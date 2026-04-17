DDL Risorsa Mare. Quando il legislatore ascolta la dottrina

1.- In un recente saggio scritto a quattro mani con Tito Vespasiani sulla tutela paesaggistica nei porti avevamo sostenuto una tesi semplice e controcorrente: il porto non è un frammento della fascia costiera da proteggere con gli stessi automatismi costruiti per i litorali naturali o per i waterfront urbani monumentali, ma un ambito infrastrutturale speciale, nel quale il bilanciamento fra tutela e sviluppo va riportato dentro il piano regolatore portuale, con il pieno coinvolgimento dell’Autorità di sistema portuale. In un successivo contributo, in corso di pubblicazione, su paesaggio e intelligenza artificiale, ho cercato di mostrare come questo bilanciamento possa essere reso più razionale se la discrezionalità paesaggistica abbandona le impressioni soggettive per appoggiarsi a un’istruttoria fondata su dati, modelli e «gemelli digitali» dei luoghi.

Letto da questa prospettiva, l’art. 27 del disegno di legge n. 1624 «Valorizzazione della risorsa mare» – approvato dal Senato il 25 marzo 2026 con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 58 astensioni, e ora all’esame della Camera dei deputati come A.C. 2855, assegnato alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) – merita un apprezzamento non formale, perché recepisce, con insospettata fedeltà, alcuni punti che in dottrina si erano indicati come imprescindibili per sciogliere il nodo, ancora irrisolto, del rapporto tra paesaggio e portualità. Non è frequente che il legislatore faccia proprie, quasi alla lettera, indicazioni elaborate nel dibattito giuridico; in questo caso, almeno per la parte che qui interessa, è accaduto.

2.- L’art. 27 interviene sull’art. 143, co. 4, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), precisando che fra le aree gravemente compromesse o degradate – nelle quali il piano paesaggistico regionale può escludere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione – rientrano anche quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all’interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali previsti e disciplinati dall’art. 5 della legge n. 84 del 1994.¹

La tesi avanzata nel saggio con Vespasiani criticava la tendenziale indifferenziazione con cui, negli ultimi anni, la categoria delle aree costiere assoggettate a vincolo ex lege è stata applicata anche ai porti industriali, come se il fascio di gru, banchine, piazzali, fasci ferroviari, impianti energetici e depositi potesse essere ricondotto alla stessa idea di «paesaggio costiero» elaborata per dune, pinete e scorci panoramici. Il risultato era duplice: da un lato, una tutela spesso solo nominale, perché in concreto le esigenze della logistica e della produzione finivano comunque per imporsi; dall’altro, una pericolosa paralisi pianificatoria, alimentata dall’incertezza e dalla disomogeneità delle valutazioni delle Soprintendenze. È un problema che la dottrina più recente non ha mancato di segnalare.

La nuova formulazione prende, invece, finalmente atto che il porto industriale, per come oggi concretamente è, può e deve essere qualificato come area gravemente compromessa nel senso tecnico dell’art. 143, co. 4, lett. b), e dunque governato con strumenti coerenti con questa realtà. Non si tratta di un declassamento del valore paesaggistico, ma della presa d’atto che quel valore, in molti ambiti portuali, non coincide più con la naturalità originaria, bensì con altre dimensioni: l’identità produttiva, la qualità del disegno infrastrutturale, il rapporto con il fronte urbano, la capacità di integrare nuove funzioni – a partire da quelle energetiche – senza generare ulteriore degrado.

L’idea di considerare il porto come un «paesaggio produttivo speciale», che non chiede di essere esentato dal diritto del paesaggio ma di essere disciplinato da una paesaggistica diversa, capace di misurarsi con la complessità delle sue funzioni, era al centro della nostra proposta. In questo senso, l’art. 27 conferma che il porto non è un corpo estraneo al sistema, ma un caso serio nel quale la categoria delle aree gravemente compromesse serve non a rinunciare al controllo, ma a rifocalizzarlo sugli interventi di effettiva riqualificazione.

