Premio Venezia per il Mare 2026

Si è svolta ieri sera durante la Cena di Gala del Salone Nautico di Venezia, la cerimonia di premiazione del Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e con i media partner Forbes Italia, Super Yacht International, Nautica e Today.

La Cerimonia, condotta dal presidente Marino Masiero con la direttrice Elena Magro, ha visto consegnare il leone in vetro di Murano alle seguenti personalità, enti e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla valorizzazione dell’impresa e della cultura marittima:

-Ilaria D’Uva, CEO di D’Uva Srl, gestore del Museo Storico Navale di Venezia – MUNAV per il significativo percorso di valorizzazione e sviluppo rendendolo una piattaforma attiva della cultura marittima. A consegnare il premio il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora.

-Monica Panozzo – Executive Director Balkans Sea Fair per l’ideazione e lo sviluppo della Balkans Sea Fair, unica fiera nautica in Albania, quale progetto strategico di promozione della cultura marittima e di riconnessione transadriatica. A consegnare il premio il presidente di Assonat – Confcommercio Luciano Serra.

-Sea the Change, a ritirare il premio il Co-Founders Alberto Carpanese – startup innovativa a vocazione sociale con sede a Venezia, per l’impegno nel promuovere la blue economy attraverso collaborazioni con il territorio e la creazione di valore condiviso per ambiente, comunità e imprese. A consegnare il premio il presidente dell’azienda speciale Informare Antonello Testa.

-L’Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore, ritirato dal presidente Fulvio Mamone Capria, per il rilevante contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Italia, si distingue per la capacità di creare una filiera industriale competitiva e innovativa, generando occupazione e promuovendo la transizione energetica. A consegnare il premio Fernando Diana Ceo di Citynews.

-Fabrizio D’Oria – Direttore Operativo di Vela S.p.A e Direttore del Salone Nautico di Venezia, per il suo impegno costante nell’ampliare e valorizzare il Salone Nautico di Venezia, offrendo una guida esemplare e dimostrando una straordinaria capacità di coordinare un team in un contesto complesso e articolato, garantendo competenza e visione in ogni fase organizzativa.

La sua leadership lungimirante ha contribuito a far crescere il Salone fino a renderlo un appuntamento di riferimento nel panorama mondiale della nautica, rafforzando al contempo il ruolo di Venezia quale autentico polo internazionale per gli appassionati del mare. Premio consegnato dal presidente Masiero e a congratularsi con il premiato la senatrice Simona Petrucci.