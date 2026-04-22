Stretto di Hormuz: L’IMO, pronto un corridoio d’evacuazione per le navi bloccate

(Lo schema di separazione del traffico dello Stretto di Hormuz, riconosciuto dall’IMO; foto courtesy IMO)

L’IMO ha proposto e sviluppato un piano di evacuazione per le navi bloccate nel Golfo Persico, concepito come “corridoio umanitario” per mettere in sicurezza gli equipaggi.

Una valutazione tecnico-operativa di un transito d’uscita vista da bordo di una nave bloccata nel Golfo Persico

Londra. L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha proposto un piano per l’evacuazione delle navi, in linea con una richiesta del Consiglio dell’IMO per agevolare un transito d’uscita sicura delle navi mercantili attualmente confinate nelle acque mediorientali, in particolare nella regione del Golfo Persico.

Il piano proposto per l’evacuazione si basa su scelte volontarie delle rotte, utilizzando la corsia di traffico in direzione est dello Schema di Separazione del Traffico (TSS 1968) esistente e concordato, in modo da garantire i diritti e le libertà di navigazione sanciti dalla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e dal Diritto internazionale consuetudinario (UNCLOS). Si applica a tutte le navi soggette alla SOLAS bloccate nel Golfo Persico.

Il piano proposto dall’IMO richiede condizioni di sicurezza minime e l’impegno delle parti in conflitto a non attaccare navi o asset marittimi durante l’evacuazione. In particolare: – cessazione degli attacchi contro navi e infrastrutture marittime; – assenza di minacce, incluse mine o altri pericoli alla navigazione; – e ritiro delle Forze militari dalle rotte di transito durante l’evacuazione.

Il Segretario Generale Arsenio Dominguez ha sottolineato che il piano potrà essere attivato solo quando sarà chiaro che non esistono rischi immediati per le navi.

La crisi US&Israel contro l’Iran – con la chiusura/apertura intermittente dello Stretto di Hormuz – ha bloccato 20.000 marittimi a bordo di circa 2.000/3200 navi intrappolate nell’area, secondo diverse stime.

Gli equipaggi soffrono stress psicologico, fatica estrema e carenze di rifornimenti. L’IMO ha chiesto agli Stati di fornire acqua, cibo, carburante e supporto medico fino all’evacuazione, sottolineando che il piano proposto è stato coordinato con gli Stati costieri e di bandiera, in particolare Iran e Oman, per definire rotte e procedure operative.

⚠️Oltre al piano dell’IMO, alcuni Stati (Bahrain, Giappone, Panama, Singapore, UAE) hanno proposto un ‘safe shipping corridor’ per evacuare i marittimi.

Il “corridoio umanitario” proposto dall’IMO risponde ad un transito sicuro di navi da un’area di conflitto, con ‘minaccia ibrida’ (mine, missili/UA, interferenze GNSS, small fast craft) e risponde alla SOLAS: sicurezza della nave e dell’evacuazione in sé; alla Convenzione UNCLOS: libertà di navigazione e status giuridico del corridoio; alla Convenzione MLC (Maritime Labour Convention): tutela dei marittimi come lavoratori e persone da proteggere.

Il corridoio IMO, di fatto, è: – una misura tecnica e di coordinamento, non un nuovo regime giuridico; – basato su consenso politico (impegni di non attacco, de-escalation) e non su un obbligo giuridico automatico.

Per lo Stato di bandiera della nave: – resta il dovere di proteggere la nave e l’equipaggio, valutando se le condizioni reali rendono il transito compatibile con il principio di ‘due diligence’.

Per quanto riguarda gli obblighi generali di sicurezza, il Comando della nave resta responsabile della valutazione del rischio del viaggio e della sicurezza di bordo. Il Comandante ha l’ultima parola sul fatto di intraprendere o meno il transito.

Se decide per il transito, il Comandante dovrà attenersi alle rotte/ misure di instradamento (routeing measure) o misure del TSS esistente, coerentemente con la SOLAS cap. V reg. 10 (ship routing).

E comunque, un corridoio di evacuazione in area ad alto rischio implica la ‘modifica/integrazione’ delle procedure ISM (International Safety Management) (risk assessment, contingency plans, emergency preparedness).

É consigliabile per l’instradamento del corridoio ridurre identità/firma AIS (solo come richiesto da Autorità), luci/illuminazione secondo istruzioni, minimizzare soste; contatto continuo con MRCC/VTS (Maritime Rescue and Coordination Center/Vessel Traffic System) e, se previsto, Maritime Security Centre/Forze militari.

In base ad una ‘risk matrix’ (5×5, Probabilità 1–5, Impatto 1–5; Rischio (R) = P×I) per il transito nel corridoio, è previsto rinforzare le postazioni di lookout dedicati a prua e sul ponte, bridge team aumentato, porte stagne e compartimentazione pronte all’uso, equipaggio informato sulla posizione della ‘citadel’ e sulle procedure di emergenza. Turni di guardia ottimizzati per evitare affaticamento, ricordando che la citadel è una zona della nave in cui le persone possono rifugiarsi durante una minaccia di abbordaggio, garantendo sicurezza e salute del personale imbarcato.

La valutazione del rischio, tramite la matrice scelta, ha lo scopo di supportare la decisione dello Stato di bandiera/Compagnia in merito all’eventuale autorizzazione al transito della nave [Nome Nave], IMO [Numero].

Per quanto riguarda la preparazione equipaggio a qualsiasi minaccia sarà organizzato dal Comando di bordo della nave un briefing completo prima dell’ingresso nel corridoio, drill mirati (abbandono nave in area di conflitto, comunicazioni d’emergenza, comportamento in caso di sequestro/attacco) e non sarà operata nessuna attività non essenziale durante il transito. Si consiglia di tenere traccia di valutazioni, decisioni e comunicazioni – anche in chiave di futura responsabilità civile/penale.

Il corridoio riduce il rischio, non lo elimina. Disciplina, calma e coordinamento sono essenziali. Ognuno deve sapere cosa fare, dove andare e chi ascoltare. Buon Pro!

Abele Carruezzo

Prof. di Navigazione e Trasporti Marittimi