3.- Il passaggio più rilevante della nuova disposizione è quello che collega questa specificazione alla disciplina del piano regolatore portuale di cui all’art. 5 della legge n. 84 del 1994. La relazione illustrativa ricorda che il PRP, nella configurazione introdotta dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è definito come piano territoriale di rilevanza statale, che delimita l’ambito e disegna l’assetto complessivo del porto, includendo le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture di collegamento interne.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2023, aveva già affrontato questo nodo sistematico scrutinando la disposizione dell’art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2021, che prevedeva l’equiparazione degli ambiti portuali alle zone B con conseguente estromissione dalla tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004.

La Corte, nel chiarire il rapporto tra il PRP come piano territoriale di rilevanza statale e le competenze regionali in materia di governo del territorio, ha escluso che il conflitto tra pianificazione portuale e vincolo paesaggistico possa essere risolto per via di sottrazione unilaterale, richiedendo invece forme di coordinamento rispettose delle attribuzioni di ciascun livello ordinamentale. L’art. 27 si colloca esattamente in questo solco: non elimina la pianificazione paesaggistica regionale dagli ambiti portuali, ma le indica lo strumento e il luogo attraverso cui operare.

Era proprio questo il fulcro del nostro saggio: il conflitto tra specialità portuale e generalità del vincolo paesaggistico non può essere risolto a valle, nel singolo procedimento autorizzatorio, con un gioco a somma zero tra Soprintendenza e Autorità di sistema. Deve essere riportato a monte, nella sede pianificatoria in cui si decide che cosa il porto è e cosa potrà essere. Si era proposto, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, di concepire il bilanciamento tra art. 9 e art. 41 Cost. come un compito originario della pianificazione, non come una correzione ex post affidata al singolo funzionario.

L’art. 27, nell’individuare come riferimento necessario gli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali, sancisce che gli adeguamenti e le conformazioni al piano paesaggistico regionale, in area portuale, devono avvenire sul PRP e non attraverso continue interferenze sui piani urbanistici degli enti territoriali. Il porto non può essere pianificato per interposta persona dai comuni: il PRP, per definizione, è lo strumento che esprime la visione unitaria dell’ambito portuale nel quadro degli indirizzi statali sulla portualità e la logistica. La disposizione è coerente con la riforma della pianificazione portuale del 2021, che ha consacrato nel PRP l’unico strumento, nazionale.

Di pianificazione portuale superando il concorso con strumenti pianificatori eteronei, una stortura che aveva condotto ad utilizzare gli strumenti urbanistici generali per «correggere» il porto in chiave paesaggistica, scaricando sui comuni una funzione che non è loro e privando l’AdSP del ruolo che l’ordinamento le assegna.

4.- Se il baricentro si sposta sul PRP, ne discende una conseguenza che nella relazione illustrativa emerge in filigrana e che avevamo collocato al centro dell’impianto: la conformazione paesaggistica degli ambiti portuali non può avvenire senza il coinvolgimento pieno dell’Autorità di sistema portuale. Non per una rivendicazione corporativa, ma perché solo l’AdSP dispone della conoscenza tecnica, logistica e funzionale necessaria a valutare, con cognizione di causa, l’impatto delle scelte paesaggistiche sull’operatività del porto e sulla catena logistica di cui esso è nodo. E perché, come si è detto, oggi il PRP è l’unico strumento di pianificazione degli ambiti di competenza delle AdSP (portuali e retroportuali).

L’art. 27 riconosce, implicitamente, che il dialogo paesaggistico deve avvenire sul PRP, e dunque dentro un processo nel quale l’AdSP è, per legge, soggetto pianificatore e non mera amministrazione «consultata».

Questo spostamento di paradigma è coerente con l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa che, nell’ultimo biennio, ha ulteriormente definito la natura del rapporto tra enti preposti alla tutela. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione VII del 2 febbraio 2024, n. 1093, ha definitivamente chiarito che il parere della Soprintendenza non costituisce un semplice controllo di legittimità esterno, bensì l’«espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico», in un rapporto qualificato come «orizzontale» tra Regione o ente subdelegato e Soprintendenza. Applicato al contesto portuale, questo principio implica che la cogestione non può restare chiusa nel binomio Regione-MiC, ma deve aprirsi all’Autorità di sistema: diversamente, il porto diventa un oggetto passivo della tutela anziché un soggetto che partecipa alla costruzione del proprio paesaggio. L’art. 27, facendo del PRP il teatro principale delle scelte paesaggistiche, rende questa apertura non solo opportuna, ma strutturalmente necessaria.

