Ho il piacere di segnalare alla comunità di Nautilus Lab il saggio di Francesco Fimmanò, Economia del mare, sistema portuale e sviluppo del Mezzogiorno nello spazio euromediterraneo, che affronta, con il consueto rigore sistematico, uno dei temi oggi più densi di implicazioni per il diritto dell’economia. L’Autore propone una lettura unitaria nella quale l’economia del mare cessa di essere settore per divenire paradigma ordinante, capace di ricomporre in chiave sistemica le politiche infrastrutturali, industriali e di coesione, e di restituire al Mezzogiorno il suo ruolo naturale di piattaforma logistica ed energetica nello spazio euromediterraneo.

Il percorso argomentativo si snoda lungo le grandi questioni che attraversano la disciplina contemporanea, dalla territorializzazione dei flussi globali alla funzione economica delle concessioni demaniali quale dispositivo di allocazione delle risorse, dalla ZES Unica – riletta come strumento stabile di politica industriale dopo la riforma operata dalla legge di bilancio 2026 – al nodo irrisolto della retroportualità meridionale, fino alla trasformazione dei porti in hub energetici nel quadro della transizione e del Green Deal. Ne emerge una ricostruzione che muove dall’intervento straordinario del secondo dopoguerra e giunge alle più recenti innovazioni normative, tenendo costantemente sullo sfondo la tensione tra discrezionalità amministrativa, disciplina europea degli aiuti di Stato e costruzione attiva degli assetti economici territoriali.

Francesco Fimmanò, napoletano, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1990 con il massimo dei voti, lode, plauso della Commissione e pubblicazione degli estratti, è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi delle Camere di Commercio “Universitas Mercatorum” di Roma, dopo essere stato Ordinario e prima Associato presso l’Università degli Studi del Molise. Direttore scientifico di Universitas Mercatorum e dell’Università Telematica Pegaso, avvocato cassazionista, ha rivestito tra gli altri incarichi quello di Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e di Presidente della Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini”, ed è stato componente della Commissione di riforma delle procedure concorsuali.

Dirige la Gazzetta Forense e le collane Ricerche di Law & Economics (Giuffrè) e Regole e Mercati (ESI), oltre a far parte della direzione e dei comitati scientifici di numerose riviste giuridiche di primo piano. Autore di oltre duecento pubblicazioni in materia di diritto commerciale, società pubbliche, crisi d’impresa e diritto dell’impresa sportiva, è universalmente riconosciuto come uno dei più autorevoli protagonisti del dibattito scientifico italiano in queste materie.

Sono inoltre particolarmente lieto di annunciare che Francesco Fimmanò entrerà a far parte del Comitato Scientifico di Nautilus Lab. La Sua adesione rappresenta un arricchimento di assoluto rilievo per le nostre attività di ricerca, e costituisce la migliore garanzia che l’orizzonte scientifico del Laboratorio sappia tenere insieme il rigore del diritto commerciale, la prospettiva del diritto dell’economia e l’attenzione concreta alle dinamiche del Mezzogiorno e dello spazio euromediterraneo.

A Lui il mio più cordiale benvenuto.

Ugo Patroni Griffi

Professore di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, Università di Bari – Aldo Moro

Economia del mare, sistema portuale e sviluppo del mezzogiorno nello spazio euromediterraneo

Sommario: 1.Economia del mare e territorializzazione dei flussi nello sviluppo del Mezzogiorno; – 2.Sistema portuale, retroportualità e funzione economica delle concessioni demaniali; – 3.La ZES Unica come dispositivo di politica industriale e nodo di integrazione; – 4.Concessioni portuali, discrezionalità amministrativa e tensioni sistemiche; – 5.Il nodo irrisolto della piattaforma meridionale; – 6.Transizione energetica e sostenibilità; 7.L’economia del mare come paradigma ordinante del diritto dell’economia.

1.Economia del mare e territorializzazione dei flussi nello sviluppo del Mezzogiorno



L’economia del mare, nella sua dimensione sistemica, rappresenta la forma contemporanea attraverso la quale si realizza la territorializzazione dei flussi globali, ossia il processo mediante il quale i movimenti internazionali di merci, energia e capitale vengono intercettati, organizzati e trasformati in valore economico localizzato attraverso l’intermediazione infrastrutturale dei sistemi portuali e retroportuali, determinando una ridefinizione del rapporto tra territorio e produzione che incide direttamente sulla struttura dello sviluppo.

In tale prospettiva, il porto non può più essere interpretato come luogo di mero transito, ma come nodo funzionale di una rete complessa, nella quale si realizza una integrazione tra logistica, industria e servizi, con un effetto moltiplicativo che si estende all’intero sistema economico circostante, configurando il mare quale infrastruttura economica primaria, in grado di incidere sulla competitività territoriale più della disponibilità di fattori produttivi tradizionali (1).

Tale funzione sistemica emerge con particolare evidenza nel contesto mediterraneo, nel quale la concentrazione dei traffici marittimi e la crescente centralità delle rotte euro-asiatiche determinano una competizione tra piattaforme logistiche nella quale la capacità di trasformare i flussi in attività produttive rappresenta il principale fattore di vantaggio competitivo (vantaggio posizionale ricardiano), imponendo una revisione delle categorie tradizionali del diritto dell’economia e una rilettura unitaria delle politiche infrastrutturali, industriali e territoriali.

In questo quadro, la vicenda del Mezzogiorno può essere riletta come il tentativo incompiuto di costruire una piattaforma logistica integrata capace di valorizzare la posizione geografica nel Mediterraneo, attraverso la trasformazione delle infrastrutture in dispositivi di sviluppo, tentativo che trova il suo momento più avanzato nell’esperienza dell’intervento straordinario del secondo dopoguerra, ma che non riesce a tradursi in una piena territorializzazione dei flussi globali, a causa della mancata integrazione tra porti, retroporti e sistemi produttivi.

(1) Cfr. G. Cirillo, Lo sfruttamento economico dei beni in concessione: il caso dei terminal petroliferi collocati nel demanio portuale, in Rivista della Corte dei conti, 2024, n. 6, p. 73 ss.

La letteratura economica ha evidenziato come la marginalità meridionale non sia riconducibile esclusivamente a fattori produttivi, ma derivi dalla carenza di integrazione infrastrutturale e dalla mancata partecipazione ai circuiti dello scambio internazionale, conseguenza di un processo di unificazione nazionale privo di una preliminare integrazione economica (2), condizione che ha impedito al Mezzogiorno di sfruttare la propria posizione geografica, trasformando il Mediterraneo da fattore di sviluppo a elemento neutro.

L’intervento straordinario, introdotto con la legge 10 agosto 1950 n. 646 e realizzato attraverso la Cassa per il Mezzogiorno (3), rappresenta il primo tentativo organico di superare tale marginalità attraverso una strategia fondata sulla integrazione tra infrastrutture e sviluppo produttivo, secondo un modello ispirato alle esperienze internazionali di pianificazione economica e alle agenzie di sviluppo statunitensi, in particolare alla Tennessee Valley Authority (4), determinando quella che è stata definita una “doppia convergenza sistemica”, interna ed esterna, fondata sulla complementarità tra Nord e Sud e sulla integrazione del sistema produttivo nazionale nei circuiti internazionali.

Gli investimenti realizzati, pari a oltre 190 miliardi di euro a valori aggiornati, hanno consentito la costruzione di una rete infrastrutturale significativa, comprendente migliaia di chilometri di strade, acquedotti e reti elettriche, nonché infrastrutture sociali e industriali (5), producendo un periodo di crescita nel quale il tasso di sviluppo del Mezzogiorno risultava superiore a quello medio nazionale (6).

