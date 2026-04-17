Nautilus Lab: Laboratorio di Diritto ed Economia delle Infrastrutture e della Logistica Sostenibile

NAUTILUS LAB

1.Laboratorio di Diritto ed Economia delle Infrastrutture e della Logistica Sostenibile

Da piattaforma editoriale a laboratorio istituzionale plurale: governance multistakeholder, capacità scientifica qualificata e sostenibilità strutturale

In collaborazione con:

Università degli Studi di Bari Aldo Moro | S.C. Editore II | Il Nautilus

2.I. Identità, Missione e Posizionamento Strategico

1.Definizione

Il Nautilus Lab si configura come laboratorio permanente di ricerca, approfondimento e policy-making nel diritto e nell’economia delle infrastrutture e della logistica sostenibile, con vocazione mediterranea e proiezione europea.

La sua missione è colmare il divario strutturale tra sapere accademico, produzione normativa e prassi operativa, offrendo uno spazio qualificato di elaborazione condivisa per attori pubblici e privati che operano nelle filiere della mobilità, della portualità, dell’intermodalità, del trasporto aereo, ferroviario, stradale e della logistica integrata.

2.Genesi istituzionale

Il Lab nasce nell’alveo del Protocollo d’Intesa tra l’Università di Bari Aldo Moro e S.C. Editore II, e si avvale della cattedra di Infrastrutture e Logistica Sostenibili per ancorare ogni attività a un rigore scientifico e giuridico riconoscibile. Il quotidiano online Il Nautilus funge da infrastruttura editoriale e canale di disseminazione permanente.

Posizionamento distintivo

Il modello di riferimento è quello del living lab come “ecosistema di co-creazione partecipata”. Uno spazio in cui cittadini, imprese, ricercatori e autorità pubbliche si uniscono per co-creare, testare e scalare soluzioni in ambienti reali – con una dimensione giuridico-istituzionale che lo differenzia nettamente dalle esperienze già esistenti nel panorama nazionale.

II. Aree Tematiche Strategiche

Il Lab organizza la propria attività attorno a sei pilastri tematici strutturati, capaci di intercettare le principali evoluzioni regolamentari e di mercato nell’intero sistema infrastrutturale integrato.

Pilastro 1 – Diritto, regolazione e governance del sistema infrastrutturale integrato

Questo pilastro costituisce l’elemento distintivo del Lab rispetto a tutte le esperienze esistenti di living lab logistici, che si concentrano prevalentemente sulla sperimentazione operativa e tecnologica. Copre l’intero spettro delle infrastrutture di trasporto e logistica.

Infrastrutture portuali e marittime. Governance delle AdSP, concessioni demaniali marittime, pianificazione portuale (PRP/POT), servizi tecnico-nautici, regime giuridico delle concessioni portuali, ZES/ZLS/ZFD. Riforma della governance portuale e ruolo dei Comitati di Gestione; recepimento delle direttive UE sulla sostenibilità nei trasporti; regime giuridico delle concessioni portuali e demanio marittimo.

Infrastrutture aeroportuali: Sistema aeroportuale. Temi prioritari: regolazione dei diritti aeroportuali, concessioni di gestione totale, contratti di programma MIT-gestore, integrazione cargo-logistica negli scali minori. Sandbox regolatorie nel trasporto aereo; droni e mobilità aerea urbana.

Infrastrutture ferroviarie e interportuali. RFI come gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, gestori di infrastruttura regionale, sistema degli interporti, nodi TEN-T, terminal intermodali. Profili giuridici prioritari: accesso equo all’infrastruttura, tariffazione del pedaggio, condizioni di licenza degli imprenditori ferroviari, governance degli interporti; corridoi europei Scandinavo-Mediterraneo e Baltico-Adriatico.

Infrastrutture stradali e autostradali. Regime concessorio autostradale: riequilibrio del piano economico-finanziario, rinegoziazione delle concessioni, affidamento post-D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), vigilanza di ANSFISA e MIT. Crisi del concessionario autostradale con implicazioni sul Codice della Crisi d’Impresa.

Infrastrutture logistiche urbane e city logistics. Magazzini di ultimo miglio, centri di distribuzione urbana (CDU), nodi di consolidamento, logistica delle aree ZES/ZES Unica in contesto metropolitano. Intersecazione con diritto urbanistico, diritto ambientale e regolazione del traffico commerciale in ambito comunale.

Infrastrutture energetiche per i trasporti. Cold ironing, stazioni di rifornimento GNL/idrogeno/elettrico nei porti e lungo le autostrade, reti di ricarica per il trasporto merci su gomma. Governance giuridica della decarbonizzazione dei trasporti; intreccio tra diritto dell’energia, diritto dei trasporti e diritto ambientale.

Pilastro 2 – Economia delle infrastrutture e logistica intermodale

Analisi di competitività comparata dei nodi portuali, aeroportuali, ferroviari e interportuali italiani – senza campanilismi ma con metodo sistematico. Sotto-aree: competitività del sistema portuale meridionale nel contesto mediterraneo; catene logistiche globali e resilienza post-pandemia delle supply chain; tariffazione portuale e modelli di accessibilità ai nodi TEN-T; intermodalità ferro-mare-aria e corridoi europei; economia delle concessioni autostradali.

