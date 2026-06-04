La cute del lavoratore del mare: una questione di diritto

WORLD HEALTH ACADEMY OF DERMATOLOGY – LILT

Forte dei Marmi – 5 giugno 2026

Sicurezza, salute e responsabilità nel sistema portuale italiano tra norma vigente, regime provvisorio e transizione

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

1.Presidente, illustri membri della World Health Academy of Dermatology, cara LILT, signore e signori, buongiorno.

Permettetemi anzitutto di ringraziare gli organizzatori per un invito che, per un giurista, è onorevole e – lo confesso – anche un po’ spiazzante. Sono qui in una qualità doppia: come studioso di diritto commerciale e marittimo, e come chi ha avuto l’onore di guidare per sette anni un’Autorità di Sistema Portuale, quella del Mare Adriatico Meridionale, che comprende sei porti tra Puglia e Molise. Da quella prospettiva ho visto, ogni giorno, l’incontro materiale e quotidiano tra il diritto e il lavoro sul mare: tra le norme – internazionali, europee, nazionali – e i corpi degli uomini e delle donne che in banchina ci stanno otto, dieci, dodici ore al giorno.

Voi conoscete clinicamente quella pelle. Io conosco la cornice giuridica che dovrebbe proteggerla. La mia ipotesi di lavoro, per i prossimi venticinque minuti, è che quella cornice oggi sia largamente inadeguata e che il dialogo tra dermatologia e diritto del mare – un dialogo che in Italia non c’è mai stato davvero – sia diventato non rinviabile. Il convegno di oggi, in questa cornice straordinaria di Forte dei Marmi, mi sembra il luogo giusto per cominciarlo.

2.Vorrei aprire con una semplice constatazione, che ai miei colleghi giuristi del lavoro suona scontata e che invece, in dermatologia, vale la pena richiamare con chiarezza.

Il porto contemporaneo non è un’infrastruttura passiva. È un sistema produttivo complesso, dove convivono datori di lavoro multipli – l’armatore, l’impresa terminalista, l’impresa portuale capo-commessa, il bunkeraggio, lo spedizioniere, il pilota, il rimorchiatore, l’Ente capofila che è l’Autorità di Sistema Portuale – e dove il lavoro si svolge prevalentemente all’aperto, su superfici riflettenti (acqua, metallo dei container, banchine in cemento chiaro), nelle fasce orarie centrali, con posture prolungate, con un abbigliamento da lavoro che storicamente lascia esposti viso, collo, avambracci, mani e in particolare – lo dico tornando alla vostra disciplina – il labbro inferiore.

È una “fabbrica all’aperto”, dunque, esposta a tre fattori di rischio cutaneo che la letteratura internazionale ha ormai definitivamente isolato: la radiazione ultravioletta diretta e riflessa, il particolato fine e ultra-fine di origine navale, e – fattore moltiplicatore – le condizioni climatiche estreme della costa mediterranea in mesi sempre più lunghi. Tre fattori che, presi insieme, fanno del marittimo e del portuale uno degli outdoor workers a rischio cumulativo più elevato del nostro Paese.

3.Mi permetto, da non clinico, di richiamare velocemente i dati che meglio inquadrano il problema, non per insegnarvi qualcosa, ma per fissare il perimetro fattuale del discorso giuridico che vorrei poi affrontare.

Nel novembre 2023 l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno pubblicato congiuntamente su Environment International, a firma Pega e collaboratori, il più ampio studio epidemiologico sistematico sul tema.

Le conclusioni:

a)1,6 miliardi di lavoratori nel mondo – il 28% della popolazione attiva globale – erano occupazionalmente esposti a radiazione UV solare nel 2019;

b)quasi 19.000 lavoratori sono morti, in quello stesso anno, per tumori cutanei non-melanoma attribuibili a quella esposizione;

c)una morte su tre da NMSC, oggi nel mondo, è attribuibile al lavoro outdoor;

d)dal 2000 al 2019, i decessi attribuibili sono praticamente raddoppiati.

Sul versante specifico dei marittimi, uno studio nordico del 2020, condotto sui registri tumori di cinque paesi e su oltre 81.000 marittimi maschi, ha documentato un’incidenza complessiva di cancro superiore del 22% rispetto alla popolazione generale, un eccesso di mesotelioma più che doppio – testimonianza dell’eredità amianto a bordo – e, soprattutto, un’incidenza di carcinoma cutaneo non-melanoma del 23% superiore alla popolazione generale, oltre a un eccesso di tumore del labbro. In Europa, oggi, la radiazione UV è classificata come agente cancerogeno occupazionale in trentasei settori produttivi. In Italia, le stime parlano di circa 700.000 lavoratori esposti professionalmente a UV – agricoltori, edili, manutentori, addetti al verde, marittimi e portuali.

Questo è il quadro fattuale. Da qui in poi parlo da giurista.

4.Il diritto della sicurezza sul lavoro marittimo e portuale ha, in Italia, un’architettura a tre piani, di cui il più fragile, paradossalmente, è quello nazionale.

Sul piano internazionale operano due gambe. La prima è ILO: la Maritime Labour Convention del 2006, ratificata dall’Italia con la legge 113 del 2013 ed entrata in vigore da noi il 19 novembre 2014. È una codificazione di rara ampiezza – noi giuristi la abbiamo definita una sorta di “quarto pilastro” del diritto del lavoro globale – e il suo Titolo IV impone agli Stati di parte un obbligo di tutela della salute, del benessere, della sicurezza sociale e dell’assistenza sanitaria del marittimo, a bordo e a terra. Sul versante portuale, l’ILO ha aggiornato nel 2016 il Codice di pratica sulla sicurezza nei porti, basato sulla Convenzione n. 152 e sulla Raccomandazione n. 160. Il Dimeila dell’INAIL ne ha curato la traduzione italiana, pubblicata nell’aprile 2025. È un atto di soft law – non un trattato vincolante – ma rappresenta oggi il più autorevole strumento di buona pratica internazionale.

