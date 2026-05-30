Salone Nautico di Venezia: Tanto pubblico in Arsenale

Venezia-La quarta e penultima giornata del Salone Nautico di Venezia si è aperta con un grande afflusso di visitatori, che fin dal mattino si sono concentrati all’ingresso in una giornata soleggiata e carica di vibrazioni positive. Le visite a bordo e in banchina si sono succedute in una atmosfera serena, dove il pubblico ha potuto provare le esperienze del mare. Durante il Salone Nautico, infatti, i potenziali armatori possono provare le barche con uscite in mare. Accade di frequente con le barche di piccole e medie dimensioni, spesso motorizzate con i fuori bordo, ma succede anche con i grandi yacht che, in altre manifestazioni, sono ormeggiati senza possibilità di muoversi fino alla fine della manifestazione.

L’eolico offshore, l’intelligenza artificiale e l’indipendenza energetica sono stati al centro del confronto, dal titolo “Transizione ecologica, energetica e digitale”, promosso da Assonautica Venezia e Camera di Commercio Venezia Rovigo, e ospitato presso la Sala Squadratori. Dopo un saluto istituzionale del Sindaco Simone Venturini, il dibattito, moderato da Marino Masiero e Elena Magro, ha visto, tra i numerosi relatori, Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana – Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Simona Petrucci della 8° Commissione Senato, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per l’economia del mare e relatrice del DDL Valorizzazione Risorsa Mare e Francesco Boccia, Senatore della Repubblica e Capogruppo PD al Senato.

Sempre in mattinata la conferenza “Vento in poppa – La vela veneta e lo sport olimpico”, che ha visto la partecipazione delle campionesse Caterina Banti e Silvia Zennaro, protagoniste del panorama velico internazionale. Hanno raccontato le loro avventure olimpiche e come stia cambiando la vela femminile. Caterina Banti è “tornata in barca” e si sta preparando per una prossima campagna olimpica con Ruggero Tita a bordo del Nacra 17 con cui hanno vinto due medaglie d’oro.

Vela protagonista anche durante la presentazione della Veleziana Sailing Week a cura della Compagnia della Vela. Il presidente Giuseppe Duca ha esposto il programma che, come consuetudine, trasforma Venezia a ottobre in un palcoscenico di regate.

Nel corso della mattinata, al Pontile Scali, il corteo delle barche storiche Dalla Pietà si è esibito rendendo un elegante omaggio alla tradizione cantieristica veneziana. Inoltre, è stata presentata la nuova imbarcazione destinata al Corpo di polizia penitenziaria della Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore”, iniziativa che unisce nautica e inclusione sociale.

Domani, domenica 31 maggio, sarà l’ultima occasione per visitare il Salone Nautico di Venezia 2026. Il programma prevede inoltre ancora eventi sportivi. Tra questi, la Regata delle Nazioni Trofeo Salone Nautico organizzata dalla Compagnia della Vela in collaborazione con il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, che vede velisti e funzionari di diverse nazioni sfidarsi a bordo di imbarcazioni monotipo SB20. Sono inoltre previste la cerimonia di premiazione della Green Parade, la conclusione del Campionato Italiano Microclass e l’arrivo del 73° Raid motonautico internazionale Pavia-Venezia.

Il Salone Nautico di Venezia è promosso dal Comune di Venezia, organizzato da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana.