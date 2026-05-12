L’Accordo di Partenariato Economico Unione europea – Mercosur

Profili giuridici, impatto economico e ricadute sulla portualità del Mezzogiorno

di Gabriele Damascelli e Ugo Patroni Griffi*

Sommario: 1. La firma di Asunción e l’architettura giuridica dell’intesa. – 2. Il Mercosur fra allargamento boliviano e tensioni interne sulla risoluzione delle controversie. – 3. L’iter istituzionale fra il via libera del Consiglio e il rinvio del Parlamento europeo alla Corte di giustizia. – 4. L’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale dal 1° maggio 2026. – 5. Le cifre degli scambi e le valutazioni macroeconomiche. – 6. La liberalizzazione tariffaria e i vantaggi daziari. – 7. Le clausole di salvaguardia agricole e il negoziato italiano sulla soglia del cinque per cento. – 8. Il settore dei servizi e degli appalti pubblici. – 9. La portata effettiva delle disposizioni in materia di servizi marittimi: distinguere il binding dalla liberalizzazione. – 10. La liberalizzazione degli investimenti diretti, l’esclusione dell’ISDS e le implicazioni economiche. – 11. La convergenza regolatoria sulle barriere tecniche al commercio. – 12. L’impatto economico per l’Italia: manifatturiero, agroalimentare, indicazioni geografiche. – 13. La portualità europea fra Mediterraneo e Mar del Nord di fronte al nuovo asse atlantico. – 14. Il Mezzogiorno, il sistema delle Autorità di Sistema Portuale e la ZES Unica. – 15. La dimensione geopolitica: materie prime critiche, vertice Lula-Trump del 7 maggio 2026 e indifferenza strategica statunitense. – 16. Considerazioni conclusive. – 17. Annuncio del seminario di Banca d’Italia, sede di Bari.

1.La firma di Asunción e l’architettura giuridica dell’intesa

Il 17 gennaio 2026, presso il Gran Teatro José Asunción Flores della capitale paraguaiana – la stessa città dove nel marzo 1991 fu sottoscritto il Trattato istitutivo del Mercosur – l’Unione europea e i quattro Paesi fondatori del Mercado común del sur, ovvero Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, hanno apposto le firme sull’Accordo di partenariato economico, ponendo formalmente termine al più lungo negoziato commerciale della storia dell’Unione europea, avviato sulla base del mandato del Consiglio del 13 settembre 1999(1). L’intesa raggiunta rappresenta il più ampio trattato commerciale mai stipulato dall’Unione europea ed è destinata a creare la zona di libero scambio più vasta al mondo, con oltre settecentoventi milioni di consumatori e una proiezione che vale circa il venti-venticinque per cento del prodotto interno lordo globale.

*** Gli autori ringraziano il prof. Enrique Hernandez Sierra per la collaborazione nella stesura del presente lavoro

(1) MercoPress, Mercosur and EU sign historic trade agreement in Asunción after 26 years of negotiations, 17 gennaio 2026; Il Sole 24 Ore, EU-Mercosur, tariffs agreement in place, 17 gennaio 2026. Il testo finale è pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 2026/184 del 27 febbraio 2026.

L’architettura giuridica dell’intesa si articola in tre strumenti distinti, che riflettono l’evoluzione successiva al parere 2/15 della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di competenze esterne(2): l’Accordo di partenariato politico e di cooperazione, di natura mista, ricomprensivo di un pilastro politico-cooperativo e di un pilastro commerciale denominato EMPA(3); l’Accordo interinale sugli scambi (iTA, interim Trade Agreement), di natura puramente unionale e suscettibile di applicazione provvisoria; e l’insieme dei meccanismi orizzontali di salvaguardia, di soluzione delle controversie e di riequilibrio. Importa precisare sin d’ora — il punto sarà ripreso al paragrafo 4 — che si tratta di due accordi negoziati in modo distinto e che, allo stato, soltanto l’iTA risulta effettivamente in vigore, in applicazione provvisoria dal 1° maggio 2026; la parte commerciale dei due strumenti è peraltro sostanzialmente identica nei contenuti, salvo alcuni dettagli redazionali e la diversa numerazione degli articoli. Sul piano sostanziale, l’Accordo prevede la riduzione progressiva della fiscalità daziaria sulle merci importate, con un risparmio stimato in circa quattro

(2)Corte di giustizia dell’Unione europea, parere 2/15 del 16 maggio 2017, Singapore: la Corte ha qualificato come di competenza esclusiva dell’Unione, ai sensi dell’art. 207 TFUE, la sola liberalizzazione degli investimenti diretti esteri, riservando alla competenza mista la protezione sostanziale e i meccanismi investitore-Stato.

(3) Si forniscono qui le sciolture dei principali acronimi adoperati nel testo. Quanto all’architettura dell’Accordo, EMPA è l’EU-Mercosur Partnership Agreement, ovvero il pilastro commerciale dell’Accordo di partenariato politico e di cooperazione di natura mista, e iTA è l’interim Trade Agreement, l’Accordo interinale sugli scambi puramente unionale. Sul piano del diritto internazionale degli investimenti, ISDS sta per Investor-State Dispute Settlement, ICS per Investment Court System, ICSID per International Centre for Settlement of Investment Disputes, BIT per Bilateral Investment Treaty, ACFI per Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos (il modello brasiliano), IDE per Investimenti Diretti Esteri, MIGA per Multilateral Investment Guarantee Agency e CRM per Critical Raw Materials (materie prime critiche).

Sul piano della soluzione delle controversie e degli organismi internazionali, TPR è il Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, OMC (in inglese WTO) l’Organizzazione Mondiale del Commercio, UNCTAD la United Nations Conference on Trade and Development, IISD l’International Institute for Sustainable Development, OCSE l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, FMI (in inglese IMF) il Fondo Monetario Internazionale, BEI la Banca europea per gli investimenti e CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tra gli altri accordi commerciali e regolatori richiamati, GATS è il General Agreement on Trade in Services, CETA il Comprehensive Economic and Trade Agreement con il Canada, EPA l’Economic Partnership Agreement (formula generale dell’Unione), AFA l’Advanced Framework Agreement, EUDR la EU Deforestation Regulation, CBAM il Carbon Border Adjustment Mechanism e TBT le Technical Barriers to Trade.

Sul piano istituzionale unionale, TFUE è il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Coreper il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri presso il Consiglio, PAC la Politica Agricola Comune, DG TRADE la Direzione Generale Commercio della Commissione, mentre COM seguito da numero e anno identifica i documenti di lavoro della Commissione europea. Sul piano italiano, AdSP designa l’Autorità di Sistema Portuale, ZES la Zona Economica Speciale, MASAF il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, SVIMEZ l’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, ICE l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, mentre DOP e IGP indicano rispettivamente la Denominazione di Origine Protetta e l’Indicazione Geografica Protetta, OGM gli Organismi Geneticamente Modificati e IRES l’Imposta sul Reddito delle Società.

Tra le associazioni datoriali e di categoria, ECSA è la European Community Shipowners’ Associations, Confitarma la Confederazione Italiana Armatori e COPA-COGECA l’unione tra il Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole e la Confederazione Generale delle Cooperative Agricole dell’Unione europea. Sul piano statunitense, USTR è lo United States Trade Representative, EO l’Executive Order e IEEPA l’International Emergency Economic Powers Act. Quanto agli indicatori di natura tecnico-economica, TEU corrisponde all’unità equivalente al container da venti piedi (Twenty-foot Equivalent Unit), EBITDA al margine operativo lordo (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) e PIL al Prodotto Interno Lordo.

miliardi di euro annui per l’Unione e il completo azzeramento dei dazi nell’orizzonte di dieci-diciotto anni – sino a trent’anni per i veicoli a idrogeno. I dazi saranno soppressi sul novantuno per cento delle merci esportate dall’Unione e sul novantadue per cento di quelle esportate dal Mercosur.

2.Il Mercosur fra allargamento boliviano e tensioni interne sulla risoluzione delle controversie

Il Mercosur è un blocco di integrazione economica e commerciale dell’America meridionale, nato nel 1991 con il Trattato di Asunción allo scopo di favorire l’unione doganale e la costituzione di un’area di libera circolazione delle merci, di integrazione produttiva e di coordinamento delle politiche economiche fra i quattro Paesi fondatori. Vi partecipano altresì, in veste di Stati associati, il Cile, la Colombia, l’Ecuador e il Perù, mentre il Venezuela rimane sospeso dalla partecipazione dal 2016.

Una precisazione di rango giuridico-istituzionale si impone con riferimento alla Bolivia. Il Paese andino ha acquisito formalmente la condizione di Estado Parte del Mercosur a far data dal 7 agosto 2024, in seguito al deposito dello strumento di ratifica del Protocollo di adesione del 2012 da parte del Presidente Luis Arce presso il Ministero degli Esteri paraguaiano. La Bolivia non potrà tuttavia esercitare le piene prerogative di membro pieno fino al 2028, in ragione del periodo transitorio quadriennale previsto per l’incorporazione dell’acquis normativo del blocco, per l’allineamento alla Tariffa Esterna Comune e per l’adesione integrale agli accordi commerciali esterni del Mercosur. Per tale ragione la Bolivia non è firmataria dell’EMPA – i negoziati erano stati conclusi prima della sua adesione – pur essendo intervenuta alla cerimonia di Asunción del 17 gennaio 2026 nella persona del nuovo Presidente Rodrigo Paz, in veste di osservatore(4).

Una seconda precisazione, dotata di rilievo strutturale per la comprensione dell’architettura senza ISDS adottata dall’EMPA, riguarda la tradizionale riluttanza brasiliana all’integrazione giudiziaria sovranazionale. Il Mercosur non possiede una vera Corte di giustizia: il Tribunal Permanente de Revisión di Asunción, organo arbitrale di seconda istanza istituito dal Protocollo di Olivos del 18 febbraio 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2004, opera nell’ambito di un sistema di soluzione delle controversie articolato su due livelli, comprensivo altresì del Tribunale Arbitrale ad hoc di prima istanza; ai sensi dell’articolo 26 del Protocollo medesimo i lodi pronunciati da entrambi i tribunali hanno carattere obbligatorio per gli Stati Parti,

(4)La Bolivia ha acquisito la condizione di Estado Parte del Mercosur a far data dal 7 agosto 2024 (Comunicado Conjunto LXV Cumbre di Montevideo del 6 dicembre 2024: «a partir del 7 de agosto de 2024, Bolivia adquirió la condición de Estado Parte del MERCOSUR»). Il sito ufficiale del blocco specifica peraltro che la Bolivia «has a term of up to 4 years to incorporate the normative acquis of the bloc», periodo che si concluderà nel 2028. La Bolivia non figura, per tale ragione, fra i firmatari dell’EMPA: cfr. Baker McKenzie, The EU-Mercosur Free Trade Agreement: A Landmark Deal at a Critical Moment, Global Import Blog, 4 maggio 2026.

mentre le opinioni consultive del Tribunal Permanente non sono vincolanti, e in oltre vent’anni esso ha pronunciato un numero ristretto di lodi e quattro opinioni consultive.

La letteratura accademica converge nell’identificare il Brasile come freno alla sovranazionalità: il Supremo Tribunal Federal e l’Itamaraty difendono l’intergovernabilità in chiave di sovranità costituzionale, con riferimento agli artt. 4 e 5 della Costituzione del 1988. Caso emblematico è Brazil – Retreaded Tyres (DS332), nel quale il Brasile contestò davanti al Panel WTO il lodo ad hoc Mercosur del 2002 favorevole all’Uruguay(5).

Tale linea di politica estera si proietta con ancora maggiore evidenza sulla materia degli investimenti. Il Brasile non è parte della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 istitutiva dell’ICSID e, secondo i dati dell’UNCTAD Investment Policy Hub, dal 1994 ad oggi ha sottoscritto trenta accordi internazionali in materia di investimenti, articolati in due distinte generazioni: quattordici BIT classici, conclusi tra il 1994 e il 1999 — fra cui quello stipulato con l’Italia il 3 aprile 1995 — nessuno dei quali è mai stato ratificato dal Congresso Nazionale.

Dal 2015 il Paese ha invece sviluppato un proprio modello ACFI (Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos), basato sulla prevenzione delle controversie, sulla figura dell’ombudsman, sul state-to-state dispute settlement e sulla preservazione del right to regulate, sottoscrivendo a tale titolo sedici ACFI — tra i quali quelli con Mozambico, Angola e Messico (2015), Malawi, Colombia, Cile, Etiopia, Suriname e Guyana (2018), Emirati Arabi Uniti, Marocco ed Ecuador (2019), India (2020) e São Tomé e Príncipe (2023) — dei quali, peraltro, soltanto quattro risultano effettivamente entrati in vigore: quelli con India, Messico, Angola ed Emirati Arabi Uniti(6). La singolarità della posizione brasiliana sul piano del diritto convenzionale degli investimenti risalta in tutta la sua evidenza se posta a raffronto con quella degli altri Stati fondatori del Mercosur: secondo i medesimi dati UNCTAD, l’Argentina ha sottoscritto sessantuno BIT, dei quali cinquantasei ratificati; l’Uruguay trentanove, dei quali trentaquattro ratificati; il Paraguay ventisette, dei quali venticinque ratificati. Il Brasile rimane dunque l’unico, fra i quattro fondatori, a non aver ratificato alcun BIT classico. Questa dottrina spiega, sul piano sistemico, perché l’EMPA non contiene ISDS: l’Unione europea non avrebbe potuto ottenerlo dalla controparte brasiliana, e la struttura split

(5)Sul Tribunal Permanente de Revisión di Asunción (Protocollo di Olivos del 18 febbraio 2002, in vigore 1° gennaio 2004) e sulla riluttanza brasiliana all’integrazione giudiziaria sovranazionale, v. R. Arnold – B. Rittberger, in Journal of Politics in Latin America, 2013; D. Ventura, Las asimetrías entre el Mercosur y la Unión Europea; A. Malamud, 2005. Caso emblematico Brazil – Retreaded Tyres (DS332).

(6)Il Brasile non è parte della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 istitutiva dell’ICSID; secondo i dati UNCTAD ha sottoscritto, dal 1994 ad oggi, trenta accordi internazionali di investimento: quattordici BIT classici tra 1994 e 1999, mai ratificati (incluso quello con l’Italia del 3 aprile 1995), e sedici ACFI — tra cui Mozambico, Angola, Messico (2015); Malawi, Colombia, Cile, Etiopia, Suriname, Guyana (2018); UAE, Marocco, Ecuador (2019); India (2020); São Tomé e Príncipe (2023) — dei quali soltanto quattro sono entrati in vigore (India, Messico, Angola, UAE). Per il raffronto: Argentina 61 BIT firmati / 56 ratificati; Uruguay 39 / 34; Paraguay 27 / 25. Cfr. IISD, Brazil’s Cooperation and Facilitation Investment Agreements, Investment Treaty News, 2017.

UE-Mercosur è coerente – lo si vedrà nella sezione 10 – con il modello giuridico-internazionale brasiliano.

3.L’iter istituzionale fra il via libera del Consiglio e il rinvio del Parlamento europeo alla Corte di giustizia

Il 3 settembre 2025 la Commissione europea ha adottato quattro proposte di decisioni del Consiglio: le COM(2025) 338 e COM(2025) 339, relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell’iTA, e le COM(2025) 356 e COM(2025) 357, relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell’EMPA(7). Il 9 gennaio 2026 il Consiglio ha autorizzato la firma con maggioranza qualificata: ventuno Stati membri a favore, cinque contrari (Francia, Austria, Ungheria, Irlanda e Polonia) e l’astensione del Belgio(8). L’orientamento positivo dell’Italia, decisivo per il raggiungimento della maggioranza, è stato ottenuto al prezzo di concessioni significative sul fronte agricolo, fra cui un pacchetto di sostegno al settore di sei miliardi e trecento milioni di euro, l’anticipazione di quarantacinque miliardi di euro a valere sulla PAC e la riduzione della soglia di attivazione del meccanismo di salvaguardia bilaterale dall’otto al cinque per cento.