Tuttavia, tale processo non giunge a compimento, in quanto proprio la dimensione logistica e portuale non viene pienamente integrata nella strategia di sviluppo, determinando una costruzione incompleta della piattaforma meridionale, incapace di trasformare le infrastrutture in nodi di una rete globale di scambi. La successiva crisi del modello, determinata dalla fine del sistema di Bretton Woods, dagli shock petroliferi, dalla globalizzazione e dal decentramento amministrativo regionale, conduce alla frammentazione delle politiche di sviluppo e alla dispersione delle risorse, con il passaggio dalla logica dell’intervento concentrato a quella della cosiddetta “nuova programmazione”, caratterizzata da interventi diffusi e privi di coordinamento, che impediscono la costruzione di una strategia unitaria (7). Inoltre, il Trattato di Maastricht e i suoi parametri di convergenza, inserendosi in un quadro internazionale caratterizzato dall’ascesa delle teorie neoliberiste (8), avevano imposto una consistente contrazione della spesa, volta alla riduzione del debito pubblico.

(2) S. Fenoaltea, The reinterpretation of Italian economic history. From Unification to the Great War, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 78 ss.

(3) Cfr. G. Pescatore, La «Cassa per il Mezzogiorno». Un’esperienza italiana per lo sviluppo, Bologna, il Mulino, 2008.

(4) P. Saraceno, Il nuovo meridionalismo, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1986, p. 60 ss.; A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 273-274.

(5) Dal 1951 sino al 1992, l’intervento straordinario ha realizzato investimenti per oltre 192.464 milioni di euro (ai valori del 2011) nelle regioni meridionali, per una media annuale di oltre 4.600 milioni di euro l’anno. Una cifra estremamente considerevole anche se, a guardare con attenzione, pari mediamente a circa lo 0,7% annuo del Pil italiano. Gli investimenti della Cassa, il primo strumento attuativo dell’intervento straordinario, hanno prodotto 16.000 km di strade, 23.000 km di acquedotti, 40.000 di reti elettriche, 1.600 scuole, 165 ospedali.

(6) S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993), Manduria, Lacaita, 2000, p. 145 ss.; A. Graziani, Mezzogiorno oggi, in Meridiana, 1987, n. 1, p. 202-210.

(7) E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 215 ss.; S. Palermo, Cicli economici e divario territoriale in Italia tra silver age e nuova globalizzazione, in G. Coco, A. Lepore (a cura di), Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 37-45.

(8) Cfr. J. Williamson (editor), Latin American Readjustment: How Much has Happened, Washington, Institute for International Economics, 1990.

È proprio in questa fase che si è manifestata in modo evidente la mancata valorizzazione dell’economia del mare, nella misura in cui la globalizzazione avrebbe potuto trasformare il Mezzogiorno in una piattaforma logistica naturale tra Europa e Mediterraneo, ma l’assenza di una governance unitaria e la debolezza delle connessioni retroportuali impediscono tale trasformazione, lasciando spazio alla crescita di sistemi portuali concorrenti e determinando una progressiva perdita di competitività (9).

La riorganizzazione contemporanea delle catene globali del valore, caratterizzata da una crescente attenzione alla prossimità geografica e alla resilienza dei sistemi produttivi, ha tuttavia riportato il Mediterraneo al centro delle dinamiche economiche, riaprendo la questione del ruolo del Mezzogiorno quale piattaforma logistica ed energetica, in un contesto nel quale la capacità di territorializzare i flussi rappresenta il principale fattore di sviluppo.

In tale quadro si colloca la ZES Unica, istituita con decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 e profondamente riformata nella fase attuativa 2025-2026, che rappresenta il tentativo più avanzato di ricomporre in chiave sistemica le politiche di sviluppo, superando la frammentazione degli strumenti precedenti e introducendo un modello di governance centralizzata, finalizzato a integrare incentivi fiscali, semplificazioni amministrative e coordinamento infrastrutturale.

Le innovazioni introdotte con la legge di bilancio 2026 (10) (segnano un passaggio decisivo, trasformando il credito d’imposta da misura temporanea a strumento stabile di politica industriale, attraverso la proroga fino al 2028, l’ampliamento del perimetro territoriale e l’incremento delle risorse disponibili, con uno stanziamento superiore a 2 miliardi di euro annui e un limite massimo di investimento agevolabile pari a 100 milioni di euro per progetto, accompagnato da una soglia minima di 200.000 euro, al fine di orientare la misura verso investimenti strutturali e ad alta intensità di capitale. La disciplina attuativa del 2026 introduce inoltre un sistema procedurale articolato in comunicazione preventiva e comunicazione integrativa, volto a garantire il monitoraggio degli investimenti e la corretta allocazione delle risorse, nonché meccanismi di integrazione del credito per gli investimenti già effettuati, evidenziando la natura dinamica dello strumento e la sua funzione di adattamento alle esigenze del sistema economico.

Nel suo complesso, la ZES Unica si configura come il tentativo più avanzato di costruire una piattaforma logistica integrata nel Mezzogiorno, nella quale il porto e il retroporto assumono una funzione centrale nella territorializzazione dei flussi e nella trasformazione del territorio in nodo strategico delle reti globali, segnando il passaggio da una logica di intervento frammentato a una prospettiva sistemica, nella quale l’economia del mare diventa il principio ordinatore dello sviluppo territoriale (11).

(9) Cfr. S. Palermo, Cicli economici e divario territoriale in Italia tra silver age e nuova globalizzazione, in G. Coco, A. Lepore (a cura di), Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. 37-45.

(10) Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 438-443.

(11) Cfr. A. Lepore, P. Spirito, Le Zone Economiche Speciali: una leva di politica industriale per lo sviluppo manifatturiero e logistico del Mezzogiorno, in questa “Rivista”, n. 4, 2017, pp. 855-967.

2.Sistema portuale, retroportualità e funzione economica delle concessioni demaniali

La riconfigurazione dell’economia del mare in chiave sistemica impone una rilettura del sistema portuale non più come insieme di infrastrutture isolate, ma come rete integrata nella quale la relazione tra porto e retroporto assume rilievo determinante ai fini della produzione di valore, configurando una vera e propria estensione funzionale dello spazio economico portuale, nella quale le attività di stoccaggio, trasformazione e distribuzione costituiscono il punto di intersezione tra flussi globali e sistemi produttivi locali.

In tale contesto, la funzione economica delle concessioni demaniali portuali non può essere ridotta alla mera percezione di un canone, ma deve essere ricondotta alla capacità di generare un surplus economico complessivo, derivante dall’attivazione di investimenti, dall’incremento dell’occupazione e dall’integrazione delle filiere produttive, secondo una logica che supera il tradizionale schema sinallagmatico del rapporto concessorio per assumere una dimensione macroeconomica (12).

In questa prospettiva, la concessione demaniale si configura come strumento di politica economica, attraverso il quale l’amministrazione pubblica indirizza l’utilizzo delle infrastrutture portuali verso obiettivi di sviluppo, selezionando gli operatori sulla base della loro capacità di realizzare programmi di investimento coerenti con le esigenze del sistema logistico e produttivo. La disciplina della legge n. 84 del 1994, nel prevedere la necessità di un programma di attività idoneo a garantire lo sviluppo del traffico e dell’occupazione, evidenzia tale funzione selettiva, che assume rilievo centrale nella definizione degli assetti economici del territorio (13).

