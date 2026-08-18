BOAT DAYS torna a Civitavecchia: la sesta edizione del salone nautico si svolgerà il 2-3-4 e 9-10-11 aprile 2027

CIVITAVECCHIA – Boat Days torna a Civitavecchia. La sesta edizione della manifestazione dedicata alla nautica e al mondo del mare si svolgerà il 2, 3 e 4 aprile e il 9, 10 e 11 aprile 2027, confermando la città come uno dei principali punti di riferimento per il settore del diporto nautico del Lazio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Boat Days torna dunque a Civitavecchia con una formula rinnovata e ancora più orientata al pubblico, agli operatori e agli appassionati del mare.

La scelta di riportare la manifestazione a Civitavecchia nasce dalla volontà del Consorzio Mare Lazio, promotore dell’evento, di valorizzare ulteriormente una location che offre caratteristiche uniche sotto il profilo logistico, espositivo e paesaggistico. Il porto, il centro cittadino e l’affaccio diretto sul mare rappresentano infatti il contesto ideale per sviluppare un evento capace di unire esposizione, esperienze e attività legate alla cultura del mare.

IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROTAGONISTA DEL PROGETTO

Il ritorno di Boat Days a Civitavecchia sarà accompagnato da un coinvolgimento diretto e attivo dell’Amministrazione Comunale, che avrà un ruolo importante nella realizzazione e nello sviluppo della manifestazione.

La collaborazione tra il Consorzio Mare Lazio e il Comune di Civitavecchia rappresenterà un elemento strategico della sesta edizione, con l’obiettivo di costruire un evento sempre più integrato con il territorio e capace di valorizzare le peculiarità della città, il suo rapporto storico con il mare e la sua vocazione portuale e turistica.

L’Amministrazione Comunale sarà quindi parte attiva del progetto, contribuendo alla definizione e alla realizzazione delle iniziative che accompagneranno Boat Days 2027 e favorendo il coinvolgimento delle realtà cittadine, delle istituzioni e degli operatori locali. La manifestazione vuole infatti rappresentare non soltanto un appuntamento dedicato alla nautica, ma una grande occasione di promozione per Civitavecchia, capace di generare presenze, valorizzare il territorio e rafforzare il ruolo della città come porta d’accesso al mare e punto di riferimento per il diportismo e l’economia del mare.

Il ritorno di Boat Days nasce dunque dalla volontà di mettere in rete nautica, istituzioni e territorio, costruendo un progetto condiviso che possa crescere nel tempo e diventare un appuntamento sempre più significativo per Civitavecchia e per l’intero Lazio.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Civitavecchia per aver creduto nel progetto Boat Days e per la disponibilità a collaborare alla realizzazione della sesta edizione. Il sostegno e la fiducia delle istituzioni rappresentano un elemento importante per costruire un evento sempre più radicato nel territorio e capace di valorizzare la città e la sua straordinaria vocazione per il mare.

«Siamo felici di ospitare per il secondo anno Boat Days a Civitavecchia – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. È un evento che deve consolidarsi nella nostra città e continuare a crescere, conquistando una cornice sempre più nazionale fino ad arrivare a contendere spazio alle manifestazioni più prestigiose del settore. Civitavecchia ha tutte le caratteristiche per accompagnare questa crescita e farne un appuntamento stabile del proprio calendario».

«La conferma di Boat Days a Civitavecchia testimonia la capacità della città di attrarre grandi eventi e, soprattutto, di saperli accogliere e valorizzare – sottolinea l’assessore Cangani –. Questa nuova edizione è un’occasione per fare ancora meglio, rafforzando la collaborazione con gli organizzatori e con le realtà del territorio. Vi aspettiamo ad aprile con l’obiettivo di registrare numeri ancora migliori e consolidare ulteriormente la manifestazione».

PIAZZA DELLA VITA SARÀ IL CUORE DI BOAT DAYS 2027

La grande novità della sesta edizione sarà la centralità di Piazza della Vita, che ospiterà l’esposizione delle imbarcazioni e dei gommoni, creando un grande spazio espositivo direttamente affacciato sul mare.

Un contesto particolarmente suggestivo nel quale saranno protagonisti barche, gommoni, motori fuoribordo, accessori, attrezzature e servizi nautici, insieme a charter, broker e operatori del settore, per offrire al pubblico una panoramica completa sul mondo della nautica e del diportismo. La particolare ambientazione di Piazza della Vita, tra mare, luce e palme, contribuirà a rendere l’esposizione non soltanto uno spazio commerciale, ma una vera esperienza dedicata alla passione per il mare.

SICUREZZA E CULTURA DEL MARE

Grande attenzione sarà riservata anche alle forze dell’ordine e agli organismi impegnati quotidianamente nella sicurezza in mare, che saranno presenti all’interno della manifestazione per incontrare il pubblico, illustrare le proprie attività operative e fornire informazioni utili ai diportisti in vista della stagione estiva 2027.

La presenza delle istituzioni e degli operatori della sicurezza rappresenterà un importante momento di sensibilizzazione sulla cultura del mare, sulla navigazione consapevole e sulla sicurezza in mare.

INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

Un altro elemento caratterizzante della sesta edizione sarà la gratuità dell’ingresso. Boat Days vuole infatti essere una manifestazione aperta a tutti: diportisti, operatori professionali, appassionati, famiglie e semplici curiosi potranno accedere liberamente all’area espositiva e partecipare alle iniziative in programma.

Con il ritorno a Civitavecchia, Boat Days punta quindi a rafforzare la propria identità come appuntamento capace di mettere insieme nautica, sport, turismo, sicurezza e cultura del mare creando un grande evento accessibile e coinvolgente.

«Il ritorno a Civitavecchia rappresenta una scelta importante per il futuro di Boat Days – dichiara Luciano De Fermo Presidente del Consorzio Mare Lazio – perché questa città ha tutte le caratteristiche per ospitare una manifestazione nautica capace di parlare non soltanto agli operatori del settore, ma a un pubblico molto più ampio. Piazza della Vita e l’Aquatica Arena ci permetteranno di sviluppare un format ancora più dinamico, dove le imbarcazioni saranno protagoniste insieme alle esperienze e alle attività sul mare».

Con la sesta edizione, Boat Days torna dunque a Civitavecchia per continuare il proprio percorso di crescita, con una formula che mette al centro il mare e il rapporto diretto tra pubblico, operatori, istituzioni e territorio.