anno propone un percorso che mette in dialogo grandi yacht, imbarcazioni tradizionali, prototipi elettrici e ibridi, tecnologie per la navigazione sostenibile e progetti sviluppati con università e centri di ricerca. Accanto all’esposizione, un fitto calendario di incontri, prove in acqua, attività sportive e iniziative dedicate a famiglie e studenti conferma la vocazione del Salone come piattaforma educativa e culturale, capace di connettere imprese, istituzioni e nuove generazioni.

“Questo Salone Nautico è una importante vetrina per i rappresentanti del settore nautico e della marittimità che la Marina Militare supporta attivamente ormai da sette anni, nella prestigiosa e storica cornice dell’arsenale di Venezia – ha affermato l’Ammiraglio Barbieri – L’Italia è un paese marittimo e la sua prosperità viene dal mare, tutelare gli interessi nazionali e le infrastrutture energetiche è di vitale importanza”.

Alla cerimonia hanno inoltre preso parte la Presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron e il Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Massimo Zanon.

“Con 300 imbarcazioni presenti, 270 espositori provenienti da Italia, Europa e Mediterraneo orientale solo quest’anno, il Salone Nautico di Venezia si conferma appuntamento strategico per tutto il sistema produttivo del nostro territorio e conferma il ruolo di Venezia come vetrina internazionale del Made in Veneto. – ha aggiunto Carron – La nautica oggi non è soltanto cantieristica ma coinvolge comparti fondamentali per il Veneto come il legno-arredo, la moda e il tessile, il vetro, la meccanica, la componentistica, il design e le tecnologie avanzate. Settori nei quali le imprese del nostro territorio esprimono competenze riconosciute a livello internazionale e una forte vocazione all’innovazione e all’export.

Le nostre imprese hanno investito da tempo per offrire ai mercati di tutto il mondo risposte alle nuove sfide del settore: sostenibilità ambientale, propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno, digitalizzazione ed efficienza energetica. Di qui la rinnovata presenza di Confindustria Veneto Est alla manifestazione, con un’area espositiva presso la Nappa 89, che ha come obiettivo la valorizzazione delle aziende associate che si presenta al pubblico e agli addetti ai lavori. Una vetrina capace di raccontare la qualità produttiva e la capacità competitiva del nostro territorio”.

“È grande la soddisfazione oggi – ha dichiarato Massimo Zanon – nel constatare che abbiamo lavorato bene, a fianco dell’Amministrazione Comunale in questi anni, per far crescere questa splendida manifestazione, che oggi consolida il suo riconoscimento a livello nazionale e internazionale. La Camera di Commercio ci ha creduto e la presenza oggi delle massime autorità dello Stato conferma che il lavoro di squadra è la chiave vincente da custodire, per sviluppare ulteriormente il Salone nei prossimi anni. Ringrazio il sindaco uscente Luigi Brugnaro, con il quale la Camera ha condiviso una sfida che all’inizio pareva quasi utopica, garantendo fin d’ora al Sindaco eletto Simone Venturini che il sostegno del nostro Ente è assicurato. Confido si possa coltivare anche questo straordinario rapporto con la Marina Militare e ringrazio, infine, anche la Regione, che è stata sempre determinante e con cui lavoreremo, certi che sia la dimensione del Sistema Veneto unito la forza motrice per il successo dell’iniziativa. Noi ci siamo, non vogliamo essere protagonisti ma compartecipi, a fianco delle istituzioni, lavorando per le imprese, di cui siamo espressione”.

Programma degli eventi e ticketing sul sito ufficiale di Salone Nautico Venezia www.salonenautico.venezia.it