La rilevanza economica del sistema portuale emerge con particolare evidenza nell’analisi dei terminal energetici e petroliferi (specie in questo delicato momento storico), che rappresentano un elemento strategico nella filiera della distribuzione degli idrocarburi e, più in generale, nella sicurezza energetica nazionale, in quanto costituiscono il punto di raccordo tra approvvigionamento internazionale e distribuzione interna. La presenza di depositi costieri in aree demaniali portuali consente infatti la realizzazione di economie di scala e di integrazione, che si traducono in una riduzione dei costi di trasporto e in una maggiore efficienza del sistema logistico, con effetti rilevanti sul piano della competitività.

Tale funzione strategica assume una dimensione ancora più ampia nel contesto della transizione energetica, nella misura in cui i porti sono chiamati a trasformarsi in hub energetici capaci di gestire nuovi vettori a basse o nulle emissioni, quali idrogeno, ammoniaca e biocarburanti, richiedendo investimenti significativi in infrastrutture e una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle aree demaniali. La progressiva sostituzione dei carburanti fossili e l’introduzione di tecnologie innovative determinano infatti una trasformazione delle strutture portuali, che devono adattarsi alle nuove esigenze del mercato e alle normative ambientali, assumendo un ruolo centrale nella decarbonizzazione del sistema dei trasporti.

La dimensione economica del sistema portuale non può tuttavia essere compresa se non si considera il ruolo del retroporto, quale spazio di espansione delle attività logistiche e produttive, nel quale si realizza la trasformazione dei flussi in valore aggiunto. La relazione tra porto e retroporto costituisce infatti il fulcro del modello di piattaforma logistica integrata, nella quale le attività di stoccaggio, lavorazione e distribuzione consentono di trattenere sul territorio una quota significativa del valore generato dai traffici marittimi, evitando che esso si disperda lungo le catene globali del valore.

(12) G. Cirillo, op.cit., spec. p. 74 ss.

(13) Art. 18, l. 28 gennaio 1994, n. 84. Cfr. applicazione nel caso del porto di Trieste in G. Cirillo, op. cit., p. 75 ss.

Nel caso italiano, e in particolare nel Mezzogiorno, la debolezza delle connessioni retroportuali rappresenta uno dei principali fattori di inefficienza del sistema, in quanto limita la capacità dei porti di svolgere una funzione produttiva e li relega al ruolo di semplici punti di transito. Tale criticità è stata più volte evidenziata nella letteratura economica e nelle analisi istituzionali, che hanno sottolineato la necessità di sviluppare infrastrutture di collegamento tra porti e entroterra, al fine di creare sistemi logistici integrati e competitivi a livello internazionale (14).

La costruzione di tali sistemi richiede una governance unitaria e una capacità di coordinamento tra diversi livelli istituzionali, al fine di evitare la frammentazione degli interventi e di garantire la coerenza delle politiche di sviluppo. In questo senso, la cooperazione rafforzata tra regioni e l’intervento dello Stato centrale assumono un ruolo determinante nella definizione delle strategie infrastrutturali, in quanto consentono di superare i limiti del decentramento e di realizzare progetti di dimensione sovraregionale, funzionali alla creazione di corridoi logistici integrati (15).

La rilevanza del sistema portuale nel contesto dello sviluppo territoriale emerge anche sul piano quantitativo, come dimostrano i dati relativi al contributo della logistica al valore aggiunto e all’occupazione nelle aree portuali, nei quali si evidenzia un’incidenza significativa sul prodotto interno lordo locale e sul numero degli addetti, confermando la funzione moltiplicativa dell’economia del mare (16).

Tuttavia, la piena valorizzazione di tale funzione richiede il superamento di alcune criticità strutturali, tra cui la frammentazione delle competenze, la complessità delle procedure amministrative e la rigidità del sistema concessorio, che possono ostacolare gli investimenti e limitare la capacità di adattamento delle infrastrutture alle esigenze del mercato. In questo contesto, le recenti riforme introdotte con la ZES Unica assumono particolare rilievo, in quanto mirano a semplificare i procedimenti autorizzativi e a incentivare gli investimenti nelle aree portuali e retroportuali, favorendo la creazione di sistemi logistici integrati (17).

La ZES Unica, nella sua configurazione evoluta del 2026, si inserisce infatti in questa prospettiva, ponendosi come strumento di coordinamento tra politiche infrastrutturali e industriali e come dispositivo di attrazione degli investimenti, attraverso l’introduzione di incentivi fiscali e di procedure semplificate. (18)

(14) Mi permetto al riguardo di rinviare a: F. Fimmanò, La distribuzione territoriale delle risorse del PNRR: il ruolo delle regioni del Mezzogiorno. Situazione attuale e prospettive. La recovovery vision, in Atti del Convegno, Autonomie territoriali e contributo all’Attuazione del PNRR e dei piani complementari. Il ruolo della Corte dei Conti, Madonna di Campiglio 30 Giugno- 1 Luglio 2022, in Quaderno Riv. Corte dei Conti, n.3 2002, 135 ss.)

(15) Art. 117, comma 8, Cost., op.ult. cit., 137.

(16) G. Cirillo, op. cit., p. 75; dati sul valore aggiunto della logistica e sull’occupazione nel porto di Trieste.

(17) Cfr. A. Giannola, Zone Economiche Speciali, nuove frontiere dello sviluppo, in “Gazzetta Forense”, n. 2, 2017, pp. 173 ss.

(18) La previsione di un credito d’imposta fino al 60-70% per gli investimenti produttivi, unitamente alla stabilizzazione della misura fino al 2028, consente di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di attività industriali e logistiche nelle aree portuali e retroportuali, contribuendo alla costruzione di una piattaforma logistica integrata nel Mezzogiorno.

In conclusione, il sistema portuale e retroportuale rappresenta il fulcro dell’economia del mare e il principale strumento attraverso il quale si realizza la territorializzazione dei flussi globali, determinando una trasformazione strutturale del territorio che incide direttamente sulla competitività e sullo sviluppo economico. La funzione economica delle concessioni demaniali, lungi dall’essere limitata alla dimensione patrimoniale, assume in questo contesto una valenza strategica, in quanto consente di orientare l’utilizzo delle infrastrutture verso obiettivi di sviluppo, contribuendo alla costruzione di sistemi logistici integrati e sostenibili.

3.La ZES Unica come dispositivo di politica industriale e nodo di integrazione

La configurazione della ZES Unica nella sua evoluzione impone di abbandonare definitivamente la lettura dello strumento come mera misura fiscale di incentivazione per ricondurlo, piuttosto, alla categoria dei dispositivi complessi di politica industriale territorializzata, nei quali si realizza una convergenza tra disciplina degli aiuti di Stato, pianificazione infrastrutturale e organizzazione dei sistemi produttivi, determinando una forma di intervento pubblico che non si esaurisce nella concessione di benefici economici, ma incide direttamente sulla struttura del mercato e sulla localizzazione degli investimenti.

In tale prospettiva, la ZES Unica non rappresenta una semplice evoluzione delle precedenti zone economiche speciali regionali, ma un mutamento qualitativo del paradigma di intervento, fondato sulla centralizzazione della governance e sulla costruzione di uno spazio economico integrato, coerente con le deroghe previste dall’art. 107 TFUE e con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, nella quale si collocano le aree ammissibili alle intensità massime di aiuto (19).

