Da Danzica a Bari, passando per Mumbai



(Corridoio VIII: partendo dai porti di Bari e Brindisi, raggiungono la costa del Mar Nero, attraversando Albania, Macedonia e Bulgaria; foto courtesy Press Office UE)

Il corridoio Baltico-Adriatico esteso al Mezzogiorno, lo Scandinavo-Mediterraneo, l’IMEC e il Corridoio VIII: la nuova geografia dei traffici e il ruolo di Puglia e Molise nella transizione energetica

1.— La fotografia è di quelle che la geografia europea dei trasporti ricorderà a lungo. Nei giorni in cui Anne Elisabet Jensen, coordinatrice europea del Corridoio Baltico-Adriatico riconfermata nel mandato il 9 settembre 2024, fa tappa a Bari, dove sarà accolta il 27 nel Rettorato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in un incontro organizzato dall’Agenzia rapporti con l’esterno dell’Ateneo che la vedrà confrontarsi non solo con le autorità accademiche, a partire dal Rettore Bellotti, ma anche con i principali stakeholder pugliesi del comparto portuale e logistico, dalla Regione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale agli operatori del settore, per discutere lo stato di attuazione della rete TEN-T, a Roma il Primo Ministro indiano Narendra Modi siede a colloquio con il governo italiano in un vertice bilaterale che impegna i 2 Paesi a portare avanti il corridoio India–Medio Oriente–Europa, l’IMEC nato al G20 di Nuova Delhi del settembre 2023. 3 giorni di maggio 2026, 2 eventi convergenti, una sola direzione: dopo decenni in cui la geografia logistica europea si è organizzata intorno all’asse renano e ai grandi scali del Nord, qualcosa si è messo in movimento sull’asse meridionale. E in quel movimento la Puglia, e con essa il Molise, smettono di essere periferia per diventare cerniera.

Comprendere cosa sia oggi il Corridoio Baltico-Adriatico, e perché la sua estensione fino a Bari e Taranto non sia una concessione politica ma una scelta industriale e, soprattutto, un atto giuridicamente vincolante del legislatore europeo, richiede di tenere insieme 3 piani che troppo spesso vengono trattati separatamente: la cornice regolamentare europea, ridisegnata dal Regolamento (UE) 2024/1679; la geopolitica dei traffici globali, riorientata dalla pandemia, dalla guerra di aggressione contro l’Ucraina e dalle tensioni nel Mar Rosso; l’infrastruttura fisica, ossia porti, ferrovie, retroporti, terminal energetici, che si sta costruendo lungo la dorsale adriatica. Sono piani interdipendenti: il diritto disegna le mappe e impone le scadenze, la geopolitica determina i flussi, l’infrastruttura li accoglie o non li accoglie.

2.— Il Corridoio Baltico-Adriatico è uno dei 9 European Transport Corridors della rete transeuropea di trasporto. Nato come asse Nord-Sud per collegare i porti baltici di Danzica, Gdynia, Stettino e Świnoujście ai porti adriatici, nella sua configurazione originaria, disegnata dal Regolamento (UE) 1315/2013 e finanziata attraverso il primo Connecting Europe Facility, il corridoio entrava in Italia dal valico di Tarvisio, scendeva su Udine, Venezia e Bologna, e si fermava a Ravenna. Trieste, Venezia, Ravenna e Capodistria, con Lubiana come snodo, costituivano il terminale meridionale di un’infrastruttura pensata per servire l’hinterland centro-europeo, ossia i poli manifatturieri di Slesia, Boemia, Slovacchia orientale e Austria. La logica era quella di una catena di valore renana proiettata sull’Adriatico settentrionale, e la cartografia europea, di conseguenza, si fermava a una latitudine attorno al quarantaquattresimo parallelo.

Si dirà allora che Bari era già nella rete TEN-T, ed è vero, ma vi era come terminale meridionale di un altro corridoio europeo, lo Scandinavo-Mediterraneo, che fin dal Regolamento del 2013 collegava Helsinki a La Valletta attraverso il Brennero, Verona, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, e proseguiva, attraverso la linea adriatica e la trasversale appenninica, fino a Bari e Taranto. Lo Scandinavo-Mediterraneo è storicamente il più lungo dei corridoi europei della rete centrale, con i suoi oltre 9.000 chilometri di sviluppo, ed è stato la cornice giuridica entro la quale si è finanziato, fra gli altri, il programma di alta velocità e capacità Napoli-Bari, oggi vicino al completamento. Quello che la revisione del 2024 aggiunge non è dunque l’ingresso di Bari nell’Europa dei trasporti, già acquisito 13 anni prima, ma la sovrapposizione fisica di un secondo corridoio sul medesimo nodo, e con essa una moltiplicazione di priorità di finanziamento, di attenzione politica europea e di opzioni di instradamento ferroviario verso Nord. È un cambiamento di rango infrastrutturale prima ancora che di geografia: si passa da terminale a snodo.