La firma di Asunción del 17 gennaio 2026 è stata immediatamente seguita, nella seduta plenaria del 21 gennaio, da una risoluzione del Parlamento europeo recante richiesta di parere giuridico alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE, approvata con la stretta maggioranza di trecentotrentaquattro voti favorevoli e trecentoventiquattro contrari(9). La risoluzione esprime preoccupazioni di rango costituzionale che investono tre profili: la stessa scissione dell’accordo nei due testi paralleli, ritenuta potenzialmente incompatibile con il principio di attribuzione, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione; il meccanismo di riequilibrio previsto dal Capitolo 21 (Dispute Settlement), che potrebbe minacciare l’autonomia dell’ordinamento giuridico unionale; e infine la possibile incompatibilità con il principio di precauzione e con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.

Il 10 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sulle clausole di salvaguardia bilaterali, che consente alla Commissione di sospendere temporaneamente le tariffe preferenziali quando le importazioni di un dato prodotto agricolo aumentano oltre il cinque per cento rispetto alla media triennale e quando, contemporaneamente, il prezzo del

(7)Commissione europea, COM(2025) 338 final e COM(2025) 339 final (iTA), nonché COM(2025) 356 final e COM(2025) 357 final (EMPA), 3 settembre 2025; ICE-Agenzia, Effetti dell’Accordo di libero scambio UE-Mercosur sul commercio estero italiano, a cura del Centro Rossi-Doria, Roma, 2021.

(8)Consiglio dell’Unione europea, EU-Mercosur: Council greenlights signature of the comprehensive partnership and trade agreement, comunicato del 9 gennaio 2026.

(9)Parlamento europeo, Risoluzione recante richiesta di parere alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE, 21 gennaio 2026 (334 voti favorevoli, 324 contrari); Camera dei deputati, dossier AT046 del 23 febbraio 2026.

medesimo prodotto importato si riduce di oltre il cinque per cento rispetto al prezzo medio praticato sul mercato interno(10). Si tratta della soglia più severa mai introdotta in un accordo commerciale dell’Unione, frutto del negoziato condotto in sede di Coreper dal Governo italiano.

4.L’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale dal 1° maggio 2026

Il punto più delicato dell’attuale fase è rappresentato dall’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale sugli scambi, decisa dalla Commissione e operativa dal 1° maggio 2026, anche in pendenza del parere della Corte di giustizia(11). L’applicazione provvisoria si limita ai capitoli rientranti nella competenza esclusiva dell’Unione e prescinde dalla ratifica dei singoli Stati membri. La scelta è stata motivata dalla Commissione con l’esigenza di non perdere ulteriori finestre commerciali nei mercati sudamericani, ma è stata oggetto di critiche da parte di centri studi quali Bruegel e CEPS, secondo cui – pur trattandosi di operazione che dimostra la capacità dell’Unione di concludere e attuare accordi di rilievo basati su regole, in un’epoca in cui il multilateralismo è sotto pressione – un’applicazione provvisoria senza il sostegno parlamentare risulterebbe controproducente e ne minerebbe la legittimazione(12). Il parere richiesto alla Corte è atteso, sulla base della prassi consolidata, in un orizzonte di sedici-ventiquattro mesi: la piena efficacia giuridica dell’EMPA potrebbe quindi consolidarsi solo nel biennio 2027-2028.

5.Le cifre degli scambi e le valutazioni macroeconomiche

Sul piano quantitativo, l’Unione europea rappresenta il secondo partner commerciale del Mercosur quanto agli scambi di beni – pari al sedici virgola otto per cento degli scambi totali del blocco nel 2024 – mentre il Mercosur è il decimo partner dell’Unione. Nel 2024 il valore degli scambi commerciali bilaterali ha superato i centoundici virgola due miliardi di euro, di cui cinquantacinque virgola due miliardi di euro di esportazioni e cinquantasei miliardi di euro di importazioni, in un equilibrio sostanzialmente paritario. Quanto ai servizi, nel 2023 gli scambi ammontavano ad oltre quarantadue miliardi di euro, con una posizione largamente attiva dell’Unione che ha esportato oltre ventinove miliardi di euro contro i tredici virgola

(10)Parlamento europeo, Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento sulle clausole di salvaguardia bilaterali, 10 febbraio 2026; MASAF, Mercosur: Lollobrigida, l’Italia protegge agricoltura e agricoltori, 9 gennaio 2026.

(11)Commissione europea, Application of EU-Mercosur interim Trade Agreement on 1 May 2026, Access2Markets, 24 marzo 2026.

(12)U. García Bercero – D. McWilliams – N. Poitiers – S. Tagliapietra, Bruegel, 10 febbraio 2026; CEPS, aprile 2026; A. Spisak, Centre for European Reform, febbraio 2026.

quattro miliardi importati(13). L’Unione è inoltre il primo investitore nel Mercosur, con uno stock di investimenti diretti esteri che ha raggiunto trecentottantacinque miliardi di euro nel 2023.

Le valutazioni di impatto macroeconomico convergono nel descrivere l’Accordo come un’intesa di portata economica modesta ma di rilievo geopolitico-sistemico. Le simulazioni della London School of Economics, di Banco de España, del Parlamento europeo, del Kiel Institute for the World Economy e dell’Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung indicano un beneficio di PIL per l’Unione contenuto nell’ordine dello zero virgola uno per cento – pari a undici-quindici miliardi di euro a regime – e un beneficio assai superiore per il Mercosur, valutato fra lo zero virgola tre e lo zero virgola sette per cento del PIL(14). L’asimmetria si spiega con la maggiore apertura relativa del mercato sudamericano e con il livello mediamente più elevato dei dazi pre-Accordo applicati dai Paesi del Mercosur (mediamente intorno al diciassette per cento, contro circa il quattro per cento medio dell’Unione).

Sul versante delle istituzioni finanziarie internazionali, il Fondo monetario internazionale ha approvato nell’aprile 2025 un’Extended Fund Facility di venti miliardi di dollari a quarantotto mesi a favore dell’Argentina; per il Brasile l’Article IV del 14 luglio 2025 stima una crescita di medio termine del due virgola cinque per cento. L’OCSE indica esplicitamente la riduzione delle barriere tariffarie e degli ostacoli agli investimenti diretti esteri brasiliani come priorità strutturale, riconoscendo nell’EMPA il principale veicolo di tale riforma(15). La CEPAL, nel rapporto del 17 luglio 2025, ha rilevato che la quota dell’Unione europea sugli investimenti diretti esteri nella regione si è ridotta al quindici per cento, «la più bassa dal 2012», a fronte del trentotto per cento statunitense(16): dato che fornisce una solida giustificazione empirica all’urgenza politica dell’Accordo. La Banca europea per gli investimenti, sotto la presidenza di Nadia Calviño, si è ritagliata il ruolo di motore finanziario dell’asse euro-mercosulano, raggiungendo nel 2025 un volume record di finanziamenti pari a cento miliardi di euro(17).

(13)Consiglio dell’Unione europea, EU-Mercosur trade: facts and figures, infografica 2026 (dati Eurostat 20 giugno 2025); Commissione europea, Factsheet: EU-Mercosur partnership agreement – Trade in services, DG TRADE, 2026.

(14)LSE Consulting, Sustainability Impact Assessment, dicembre 2020; M. Timini – F. Viani, A highway across the Atlantic? Trade and welfare effects of the EU-Mercosur agreement, in International Economics, 169, 2022, pp. 291-308; Parlamento europeo, DG EXPO, PE 754.476, giugno 2025; Kiel Institute, KITE Trade Policy Evaluation, 2025; ÖFSE, Assess EU-Mercosur 2.0, 2024.

(15)IMF Country Reports n. 25/95 e n. 25/219; IMF Press Release n. 25/252 (Brazil Article IV, 14 luglio 2025); OCSE, Foundations for Growth and Competitiveness 2026 – Brazil, Parigi, 2026.

(16)CEPAL, Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2025, Santiago, 17 luglio 2025: la quota dell’Unione si è ridotta al 15 per cento, «la più bassa dal 2012».

(17)BEI, EIB Group 2025 annual results: Powering Europe, intervento di N. Calviño, 30 gennaio 2026; EIB Global backs pioneering green hydrogen-based fertiliser plant in Paraguay, 2026.

Significativo l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, al trentaduesimo Congresso AssiomForex del 21 febbraio 2026, ove ha definito «positivi gli accordi siglati dalla UE con Mercosur e India» avvertendo che «arrendersi alla frammentazione sarebbe un errore»(18): il più autorevole endorsement istituzionale italiano dell’intesa.

6.La liberalizzazione tariffaria e i vantaggi daziari

Quanto ai beni in esportazione dall’Unione, le automobili a combustione interna, soggette di norma a un dazio del trentacinque per cento, vedranno una riduzione graduale fino all’eliminazione completa in diciotto anni, mentre per i veicoli elettrici e ibridi è prevista una riduzione immediata al venticinque per cento, seguita da un percorso di liberalizzazione che si attesterà al cinque per cento dopo trent’anni. Il settore manifatturiero unionale beneficerà di risparmi annuali stimati in circa quattro miliardi di euro grazie all’eliminazione dei dazi applicati, ad esempio, sui macchinari attualmente soggetti a tariffe del quattordici-venti per cento, sui prodotti chimici fino al diciotto per cento, sui farmaceutici fino al quattordici per cento, sui tessili e calzature fino al trentacinque per cento, sul vino al ventisette per cento, sui biscotti al diciotto per cento e sui lattiero-caseari al ventotto per cento. Le tariffe attualmente proibitive su molti prodotti agroalimentari italiani – sino al cinquantacinque per cento – verranno progressivamente smantellate, aprendo finestre di mercato sin qui inesplorate.

7.Le clausole di salvaguardia agricole e il negoziato italiano sulla soglia del cinque per cento

Il sistema di salvaguardia agricola costruito attorno all’EMPA si articola su tre livelli. Anzitutto i contingenti tariffari, già contenuti nel testo dell’Accordo, che limitano in via permanente le quantità importabili dei prodotti più sensibili: novantanovemila tonnellate per le carni bovine al sette virgola cinque per cento di dazio in-quota, centottantamila tonnellate di pollame in esenzione daziaria, venticinquemila tonnellate di carne suina, centottantamila tonnellate di zucchero per raffinazione, quattrocentocinquantamila tonnellate di etanolo industriale, duecentomila tonnellate di etanolo combustibile, sessantamila tonnellate di riso, un milione di tonnellate di mais.

In secondo luogo, le clausole di salvaguardia bilaterali del regolamento del 10 febbraio 2026, attivabili – su iniziativa della Commissione europea – quando le importazioni superino del cinque per cento la media triennale e i prezzi scendano al

(18)Panetta, intervento al 32º Congresso AssiomForex, Roma, 21 febbraio 2026: «positivi gli accordi siglati dalla UE con Mercosur e India»; «arrendersi alla frammentazione sarebbe un errore».

di sotto del cinque per cento del prezzo medio interno per prodotti simili o concorrenti. In terzo luogo, le ordinarie misure di salvaguardia globali in conformità all’Accordo OMC.

Le organizzazioni agricole italiane ed europee mantengono comunque una posizione critica. Coldiretti – per voce del Presidente Ettore Prandini – ha rifiutato di considerare soddisfacenti le concessioni ottenute, paventando l’arrivo di trecento milioni di chili di carne bovina e di pollo, sessanta milioni di chili di riso e centottanta milioni di chili di zucchero prodotti con standard fitosanitari e di benessere animale inferiori a quelli unionali. La COPA-COGECA, nella dichiarazione del Presidente Massimiliano Giansanti del 27 febbraio 2026, ha definito l’Accordo «fondamentalmente sbilanciato e viziato nella sua struttura». Confagricoltura e CIA-Agricoltori Italiani hanno invece adottato una posizione più articolata, riconoscendo l’efficacia tecnica della soglia del cinque per cento ma invocando misure aggiuntive di reciprocità e di accompagnamento(19).

8.Il settore dei servizi e degli appalti pubblici

L’Accordo liberalizza l’accesso a una vasta gamma di settori dei servizi, rimuovendo barriere in ambiti chiave quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i servizi professionali, i servizi postali e di corriere, lo stabilimento delle imprese. Sono inoltre previste norme dedicate al lavoro dei professionisti, in qualità di dirigenti o specialisti, che le imprese dell’Unione distaccano nelle proprie controllate nei Paesi del Mercosur. Questi ultimi, dal canto loro, aprono i propri mercati degli appalti pubblici per beni e servizi, offrendo alle aziende dell’Unione la possibilità di partecipare alle gare indette dalle autorità pubbliche – quali ministeri dell’amministrazione centrale e altri organismi statali e federali dei Paesi Mercosur – alle medesime condizioni delle imprese locali. È profilo, quest’ultimo, di particolare interesse per le grandi imprese italiane di engineering, costruzioni e impiantistica.

9.La portata effettiva delle disposizioni in materia di servizi marittimi: distinguere il binding dalla liberalizzazione

Una caratterizzazione filologicamente accurata delle disposizioni dell’EMPA in materia di servizi di trasporto marittimo si impone, atteso che la pubblicistica di settore ha talvolta presentato l’Accordo come la prima liberalizzazione storica del settore in un trattato unionale: caratterizzazione che la lettura del testo non conferma. Una compagnia di navigazione europea che intenda trasportare merci da o verso un porto del Mercosur era, prima dell’EMPA, è già libera di farlo: la rotta oceanica internazionale UE-Mercosur era aperta in

(19)Coldiretti, comunicato del Presidente E. Prandini del 17 gennaio 2026; COPA-COGECA, dichiarazione del Presidente M. Giansanti del 27 febbraio 2026.

via di prassi e di soft law GATS, senza preclusioni di bandiera, e i grandi vettori globali – Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd – operavano regolarmente lungo il Med-ECSA. Il differenziale fiscale dipende dalla bandiera dello Stato di immatricolazione (flag state) e non dalla rotta o dal Paese del carico.

Ciò premesso, l’EMPA fa tre cose distinte e tecnicamente circoscritte. In primo luogo, codifica in un trattato vincolante una libertà già esistente sulle rotte transatlantiche, introducendo standstill e clausole di non discriminazione azionabili in foro arbitrale: si tratta di un valore aggiunto di certezza regolatoria, non di market access. In secondo luogo – ed è qui che si colloca l’effettiva novità di market access – apre i traffici marittimi internazionali intra-Mercosur (segnatamente le rotte Santos-Buenos Aires, Buenos Aires-Montevideo, Santos-Montevideo) sin qui parzialmente riservati da accordi bilaterali di cargo-sharing, in particolare dalla Ley argentina 23.557/1988 con il Brasile.

La factsheet ufficiale della Commissione è filologicamente precisa nel parlare di accesso, da parte delle compagnie di navigazione dell’Unione, ai traffici marittimi internazionali intra-Mercosur, in passato riservati alle compagnie con sede nei Paesi del blocco. In terzo luogo, l’EMPA garantisce alle compagnie unionali il diritto di stabilimento in Mercosur, il trattamento nazionale ai servizi tecnico-nautici ed ausiliari portuali (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, bunkeraggio), il divieto di nuovi accordi cargo-sharing, l’impegno alla loro graduale terminazione, la disciplina del riposizionamento dei container vuoti e dei feeder services(20).

Resta espressamente escluso il cabotaggio nazionale: la Lei n. 14.301/2022 brasiliana (BR do Mar) disciplina la sola «navegação entre portos do Brasil», e il Decreto-Ley argentino 19.492/44 riserva alla bandiera nazionale soltanto la navigazione di cabotaggio interno: entrambi rimangono integralmente operativi. Va inoltre rilevato che l’EMPA non costituisce il primo accordo di libero scambio dell’Unione a contenere una disciplina degli international maritime transport services: la struttura ricalca infatti il template già operativo nel CETA (art. 14), nell’EU-Japan EPA, nell’EU-Singapore, nell’EU-Vietnam, nell’EU-Korea, nell’EU-New Zealand 2024 e – in modo particolarmente fedele – nel Capitolo 17 dell’Advanced Framework Agreement UE-Cile, il cui iTA è in vigore dal 1° febbraio 2025.

