Quale la sfida dei porti nella situazione geopolitica attuale

(Porti strategici italiani: Trieste e Brindisi; Punti critici globale: Suez e Hormuz; map courtesy Google)

Molti sono gli incontri istituzionali e non, in ambito europeo, che trattano questi temi, sottolineando che i porti, le navi e l’energia sono causa ed effetto della strategia energetica globale

Stiamo vivendo una situazione geopolitica capace di compromettere il sistema dei trasporti in tutte le sue modalità. Le guerre nel Mediterraneo e nel Medio Oriente – US&Israel e Russia sull’Ucraina – stanno generando effetti immediati sul commercio marittimo internazionale e su tutta la catena degli approvvigionamenti.

L’instabilità geopolitica sta trasformando i passaggi marittimi vitali in zone ad alto rischio, costringendo il settore a una continua riorganizzazione: crisi degli stretti – Hormuz e Suez – hanno rallentato i traffici in questo inizio 2026 e azzerato in quello iraniano; rerouting (cambio rotta): per evitare zone ad alto rischio, molte navi circumnavigano l’Africa via il Capo di Buona Speranza, con un aumento della distanza del 30-40% e una triplicazione dei costi dei noli; congestione operativa: i porti situati fuori dalle zone di conflitto devono gestire volumi di carico improvvisi e deviati, subendo forti ritardi nella distribuzione.

Ed ancora, i porti europei sono diventati centrali per la sicurezza nazionale e la transizione verde: – hub per l’energia: molti scali, specialmente in Italia, stanno puntando a diventare leader nella fornitura di energia elettrica e nella gestione di impianti eolici per garantire l’autonomia energetica del Paese; – transizione verde: l’applicazione di normative come la tassa ETS sulle emissioni sta spingendo i porti verso modelli di economia circolare e riduzione dell’impronta di carbonio.

Senza contare la geopolitica digitale: esiste un dibattito serrato per il controllo delle piattaforme e degli algoritmi che gestiscono la logistica; i porti devono digitalizzarsi per migliorare l’efficienza, ma anche per difendersi da minacce cyber.

In Italia, poi, la sfida è anche normativa, con la transizione verso il modello dei “Porti SpA” e l’implementazione dei progetti legati al PNRR per modernizzare la governance e le infrastrutture fisiche.

Gli analisti del settore concordano che i porti saranno chiamati ad affrontare delle sfide nuove, dalla situazione geopolitica globale a mantenere una dimensione di sostenibilità in tutta la loro funzione polivalente e soprattutto nell’innovazione energetica.

I tre ambiti che un sistema portuale si trova ad affrontare riguardano l’elettrificazione dei porti, l’uso di nuovi combustibili marittimi e l’economia circolare. Senza dimenticare l’impatto del sistema EU-ETS sul trasporto marittimo europeo e la crescente rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina per un nuovo dominio mondiale; nessun porto è escluso da queste sfide, sia esso europeo, africano, asiatico, cinese o americano.

L’attuale crisi energetica e geopolitica pone tutti i sistemi portuali in primo piano, ricordando che il mondo – con la sua globalizzazione – continua a dipendere dalle navi, stretti marini, petrolio, gas, fertilizzanti, metalli, cantieri navali, porti e catene logistiche.

Lo Stretto di Hormuz è parte importante del commercio marittimo mondiale di petrolio, gas naturale liquefatto, prodotti raffinati, sostanze chimiche, fertilizzanti, zolfo e alluminio; la sua chiusura parziale o totale non incide solo sul mercato energetica, ma anche sull’economia globale; i prezzi delle suddette materie trasportate diventano volatili incidendo sulla pianificazione logistica delle aziende e delle compagnie di navigazione.

Pensiamo per un attimo anche al settore delle costruzioni navali: la crisi attuale sta influenzando il settore per la carenza di vernici, lubrificanti e altri derivati petroliferi, per cui molti cantieri navali – specie quelli asiatici – sono in difficoltà. Gli ordini di nuove navi fanno slittare i tempi consegna e non di giorni, ma di anni, con la Cina, Corea del Sud e Giappone che con i rispettivi cantieri soffrono interruzioni di forniture industriali e che ne limitano il rinnovo delle flotte.

La crisi geopolitica, l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’Opec, gli Stati Uniti che si pongono come fornitore ‘unico’ di energia alternativa per Europa e Asia, con esportazioni record di petrolio greggio e prodotti raffinati; una sicurezza energetica che non dipende più solo dalla disponibilità fisica della risorsa, ma anche da possibili decisioni di politica nazionale.

La Cina, in questo scenario, mantiene tassi di crescita rilevanti per la sua economia grazie alle esportazioni, all’industria manifatturiera avanzata e agli investimenti industriali. La crescita cinese si basa sulla produzione industriale, la robotica, i veicoli elettrici, le batterie e la produzione ad alto valore, mantenendo una posizione centrale nel commercio marittimo globale.

L’Europa, da parte sua, deve ancora pianificare una risposta strategica: Bruxelles pensa che competere con Stati Uniti e Cina occorra aziende più forti, più investimenti e maggiore autonomia strategica, senza considerare che in settori strategici come energia, difesa, tecnologia e infrastrutture è richiesta una regolamentazione più ‘agile’ e più sicurezza economica fra Stati membri UE.

L’unica risposta che la Commissione offre – riconoscendo che non esiste una soluzione finanziaria oggi – è quella dell’elettrificazione, del rafforzamento dell’energia nucleare, dell’espansione delle rinnovabili, delle batterie e delle interconnessioni, e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

Per i porti, la Commissione europea sottolinea di migliorare il livello di qualità dei loro servizi, in un ambiente di diversificazione e intermodalità, senza avvertire che in un contesto globale più politicizzato e incerto, il settore portuale marittimo sta tornando al centro dell’economia mondiale, con le professioni a terra e in mare in continua evoluzione.

Abele Carruezzo

Prof. di Navigazione e Trasporti Marittimi