La disciplina del credito d’imposta, così come riformata dalla legge di bilancio 2026, evidenzia chiaramente tale funzione sistemica, nella misura in cui la proroga al triennio 2026-2028 non si limita a estendere temporalmente l’agevolazione, ma ne modifica la natura, trasformandola in strumento stabile di orientamento delle scelte di investimento, attraverso la previsione di risorse pluriennali e la definizione di un quadro normativo certo, idoneo a ridurre il rischio regolatorio e a favorire la pianificazione industriale (20). In questo senso, la ZES Unica si avvicina ai modelli di politica industriale selettiva, nei quali l’intervento pubblico non si limita a correggere le inefficienze del mercato, ma orienta attivamente la localizzazione delle attività produttive, in funzione di obiettivi strategici di sviluppo territoriale.

La dimensione giuridica dello strumento emerge con particolare evidenza nel rapporto con la disciplina degli aiuti di Stato, nella misura in cui il credito d’imposta deve essere configurato in modo compatibile con i limiti e le condizioni previste dal diritto dell’Unione, determinando un equilibrio complesso tra esigenze di sostegno allo sviluppo e rispetto delle regole della concorrenza (21).

(19) Art. 107, par. 3, lett. a) e c) TFUE; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 438-443.

(20) Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (stanziamento 2,3 miliardi per il 2026).

(21) La stessa articolazione territoriale della ZES, che distingue tra aree ammissibili alla deroga di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) e aree rientranti nella lett. c), evidenzia la necessità di calibrare l’intensità degli aiuti in funzione del grado di svantaggio territoriale, configurando un sistema differenziato che incide direttamente sulla distribuzione degli investimenti e sulla competitività delle diverse aree (cfr. Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; disciplina UE sugli aiuti Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; disciplina UE sugli aiuti regionali).

Sotto il profilo operativo, la riforma del 2026 introduce un meccanismo procedurale articolato che rappresenta uno degli elementi più innovativi e al contempo più problematici dello strumento, in quanto la previsione della doppia comunicazione – preventiva e integrativa – consente all’amministrazione di monitorare in tempo reale l’andamento degli investimenti e di modulare l’intensità effettiva del beneficio in funzione delle risorse disponibili, ma introduce al contempo un elemento di incertezza per gli operatori, derivante dalla possibilità che il credito effettivamente fruibile risulti inferiore a quello teorico (provvedimento Agenzia Entrate 30 gennaio 2026; procedura bifasica e monitoraggio).

Tale meccanismo, già sperimentato nella fase 2024-2025, è stato ulteriormente rafforzato nel 2026, con l’introduzione di sistemi di riparto proporzionale e di integrazione successiva del credito, come dimostrato dalla previsione di una maggiorazione pari al 14,6189% per gli investimenti effettuati nel 2025, al fine di compensare la riduzione del beneficio derivante dal superamento delle risorse disponibili (22).

(22) Integrazione credito 14,6189 %.

La complessità del meccanismo evidenzia una tensione strutturale tra esigenze di programmazione economica e vincoli di finanza pubblica, nella quale la certezza del diritto si confronta con la necessità di garantire il controllo della spesa, determinando una configurazione dello strumento che oscilla tra incentivo automatico e misura selettiva a esaurimento delle risorse.

Tale tensione si riflette anche nella disciplina sostanziale degli investimenti ammissibili, che prevede una definizione puntuale dei beni agevolabili – macchinari, impianti, immobili strumentali e terreni – e l’introduzione di limiti quantitativi e qualitativi, tra cui il tetto massimo di 100 milioni di euro per progetto e la soglia minima di 200.000 euro, al fine di orientare la misura verso investimenti di dimensione significativa e di evitare fenomeni di frammentazione.

Particolarmente rilevante è il profilo della cumulabilità del credito con altri strumenti di incentivazione, che consente di integrare la ZES Unica con misure quali il credito d’imposta Transizione 5.0 o altri regimi di aiuto, nei limiti delle intensità massime previste dalla normativa europea, configurando un sistema multilivello di sostegno agli investimenti che può determinare effetti significativi sulla localizzazione delle attività produttive (cumulabilità incentivi). In questo contesto, la ZES Unica si inserisce in una più ampia strategia di politica industriale, nella quale gli incentivi fiscali rappresentano solo uno degli strumenti disponibili, accanto alla semplificazione amministrativa e al coordinamento infrastrutturale.

La connessione tra ZES e sistema portuale assume in tale quadro un rilievo centrale, in quanto la localizzazione degli investimenti nelle aree portuali e retroportuali consente di massimizzare l’effetto moltiplicativo dell’economia del mare, attraverso la creazione di piattaforme logistiche integrate capaci di attrarre attività industriali e di valorizzare i flussi commerciali. La previsione di incentivi per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ZES evidenzia la volontà del legislatore di favorire la concentrazione delle attività produttive in prossimità dei nodi logistici, in coerenza con il modello della territorializzazione dei flussi.

In questa prospettiva, la Zona unica speciale può essere interpretata come il tentativo di costruire una piattaforma logistica nazionale integrata, nella quale il Mezzogiorno assume la funzione di hub euro-mediterraneo, capace di intercettare i flussi globali e di trasformarli in valore economico, superando la storica marginalità derivante dalla carenza di integrazione infrastrutturale. Tuttavia, la realizzazione di tale obiettivo dipende dalla capacità di coordinare lo strumento fiscale con le politiche infrastrutturali e industriali, evitando che la ZES si riduca a una misura di incentivo isolata e priva di effetti sistemici.

Le criticità applicative emerse nella fase iniziale di attuazione, in particolare con riferimento alla determinazione del credito effettivo, alla complessità delle procedure e alla necessità di certificazione delle spese, evidenziano la necessità di un continuo adattamento dello strumento, al fine di garantire un equilibrio tra efficienza amministrativa e certezza del diritto, nonché tra attrattività degli investimenti e sostenibilità finanziaria (obblighi di certificazione e controllo). In tale contesto, la ZES Unica si configura come un laboratorio di sperimentazione istituzionale, nel quale si intrecciano diritto dell’Unione, diritto amministrativo e diritto dell’economia, dando luogo a un modello di intervento pubblico che potrebbe costituire un riferimento per future politiche di sviluppo territoriale.

4.Concessioni portuali, discrezionalità amministrativa e tensioni sistemiche

La ricostruzione del rapporto tra ZES Unica, sistema portuale e sviluppo territoriale non può prescindere dall’analisi della funzione delle concessioni demaniali marittime quale strumento attraverso cui si realizza, in concreto, la territorializzazione dei flussi e la selezione degli operatori economici idonei a trasformare le infrastrutture portuali in piattaforme produttive integrate, determinando una intersezione tra diritto amministrativo, diritto dell’economia e disciplina degli aiuti di Stato che assume carattere strutturale nella configurazione del sistema (23).

La concessione portuale, infatti, non si esaurisce nella dimensione del godimento del bene pubblico, ma costituisce un dispositivo di allocazione delle risorse economiche, attraverso il quale l’amministrazione esercita una funzione di indirizzo e di selezione, valutando non solo la capacità tecnica dell’operatore, ma soprattutto la sostenibilità economica e l’impatto sistemico del programma di investimento proposto, in una prospettiva che trascende il rapporto bilaterale concessorio per assumere una dimensione macroeconomica (24).

(23) In tema cfr. N.M. Teodori, Le concessioni demaniali marittime e la libera concorrenza, in Chiasmo, Rivista Treccani, 2021, p. 3 ss. (ove si evidenzia come la natura inalienabile del demanio marittimo non escluda la sua valorizzazione economica attraverso il sistema concessorio, ma imponga un bilanciamento con i principi di concorrenza); E. Cannizzaro, Demanio marittimo. Effetti in malam partem delle direttive europee?, in Giustizia Insieme, 2021, p. 1 ss., (che ricostruisce criticamente il rapporto tra diritto UE e regime concessorio, con particolare riferimento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021); F.P. Ioannides, Le concessioni demaniali marittime tra diritto interno e diritto europeo, in Dossier a cura di G. Vosa, M. Ferrara, Concessioni demaniali marittime, 2021, p. 25 ss., (che evidenziano la progressiva trasformazione della concessione da rapporto patrimoniale a strumento di regolazione economica).