5.- Il destino applicativo dell’art. 27 dipenderà molto dalla cultura amministrativa che sapremo costruire attorno alla norma. La disposizione consente di escludere dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di recupero e riqualificazione nelle aree portuali infrastrutturate qualificate come gravemente compromesse o degradate, ma non dice nulla, in sé, sulla qualità dell’istruttoria che deve precedere tale qualificazione.

Il rischio è quello che, in un recente saggio su paesaggio e intelligenza artificiale in corso di pubblicazione, ho chiamato verifica «notarile»: se la qualificazione delle aree portuali come gravemente compromesse sarà ridotta a una mera operazione cartografica – includere o escludere pezzi di banchina in base a perimetrazioni storiche – l’art. 27 si trasformerà in un espediente di alleggerimento formale, destinato a sollevare più contenziosi di quanti ne risolva. Il vero discrimine, come si è cercato di mostrare in quel contributo, non passa tra decisione umana e decisione algoritmica, ma tra decisione fondata su un’istruttoria fattuale solida e decisione affidata a impressioni, stereotipi e categorie generiche.

La «verifica accurata dei luoghi» deve dunque articolarsi per gradi progressivi di accertamento. Sul piano concreto, essa implica sopralluoghi mirati nelle aree candidate, con documentazione fotografica e plano-altimetrica dello stato dei luoghi; analisi percettive del rapporto visivo tra ambito portuale, fronte mare e contesto urbano-edilizio circostante; rilievi fotogrammetrici e cartografie aggiornate del patrimonio infrastrutturale esistente, che restituiscano il grado effettivo di antropizzazione dell’area e consentano di misurare la distanza tra la configurazione attuale dei luoghi e quella che aveva originariamente giustificato il vincolo ex lege. Solo su questa base fattuale diventa possibile spiegare, in termini controllabili e impugnabili, perché una specifica porzione di ambito portuale non richiede più il filtro autorizzatorio tradizionale.

A questa istruttoria di base possono poi aggiungersi gli strumenti di modellazione digitale e i gemelli digitali di cui ho discusso nel saggio sull’AI. Un modello tridimensionale dell’ambito portuale, integrato con dati sul traffico, sulle funzioni insediate, sugli impianti esistenti, sulle visuali privilegiate e sullo skyline, consente di distinguere, all’interno dello stesso porto, le zone in cui la tutela ex lege risponde ancora a una ratio effettiva e le zone in cui sopravvive per inerzia normativa. Ciò che conta è che la decisione sia tracciabile, verificabile e non frutto di automatismi o di perimetrazioni risalenti.

6.- L’esperienza applicativa degli ultimi anni mostra quanto sia diventato difficile, nei porti industriali, sostenere seriamente la permanenza della tutela ex lege fondata sulla sola appartenenza alla fascia costiera vincolata. In questi contesti, ciò che resta da proteggere non è la purezza di un paesaggio naturale ormai perduto, ma la qualità con cui l’infrastruttura si organizza nello spazio, il modo in cui si presentano i fronti verso la città e il mare, la capacità di assorbire nuove funzioni senza precipitare nel disordine.

Questa tensione è particolarmente acuta nella stagione della transizione energetica. I porti sono oggi chiamati a ospitare impianti di cold ironing per l’alimentazione elettrica delle navi in banchina, infrastrutture di stoccaggio e distribuzione di gas naturale liquefatto, impianti fotovoltaici ed eolici a servizio del compendio portuale, sistemi per la produzione e distribuzione di idrogeno verde.

Si tratta di interventi funzionali a obiettivi di decarbonizzazione cui l’ordinamento attribuisce rilievo costituzionale – riconducibili tanto all’art. 9 quanto all’art. 41, quarto comma, Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 – che devono però confrontarsi, nelle aree portuali costiere, con un filtro autorizzatorio paesaggistico pensato per contesti del tutto diversi. L’art. 27 offre l’occasione per sgravare questi interventi da un onere procedurale che, in aree portuali integralmente infrastrutturate, ha perso la sua giustificazione sostanziale.