La prima estensione del Corridoio Baltico-Adriatico è arrivata con il Regolamento (UE) 2021/1153 del 7 luglio 2021 sul Connecting Europe Facility per il periodo 2021-2027, che ha prolungato il corridoio a Cracovia, a Nord, e ad Ancona, a Sud, incardinando per la prima volta la dorsale marchigiana nella rete primaria continentale. La seconda estensione, quella decisiva e oggi al centro della riflessione che apriamo, è contenuta nel Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in vigore dal 18 luglio 2024, che abroga e sostituisce integralmente il Regolamento del 2013 e modifica al contempo i Regolamenti (UE) 2021/1153 e 913/2010. Per la prima volta dall’avvio della politica TEN-T la cartografia europea riconosce, attraverso un secondo corridoio, che il Mezzogiorno adriatico non è un’appendice del sistema italiano dei trasporti ma un suo ingresso autonomo nel mercato unico.

Il nuovo Corridoio Baltico-Adriatico, nella formulazione della Direzione generale Mobilità e Trasporti della Commissione europea, si estende dai porti polacchi di Danzica, Gdynia, Stettino e Świnoujście e dalla città di Biała Podlaska attraverso Kłodzko, Cracovia e la regione di Katowice fino a Brno in Cechia e Bratislava in Slovacchia, prolungandosi poi fino a Vienna in Austria e a Budapest in Ungheria; il ramo orientale termina nei porti di Capodistria, Fiume e Spalato, mentre il ramo occidentale verso l’Italia collega Bologna ai porti di Trieste, Venezia, Ravenna e, appunto, Bari.

Il dato non è retorico. Il Regolamento 2024/1679 non si limita a ridisegnare le mappe. Introduce un’architettura giuridica a 3 livelli, rete core entro il 2030, rete core estesa entro il 2040, rete globale entro il 2050, e fonde i previgenti 9 Core Network Corridors con i corridoi merci ferroviari di cui al Regolamento (UE) 913/2010, formando i nuovi 9 European Transport Corridors che, nella definizione della Commissione, coprono i flussi di trasporto a lunga distanza più importanti, attraversano almeno 2 frontiere e coinvolgono almeno 3 modi di trasporto. Per Bari, Foggia, Brindisi, per i nodi molisani lungo la dorsale adriatica, questo significa che gli investimenti per portare la linea adriatica agli standard europei, ossia sagoma P400, treni merci da 740 metri, carico assiale di 22,5 tonnellate, velocità minima di 100 chilometri orari sulla rete core estesa e di 160 chilometri orari sulla rete core, ERTMS obbligatorio su tutta la rete entro il 2040 con dismissione dei sistemi di classe B nazionali, non sono più desiderata politica regionale ma obbligo di compliance europeo, sanzionabile dalla Commissione nei termini ordinari delle procedure d’infrazione.

Il riconoscimento istituzionale di questa nuova geografia si è tradotto, sul piano della governance, nella riconferma di Anne Elisabet Jensen come coordinatrice europea del Corridoio Baltico-Adriatico, avvenuta il 9 settembre 2024 contestualmente all’avvio dei nuovi mandati per tutti i 9 European Transport Corridors. La figura del Coordinatore europeo, disciplinata dagli articoli 51-53 del Regolamento 2024/1679, ha facoltà di monitorare l’attuazione del corridoio, di presentare proposte di lavoro al Forum corridoio, di coordinare le posizioni degli Stati membri sui progetti prioritari, e il suo work plan assume valore di documento programmatico cui ogni amministrazione lungo la rotta è chiamata a confrontarsi.

Il quinto Work Plan, presentato da Jensen nel giugno 2022 prima della revisione del Regolamento, segnalava che lungo il Baltico-Adriatico erano stati identificati più di 760 progetti per un valore complessivo di oltre 103 miliardi di euro, di cui circa 500 in pianificazione o esecuzione per un volume di 90 miliardi di euro, e che soltanto il 40 per cento di tali investimenti aveva al momento copertura finanziaria assicurata. La visita a Bari di questi giorni non è una cortesia diplomatica: è il primo gesto di un coordinamento che, secondo gli orientamenti della Commissione, dovrà produrre entro 2 anni un nuovo Corridor Work Plan comprensivo dei tratti italiani meridionali fino ad oggi orfani.