Le associazioni armatoriali europee e italiane non hanno rivendicato una novità storica. L’European Community Shipowners’ Associations (ECSA), in un comunicato del 13 gennaio 2026, ha qualificato l’accordo come «strong signal in support of open, rules-based trade at a time of heightened geopolitical uncertainty», e Confitarma, nel comunicato del 10 gennaio 2026, lo ha definito un «segnale concreto a sostegno di un commercio aperto, regolato e

(20)Commissione europea, Factsheet – Trade in services, 2026: l’Accordo «grants EU shipping companies access to intra-Mercosur international maritime trade, previously restricted to Mercosur-based companies». Per le restrizioni intra-Mercosur preesistenti v. Ley argentina 23.557/1988 (cargo-sharing Argentina-Brasile) e Decreto-Ley 19.492/44 (cabotaggio nazionale argentino, integralmente preservato); per la cabotagem brasiliana, Lei n. 14.301/2022 (BR do Mar). La struttura ricalca il Capitolo 17 dell’AFA UE-Cile (iTA in vigore dal 1° febbraio 2025).

basato su regole condivise»(21): entrambe le caratterizzazioni privilegiano i temi del binding internazionale e della prevedibilità regolatoria, non la rivendicazione di una rivoluzione di market access. La portata effettiva dell’EMPA in materia marittima va dunque colta nella combinazione di tre elementi – codificazione di libertà esistenti, apertura intra-Mercosur, diritto di stabilimento e servizi portuali ancillari – la quale, pur non rivoluzionaria, costituisce un sostanziale rafforzamento dello spazio competitivo per la portualità europea, ed in particolare per quella italiana, sull’asse atlantico-meridionale.

10.La liberalizzazione degli investimenti diretti, l’esclusione dell’ISDS e le implicazioni economiche

Una corretta caratterizzazione delle disposizioni dell’EMPA in materia di investimenti richiede una distinzione preliminare. L’Accordo contempla effettivamente la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri – diritto di stabilimento, trattamento nazionale per lo stabilimento, market access per le imprese estere – ma non contempla la protezione sostanziale degli investimenti né alcun meccanismo Investor-State Dispute Settlement o Investment Court System. Tale architettura non è frutto di scelta politica ma di vincolo giurisprudenziale: il parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 ha riservato alla competenza esclusiva dell’Unione, ai sensi dell’art. 207 TFUE, la sola liberalizzazione degli IDE, lasciando alla competenza mista la protezione sostanziale e i meccanismi investitore-Stato. La struttura split adottata dalla Commissione separa quindi un EMPA misto da un iTA puramente unionale, suscettibile di applicazione provvisoria: scelta funzionale ad assicurare l’operatività immediata del trattato senza dipendere dalla ratifica nazionale, ma al prezzo di sacrificare la dimensione protettiva degli investimenti.

Le disposizioni rilevanti si concentrano nel Capitolo 10 (Trade in Services and Establishment) e nel Capitolo 11 (Current payments and capital movement), articolati nelle schedules di impegno delle Parti contenute negli Annessi 10-A e seguenti. Il portale Access2Markets della Commissione è esplicito: il Mercosur assume impegni sull’integralità dei modi di prestazione, ivi compresa la liberalizzazione degli investimenti, e garantisce la libera circolazione dei capitali ai fini degli investimenti diretti, «inclusa la liquidazione e il rimpatrio di tali capitali». La factsheet ufficiale dedicata alle materie prime critiche specifica che le imprese unionali «avranno diritto di stabilimento, e non subiranno discriminazioni nell’investire nelle industrie del Mercosur»(22). L’analisi giuridica internazionale – Vinge,

(21)ECSA, comunicato del 13 gennaio 2026: l’accordo è «strong signal in support of open, rules-based trade at a time of heightened geopolitical uncertainty»; Confitarma, Rapida conclusione iter accordo Mercosur, Messaggero Marittimo, 10 gennaio 2026: «segnale concreto a sostegno di un commercio aperto, regolato e basato su regole condivise».

(22)EMPA, Capitolo 10 Trade in Services and Establishment e Capitolo 11 Current payments and capital movement; Annessi 10-A/B/C/D/E. Cfr. Commissione europea, Access2Markets: «In services and establishment, Mercosur makes commitments across all modes of supply, including investment liberalisation»; sul rimpatrio: «free movement of capital for the purpose of making direct investments… includes the liquidation or repatriation of such capital». Sui CRM: «EU firms will have a right of establishment, and face no discrimination to invest in Mercosur’s industries».

Squire Patton Boggs, BLOMSTEIN – conferma sia la portata della liberalizzazione pre-establishment sia l’esclusione dell’ISDS(23).

L’esclusione dell’ISDS, peraltro, non costituisce un mero accidente tecnico ma riflette – come anticipato – la posizione strutturale del Brasile in materia di tutela degli investimenti. Il Brasile non è parte della Convenzione ICSID, non ha ratificato BIT classici e adotta dal 2015 il modello ACFI: l’Unione europea non avrebbe potuto ottenere l’inclusione dell’ISDS senza compromettere la conclusione stessa dell’accordo. La conseguenza pratica per gli operatori italiani – che vantano in Brasile, l’economia principale del blocco, esposizioni industriali per oltre trenta miliardi di euro fra Stellantis, Pirelli, TIM Brasil, Eni, Saipem, Prysmian, Generali, Ferrero – è che essi rimangono sprovvisti di una tutela convenzionale degli investimenti basata su trattato(24), dovendo ripiegare su clausole arbitrali contrattuali, coperture MIGA o strutturazioni attraverso giurisdizioni che parimenti non dispongono di BIT con il Brasile. Significativo, in questa prospettiva, il ruolo che continuano a giocare i BIT bilaterali stipulati dall’Italia con gli altri tre Paesi del Mercosur – Italia-Argentina del 22 maggio 1990, Italia-Uruguay del 1990, Italia-Paraguay del 1999 – i quali hanno costituito di recente la base giuridica del lodo arbitrale ICSID Webuild S.p.A. (Salini Impregilo) v. Repubblica Argentina del 28 aprile 2025, con condanna dell’Argentina al pagamento di oltre centocinquanta milioni di dollari nel caso Puentes del Litoral.

Va peraltro avvertito – ed è osservazione che merita riflessione attenta – che la liberalizzazione degli investimenti diretti non è strumento neutro per l’economia degli Stati membri. Il combinato disposto del diritto di stabilimento e della libertà di movimento dei capitali è suscettibile di favorire la delocalizzazione di produzioni dalle aree manifatturiere europee verso il Mercosur, in particolare se l’investimento è funzionale a servire mercati terzi, primo fra tutti quello statunitense, eludendo i dazi attivati dall’amministrazione Trump.

L’effetto positivo per l’economia comunitaria – il rientro dei profitti – non è in alcun modo garantito, atteso che le grandi imprese multinazionali allocano i flussi di reddito in funzione dei vantaggi fiscali offerti dalle giurisdizioni intermedie, sicché il rimpatrio effettivo degli utili presso lo Stato membro di reale stabilimento produttivo può risultare assai limitato.

(23)Vinge, The EU-Mercosur Agreement, New Opportunities for Transatlantic Trade, 2026: «Notably, the agreement does not include an ISDS protection mechanism»; Squire Patton Boggs, EU-Mercosur Trade Agreement Signed, Starting Ratification Process, 2026; BLOMSTEIN, EU-Mercosur Agreement on Trade in Services, 2026.

(24)WYN Legal, The EU-Mercosur Free Trade Agreement, 2026; Breaking the BIT Mold: Brazil’s Pioneering Approach to Investment Agreements, in American Journal of International Law, 2017. Il BIT Italia-Argentina del 22 maggio 1990 è stato base giuridica del lodo Webuild S.p.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/15/39, 28 aprile 2025 (oltre 150 milioni di dollari, caso Puentes del Litoral). Il BIT Italia-Brasile del 3 aprile 1995 non è mai stato ratificato.

Tale criticità si declina con particolare nettezza in alcuni casi: si pensi a Stellantis, gruppo fiscalmente residente nei Paesi Bassi sin dalla fusione del 2021 (così come il primo azionista Exor N.V., parimenti olandese), i cui dividendi sono soggetti a ritenuta olandese al quindici per cento e i cui utili holding non concorrono all’IRES italiana. La produzione italiana del gruppo è in calo strutturale – quattrocentosettantacinquemila novanta unità nel 2024, ovvero meno trentasei virgola otto per cento sull’anno precedente, sotto le trecentottantamila unità nel 2025 – e i modelli compatti europei strategici sono allocati negli stabilimenti polacco di Tychy e serbo di Kragujevac, non in Italia. Il piano sudamericano da cinque virgola sei miliardi di euro per il 2025-2030, annunciato a Brasilia il 6 marzo 2024, si inserisce in una ricomposizione globale della supply chain del gruppo nella quale gli stabilimenti italiani occupano una posizione difensiva, non beneficiaria(25).

