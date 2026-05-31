E‑Regatta 2026: stamattina al Salone Nautico di Venezia le premiazioni della Green Parade

Otto i premiati stamattina della Green parade – Trofeo Salone Nautico di Venezia, la sfilata delle imbarcazioni elettriche nella città storica, organizzato da Assonautica di Venezia – Camera di Commercio Venezia Rovigo in collaborazione con Vela Spa.

Una ventina i mezzi nautici, sia italiani che stranieri, che hanno partecipato a questa edizione della E-Regatta e oggi sono saliti sul palco del salone a ritirare i seguenti riconoscimenti:

Premio Immagine – AS LABRUNA con “ARCISTRATEGA”

Premio Ambiente – Belisama yacht con “Cybercar 80”

Premio Economico – Xtramarine con “X-FUN 300”

Premio Tecnologico – Nautica Feltrinelli con “Frauscher X Porsche 790 Spectre”

Premio Lunga Rotta – Taiga Motors Inc. con “Orca P2”

Premio Accessibilità – AS LABRUNA con “ARCISTRATEGA”

Premio Ricerca – Helios Yachts con “Helios Omega”

Premio Venezia – 4 Venti con “Sun Kiss”

Si segnala il premio accessibilità assegnato al gommone dell’azienda di Monopoli As Labruna, progettato per facilitare l’accesso e la permanenza a bordo di persone con disabilità motorie attraverso soluzioni tecniche dedicate: una murata laterale abbattibile per consentire l’accesso di sedie a rotelle, una gruetta laterale per facilitare l’ingresso in acqua e un sistema di agganci integrato sul T-Top pensato per supportare l’accesso assistito alla cabina.

Le aziende straniere che hanno partecipato sono state dal Canada (Taiga Motors con le moto d’acqua), Bulgaria (Helios Yacht), Francia, (Xtramarine con i catamarani gonfiabili), Germania (un bragozzo storico).

La cerimonia di premiazione, condotta dalla direttrice di Assonautica Elena Magro, ha visto la presenza di Vallì Zilio, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA VE RO e per Vela Spa il direttore Fabrizio D’Oria con Alberto Bozzo.

A consegnare i premi anche il consigliere di Assonautica Gianni Darai, il componente di Advisory board di Assonautica Italiana Fabio Legni e Sabrina Neri di Nautica Report.