3.— L’estensione del corridoio a Bari non nasce per simmetria politica con il Nord, ma da una constatazione di flusso. Il porto di Bari è già oggi il principale gateway italiano per i traffici passeggeri e Ro-Ro con i Balcani occidentali e con la Grecia. È inserito nella rete core TEN-T sin dal 2013 quale nodo terminale dello Scandinavo-Mediterraneo, e oggi diventa al contempo nodo del Baltico-Adriatico: doppia membership corridoiale che, nella griglia di valutazione del Connecting Europe Facility, comporta una priorità di finanziamento sensibilmente più alta rispetto ai nodi appartenenti a un solo corridoio. Insieme a Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli (quest’ultimo entrato nel sistema con il decreto legge n.68 del 16 giugno 2022 convertito con legge 5 agosto 2022, n.108), Bari compone l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, una delle realtà portuali italiane più dinamiche dell’ultimo decennio.

I numeri del 2025 confermano lo slancio e la dinamicità del sistema portuale del mare Adriatico meridionale: quasi 16 milioni di tonnellate di merci, più di 2,4 milioni di passeggeri di cui 658mila crocieristi (+13% rispetto al 2024 e + 34% sul 2023), 322mila rotabili trasportati con Ro-Ro e Ro-Pax superiore ai 243.000 mezzi.

Il porto di Bari, nello specifico, ha registrato 2.204 accosti, una crescita delle rinfuse solide del 30 per cento, oltre 1.005mila passeggeri traghetti e 550mila crocieristi distribuiti su 203 accosti.

Sono numeri che, letti accanto al raddoppio della capacità ricettiva per il traffico passeggeri con il nuovo Terminal crociere sulla banchina 10 e il completamento delle nuove banchine Pizzoli-Marisabella servite da 40 ettari di piazzali, restituiscono un porto che si configura quale snodo logistico non più solo adriatico ma euro-mediterraneo.

Il piano di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale presentato a inizio marzo 2026, in occasione della visita istituzionale del Presidente della Regione Puglia alla sede dell’Ente, fotografa la traiettoria con la freddezza dei numeri: 728 milioni di euro complessivi, di cui 316 in fase di programmazione, 391 in corso di esecuzione e 20 già conclusi e collaudati. Si tratta di un volume di risorse senza precedenti nella storia della portualità pugliese, capace di proiettare il sistema verso una dimensione strutturale che la sua attuale superficie operativa non aveva mai consentito.

Quello che cambia con la nuova configurazione TEN-T è che Bari smette di essere capolinea di una linea adriatica lenta e diventa snodo di 2 corridoi europei prioritari sovrapposti. La differenza è sostanziale sotto 3 profili che meritano di essere distinti con precisione, perché operano su piani giuridici e amministrativi diversi. Sul piano finanziario, la doppia membership “corridoiale” apre l’accesso prioritario al Connecting Europe Facility e ai bandi Cohesion, oltre che al meccanismo dei progetti di interesse comune. La dotazione CEF 2021-2027 ha riservato alla componente Trasporti complessivi 25,8 miliardi di euro, e i bandi annuali gestiti dall’Agenzia esecutiva CINEA applicano criteri di selezione che sopravvalutano i progetti localizzati lungo i corridoi e classificati come cross-border.

Bari, Brindisi e Taranto, oggi, soddisfano entrambe le condizioni, e Bari per di più sotto la duplice insegna del Baltico-Adriatico e dello Scandinavo-Mediterraneo.

Sul piano amministrativo, attiva la Direttiva (UE) 2021/1187 sullo snellimento delle procedure autorizzative per i progetti TEN-T, recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 10 luglio 2023, n. 101, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023 ed entrato in vigore il 16 agosto dello stesso anno.

Il D.Lgs. 101 introduce nell’ordinamento nazionale 3 presidi destinati a incidere profondamente sui tempi di permitting, che in Italia restano il vero collo di bottiglia delle opere: la designazione di un’autorità unica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i progetti di rete centrale e per quelli sui corridoi core con valore superiore a 300 milioni di euro, quale punto unico di contatto del proponente con la pubblica amministrazione; un termine massimo di 4 anni per il rilascio dell’autorizzazione integrata, prorogabile 2 volte in casi giustificati; un obbligo, posto in capo a tutte le amministrazioni coinvolte ad eccezione di quelle giurisdizionali, di accordare priorità ai progetti TEN-T nei propri procedimenti. Per il giurista è la traduzione operativa di un principio di leale collaborazione rafforzata; per il sistema portuale meridionale è la condizione minima perché i 728 milioni di euro programmati non si traducano nella consueta archeologia delle opere incompiute.

Sul piano industriale, infine, costringe i grandi operatori logistici, i MSC, i Maersk, i CMA-CGM, ma anche i player ferroviari come DB Cargo, Mercitalia, GTS e Rail Cargo Group, a integrare Bari e Taranto nei piani di rete a 10 anni, perché diventa irragionevole, oltreché economicamente subottimale, pianificare flussi adriatici che si fermino ad Ancona. La concessione decennale al gruppo MSC per il nuovo terminal crociere sulla banchina 10, firmata il 25 giugno 2025, è il primo segnale visibile di questa nuova razionalità di mercato.