L’effetto positivo per l’Unione, sul versante dell’investimento europeo nel Mercosur, può cogliersi piuttosto sulla dimensione del controllo strategico di alcune filiere e di alcune infrastrutture: greenshoring di produzioni energy-intensive verso le aree andine ricche di energia rinnovabile, accesso privilegiato ai depositi di niobio (Brasile), di litio (Triangolo del Litio), di rame e di terre rare, partecipazione qualificata alla gestione di porti, terminali e infrastrutture logistiche nelle quali la presenza cinese è già aggressiva. È sotto questo profilo – più che sotto quello del rimpatrio dei profitti – che la liberalizzazione degli investimenti diretti acquista significato strategico per la sicurezza economica europea. Il quadro normativo abilitante non rimuove, infine, gli strumenti di salvaguardia di cui l’ordinamento dispone: il Reg. (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, in via di refusione, la disciplina italiana di golden power del d.l. n. 21/2012 e la disciplina anti-delocalizzazione del decreto Asset (d.l. n. 104/2023) restano integralmente operativi e devono essere mobilitati con piena consapevolezza del nuovo contesto(26).

11.La convergenza regolatoria sulle barriere tecniche al commercio

L’Accordo non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell’Unione nei settori regolamentati, ad esempio le norme tecniche e di prodotto, le norme sanitarie e fitosanitarie, i regolamenti su alimenti e sicurezza, gli standard in materia di salute e sicurezza, le norme sugli OGM, sulla tutela ambientale e sulla protezione dei consumatori.

(25)Stellantis N.V., 2025 Ordinary Distribution: «a Dutch tax-resident company»; sede legale Amsterdam; ritenuta olandese 15 per cento; Exor N.V. parimenti olandese. Produzione italiana: 751.384 veicoli (2023), 475.090 (2024, -36,8 per cento), sotto 380.000 (2025). Cali per stabilimento 2024 vs 2023: Mirafiori -70 per cento, Modena -74 per cento, Cassino -40,7 per cento, Melfi -50,7 per cento (e -47,2 per cento nel 2025), Pomigliano -21 per cento, SEVEL Atessa -16 per cento. Piano Sud America 5,6 mld € 2025-2030 (annuncio Brasilia, 6 marzo 2024). Modelli compatti europei allocati a Tychy (Polonia) e Kragujevac (Serbia).

(26)Reg. (UE) 2019/452 sul controllo degli IDE; d.l. 15 marzo 2012, n. 21 (golden power); art. 11 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, e art. 12 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (decreto Asset).

Per facilitare la convergenza regolatoria e l’accesso ai rispettivi mercati, l’Accordo ha previsto la semplificazione delle procedure doganali e di conformità relativamente alle barriere tecniche al commercio, analogamente a quelle sanitarie e fitosanitarie (Capo 6), in coerenza agli obblighi previsti dall’Accordo TBT dell’OMC. L’art. 5.7 prevede espressamente che le norme internazionali elaborate dagli organismi di rango globale – quali l’ISO, l’IEC, l’ITU e il Codex Alimentarius – siano considerate norme internazionali pertinenti.

12.L’impatto economico per l’Italia: manifatturiero, agroalimentare, indicazioni geografiche

L’Italia vanta nei confronti del Mercosur una bilancia commerciale strutturalmente in attivo, dell’ordine di un miliardo e duecento milioni di euro, con esportazioni verso l’area sudamericana per circa sette miliardi e duecento milioni di euro a fronte di importazioni per sei miliardi. Più di ottomila imprese italiane esportano stabilmente verso il Mercosur e, secondo i calcoli della Commissione europea, circa un milione di posti di lavoro nazionali dipende, direttamente o indirettamente, dai flussi commerciali diretti verso quell’area(27). Lo studio del Centro Studi di Confindustria del luglio 2025 stima che l’EMPA potrebbe consentire all’Italia di compensare circa un terzo della perdita di esportazioni derivante dai dazi statunitensi.

La struttura merceologica dell’export italiano verso il Mercosur è connotata da una forte vocazione manifatturiera ad alto valore aggiunto.

Nel 2023 l’export italiano è stato trainato dai macchinari, che rappresentano il trentuno virgola otto per cento del totale, dai mezzi di trasporto con l’undici virgola sette per cento, dai prodotti chimici con il nove virgola nove per cento e dai farmaceutici con l’otto virgola nove per cento. Sono questi i comparti su cui pesano oggi i dazi più elevati e che, di conseguenza, beneficeranno in misura maggiore dell’azzeramento progressivo previsto dall’Accordo. Sul versante degli investimenti diretti italiani in loco si segnalano la posizione consolidata di Pirelli (i cui stabilimenti brasiliani forniscono circa il quaranta per cento dell’export verso gli Stati Uniti, struttura che mette al riparo il gruppo dai dazi Trump), i ricavi di TIM Brasil per quattro miliardi e quattrocento milioni di euro nel 2024 (pari al cinquanta per cento dell’EBITDA del gruppo), le posizioni offshore di Eni e Saipem in Brasile e gli ombelicali Prysmian per Petrobras.

Sul versante agroalimentare la posizione italiana è altrettanto delicata e densa di opportunità. Oggi i prodotti agroalimentari italiani rappresentano appena il cinque per cento delle esportazioni complessive dell’Unione verso il Mercosur, percentuale ben al di sotto del potenziale,

(27)Confindustria – Centro Studi, luglio 2025; Federmacchine – Format Research, gennaio 2025; Agenzia ICE – MITR, Accordo di partenariato UE-Mercosur, 3 febbraio 2026.

principalmente a causa dei dazi proibitivi e di un articolato apparato di restrizioni non tariffarie. La progressiva eliminazione di tali ostacoli, unita al riconoscimento e alla tutela di cinquantasette indicazioni geografiche italiane sui trecentocinquantasette riconoscimenti europei complessivi – di cui ventisei agroalimentari e trentuno vinicole, ricomprendenti eccellenze quali Parmigiano Reggiano DOP, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Prosciutto di Parma DOP, Pasta di Gragnano IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Asti DOP, Barolo DOP, Brunello di Montalcino DOP, Chianti DOP e Prosecco DOP – apre prospettive di crescita sin qui inesplorate(28). La coesistenza, durante il periodo di transizione di sette anni, di alcuni nomi locali con denominazioni italiane protette costituisce una soluzione di compromesso che richiederà ai Consorzi di tutela italiani uno sforzo addizionale di vigilanza e di difesa giudiziale dei propri segni distintivi.

13.La portualità europea fra Mediterraneo e Mar del Nord di fronte al nuovo asse atlantico

Il sistema portuale italiano ha movimentato nel 2024 oltre dodici milioni di TEU, con un incremento del cinque virgola cinque per cento sull’anno precedente. Il Porto di Gioia Tauro ha raggiunto un traffico record di tre milioni novecentoquarantamila quattrocentoquarantasette TEU (più undici per cento), con i primi sei mesi del 2025 attestati a due milioni centottantaseimila TEU (più dieci virgola cinque per cento). Genova-PSA si è attestato a un milione trecentonovantotto migliaia TEU, La Spezia a circa un milione e mezzo, Napoli a quattrocentonovantamila cinquecentoventinove TEU, Salerno a trecentocinquantottomila centotrentaquattro TEU(29).

Sul versante europeo, i grandi scali nordeuropei mantengono dominanza in termini di volumi assoluti – Rotterdam tredici virgola otto milioni di TEU, Anversa-Bruges tredici virgola cinque, Amburgo sette virgola otto, Tanger Med dieci virgola due – ma la concentrazione hub-and-spoke prodotta dalla cooperazione Gemini fra Maersk e Hapag-Lloyd ha in qualche misura ridotto la distribuzione del traffico verso i porti europei minori. Sul versante sudamericano, il Porto di Santos ha raggiunto i cinque virgola quattro milioni di TEU nel 2024 (più quattordici virgola sette per cento) con saturazione delle aree terminali al settantanove virgola sette per cento; Centronave stima che la domanda nazionale brasiliana raggiungerà i quindici virgola due milioni di TEU entro il 2028.