(24) l fenomeno portuale assume una rilevanza centrale nel diritto pubblico in quanto connesso all’esercizio della sovranità economica e alla costruzione dell’unità economica nazionale, configurando i porti quali infrastrutture strategiche per l’integrazione dei mercati (A. Lauro, Il governo dei porti e l’unità economica nazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 1 ss.).

Questa evoluzione funzionale della concessione si colloca nel solco di una più ampia trasformazione del diritto amministrativo, nel quale la discrezionalità non è più esercitata esclusivamente in funzione della tutela dell’interesse pubblico in senso statico, ma diviene strumento di costruzione attiva degli assetti economici, attraverso la selezione di operatori capaci di generare valore e di contribuire allo sviluppo territoriale. In tale prospettiva, il criterio del “programma di attività” previsto dall’art. 18 della legge n. 84 del 1994 assume una rilevanza centrale, in quanto consente di valutare l’idoneità del concessionario non solo in termini di capacità gestionale, ma anche di impatto economico complessivo, configurando la concessione come atto di pianificazione economica più che come semplice provvedimento autorizzatorio (25).

Tuttavia, tale funzione pianificatoria si scontra con una serie di tensioni sistemiche derivanti, da un lato, dalla disciplina europea degli aiuti di Stato e della concorrenza, e, dall’altro, dalla necessità di garantire la certezza del diritto e la trasparenza delle procedure. In particolare, la giurisprudenza europea ha progressivamente esteso l’ambito di applicazione delle regole concorrenziali alle concessioni di beni pubblici, imponendo il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, anche in assenza di una disciplina armonizzata a livello unionale, determinando una tensione tra esigenze di sviluppo e vincoli di concorrenza che si riflette direttamente sulla configurazione del sistema portuale.

In questo contesto, la ZES Unica introduce un ulteriore livello di complessità, nella misura in cui gli incentivi fiscali e le semplificazioni amministrative incidono indirettamente sul valore economico delle concessioni e sulla selezione degli operatori, creando una interazione tra disciplina degli aiuti di Stato e regime concessorio che richiede una attenta valutazione in termini di compatibilità con il diritto dell’Unione. Il credito d’imposta, infatti, pur configurandosi formalmente come misura generale, produce effetti selettivi nella misura in cui incentiva la localizzazione degli investimenti in determinate aree, determinando un vantaggio competitivo che deve essere valutato alla luce dei criteri di compatibilità previsti dall’art. 107 TFUE e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale (26).

La disciplina del 2026, nel confermare la proroga triennale del credito d’imposta e nell’ampliarne il perimetro territoriale, rafforza tale dimensione selettiva, introducendo un sistema di incentivazione caratterizzato da intensità elevate e da una significativa incidenza sulla localizzazione degli investimenti, con effetti diretti sul valore delle concessioni e sulla competitività dei diversi porti. In particolare, la previsione di un credito fino al 60% dell’investimento, unitamente alla possibilità di cumulo con altri incentivi, determina un aumento significativo dell’attrattività delle aree ZES, con il rischio di alterare le dinamiche concorrenziali tra territori e tra operatori economici (percentuali fino al 60%).

(25) Art. 18, l. 28 gennaio 1994, n. 84 (cfr. applicazione concreta nel caso del porto di Trieste in G. Cirillo, op. cit., p. 75).

(26) Art. 107 TFUE; Carta aiuti 2022-2027.

La procedura di accesso al beneficio, articolata in una fase preventiva e in una fase integrativa, introduce ulteriori elementi di complessità, in quanto la determinazione del credito effettivo dipende dalla disponibilità delle risorse e dal numero delle domande presentate, determinando un meccanismo di riparto proporzionale che può incidere sulla certezza delle condizioni economiche degli investimenti. Tale meccanismo, già sperimentato nella fase 2025 e confermato nel 2026, evidenzia la tensione tra esigenze di controllo della spesa e necessità di garantire stabilità e prevedibilità agli operatori, configurando un sistema nel quale il beneficio fiscale assume una dimensione variabile e condizionata (meccanismo di riduzione proporzionale del credito) (27).

La combinazione tra regime concessorio e incentivi fiscali determina dunque una configurazione complessa del sistema portuale, nella quale la selezione degli operatori e la localizzazione degli investimenti risultano influenzate da una pluralità di fattori, tra cui la disponibilità delle infrastrutture, la qualità dei collegamenti retroportuali, la disciplina amministrativa e il livello degli incentivi economici. In tale contesto, la discrezionalità amministrativa assume un ruolo centrale, in quanto consente di orientare le scelte degli operatori e di coordinare le diverse componenti del sistema, ma al contempo richiede una particolare attenzione ai profili di legittimità e di compatibilità con il diritto dell’Unione.

La questione si pone con particolare evidenza in relazione alla durata e al rinnovo delle concessioni, nonché alla determinazione dei canoni, nella misura in cui il valore economico delle aree portuali risulta influenzato dalla presenza di incentivi fiscali e dalla capacità di generare redditività attraverso le attività logistiche e industriali. La tradizionale impostazione del canone quale corrispettivo per l’uso del bene pubblico risulta inadeguata a cogliere la complessità del fenomeno, richiedendo una revisione dei criteri di determinazione che tenga conto dell’impatto economico complessivo delle attività svolte e del valore generato per il territorio.

In questo senso, la concessione demaniale si configura sempre più come uno strumento di governance economica, nel quale l’amministrazione non si limita a gestire il patrimonio pubblico, ma interviene attivamente nella costruzione degli assetti produttivi, attraverso la selezione degli operatori e la definizione delle condizioni di utilizzo delle infrastrutture. Tale funzione assume un rilievo particolare nel contesto della ZES Unica, nella quale la combinazione tra incentivi fiscali e semplificazioni amministrative consente di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di attività produttive e logistiche, contribuendo alla costruzione di una piattaforma integrata nel Mezzogiorno.

Tuttavia, la realizzazione di tale modello richiede il superamento delle criticità strutturali del sistema, in particolare la frammentazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali e la debolezza delle connessioni retroportuali, che rappresentano ancora oggi il principale ostacolo alla piena valorizzazione dell’economia del mare. In assenza di una strategia unitaria e di un coordinamento efficace tra politiche infrastrutturali e industriali, il rischio è che la ZES Unica si riduca a un insieme di incentivi isolati, incapaci di incidere in modo significativo sulla struttura del sistema economico (28).

(27) Particolarmente significativa, in questo contesto, è la previsione di integrazioni successive del credito, come nel caso della maggiorazione del 14,6189% riconosciuta per gli investimenti 2025, che evidenzia la natura dinamica dello strumento e la sua capacità di adattarsi alle esigenze del sistema economico, ma al contempo introduce elementi di incertezza che possono incidere sulla pianificazione degli investimenti e sulla valutazione economica dei progetti (integrazione credito 14,6189 %).

(28) La relazione tra concessioni portuali, ZES Unica e sviluppo territoriale evidenzia la necessità di una integrazione tra diritto amministrativo, diritto dell’Unione e politiche economiche, nella quale la discrezionalità amministrativa e la disciplina degli aiuti di Stato devono essere coordinate al fine di garantire un equilibrio tra esigenze di sviluppo e tutela della concorrenza, configurando un modello di intervento pubblico capace di sostenere la trasformazione del Mezzogiorno in una piattaforma logistica ed energetica nel contesto euromediterraneo.