Il Molise, schiacciato per 40 anni tra Abruzzo e Puglia in una sorta di limbo logistico, è il beneficiario silenzioso di questa nuova geografia. L’inclusione del porto di Termoli, classificato porto comprehensive nella rete TEN-T, nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha già allineato la regione molisana alla logica del sistema portuale pugliese, evitando il rischio di un orfanaggio amministrativo. Termoli può finalmente trovare una funzione nella catena: scalo intermedio, retroporto naturale di Bari, terminale energetico, ingresso del corridoio sul versante adriatico per i flussi che dall’Italia centrale appenninica scendono verso il Mezzogiorno. L’interporto di Termoli-Larino completa il quadro per il versante terrestre. La condizione, naturalmente, è che la Regione Molise si doti di un piano regionale di logistica e trasporti integrato con i nodi pugliesi, e questo passaggio resta oggi un cantiere aperto.

4.— Se Bari è il nodo primario del Mezzogiorno adriatico, Brindisi gioca una partita parallela e complementare. Classificato porto comprehensive nella rete TEN-T, un gradino sotto la rete core ma con requisiti di compliance comunque vincolanti, Brindisi è il terminale italiano del Corridoio VIII, l’asse multimodale Mar Adriatico-Mar Nero che attraversa Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria fino a Burgas e Varna. Il Regolamento 2024/1679 ha incorporato il Corridoio VIII in un nuovo Corridoio europeo dei Balcani occidentali-Mediterraneo orientale, di cui è coordinatore dal 6 settembre 2024, per Decisione (UE) 2024/2383 della Commissione, l’europarlamentare romeno Marian-Jean Marinescu.

Il nuovo corridoio, nella definizione ufficiale, collega gli Stati membri dell’Europa centrale ai porti dell’Adriatico e del Mediterraneo orientale attraverso i Balcani occidentali, attraversando Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Cipro e Italia, oltre a Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania e Macedonia del Nord.

La portata di questa inclusione si comprende solo alla luce della Dichiarazione Congiunta di Tirana firmata il 18 febbraio 2026 dai ministri degli Esteri di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord, con la successiva associazione della Romania per la dimensione di mobilità militare.

Il testo, nelle parti più significative, riconosce nel Corridoio VIII un asse strategico est-ovest che collega il Mare Adriatico e il Mar Nero quale componente fondamentale della rete TEN-T, capace di contribuire alla stabilità, alla prosperità e alla sicurezza nell’Europa sudorientale, e impegna le parti a trasformare quel corridoio in un’arteria strategica per la connettività, lo sviluppo economico e la prosperità dell’Europa, mobilitando a tal fine risorse finanziarie dagli strumenti dell’Unione, in primis il Connecting Europe Facility, l’IPA III e il Western Balkans Investment Framework, oltre che dalle istituzioni finanziarie internazionali e dai partenariati pubblico-privati. Il vicepremier Tajani, nell’illustrare a Tirana il documento, ha richiamato la lettera di intenti firmata al vertice NATO di Washington del 2024 sull’istituzione di un corridoio di mobilità militare armonizzato lungo il corridoio paneuropeo VIII, segnalando come, dopo la riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica del 12 febbraio, il Corridoio VIII sia stato formalmente inserito tra le infrastrutture critiche della NATO.

I 3 obiettivi che la Dichiarazione di Tirana tiene insieme, integrazione economica dei Balcani occidentali nel mercato unico europeo, mobilità militare NATO sul fianco sud-orientale, diversificazione delle rotte commerciali in chiave di sicurezza degli approvvigionamenti dopo il trauma logistico del 2022, non sono in tensione ma in convergenza: ciascuno legittima l’altro e ne accelera la realizzazione. I dati di interscambio confortano la traiettoria. Nei primi 11 mesi del 2025 l’interscambio commerciale Italia-Balcani occidentali ha raggiunto i 10 miliardi di euro, con una crescita del 3,2 per cento sull’anno precedente, e le sole esportazioni italiane verso l’area si sono attestate a 6,1 miliardi. Brindisi è, per usare l’espressione di Tajani, il “casello d’ingresso” di questo asse. Lo è geograficamente, perché ne è il terminale occidentale via mare; lo è funzionalmente, perché ospita un porto petrolifero storico, un terminal Ro-Ro, infrastrutture energetiche in evoluzione e un aeroporto comprehensive che il piano nazionale degli aeroporti riconosce come scalo strategico del Mezzogiorno.