In questa direzione si collocano anche gli ordini del giorno accolti dal Senato nel corso dell’esame del d.d.l. 1624: l’o.d.g. G/1624/2/8 testo 2, a firma dei senatori Pucciarelli e altri, che impegnano il Governo a introdurre forme di semplificazione procedurale per le installazioni temporanee e facilmente amovibili destinate all’attività cantieristica navale nelle aree portuali. È un segnale che rafforza la direzione di specializzazione della disciplina paesaggistica portuale, riconoscendo che le esigenze operative della cantieristica possono richiedere regimi differenziati rispetto all’edilizia ordinaria.

La tutela ex lege dovrebbe essere mantenuta solo laddove vi sia un interesse effettivo – paesaggistico, storico-identitario, percettivo – che giustifichi il controllo puntuale, non laddove essa sopravvive per inerzia di schemi normativi elaborati in epoche e contesti diversi. Questo non significa lasciare il porto in balia di una logica puramente funzionalista; significa costruire una tutela paesaggistica che prende sul serio il porto per quello che è oggi, non per quello che era un tempo la costa su cui si è insediato.

Va però segnalato un nodo applicativo che l’art. 27 non risolve e che potrebbe condizionarne l’operatività concreta. L’art. 143, co. 4, lett. b), d.lgs. 42/2004 opera attraverso i piani paesaggistici regionali, che devono recepire la qualificazione delle aree gravemente compromesse. Fino a quando questo adeguamento non sia avvenuto, l’efficacia concreta dell’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica nelle aree portuali qualificate potrebbe risultare sospesa o applicativamente incerta. È un crinale che merita attenzione in sede di attuazione: l’efficacia pratica dell’art. 27 sarà proporzionale alla capacità di promuovere e accelerare il raccordo tra pianificazione paesaggistica regionale e PRP.

7.- Guardato da lontano, l’art. 27 potrebbe sembrare una norma di dettaglio, destinata a interessare solo gli addetti ai lavori della portualità e del paesaggio. Nella prospettiva qui richiamata esso rappresenta invece un passaggio di principio: il riconoscimento che la tutela del paesaggio non si difende meglio irrigidendo gli automatismi, ma affinando il modo in cui si selezionano gli ambiti, si scelgono gli strumenti pianificatori e si costruiscono le istruttorie.

Che il legislatore abbia collocato il porto industriale tra le aree gravemente compromesse e infrastrutturate non è, di per sé, un atto di resa della tutela; è il presupposto perché la tutela possa essere ripensata lungo una traiettoria più aderente alla morfologia reale e alla funzione strategica dei luoghi. Che abbia indicato il piano regolatore portuale come riferimento per la delimitazione degli ambiti significa riconoscere che il bilanciamento tra tutela e sviluppo deve avvenire nel luogo pianificatorio in cui le funzioni portuali si definiscono e si articolano. Che, infine, abbia aperto la strada a una verifica sostanziale delle aree da sottrarre all’autorizzazione paesaggistica consente di immaginare un uso virtuoso degli strumenti digitali, non per sostituire il giudizio umano, ma per renderlo più informato, più coerente e più sindacabile.

L’art. 27 non è ancora legge. Il suo esame alla Camera potrebbe portare modifiche o integrazioni che ne alterino l’impianto. Già nella formulazione approvata dal Senato, tuttavia, la norma assume la specialità del porto come categoria ordinante della tutela paesaggistica: per chi da anni insiste sulla necessità di una «paesaggistica portuale» capace di coniugare infrastrutture, logistica, energia e identità dei luoghi, è un segnale che il dibattito dottrinale può incidere – e talvolta incide davvero – sulla grammatica del diritto positivo.

Resterà da vedere come la norma verrà attuata nelle singole realtà portuali, se prevarrà la tentazione della verifica notarile o la scelta più esigente della verifica dei luoghi. Su questo crinale si giocherà la partita più importante: quella che deciderà se la tutela del paesaggio nei porti resterà prigioniera di categorie pensate per altri contesti, o saprà diventare il laboratorio di un’alleanza più matura tra paesaggio, produzione e innovazione. Una partita che la dottrina ha contribuito ad aprire, e che non può permettersi di disertare.

Ugo Patroni Griffi

Professore di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, Università di Bari – Aldo Moro