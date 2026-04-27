L’Orizzonte Green della Nautica: i Porti e le Marina italiani, la loro sostenibilità

(Marina di Brindisi; foto archivio Il Nautilus)

Rating ESG, la nuova bussola per la nautica 4.0 del futuro che trasforma i Marina in Hub Sostenibili

La Nautica da diporto, in questi ultimi anni, sta implementando una nuova declinazione di ‘funzione’ per le Marine e per porticcioli turistici. Infatti, il concetto di “porto” si sta evolvendo passando da semplice parcheggio per barche a laboratorio di sostenibilità, spinto dalle nuove normative europee e dalla sensibilità dei diportisti.

Il riferimento è ai nuovi criteri ESG (Ambiente, Società, Governance), poiché una sostenibilità certificata implica il nuovo asset del valore portuale e si riferisce non solo ai Marina per lo yachting, ma anche al porto di una città di mare scalato da navi, grandi e/o piccole e di diversa tipologia.

La Nautica da diporto sta scrivendo numeri importanti, ma ancora dovrà rispondere ai criteri su menzionati; il settore sta crescendo e impone una visione strategica per migliorare le strutture con progetti di consolidamento e di riqualificazione nel conservare il patrimonio portuale già esistente. Cioè adeguare i marina ai nuovi standard internazionali, favorendo i bisogni dei diportisti che chiedono servizi all’avanguardia ed ecocompatibili, cantieri nautici di alto livello per la manutenzione e il rimessaggio.

Come dire, la Nautica da diporto moderna impone di collegare il porticciolo ad una logistica marittima: non solo banchine, come arrival, ma collegamenti logistici accessibili, sicuri e veloci ad altre modalità di trasporto, quali aeroporto – collegamenti internazionali per attrarre armatori – e stazione ferroviarie con linee di alta velocità; oltre ai collegamenti territoriali d’identità di una città con i suoi monumenti, tradizioni, dai borghi all’enogastronomia in modo da offrire esperienze uniche al diportista.

Criteri ESG nella Nautica

I criteri ESG applicati alla Nautica da diporto non sono solo concetti astratti, ma parametri concreti che permettono di misurare quanto un porto o un’azienda nautica siano realmente “responsabili”.

Questi criteri portano all’ottenimento di un

Rating ESG, che funziona come un voto sulla

sostenibilità della struttura, rendendola più

competitiva e attraente per investitori e

diportisti consapevoli.

Enviromental (E): Parametri tecnici e target di

decarbonizzazione

Sono paramenti che rilevano la riduzione

dell’impronta ecologica delle attività marittime.

Nel framework ESG applicato alla Nautica,

la dimensione ambientale evolve da concetto

qualitativo a sistema di gestione basato su dati

certi e verificabili.

L’analisi tecnica si concentra sull’efficientamento

delle risorse e sulla mitigazione degli impatti

antropici attraverso protocolli operativi rigorosi.

1, Transizione Energetica e Cold Ironing

Il target primario è l’abbattimento delle emissioni;

il criterio tecnico fondamentale è l’implementazione

di infrastrutture di Power-to-Ship (elettrificazione

delle banchine), che consente lo spegnimento dei

generatori ausiliari di bordo, eliminando le emissioni

locali di NOx, SOx e PM.

Il rating valuta inoltre la quota di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili certificate (Garanzie d’Origine) e l’indice di efficientamento del sistema di illuminazione tramite tecnologie LED e sistemi di gestione intelligente dei carichi.

Gestione Idrica e Closed-Loop Systems

Sotto il profilo idrico, il parametro di eccellenza è rappresentato dalla capacità di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio. I criteri tecnici richiedono l’installazione di impianti di trattamento acque di prima pioggia e sistemi a circuito chiuso per il carening, dotati di filtri a coalescenza e disoleatori per il recupero dei residui di idrocarburi e metalli pesanti. Viene inoltre monitorato l’indice di stress idrico della struttura, premiando l’adozione di impianti di desalinizzazione on-site e sistemi di riuso delle acque grigie per l’irrigazione delle aree verdi.

Monitoraggio Ambientale e Protezione degli Ecosistemi

La conformità ambientale è misurata attraverso il monitoraggio costante di parametri chimico-fisici dello specchio acqueo (ossigeno disciolto, torbidità, presenza di tensioattivi). Tecnicamente, ciò implica l’adozione di boe intelligenti e sensori IoT per il monitoraggio in tempo reale.

Un ulteriore criterio riguarda la gestione dei sedimenti e la prevenzione dell’insabbiamento tramite tecniche di sand bypass o dragaggi ecosostenibili, mirati a preservare la batimetria senza alterare i biocenosi bentonici e le praterie di fanerogame marine limitrofe.

Social (S): Human capital e relazione con il territorio

La dimensione sociale misura l’impatto del porto sulla forza lavoro e sulla comunità locale, parametri oggi quantificabili attraverso indicatori di performance specifici.

Salute e Sicurezza sul Lavoro (Health & Safety)



Il parametro tecnico di riferimento è lo standard ISO 45001, che definisce il framework per la riduzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo. I KPI (Key Performance Indicators) monitorati includono il tasso di turnover, la frequenza degli infortuni e le ore di formazione specifica erogate. Gestione della Destinazione Turistica

Un porto e/o marina sostenibile agisce come motore economico locale. I criteri ESG valutano la percentuale di fornitori locali (km 0), l’integrazione con il tessuto urbano e la creazione di valore condiviso (Shared Value). Questo include la promozione di eventi culturali e l’accessibilità delle infrastrutture portuali anche alla cittadinanza non diportista.