L’elemento che lega Bari e Brindisi al disegno strategico complessivo è un terzo corridoio europeo, quello del Mar Baltico-Mar Nero-Mar Egeo, di cui è stato nominato coordinatore il 12 settembre 2025 l’italiano Mario Mauro, già vicepresidente del Parlamento europeo e ministro della Difesa. Si tratta del corridoio che da Helsinki, attraverso le Repubbliche baltiche, la Polonia, la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Grecia, integra i collegamenti vitali verso l’Ucraina, ossia Leopoli e Odessa, e la Moldavia, incorporando le Solidarity Lanes che dal 2022 hanno permesso a Kiev di esportare cereali e importare beni essenziali bypassando un Mar Nero divenuto ostile.

Le interconnessioni tra Baltico-Adriatico, che approda a Bari e a Brindisi, Corridoio dei Balcani occidentali, che muove verso Sofia e il Mar Nero, e Baltico-Mar Nero-Egeo, che si congiunge ai precedenti a Sofia e Costanza, creano un triangolo logistico che porta direttamente il Mezzogiorno adriatico nel cuore dei traffici tra Unione Europea, Ucraina, Caucaso meridionale e, per il tramite del Mar Caspio e della rete ferroviaria del Caucaso, Asia centrale. Per Brindisi, base logistica delle missioni delle Nazioni Unite e della NATO nei Balcani e nel Mediterraneo, questa funzione è coerente con un ruolo che la geografia ha già assegnato. La novità, e non è da poco, è che per la prima volta viene riconosciuta e finanziata come infrastruttura europea.

5.— È in questa nuova geografia che si inserisce il vertice bilaterale italo-indiano di Roma del 19-20 maggio 2026, occasione della visita ufficiale del Primo Ministro Narendra Modi e momento di rilancio politico, dopo 2 anni di lavoro diplomatico, del Corridoio India-Medio Oriente-Europa. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato in quella sede che Italia e India credono molto nell’IMEC, un’iniziativa nata in ambito G20 capace di liberare un potenziale straordinario per il commercio, le imprese e le relazioni tra i 2 Paesi; il vicepremier Tajani, intervenendo alla Camera, ha definito il corridoio di straordinaria importanza infrastrutturale e commerciale, destinato a legare Trieste, e quindi tutta l’Europa centrale, tramite il Mediterraneo all’Africa, ai Paesi del Golfo, al Medio Oriente e all’India. Il vertice si è chiuso con l’annuncio del Joint Strategic Action Plan 2025-2029, articolazione operativa della partnership bilaterale che fissa l’obiettivo di superare i 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029, e con il proseguimento dei lavori del working group bilaterale sulla cooperazione portuale istituito a Mumbai 7 mesi prima.

Per cogliere il senso di questa convergenza giova ripercorrere la genealogia del corridoio. L’India-Middle East-Europe Economic Corridor, annunciato al G20 di Nuova Delhi il 9 settembre 2023 con la firma di un Memorandum of Understanding on the Principles tra India, Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, è il progetto infrastrutturale e logistico con cui Occidente e India intendono costruire un’alternativa strategica alla Belt and Road Initiative cinese. Il MoU disegna 2 tratte: una East Corridor che collega i porti indiani del Gujarat ai porti di Fujairah, Jebel Ali, Abu Dhabi, Dammam e Ras Al Khair; una Northern Corridor che dal Golfo prosegue via ferrovia attraverso Arabia Saudita, Giordania e Israele fino al porto di Haifa, e da lì via mare ai porti europei. Lungo la rotta ferroviaria, recita il testo dell’intesa, i partecipanti intendono consentire la posa di cavi per l’elettricità e la connettività digitale, nonché di tubazioni per l’esportazione di idrogeno pulito.

La definizione di “via del cotone”, con cui in Italia il corridoio è stato ribattezzato in alcuni ambienti politici, rievoca evocativamente il commercio storico tra il subcontinente indiano e l’Europa, ma serve soprattutto a marcare la differenza rispetto alla cinese “via della seta”: niente finanziamenti pubblici extra-occidentali, nessuna concessione di lunga durata a operatori non-Allied, una governance multilaterale ancorata al G7 esteso.

L’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e il conflitto di Gaza che ne è seguito hanno congelato per quasi 2 anni la trattativa di normalizzazione Israele-Arabia Saudita su cui poggia il Northern Corridor.

Il dossier è rimasto sospeso fino alla metà del 2025, quando le discussioni sono riprese con un format ridisegnato e con un nuovo ruolo italiano. L’Italia, in particolare, si è mossa con 3 passaggi che hanno scandito il calendario diplomatico degli ultimi 18 mesi: il Joint Strategic Action Plan 2025-2029 firmato all’inizio dell’anno; la designazione dell’ambasciatore Francesco Talò quale Inviato speciale per l’IMEC; la missione del viceministro Edoardo Rixi alla India Maritime Week di Mumbai dal 27 al 31 ottobre 2025, conclusasi con l’istituzione di un working group bilaterale composto da esperti istituzionali e rappresentanti del settore privato dei 2 Paesi e incaricato di definire progetti comuni per lo sviluppo dei sistemi portuali, della logistica integrata e della sicurezza delle catene di approvvigionamento lungo l’IMEC.