5.Il nodo irrisolto della piattaforma meridionale

Occorre a questo punto affrontare il tema della retroportualità e delle connessioni infrastrutturali non come elemento accessorio del sistema portuale, ma come condizione strutturale della sua efficacia economica, nella misura in cui la capacità di trattenere valore sul territorio dipende direttamente dall’integrazione tra nodo portuale e rete dei collegamenti terrestri, secondo una logica di continuità funzionale che trasforma il porto in un segmento di una catena logistica estesa.

La retroportualità, in questa prospettiva, non si configura come spazio residuale o di supporto, ma come estensione produttiva del porto, nella quale si realizza la trasformazione dei flussi in valore aggiunto attraverso attività di lavorazione, assemblaggio, stoccaggio e distribuzione, consentendo la localizzazione di funzioni industriali che altrimenti verrebbero assorbite da sistemi logistici più avanzati.

La debolezza storica del sistema retroportuale meridionale costituisce uno degli elementi centrali nella spiegazione della mancata trasformazione del Mezzogiorno in piattaforma logistica mediterranea, nella misura in cui l’assenza di collegamenti efficienti tra porti e entroterra ha impedito la formazione di catene del valore integrate, relegando i porti a funzione di mero transito e determinando una dispersione del valore lungo i corridoi logistici internazionali. Tale criticità emerge con chiarezza nelle analisi che individuano nella carenza di infrastrutture di collegamento – ferroviarie e stradali – uno dei principali ostacoli allo sviluppo del Mezzogiorno, evidenziando come la realizzazione di corridoi logistici integrati rappresenti una condizione necessaria per la competitività del sistema (29).

(29) Mi sia consentito il rinvio in tema a: F. Fimmanò, Lo sviluppo del mezzogiorno: dall’intervento straordinario alla strategia euromediterranea, in Gazz. For., n. 4 2018 ed, in Riv Giur. Mezz., Il Mulino, 2018, 1233.

In tale contesto, la costruzione dei corridoi transeuropei dei trasporti (TEN-T) assume un rilievo decisivo, in quanto consente di inserire i porti meridionali in una rete logistica continentale, superando l’isolamento infrastrutturale e favorendo la connessione con i principali mercati europei. Tuttavia, la semplice appartenenza a tali corridoi non è sufficiente a garantire l’effettiva integrazione del sistema, in assenza di investimenti mirati nella realizzazione delle connessioni di ultimo miglio e nella modernizzazione delle infrastrutture esistenti, elementi che rappresentano il vero nodo critico del sistema italiano e, in particolare, meridionale.

La dimensione retroportuale assume, inoltre, una rilevanza strategica nel contesto della ZES Unica, nella misura in cui la localizzazione degli investimenti incentivati nelle aree limitrofe ai porti consente di creare poli logistici e industriali integrati, capaci di attrarre attività produttive e di valorizzare i flussi commerciali. La disciplina del credito d’imposta, nel prevedere l’agevolazione degli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ZES, evidenzia chiaramente tale finalità, configurando la retroportualità come elemento centrale della strategia di sviluppo.

Tuttavia, la realizzazione di tale modello richiede un coordinamento efficace tra politiche infrastrutturali e strumenti di incentivazione, al fine di evitare che gli investimenti si concentrino in aree prive delle necessarie connessioni, determinando una inefficienza nell’utilizzo delle risorse e una mancata valorizzazione delle potenzialità del sistema. In questo senso, la ZES Unica, pur rappresentando un passo avanti significativo rispetto al passato, non può essere considerata sufficiente in assenza di una strategia infrastrutturale coerente, capace di integrare porti, retroporti e corridoi logistici in un’unica piattaforma funzionale.

La questione assume una particolare rilevanza nel contesto della competizione internazionale tra sistemi portuali, nella quale la capacità di offrire servizi logistici integrati rappresenta il principale fattore di attrattività per gli operatori economici. I porti del Nord Europa, in particolare, hanno sviluppato modelli avanzati di integrazione tra porto e hinterland, basati su una forte connessione ferroviaria e su una organizzazione efficiente delle aree retroportuali, che consentono di trattenere una quota significativa del valore generato dai traffici e di attrarre attività industriali ad alto valore aggiunto. Il confronto con tali modelli evidenzia le criticità del sistema italiano, nel quale la frammentazione delle competenze e la carenza di infrastrutture rappresentano ancora un limite significativo alla competitività.

La rilevanza della retroportualità emerge anche sul piano giuridico, in relazione alla disciplina delle aree portuali e alla gestione delle concessioni, nella misura in cui la distinzione tra demanio portuale e aree retroportuali determina una diversità di regimi giuridici che può incidere sulla localizzazione degli investimenti e sulla configurazione delle attività economiche. In particolare, la diversa disciplina delle concessioni e dei procedimenti autorizzativi può rappresentare un elemento di rigidità, ostacolando la realizzazione di sistemi integrati e richiedendo una armonizzazione normativa che consenta di superare le barriere amministrative.

In tale prospettiva, la cooperazione rafforzata tra livelli istituzionali assume un ruolo fondamentale, in quanto consente di coordinare le politiche infrastrutturali e di superare i limiti del decentramento amministrativo, attraverso la creazione di strutture di governance unitaria in grado di gestire progetti complessi e di dimensione sovraregionale. La ZES Unica si inserisce in questo quadro come strumento di coordinamento, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di integrarsi con le politiche infrastrutturali e di contribuire alla costruzione di un sistema logistico coerente.

La retroportualità rappresenta, insomma, il nodo irrisolto della piattaforma meridionale, nella misura in cui la sua debolezza impedisce la piena valorizzazione del sistema portuale e limita la capacità del Mezzogiorno di inserirsi nei circuiti dello scambio internazionale. La costruzione di un sistema integrato di porti e retroporti, connesso ai corridoi europei e sostenuto da politiche industriali coerenti, costituisce la condizione necessaria per trasformare l’economia del mare in motore di sviluppo, superando la storica marginalità del territorio e realizzando una piena territorializzazione dei flussi globali.

6.Transizione energetica e sostenibilità

La trasformazione contemporanea dell’economia del mare si colloca, dunque, all’intersezione tra dinamiche logistiche globali e processi di transizione energetica, determinando una riconfigurazione funzionale del sistema portuale che incide non soltanto sulla struttura economica, ma anche sulla qualificazione giuridica delle infrastrutture e dei rapporti concessori, nella misura in cui il porto evolve da nodo logistico a piattaforma energetica e industriale, assumendo un ruolo centrale nella decarbonizzazione dei trasporti e nella gestione dei nuovi vettori energetici.

Tale evoluzione si inserisce nel quadro delle politiche europee di sostenibilità, fondate sull’Accordo di Parigi e sul Green Deal europeo, che impongono obiettivi stringenti di riduzione delle emissioni e di neutralità climatica entro il 2050, determinando una pressione regolatoria che incide direttamente sull’organizzazione delle infrastrutture portuali e sulle modalità di utilizzo delle aree demaniali (30).

In questo contesto, la funzione dei porti si amplia, includendo attività di stoccaggio, trasformazione e distribuzione di nuovi vettori energetici quali idrogeno, ammoniaca, metanolo e biocarburanti, con conseguente necessità di adattamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione di nuovi impianti, determinando una ridefinizione del ruolo delle concessioni demaniali e della funzione amministrativa nella gestione delle aree portuali (31).