14.Il Mezzogiorno, il sistema delle Autorità di Sistema Portuale e la ZES Unica

(28)Fondazione Qualivita, Accordo UE-Mercosur: tutela per 31 Indicazioni Geografiche italiane del vino, 2026; Origin Italia, in Consortium, n. 25, ottobre-dicembre 2024.

(29)Assoporti – AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: Gioia Tauro 3.940.447 TEU 2024 (+11 per cento), 2.186.000 TEU nei primi sei mesi 2025; SRM, Italian Maritime Economy 2025, Napoli, 2025.

Il Mezzogiorno d’Italia è chiamato a beneficiare in misura potenzialmente più rilevante dell’Accordo per ragioni di posizione geografica, di assetto infrastrutturale portuale e di quadro normativo della Zona Economica Speciale Unica. Sul piano istituzionale, il sistema portuale nazionale è oggi articolato in sedici Autorità di Sistema Portuale – risultato della successione di interventi di riforma che muove dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, il quale aveva originariamente istituito quindici AdSP in sostituzione delle ventiquattro previgenti Autorità portuali, e si conclude con il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233, che ha portato il loro numero a sedici mediante l’autonomizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto(30).

Le Autorità di Sistema Portuale meridionali – quella del Mar Tirreno Centrale (Napoli e Salerno), del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, del Mare di Sicilia Occidentale, del Mar di Sicilia Orientale (Augusta e Catania), dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (Gioia Tauro), dello Stretto, del Mar Ionio (Taranto), e infine del Mare Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli) – controllano oggi i tre quarti del traffico container italiano e l’intera linea di confine sud-mediterranea dell’Unione europea verso le rotte transatlantiche(31).

Lo strumento giuridico chiamato a fungere da moltiplicatore degli effetti dell’Accordo è la Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno, istituita dall’art. 9 del d.l. 19 settembre 2023, n. 124, conv. in l. 13 novembre 2023, n. 162, e successivamente disciplinata dal d.l. 7 maggio 2024, n. 60, conv. in l. 4 luglio 2024, n. 95, e dal d.P.C.M. 17 maggio 2024 di disciplina del Piano Strategico(32). A metà novembre 2025, a venti mesi dall’avvio operativo del 1° marzo 2024, la ZES Unica aveva rilasciato novecentoventitré autorizzazioni uniche, con investimenti attivati per circa quattro miliardi di euro e tempi medi di rilascio dell’autorizzazione ridotti da novantotto a cinquantaquattro giorni.

Il combinato disposto di liberalizzazione tariffaria EMPA, apertura dei traffici intra-Mercosur, diritto di stabilimento e regime ZES Unica configura un quadro di sostegno potenzialmente decisivo per attrarre investimenti esteri diretti finalizzati alla logistica, alla trasformazione e al riconfezionamento di prodotti scambiati fra Unione e Cono Sud, oltre che alla manifattura ad alto valore aggiunto destinata a quei mercati. Il Rapporto SVIMEZ 2025 documenta peraltro che il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell’otto virgola cinque per cento cumulato 2021-2024(33).

(30)L’art. 6 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, novellato dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, aveva originariamente istituito quindici Autorità di Sistema Portuale. Il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233, ha portato il loro numero a sedici con l’autonomizzazione dell’AdSP dello Stretto.

(31)L’AdSP del Mare Adriatico Meridionale ha competenza sugli scali di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli (art. 6, comma 2-bis, lett. m), l. n. 84/1994). Cfr. AdSP MAM, Bilancio infrannuale al 30 settembre 2025, Bari, novembre 2025.

(32)Art. 9 del d.l. 19 settembre 2023, n. 124, conv. in l. 13 novembre 2023, n. 162; d.l. 7 maggio 2024, n. 60, conv. in l. 4 luglio 2024, n. 95; d.P.C.M. 17 maggio 2024 di disciplina del Piano Strategico. Dotazioni: 2,3 mld € (2026), 1 mld € (2027), 0,75 mld € (2028).

(33)SVIMEZ, Rapporto 2025 sull’economia e la società del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna, 2025: PIL Mezzogiorno +8,5 per cento cumulato 2021-2024 contro +5,8 per cento Centro-Nord.

15.La dimensione geopolitica: materie prime critiche, vertice Lula-Trump del 7 maggio 2026 e indifferenza strategica statunitense

Il quadro geopolitico fornisce le chiavi di lettura più solide per l’EMPA. La concorrenza commerciale cinese in America Latina ha raggiunto vette impreviste: il commercio bilaterale Brasile-Cina ha toccato il record di centosettantun miliardi di dollari nel 2025, più del doppio di quello fra Brasile e Stati Uniti. Il Brasile fornisce all’Unione l’ottantadue per cento del niobio importato, oltre al sedici per cento del tantalio, al dodici per cento della bauxite e al tredici per cento della grafite naturale; l’Argentina è inoltre parte del cosiddetto Triangolo del Litio. Il Critical Raw Materials Act dell’Unione (regolamento (UE) 2024/1252) fissa l’obiettivo di non superare il sessantacinque per cento di concentrazione su un singolo fornitore, e l’EMPA è descritto da Peterson Institute for International Economics come la prima cornice giuridica vincolante volta a ridurre la presa cinese sulla trasformazione delle materie prime critiche, anche se il Brasile ha mantenuto la facoltà di applicare restrizioni alle esportazioni a fini di industrializzazione domestica.

Sul piano del rapporto con gli Stati Uniti, lo scenario è in evoluzione accelerata. L’amministrazione Trump aveva imposto, con executive order del 9 luglio 2025, dazi del cinquanta per cento sulle merci brasiliane con motivazione esplicitamente politica connessa alla persecuzione giudiziaria di Bolsonaro. La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 ha tuttavia dichiarato incostituzionali le tariffe ex IEEPA, sostituite il 24 febbraio 2026 con dazi temporanei ex Section 122 del Trade Act 1974 al dieci per cento, in scadenza nel luglio 2026. Il Brasile aveva nel frattempo aperto una procedura davanti all’Organizzazione mondiale del commercio (DS640), tuttora in fase di consultazioni(34).

Il 7 maggio 2026 si è svolto alla Casa Bianca il primo working meeting fra il Presidente Lula e il Presidente Trump dall’inizio della crisi tariffaria – incontro nello Studio Ovale, lunch di tre ore con una delegazione brasiliana di cinque ministri – esitato nell’istituzione di un gruppo di lavoro bilaterale a trenta giorni sulle tariffe residue. Trump ha dichiarato su Truth Social: «We discussed many topics, including Trade and, specifically, Tariffs. The meeting went very well»; Lula, da parte sua: «We took an important step in consolidating the Brazil-United States relationship»(35).

(34)Cronologia: EO n. 14257 del 2 aprile 2025 (10 per cento reciproco); aumento al 50 per cento del 9 luglio 2025 (motivazione: «Witch Hunt» contro Bolsonaro); revoca progressiva su carne bovina e caffè a fine 2025; sentenza Corte Suprema USA 20 febbraio 2026 di incostituzionalità delle tariffe IEEPA, sostituite il 24 febbraio 2026 con dazi temporanei ex Section 122 Trade Act 1974 al 10 per cento (scadenza luglio 2026). WTO DS640 (United States – Tariff Measures on Goods from Brazil), aperto da Brasile il 5 agosto 2025, in fase di consultazioni.

(35)Casa Bianca, Working meeting between President Donald J. Trump and President Luiz Inácio Lula da Silva, 7 maggio 2026; PBS News, 7 maggio 2026; Al Jazeera, 7 maggio 2026; France 24, Lula says White House talks with Trump helped ease tariff tensions, 8 maggio 2026; The Rio Times, 7 maggio 2026. Esito: gruppo di lavoro bilaterale a 30 giorni sulle tariffe residue. Trump su Truth Social: «We discussed many topics, including Trade and, specifically, Tariffs. The meeting went very well». Lula: «We took an important step in consolidating the Brazil-United States relationship».