Il problema, fino al vertice di Roma, è rimasto quello dell’ambiguità sul terminale europeo del corridoio. Il Pireo, controllato dalla COSCO cinese, è geograficamente naturale ma politicamente impossibile. Marsiglia e Barcellona sono opzioni occidentali ma distanti dal mercato centro-europeo e prive della retroportualità mediterranea che l’IMEC richiede. È in questa lacuna che si inserisce la candidatura italiana, articolata su 3 direttrici: la direttrice occidentale Genova-Reno via Svizzera, già operativa attraverso il Terzo Valico e il tunnel del San Gottardo; la direttrice nord-orientale Trieste-Austria-Germania-Polonia, che è esattamente il Corridoio Baltico-Adriatico nella sua configurazione storica; la direttrice meridionale di nuova maturazione, l’arrivo IMEC su scalo adriatico meridionale, con instradamento ferroviario lungo la dorsale Bari-Bologna-Brennero, lungo lo Scandinavo-Mediterraneo verso Napoli e Roma o, in alternativa, attraverso il Corridoio dei Balcani occidentali verso il cuore dell’Europa centro-orientale. Le dichiarazioni del vertice romano lasciano intendere che il governo italiano consideri queste 3 direttrici complementari e non alternative.

Per Bari e Taranto questa terza opzione è la più sostanziosa. Taranto in particolare, porto core inserito nello Scandinavo-Mediterraneo già nel 2013, con fondali profondi, terminal container già strutturato e legato da una storia industriale al ciclo dell’acciaio, può accreditarsi come transhipment hub mediterraneo per i flussi container in arrivo da Mumbai e Mundra via Mar Rosso e Suez, in concorrenza diretta con Pireo, Algeciras e Port Said. La concessione del Molo Polisettoriale al gruppo turco Yilport, 10 anni dopo la chiusura del precedente operatore, ha portato il colosso del gruppo Yildirim, oggi decimo operatore globale di terminal container secondo la classifica Lloyd’s List 2025, a un piano industriale che prevede investimenti per 400 milioni di euro su una concessione di 49 anni, con l’obiettivo di portare la capacità a 4 milioni di TEU. Le criticità di esecuzione registrate negli ultimi 2 anni non oscurano un dato strutturale: lo scalo ionico ha le caratteristiche fisiche e regolamentari per inserirsi come terminale IMEC nello scenario di un decennio.

Bari, con il suo profilo passeggeri-Ro-Ro-rinfuse, è il complemento naturale per i flussi di valore aggiunto e per la logistica integrata con i Balcani. La compresenza di un porto core, Bari, e di un porto comprehensive, Brindisi, sullo stesso sistema portuale, integrati con i nodi ferroviari di Bari e Foggia e con gli interporti regionali, configura quello che gli urbanisti chiamerebbero un sistema policentrico portuale: una scala dimensionale e funzionale superiore al singolo scalo, in grado di competere con i sistemi del Northern Range. Non è una novità concettuale, il Nord Adriatico vi lavora da decenni con risultati alterni, ma per il Mezzogiorno è la prima volta che la categoria del sistema policentrico trova un riscontro infrastrutturale credibile, e per di più sostenuto dalla compresenza di più corridoi europei.

6.— La proiezione internazionale di un sistema portuale non si misura più, da sola, nei TEU movimentati. Si misura nella capacità di attrarre investimenti diretti esteri lungo l’intera catena del valore: terminal, logistica, manifattura retroportuale, energia. 3 temi, in particolare, definiranno il prossimo decennio della portualità pugliese e molisana, e ciascuno di essi ha un robusto fondamento normativo europeo che non può essere lasciato sullo sfondo.

La transizione energetica europea sta riconfigurando radicalmente la funzione dei porti. Il piano REPowerEU adottato dalla Commissione nel maggio 2022, accelerato dall’invasione russa dell’Ucraina, ha indicato nei porti mediterranei l’interfaccia naturale per l’importazione di gas naturale liquefatto da fornitori non russi, per l’idrogeno verde prodotto in Nord Africa e nella penisola arabica, per l’ammoniaca come vettore di idrogeno, per i carburanti sintetici e per i biocarburanti avanzati. Il pacchetto Fit for 55, declinato nel settore marittimo dal Regolamento (UE) 2023/1805, il cosiddetto FuelEU Maritime in vigore dal 1° gennaio 2025, e dal Regolamento (UE) 2023/1804 sull’infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR), oltre che dall’inclusione del trasporto marittimo nel sistema ETS dal 1° gennaio 2024, impone obblighi cogenti che ricadono direttamente sulle banchine pugliesi: l’onshore power supply per le navi container e passeggeri di stazza superiore alle 5.000 tonnellate lorde diventerà obbligatorio nei porti coperti da AFIR dal 1° gennaio 2030.