La letteratura più recente ha evidenziato come tale trasformazione implichi un passaggio da un modello statico di sfruttamento del bene pubblico a un modello dinamico, nel quale la concessione diventa strumento di promozione della transizione energetica e di sviluppo sostenibile, attraverso la selezione di operatori in grado di realizzare investimenti innovativi e di contribuire alla riduzione delle emissioni (32).

La centralità della dimensione energetica emerge con particolare evidenza nella funzione dei depositi costieri e dei terminal portuali, che costituiscono l’anello di congiunzione tra approvvigionamento internazionale e distribuzione interna dei prodotti energetici, assumendo una rilevanza strategica non solo sul piano economico, ma anche su quello della sicurezza nazionale. La disponibilità di capacità di stoccaggio e di movimentazione rappresenta infatti un elemento essenziale per garantire la continuità delle forniture e per sostenere la transizione verso nuovi modelli energetici, richiedendo investimenti significativi e una gestione efficiente delle infrastrutture.

In tale prospettiva, la sostenibilità non può essere interpretata come vincolo esterno allo sviluppo, ma come fattore strutturale di trasformazione del sistema economico, nella misura in cui la transizione energetica determina la nascita di nuove filiere produttive e la riconfigurazione di quelle esistenti, con effetti rilevanti sulla localizzazione degli investimenti e sulla competitività dei territori. Il porto, in quanto nodo di interconnessione tra flussi energetici e sistemi produttivi, assume un ruolo centrale in tale processo, configurandosi come piattaforma di innovazione nella quale si sviluppano tecnologie e modelli organizzativi avanzati.

(30) Reg. UE 2021/1119; Comunicazione Commissione europea sul Green Deal.

(31) La diffusione dei cosiddetti “porti green” implica l’adozione di strategie integrate di efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili e riduzione dell’impatto ambientale, configurando un nuovo modello di sviluppo sostenibile del settore marittimo. L’evoluzione verso porti sostenibili richiede l’introduzione di sistemi di gestione energetica (Energy Management Systems) e l’integrazione di tecnologie innovative, evidenziando il ruolo dell’innovazione nella trasformazione del settore. L’esperienza dei porti europei (Rotterdam, Genova) dimostra la possibilità di integrare produzione da fonti rinnovabili ed efficienza energetica nella gestione portuale, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla sostenibilità del sistema.

(32) I porti sono chiamati a svolgere un ruolo strategico nella transizione energetica, in quanto infrastrutture in grado di integrare produzione, stoccaggio e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla decarbonizzazione del trasporto marittimo (A. Gugliotti, Le nuove funzioni portuali nella transizione energetica, 2025, in ambientediritto.it, p. 3 ss.). La trasformazione dei porti in hub energetici rappresenta uno degli elementi chiave della blue economy contemporanea, nella quale le infrastrutture marittime diventano luoghi di produzione e distribuzione di energia sostenibile (SRM, ESL@Energy Center, MED & Italian Energy Report, 2023, p. 1 ss.). Il sistema portuale è oggi chiamato a confrontarsi simultaneamente con obiettivi di decarbonizzazione, competitività e sicurezza degli approvvigionamenti, evidenziando la dimensione sistemica della transizione energetica nel settore marittimo.

La dimensione sostenibile dell’economia del mare si intreccia inoltre con le politiche di sviluppo territoriale, in particolare con quelle orientate alla riduzione del divario tra Nord e Sud, nella misura in cui la transizione energetica può rappresentare una opportunità di rilancio per il Mezzogiorno, consentendo di valorizzare le risorse naturali e di attrarre investimenti in settori ad alto contenuto tecnologico.

In questo senso, la ZES Unica si configura come strumento di integrazione tra politiche energetiche e politiche di sviluppo, nella misura in cui gli incentivi fiscali e le semplificazioni amministrative possono favorire la localizzazione di impianti e infrastrutture connessi alla transizione energetica nelle aree portuali e retroportuali del Mezzogiorno.

Le innovazioni introdotte nella disciplina del 2026, in particolare l’estensione del credito d’imposta e la stabilizzazione dello strumento, rafforzano tale funzione, consentendo di creare un quadro di incentivi stabile e prevedibile per gli investimenti in tecnologie sostenibili, con effetti potenzialmente rilevanti sulla trasformazione del sistema produttivo (33).

Tuttavia, la realizzazione di tale modello sostenibile presenta una serie di criticità, legate in particolare alla necessità di conciliare le esigenze di sviluppo economico con quelle di tutela ambientale, nonché alla complessità delle procedure autorizzative e alla frammentazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali. La realizzazione di impianti energetici nelle aree portuali richiede infatti il coordinamento tra normative ambientali, urbanistiche e portuali, determinando un elevato grado di complessità amministrativa che può rappresentare un ostacolo agli investimenti.

In questo contesto, la semplificazione amministrativa prevista dalla ZES Unica assume un ruolo fondamentale, in quanto consente di ridurre i tempi e i costi delle procedure, favorendo la realizzazione di progetti complessi e di dimensione significativa. Tuttavia, la semplificazione non può tradursi in una riduzione delle garanzie ambientali, ma deve essere accompagnata da strumenti di valutazione e controllo in grado di assicurare la sostenibilità degli interventi, configurando un equilibrio tra esigenze di sviluppo e tutela dell’ambiente.

La tensione tra crescita e sostenibilità si manifesta anche sul piano giuridico, in relazione alla qualificazione delle attività economiche e alla definizione dei criteri di valutazione degli investimenti, nella misura in cui la transizione energetica richiede una revisione delle categorie tradizionali del diritto dell’economia e una maggiore integrazione tra discipline diverse (34). In particolare, la distinzione tra attività industriali e attività energetiche tende a sfumare, determinando la necessità di sviluppare modelli normativi flessibili e capaci di adattarsi alle trasformazioni del sistema economico.

(33) La possibilità di cumulare il credito ZES con altri strumenti di incentivazione, nei limiti delle intensità massime previste dalla normativa europea, consente inoltre di integrare le politiche di sviluppo territoriale con quelle di innovazione tecnologica, creando un sistema multilivello di sostegno agli investimenti (cumulabilità incentivi ZES e altri regimi).

(34) La transizione energetica comporta una tensione tra obiettivi ambientali e sicurezza degli approvvigionamenti, evidenziando la necessità di bilanciare sostenibilità, affidabilità e costo dell’energia (cfr. R. Tol, Navigating the energy trilemma during geopolitical and environmental crises, 2023, in econstor.eu). I modelli di decarbonizzazione richiedono un coordinamento tra pianificazione di lungo periodo e gestione operativa delle infrastrutture energetiche, evidenziando il rischio di inefficienze in assenza di integrazione sistemica (cfr. A. Antenucci, Decarbonization policies and energy systems, in sciencedirect.com, 2019).

In conclusione, la trasformazione dell’economia del mare nel contesto della transizione energetica e della sostenibilità rappresenta una delle principali sfide per il sistema portuale e per le politiche di sviluppo territoriale, imponendo una integrazione tra infrastrutture, industria e ambiente che richiede una revisione delle categorie giuridiche e una maggiore coerenza delle politiche pubbliche. La ZES Unica, nella sua configurazione evoluta, può rappresentare uno strumento efficace per sostenere tale trasformazione, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di integrarsi con le politiche energetiche e di contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile e competitivo.