La caratterizzazione della posizione statunitense sull’EMPA è quella di una indifferenza strategica accompagnata da una preoccupazione tecnica: né l’USTR, né la Casa Bianca, né il Dipartimento di Stato hanno emesso dichiarazioni formali specifiche sull’Accordo. La narrativa dei think tank converge tuttavia su quattro frame. L’Atlantic Council, per voce di Frances Burwell, legge l’EMPA come messaggio anti-Trump e riconosce il «signal» politico inviato all’amministrazione statunitense. Il Center for Strategic and International Studies considera l’accordo nell’interesse strategico statunitense ai fini del contenimento cinese. Il Peterson Institute for International Economics sottolinea il ritardo statunitense sulle materie prime critiche con la formula «The United States is far behind on tapping these resources».

Il Council on Foreign Relations, nelle riflessioni di Matthias Matthijs e Shannon O’Neil, inquadra l’EMPA come «strategic awakening» europeo. Sul piano operativo, le reazioni statunitensi si sono materializzate nell’US-EU Critical Minerals Action Plan del 24 aprile 2026 e nell’accordo bilaterale Stati Uniti-Argentina di Milei del 5 febbraio 2026, che – sfidando il principio di negoziazione collettiva del Mercosur – costituisce sotto il profilo strutturale la principale minaccia alla coesione del blocco(36).

Sul fronte climatico, il Brasile ha ospitato la COP30 a Belém dal 10 al 22 novembre 2025 – la prima COP amazzonica – producendo il Belém Package con ventinove decisioni, ma senza una roadmap vincolante di abbandono dei combustibili fossili. La clausola di rispetto dell’Accordo di Parigi contenuta nell’EMPA – modellata su quella già introdotta negli accordi UE-Nuova Zelanda e UE-Regno Unito – costituisce una essential element clause la cui violazione legittima la sospensione dell’intesa. Il punto più delicato resta il meccanismo di riequilibrio del Capitolo 21 e la sua interazione con il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR, regolamento (UE) 2023/1115) e con il CBAM (regolamento (UE) 2023/956): organizzazioni quali ClientEarth, Fern e Veblen Institute paventano l’utilizzo della clausola da parte del Mercosur per neutralizzare misure regolatorie unionali successive al 2019, ed è precisamente questo uno dei principali motivi del rinvio del Parlamento europeo alla Corte di giustizia.

(36)Caratterizzazione complessiva: indifferenza strategica con preoccupazione tecnica. Atlantic Council (F. Burwell): «If you see this as, in part, a signal to Trump, you are probably right»; CSIS (L. Tähtinen); PIIE (J. Schott): «The United States is far behind on tapping these resources»; CFR (M. Matthijs, S. O’Neil): EMPA come «strategic awakening» europeo. Reazioni operative: US-EU Critical Minerals Action Plan del 24 aprile 2026; accordo bilaterale USA-Argentina del 5 febbraio 2026.

16.Considerazioni conclusive

L’Accordo di partenariato economico UE-Mercosur, la cui firma del 17 gennaio 2026 ha posto fine al più lungo negoziato commerciale della storia dell’Unione europea, costituisce un punto di svolta non solo per le relazioni euro-latinoamericane ma per l’intera architettura del commercio internazionale in un’epoca segnata dal ritorno dei nazionalismi economici e dalla messa in discussione del multilateralismo. Le valutazioni macroeconomiche convergono nell’indicare un beneficio modesto per l’Unione (circa lo zero virgola uno per cento di PIL aggiuntivo) ma rilevante per il Mercosur (sino allo zero virgola sette per cento), con effetti settoriali altamente eterogenei.

Per giudicare correttamente il valore complessivo dell’intesa è necessario adottare una postura epistemica tripartita, che distingua nettamente fra ciò che l’EMPA fa giuridicamente, ciò che permette economicamente e ciò che resta non disciplinato e ricade sul diritto interno dell’Unione e degli Stati membri. Sul primo profilo l’Accordo realizza una liberalizzazione tariffaria estesa, una codificazione internazionale di libertà già esistenti in materia di servizi (con genuina apertura intra-Mercosur del trasporto marittimo e diritto di stabilimento), una liberalizzazione degli investimenti diretti circoscritta alla dimensione pre-establishment per il vincolo del parere 2/15 della Corte di giustizia, e l’esclusione strutturale dell’ISDS – esclusione che riflette la dottrina giuridico-internazionale brasiliana e che, paradossalmente, opera come tutela dello spazio regolatorio degli Stati membri.

Sul secondo profilo l’Accordo abilita la delocalizzazione di produzioni dalle aree manifatturiere europee verso il Mercosur, il rimpatrio dei capitali, l’accesso strategico alle materie prime critiche, la presenza unionale qualificata in infrastrutture portuali, terminalistiche e logistiche sin qui crescentemente penetrate dal capitale cinese. Questi effetti non sono però automaticamente né positivi né distribuiti equamente fra Stati membri, e in alcuni casi paradigmatici – si pensi al gruppo Stellantis, fiscalmente residente nei Paesi Bassi e con produzione italiana in calo strutturale – possono rivelarsi sfavorevoli al Paese di matrice industriale storica. Sul terzo profilo restano interamente affidati al diritto interno gli strumenti di salvaguardia: il regolamento UE sul controllo degli investimenti diretti esteri, la disciplina italiana di golden power, le norme anti-delocalizzazione del decreto Asset, la fiscalità d’impresa e la politica industriale nazionale, ai quali deve aggiungersi una vigilanza rinnovata sui Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche e sui meccanismi di reciprocità nei comparti agroalimentari più esposti.

Per il Mezzogiorno, in particolare, la combinazione fra liberalizzazione tariffaria, apertura dei traffici intra-Mercosur, diritto di stabilimento e regime ZES Unica delinea uno scenario di possibile rilancio strutturale, a condizione che si sappiano predisporre le infrastrutture, le regole e gli investimenti necessari a tradurre il vantaggio geografico in vantaggio competitivo. La portualità meridionale, articolata nelle sedici Autorità di Sistema Portuale che presidiano oggi le rotte mediterranee dell’Unione, è chiamata a un ruolo non più ancillare ma centrale, quale piattaforma logistica del nuovo asse atlantico-meridionale che l’EMPA è destinato a consolidare.

Resta sullo sfondo, ma con peso non secondario, il significato geopolitico dell’Accordo. In una stagione di crescente competizione fra grandi blocchi e di pressione cinese sui mercati latinoamericani – e a fronte dell’indebolimento della coesione del blocco prodotto dall’accordo bilaterale Stati Uniti-Argentina del 5 febbraio 2026 e dall’incontro Lula-Trump del 7 maggio 2026 – il rafforzamento delle relazioni euro-mercosulane assume un valore strategico che trascende la dimensione meramente commerciale e si proietta nella sfera della sicurezza economica europea, dell’accesso alle materie prime critiche e della tenuta del sistema multilaterale di regole. L’Italia, e in essa il Mezzogiorno e i suoi porti, possono ambire a ricoprire in tale assetto un ruolo che pochi altri territori europei sono in grado di esercitare con pari forza, purché sappiano organizzarsi per farlo. È, in fondo, la stessa lettura proposta dal Governatore Panetta ad AssiomForex: l’apertura commerciale come antidoto alla frammentazione, e l’integrazione regionale euro-mediterranea come scommessa sull’Italia che vuole rimanere al centro del proprio mare.

Il giurista italiano resta tuttavia vigile su tre profili che richiedono uno scrutinio approfondito: l’esito del parere della Corte di giustizia sull’iTA, l’ampliamento del network italiano di trattati di promozione degli investimenti – segnatamente con il Brasile, partner principale e privo di copertura BIT – e l’effettiva capacità del legislatore nazionale di adeguare il quadro normativo della portualità (l. n. 84/1994; regolamento (UE) 2017/352 sui servizi portuali) e della concessione demaniale marittima (art. 18 l. n. 84/1994) alle esigenze della liberalizzazione internazionale. Sono questi i terreni sui quali si misurerà la qualità dell’attuazione italiana dell’EMPA, e la cui maturazione costituirà – più della firma di Asunción – il vero banco di prova della capacità del Paese di trasformare l’opportunità in risultato.

Ugo Patroni Griffi

Professore di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, Università di Bari – Aldo Moro

Gabriele Damascelli

Avvocato tributarista in materia doganale e del commercio internazionale

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