In questo quadro si inserisce il SoutH2 Corridor, dorsale di 3.300 chilometri di tubazioni promossa da Snam, TAG, Gas Connect Austria e bayernets per il trasporto di idrogeno verde dal Nord Africa attraverso l’Italia, l’Austria e la Germania. Il progetto, riconosciuto come Project of Common Interest nell’ambito della politica TEN-Energia con la sesta lista PCI del 28 novembre 2023 e confermato nella lista PCI/PMI 2024, prevede l’utilizzo per oltre il 65 per cento sull’intero tracciato, e per il 73 per cento sulla dorsale italiana, di tubazioni esistenti riconvertite all’idrogeno. Tale circostanza riduce sensibilmente i tempi di realizzazione e l’impatto autorizzativo. La capacità di importazione pianificata, superiore ai 4 milioni di tonnellate all’anno, è in grado di coprire, secondo le elaborazioni di Snam, oltre il 40 per cento dell’obiettivo complessivo di importazione fissato dal piano REPowerEU. La Puglia ne è interessata sia come direttrice di transito sia come potenziale punto di sbarco; Augusta e Taranto sono indicate dal documento ufficiale del consorzio quale cluster di domanda hard-to-abate insieme a Vienna, Linz, Burghausen e Ingolstadt.

Sul fronte dell’eolico offshore, l’Adriatico meridionale ospita il primo parco offshore del Mediterraneo, Beleolico, con 10 turbine per 30 megawatt installati al largo di Taranto, operativo dal 21 aprile 2022, che produce annualmente oltre 58.000 megawattora di energia, pari al fabbisogno di 60.000 persone. Il progetto Barium Bay di Galileo Energy e Hope Group, 1,1 gigawatt nel mare tra Bari e Barletta, ha ottenuto la valutazione di impatto ambientale positiva nel maggio 2025 ed è candidato alle gare FER 2 con meccanismo Contract for Difference. Altri progetti di eolico galleggiante sono in fase di autorizzazione nel mare di Brindisi e nel golfo di Taranto. Il governo italiano, con uno stanziamento superiore ai 78 milioni di euro per il periodo 2025-2028, ha designato i porti di Augusta e Taranto, e Brindisi in posizione ancillare, quali hub portuali per la filiera dell’eolico offshore mediterraneo: assemblaggio di pale, torri e fondazioni, logistica navale specializzata, manutenzione. La Puglia diventa, in questa prospettiva, un crocevia tra produzione di rinnovabili offshore, sbarco di idrogeno e bunkeraggio di combustibili alternativi.

Bari, Brindisi e Taranto si candidano così a svolgere 3 funzioni complementari nel disegno energetico: hub di importazione e bunkeraggio di carburanti alternativi per lo shipping in transizione verso lo zero netto; piattaforme di sbarco e stoccaggio di idrogeno e derivati provenienti dall’IMEC, dato che l’Arabia Saudita e gli Emirati hanno già annunciato investimenti massicci sulla produzione di idrogeno verde destinato all’export europeo; nodi di produzione di e-fuels e biocarburanti, grazie alla disponibilità di territorio agricolo, di energia rinnovabile, eolico offshore al largo della Puglia e del Molise, fotovoltaico continentale, e di filiere industriali in riconversione come quella siderurgica di Taranto.

L’inserimento in 2 corridoi europei riduce, e non poco, il rischio percepito da chi investe. È un effetto noto agli economisti dell’infrastruttura: la classificazione TEN-T funziona da segnale per il mercato dei capitali, riducendo il premio al rischio richiesto sui progetti greenfield in aree storicamente classificate come periferiche, e la doppia classificazione amplifica il segnale. Per la Puglia, che secondo i dati ICE-ITA è già la prima regione del Mezzogiorno per stock di investimenti diretti esteri ma resta sotto il potenziale rispetto a regioni comparabili come Andalusia o Murcia, il salto può essere significativo.

3 filiere appaiono particolarmente esposte al potenziale di investimenti diretti esteri legati al nuovo posizionamento corridoiale. La prima è la logistica integrata: terminalisti globali, i citati MSC, ma anche DP World, PSA e Hutchison, guardano da tempo a Taranto come piattaforma di transhipment mediterraneo, e la stabilizzazione del Baltico-Adriatico e l’ancoraggio progressivo all’IMEC offrono finalmente lo scenario di lungo periodo che giustifica investimenti da centinaia di milioni in attrezzature, software e personale.