Diversità e Inclusione

Indicatori come il Gender Pay Gap e la diversità nella composizione del Board sono diventati metriche essenziali per valutare l’equità sociale della struttura portuale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Questo approccio trasforma il porto e/o marina da “infrastruttura passiva” a soggetto economico responsabile, capace di generare un impatto positivo misurabile su tutti gli stakeholder.

Governance (G): Compliance, Etica e Trasparenza Strategica

Nella Nautica sostenibile, la Governance rappresenta l’architettura decisionale che garantisce l’integrità e la continuità aziendale. Non si limita alla gestione amministrativa, ma definisce la capacità del marina o del porticciolo di gestire rischi e opportunità ESG.

1, Sistemi di Gestione Certificati (Standard ISO)

Il riferimento tecnico fondamentale è l’integrazione di sistemi di gestione secondo la norma ISO 14001 (Ambiente) e il Regolamento europeo EMAS, che impone la pubblicazione di una “Dichiarazione Ambientale” validata. La governance moderna include anche la ISO 37001 per la prevenzione della corruzione e la ISO 27001 per la cybersicurezza e la protezione dei dati dei diportisti.

Asserzioni Etiche e Rating ESG

Molta dell’attenzione recente deriva dal successo dello schema settoriale Porto Sostenibile®, che permette ai Marina di misurare e migliorare le proprie prestazioni ESG. Lo schema Porto Sostenibile® – modello italiano – opera in conformità alle norme ISO 17033 (Asserzioni Etiche) e UNI PdR 102, permettendo a enti terzi accreditati (secondo ISO 17029) di validare i dati di sostenibilità.

Questo trasforma la governance in un asset finanziario, utile per il dialogo con gli istituti bancari secondo le linee guida del MEF.

Reporting e Trasparenza

L’adozione di KPI (Key Performance Indicators) conformi agli standard GRI (Global Reporting Initiative) e ai nuovi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) assicura che le informazioni sulla sostenibilità siano comparabili, verificabili, certificati da enti terzi come previsto dallo schema adottato e prive di rischi di greenwashing.

Digitalizzazione (D)

Il modello settoriale italiano include anche la Trasformazione Digitale, ossia la digitalizzazione dei servizi portuali e gestione dei dati per l’efficienza operativa.

Performance Economico-Finanziarie (PEF)

Si tratta della valutazione della solidità economica necessaria per sostenere gli investimenti “verdi” nel lungo periodo.

Questi criteri portano all’ottenimento di un Rating ESG, che funziona come un voto sulla sostenibilità della struttura, rendendola più competitiva e attraente per investitori e diportisti consapevoli.

In sostanza i criteri ESG (Environmental, Social, and Governance) trasformano i marina e i porti ‘certificati’ in veri e propri hub dell’innovazione ecologica; il rating della struttura non si misura più dalla pulizia delle sue acque, ma si certifica un’impronta ecologica.

I criteri ESG impongono – per esempio – protocolli rigorosi per il ciclo dei rifiuti: non basta la raccolta differenziata, occorre gestire con tecnologie all’avanguardia lo smaltimento degli oli esausti, delle acque nere e dei residui dei lavaggi delle carene, evitando che anche una singola goccia di inquinante raggiunga lo specchio acqueo.

Sostenibilità significa anche convivenza e rispetto dell’ambiente marino; i nuovi standard impegnano il marina e/o porto nel monitorare e proteggere l’ecosistema marino locale. Questo si traduce in interventi di riforestazione marina (come la tutela della Posidonia), l’uso di materiali bio-compatibili per le infrastrutture e l’impiego di droni o sensori subacquei per il monitoraggio costante della qualità ambientale, trasformando l’approdo in una sentinella del mare.

Si propone per maggiore comprensione la tabella tecnica dei KPI strutturata per offrire una visione immediata e professioinale dei parametri necessari per ottenere un rating ESG nella Nautica da diporto.

Tabella: Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) per il Porto Sostenibile

Fonte Porto Sostenibile®

Gli indici riportati il tabella (KPI) non sono solo ‘oneri’, ma diventano leve per accedere a finanziamenti agevolati (Green Bonds) e per aumentare il valore patrimoniale del Marina e/o porticcioli turistici.

La transizione verso il modello di “Porto Sostenibile” non rappresenta più un semplice esercizio di stile ambientale o un’operazione di facciata. I dati parlano chiaro: l’adozione dei criteri ESG è diventata una necessità strategica.

La sostenibilità conviene. Un marina e/o un porto ESG-compliant ha costi operativi minori nel lungo periodo, vale di più sul mercato e risponde alla domanda dei nuovi armatori, sempre più attenti all’ambiente; un approccio integrato che coinvolge ambiente, economia e società. Il porto e/o marina del futuro non è più solo un’infrastruttura di transito, ma un hub di innovazione che genera valore per gli investitori e benessere per il territorio.

La ‘sostenibilità’ non solo riduce l’inquinamento, ma riguarda anche la qualità della governance e l’impatto sociale sulla comunità circostante.

Ricordando che l’Informatica marittima – settore dell’Informatica generale – studia il processo dell’uso e dell’utilizzo della digitalizzazione nel settore marittimo, capace di portare a operazioni più efficienti, navigazione più sicura e una maggiore redditività nel settore.

Un porto e/o un marina può offrire molto più che accogliere solo barche, yacht e navi; e tramite la ‘sostenibilità apre la strada ad una navigazione più ecologica. sicura.

“In un mondo che cambia, la domanda non è più se il porto debba essere sostenibile, ma quanto velocemente sia pronto a dimostrarlo attraverso i dati”.

Fonti: Economia del Mare – marico.com.vn – D.marin – Porto Sostenibile® – Università di Tecnologia e Istituti di Ricerca Chalmers di Svezia (RISE) – Università Partenophe Napoli (past Ist. Universitario Navale).

Abele Carruezzo

Prof. di Navigazione e Trasporti Marittimi