Pilastro 3 – Transizione ecologica e digitale

Decarbonizzazione dello shipping e del trasporto terrestre, propulsione alternativa, intelligenza artificiale applicata alla navigazione e alla supply chain, digitalizzazione documentale nei traffici internazionali. Sotto-aree: governance giuridica della decarbonizzazione nei diversi nodi infrastrutturali; Regolamento eFTI e interoperabilità documentale B2A/B2B; intelligenza artificiale e automazione nella navigazione (Unmanned Vessels System) e nel traffico aereo (UTM); smart port, smart airport e digitalizzazione dei processi concessori.

Pilastro 4 – Partenariati pubblico-privati, appalti e project financing

Strumenti di finanziamento e realizzazione delle infrastrutture di trasporto: concessioni di lavori e servizi, project financing, finanza di progetto, contratti di disponibilità. Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ha ridisegnato l’intero quadro normativo di riferimento. Sotto-aree: PPP nelle infrastrutture portuali, aeroportuali e stradali; PNRR e investimenti infrastrutturali; bancabilità dei progetti infrastrutturali; profili di diritto europeo degli aiuti di Stato nelle infrastrutture di trasporto.

Pilastro 5 – Crisi d’impresa e ristrutturazioni nel settore dei trasporti

Un ambito ancora scarsamente presidiato dalla ricerca specializzata, in cui l’approccio giuridico-economico integrato del Lab può colmare una lacuna significativa. Il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) pone questioni specifiche per le imprese di shipping, i terminal operator, le imprese aeree, i gestori aeroportuali, i concessionari autostradali e i gestori interportuali. Sotto-aree: composizione negoziata nelle imprese di trasporto; continuità aziendale e tutela dei livelli occupazionali nei servizi infrastrutturali; ristrutturazione dei gruppi armatoriali e delle holding infrastrutturali; insolvenza transfrontaliera e Regolamento UE 2015/848.

Pilastro 6 – Smart Port

Smart ports, per approfondire il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale nel processo evolutivo della società moderna; i progressi tecnologici stano generando una mutazione progressiva delle arree urbane creando nuovi spazi ‘agili’, indirizzati alla sostenibilità ambientale ed all’impiego di tecnologie digitali innovative. Nei porti si parla di ‘smart infrastructures’, relative ad un modello di sistema produttivo declinato da una nuova e moderna industria funzionale al porto. Smart port, quale componente essenziale del modello di Smart city, nonché quale realtà portuale di ‘quinta generazione’ sulla scia delle linee di indirizzo accolte dalla United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Sotto-aree: politiche eurounitarie e nazionali rivolte all’attuazione del processo di transizione energetica e digitale; azioni di innovazione infrastrutturale intraprese dalle singole AdSP, adottate presso i principali scali marittimi nazionali; rischi e danni causati dai sistemi informatici che influenzano le AdSP, in quanto soggetto preposto al governo della Smart Infrastructure, oltre alle questioni relative alla responsabilità per i danni provocati dai sistemi di Intelligenza Artificiale.

III. Governance e Architettura Istituzionale

Organo 1 – Comitato Scientifico

Organo 2 – Comitato degli Stakeholder

La struttura riflette la vocazione all-infrastructure del Lab, coprendo tutti i settori infrastrutturali di trasporto e logistica.

Organo 3 – Comitato di Redazione

Cura la produzione editoriale qualificata sul quotidiano Il Nautilus e coordina la pipeline di pubblicazione che collega la produzione scientifica del Lab alla sua disseminazione pubblica. Direzione: Direttore responsabile de Il Nautilus.

Composizione: giornalisti di settore, ricercatori del Lab, referenti comunicazione degli stakeholder. Periodicità riunioni: mensile.

Livello 4 – Rete delle Infrastrutture Culturali

Università, centri studi, fondazioni di ricerca e ordini professionali sono partner strutturali.

IV. Attività e Format

Format 1 – Think Tank tematici

1-2 sessioni/anno, sessioni ristrette su invito (max 25-30 partecipanti), output: Nautilus Policy Brief (1.500-3.500 parole).

Format 2 – Living Lab operativi

1-2 sessioni/anno (1-2 giornate ciascuna), co-progettazione multi-stakeholder su problemi concreti.

Format 3 – Seminari e Webinar con accreditamento CFP

2-4 eventi/anno, 3-4 ore (3 CFP per evento)

Format 4 – Tavole Rotonde istituzionali

2-3 per anno, dialogo moderato tra soggetti regolatori e operatori di tutti i segmenti infrastrutturali. Output: atti pubblicati su Il Nautilus, sintesi istituzionale diffusa ai decisori.

Format 5 – Conferenza Annuale del Lab

Evento annuale di massima visibilità istituzionale. Contenuto: presentazione del Rapporto Annuale, sessioni plenarie e parallele sui pilastri tematici, premiazione “Nautilus Award” per i migliori professionisti del settore.

Accreditamento ENoLL

Obiettivo a 24 mesi: ottenere la certificazione ENoLL (European Network of Living Labs),

F.to Direttore responsabile de Il Nautilus unitamente al Comitato Scientifico