La seconda è la manifattura retroportuale, dove il regime della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno, istituita dal Decreto-Legge 124/2023 convertito nella Legge 162/2023, opera a pieno regime dal 1° marzo 2024. La terza filiera è l’energia: capitali sauditi, emiratini e indiani sono già in movimento sui progetti di idrogeno e gas naturale liquefatto mediterranei, e le dichiarazioni del vertice di Roma del 19-20 maggio 2026 hanno esplicitamente aperto alla cooperazione bilaterale Italia-India su porti, logistica e infrastrutture energetiche.

Sarebbe ingenuo, infine, non leggere la nuova geografia TEN-T anche in chiave di sicurezza.

Il Corridoio dei Balcani occidentali-Mediterraneo orientale e il Corridoio Baltico-Mar Nero-Egeo sono stati progettati esplicitamente, e i documenti europei ne danno conto in maniera trasparente, per garantire la mobilità militare NATO sul fianco sud-orientale, dal Baltico al Mar Nero, in uno scenario in cui la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha imposto di ripensare la profondità strategica europea.

Gli standard tecnici dei corridoi, carico assiale, sagoma, dimensioni delle gallerie, sono dimensionati per permettere il rapido spostamento di asset difensivi pesanti. Per Brindisi, base logistica delle missioni delle Nazioni Unite e della NATO nei Balcani e nel Mediterraneo, questa funzione è coerente con un ruolo che la geografia ha già assegnato. La novità è che, per la prima volta, viene riconosciuta e finanziata come infrastruttura europea e atlantica.

7.— Quando Anne Jensen lascerà Bari per tornare a Bruxelles, e quando le delegazioni indiane e italiane chiuderanno il negoziato sui dettagli operativi del Memorandum of Understanding bilaterale sulla cooperazione portuale, atto che il working group istituito a Mumbai sta predisponendo e che, secondo l’agenda dichiarata, dovrebbe essere finalizzato nel corso del 2026, la Puglia e il Molise si troveranno per la prima volta dal dopoguerra al centro di 3 processi convergenti e di 3 corridoi sovrapposti.

Sul piano dei processi: il riequilibrio della rete TEN-T verso Sud, la diversificazione delle rotte globali in chiave di sicurezza degli approvvigionamenti, la transizione energetica europea. Sul piano dei corridoi: lo Scandinavo-Mediterraneo, che porta a Bari e Taranto la dorsale Helsinki-Valletta; il Baltico-Adriatico, che dal 2024 aggiunge a Bari un secondo ancoraggio europeo; il Corridoio dei Balcani occidentali-Mediterraneo orientale, che da Brindisi proietta il sistema verso Sofia, il Mar Nero e l’Egeo. 3 processi e 3 corridoi che non garantiscono nulla di per sé, ma che disegnano una finestra di opportunità, quella che gli economisti dello sviluppo chiamano window of locational advantage, destinata a chiudersi nel giro di pochi anni, quando le scelte localizzative dei grandi investitori globali saranno cristallizzate.

La storia infrastrutturale del Mezzogiorno è disseminata di occasioni mancate per inerzia e di successi conquistati per capacità di visione. Il Corridoio Baltico-Adriatico esteso a Bari, lo Scandinavo-Mediterraneo che da più di un decennio raggiunge Bari e Taranto e che con la Napoli-Bari ad alta velocità si appresta a una nuova maturità, il Corridoio dei Balcani occidentali-Mediterraneo orientale che parte da Brindisi, l’IMEC che approda, se vorrà, sulle banchine pugliesi: questi sono i termini concreti della prossima partita. Si gioca su un tavolo che non è più, e mai più sarà, soltanto italiano.

E si gioca, conviene aggiungerlo, dentro un perimetro normativo europeo che non lascia spazio agli alibi: il diritto della rete transeuropea oggi è cogente, scadenzato, sanzionabile. L’opportunità è anche, in questo senso, un’imposizione gentile. Chi saprà raccoglierla scriverà la storia logistica del prossimo ventennio mediterraneo; chi non saprà, racconterà ancora, fra 10 anni, di un’occasione che era sembrata, anche stavolta, ad un palmo dalle nostre mani.

Ugo Patroni Griffi

Professore di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, Università di Bari – Aldo Moro

Francesco Mastro

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

(La parte meridionale dell’aggiornamento del Corridoio Mar Baltico – Mar Nero- Mar Egeo; Regolamento (UE) 2024/1679, in vigore dal 18 luglio 2024)

Il corridoio parte da Helsinki (Finlandia), attraversa le Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania), prosegue per la Polonia fino al confine con l’Ucraina e si estende verso sud-est, toccando Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia, includendo infine anche Cipro attraverso un collegamento marittimo europeo.