7.L’economia del mare come paradigma ordinante del diritto dell’economia

L’evoluzione dell’economia del mare, così come ricostruita nei suoi profili storici, infrastrutturali e normativi, consente di cogliere la progressiva emersione di un paradigma ordinante del diritto dell’economia, nel quale la dimensione territoriale e quella funzionale si integrano in una prospettiva sistemica che supera la tradizionale separazione tra politiche industriali, infrastrutturali e di coesione, imponendo una rilettura unitaria degli strumenti di intervento pubblico e delle categorie giuridiche sottostanti (35).

In tale paradigma, il mare non rappresenta soltanto uno spazio fisico di circolazione, ma una struttura economica complessa, nella quale si realizza la sintesi tra globalizzazione e territorializzazione, tra apertura dei mercati e radicamento produttivo, determinando una trasformazione profonda delle modalità di organizzazione dei sistemi economici e delle funzioni dell’intervento pubblico.

La vicenda del Mezzogiorno, riletta alla luce di tale paradigma, evidenzia come il mancato sviluppo non sia riconducibile esclusivamente a una carenza di risorse o di capacità imprenditoriale, ma alla mancata costruzione di un sistema infrastrutturale integrato capace di trasformare la posizione geografica in vantaggio competitivo, attraverso la territorializzazione dei flussi globali.

L’intervento straordinario del secondo dopoguerra rappresenta il momento più avanzato di tale costruzione, nella misura in cui introduce una visione sistemica dello sviluppo fondata sulla integrazione tra infrastrutture e produzione, dando luogo a una fase di convergenza economica significativa (36), ma non riesce a completare la costruzione della piattaforma logistica, lasciando irrisolto il nodo della connessione tra porti, retroporti e sistema produttivo.

(35) L’economia del mare si configura come sistema economico complesso e integrato, nel quale convergono portualità, trasporto marittimo, logistica, industria e servizi, determinando una struttura produttiva intersettoriale capace di incidere sull’intero sistema economico nazionale (cfr. Confindustria, Economia del mare. Azioni strategiche per la competitività del Paese, Roma, 2024, p. 3 ss.).

(36) S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993), Manduria, Lacaita, 2000, p. 145 ss.; A. Graziani, Mezzogiorno oggi, in Meridiana, 1987, n. 1, p. 202 ss.

La successiva frammentazione delle politiche di sviluppo, determinata dal decentramento amministrativo e dalla dispersione degli interventi, ha ulteriormente accentuato tale limite, impedendo la formazione di una strategia unitaria e determinando una perdita di competitività che si riflette nella persistente marginalità del Mezzogiorno nei circuiti dello scambio internazionale. In tale contesto, l’economia del mare avrebbe potuto rappresentare la leva di una nuova fase di sviluppo, ma l’assenza di una governance integrata e la debolezza delle connessioni infrastrutturali ne hanno impedito la piena valorizzazione (37).

La configurazione contemporanea della ZES Unica, nella sua evoluzione normativa e attuativa fino al 2026, rappresenta il tentativo più avanzato di ricomporre tale frattura, introducendo un modello di intervento che integra incentivi fiscali, semplificazioni amministrative e coordinamento infrastrutturale, nella prospettiva di costruire una piattaforma logistica integrata nel Mezzogiorno. La stabilizzazione del credito d’imposta e la sua trasformazione in strumento pluriennale di politica industriale, unitamente all’ampliamento del perimetro territoriale e all’incremento delle risorse disponibili, configurano un intervento di natura strutturale, idoneo a incidere sulle scelte di localizzazione degli investimenti e a orientare lo sviluppo del sistema produttivo (38).

Tuttavia, la portata sistemica della ZES Unica non può essere colta se non si considera il suo rapporto con il sistema portuale e con la retroportualità, nella misura in cui la localizzazione degli investimenti nelle aree logistiche e produttive connesse ai porti costituisce la condizione essenziale per la territorializzazione dei flussi e per la creazione di valore aggiunto. In assenza di una integrazione effettiva tra incentivi fiscali e infrastrutture logistiche, il rischio è che la ZES si riduca a uno strumento di attrazione di investimenti isolati, incapaci di incidere in modo significativo sulla struttura del sistema economico (39).

La costruzione di una piattaforma logistica integrata richiede infatti una strategia unitaria che coinvolga l’intero sistema delle connessioni, dai corridoi transeuropei alle infrastrutture di ultimo miglio, passando per la gestione delle aree portuali e retroportuali, in una logica di complementarità tra livelli istituzionali e tra strumenti di intervento. In questo senso, la cooperazione rafforzata tra Stato e Regioni, prevista dall’art. 117, comma 8, Cost., assume un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche infrastrutturali, consentendo di superare i limiti del decentramento e di realizzare progetti di dimensione sovraregionale.

La dimensione sistemica dell’economia del mare impone inoltre una riflessione sul ruolo dello Stato nell’economia, che non può essere ricondotto alla tradizionale dicotomia tra intervento pubblico e mercato, ma deve essere inteso come funzione di coordinamento e di indirizzo, volta a costruire le condizioni per lo sviluppo attraverso la definizione degli assetti infrastrutturali e la regolazione dei mercati. In tale prospettiva, l’intervento pubblico non si limita a correggere le inefficienze del mercato, ma contribuisce attivamente alla creazione di nuove opportunità di sviluppo, attraverso la selezione degli investimenti e la costruzione di sistemi produttivi integrati.

(37) S. Palermo, Cicli economici e divario territoriale in Italia tra silver age e nuova globalizzazione, in G. Coco, A. Lepore (a cura di), Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 37-45.

(38) Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 438-443.

(39) La funzione delle ZES deve essere ricondotta alla logica della “territorializzazione delle catene globali del valore”, nella quale l’area agevolata diviene punto di attrazione e riorganizzazione dei flussi produttivi, con effetti diretti sulla struttura economica locale (cfr. PwC, Dalle ZES regionali alla ZES unica, Report, Milano, 2024, p. 5 ss.). Le ZES si collocano infatti nell’ambito delle politiche di coesione territoriale e rappresentano strumenti operativi per la riduzione dei divari regionali, favorendo investimenti, occupazione e innovazione nelle aree meno sviluppate (cfr. Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Zone economiche speciali: opportunità per il Sud, Milano, Università Cattolica, 2024, p. 2 ss.).

La tensione tra dimensione nazionale e dimensione europea rappresenta un ulteriore elemento di complessità, nella misura in cui la disciplina degli aiuti di Stato e le politiche di coesione impongono vincoli e condizioni che devono essere coordinati con le esigenze di sviluppo territoriale, determinando una interazione tra livelli normativi che incide direttamente sulla configurazione degli strumenti di intervento. La ZES Unica, nel collocarsi all’interno di tale quadro, rappresenta un esempio paradigmatico di integrazione tra diritto nazionale e diritto dell’Unione, nella quale le politiche di sviluppo territoriale sono condizionate e al contempo rese possibili dalle regole europee.

In conclusione, l’economia del mare si configura come il paradigma attraverso il quale è possibile ricomporre le diverse dimensioni dello sviluppo territoriale, integrando infrastrutture, industria e politiche pubbliche in una prospettiva unitaria, nella quale il Mezzogiorno può assumere un ruolo centrale nel contesto euromediterraneo.

La realizzazione di tale paradigma richiede tuttavia una trasformazione profonda degli assetti istituzionali e delle politiche pubbliche, che consenta di superare le criticità storiche del sistema e di costruire una piattaforma logistica integrata, capace di trasformare i flussi globali in valore economico e di sostenere una crescita sostenibile e competitiva.

Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Professore Ordinario di Diritto Commerciale

Avvocato Cassazionista – Revisore Legale

Giudice tributario – Corte tributaria di secondo grado del Lazio