La seconda gamba è IMO. La Convenzione MARPOL, e segnatamente il suo Allegato VI, è stata oggetto, lo scorso 1° maggio 2025, dell’entrata in vigore della designazione del Mediterraneo come Sulphur Emission Control Area, in attuazione della Risoluzione MEPC.361(79) adottata nel dicembre 2022. Il limite di zolfo nei combustibili navali nel bacino è stato abbattuto dallo 0,5% allo 0,1%, una riduzione di cinque volte rispetto allo standard globale. Le stime dell’UNEP/MAP parlano di 1.100 morti premature evitate ogni anno e di 2.300 casi annui di asma infantile evitati nei paesi rivieraschi. Questo è diritto ambientale internazionale che diventa, di fatto, anche diritto della tutela della salute del lavoratore portuale, perché chi sta in banchina è il primo recettore di quelle emissioni.

4.1.Sul piano europeo, mi limito a richiamare due interventi recenti di forte impatto.

Il Regolamento FuelEU Maritime, in vigore dal 1° gennaio 2025, impone alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate che fanno scalo nei porti dell’Unione una riduzione progressiva dell’intensità media annua di gas serra dei combustibili: meno 2% già quest’anno, meno 80% al 2050, indipendentemente dalla bandiera, sia per le emissioni di viaggio sia per quelle in ormeggio. È complementare all’EU-ETS, che dal 2024 copre anche lo shipping. E poi la Direttiva 2009/16, sul port State control, recepita dal D.Lgs. 53 del 2011, che fa del porto un luogo di verifica anche delle condizioni di vita a bordo.

4.2.Veniamo al piano dove l’architettura si fa, mi sia consentito, claudicante.

Il Testo Unico sicurezza sul lavoro – il D.Lgs. 81 del 2008 – non ha abrogato i due decreti del 1999 specifici del settore: il D.Lgs. 271 sulla sicurezza a bordo delle navi mercantili e da pesca, e il D.Lgs. 272 sulle operazioni e i servizi portuali. La dottrina ha parlato, sin dal 2008, di “regime provvisorio” – e quel provvisorio dura, ormai, da ventisei anni (lo diceva Prezzolini: In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”).

La conseguenza pratica è una sovrapposizione che genera incertezze applicative concrete: chi è il datore di lavoro responsabile della sicurezza a bordo della nave da crociera ferma in banchina? L’armatore o l’impresa portuale che fa la manutenzione? Chi risponde se uno stivatore sviluppa un melanoma dopo trent’anni di lavoro sotto il sole di più banchine, di più imprese, di più commesse? Il diritto vivente – la giurisprudenza, la prassi ispettiva delle Capitanerie di Porto e delle ASL – ha progressivamente composto alcune di queste antinomie, ma il lavoro è lontano dall’essere finito.

Vorrei aggiungere un dato di esperienza personale. La governance del rischio in un porto multi-impresa è oggi nelle mani dell’Autorità di Sistema Portuale, che – lo dico con franchezza – non è un datore di lavoro ma è il regolatore di prossimità di tutti i datori di lavoro che operano in quell’area demaniale marittima. È una posizione ibrida, e per certi versi inedita, che il D.Lgs. 169 del 2016 ha rafforzato istituendo le AdSP, ma che resta poco esplorata sul versante della salute occupazionale. Su questo tornerò.

5.Vengo ora al cuore.

Da giurista che ha lavorato dentro la macchina portuale, identifico tre vuoti strutturali del sistema italiano. Vorrei portarli uno per uno alla vostra attenzione, perché la dermatologia oncologica può essere alleata decisiva nel colmarli.

Primo vuoto: il melanoma occupazionale fuori dalle tabelle. È il vuoto più grave, ed è paradigmatico. Dal 2008 al 2014, il melanoma cutaneo da radiazioni solari era inserito nella lista II del decreto ministeriale sulle malattie professionali – quella delle patologie a limitata probabilità di origine lavorativa. Con il decreto di aggiornamento del 2014, è stato rimosso, e – cito testualmente l’autorevolissima monografia INAIL del novembre 2023, curata da Patrizio Rossi e Grazia Genga Mina della Sovrintendenza sanitaria centrale – “il melanoma cutaneo da radiazioni solari non è mai stato inserito nella tabella delle malattie professionali. Pertanto, attualmente, per tale neoplasia non vige alcun obbligo di denuncia, né a fini statistico-epidemiologici né a fini assicurativi”.

Questa è un’anomalia sistemica. Mentre OMS, IARC, ILO, Commissione Europea convergono nel classificare l’UV solare come cancerogeno occupazionale di Gruppo 1, l’ordinamento italiano lascia il lavoratore-marittimo che sviluppi un melanoma in un limbo medico-legale. La conseguenza assicurativa è che il nesso causale deve essere provato caso per caso – in una causa civile o, peggio, penale – con tutto ciò che comporta in termini di onere della prova e di costi a carico del lavoratore. La conseguenza statistica è ancora più grave: non avendo obbligo di denuncia, il fenomeno resta sotto-registrato, e il sotto-registro alimenta il pregiudizio del legislatore (“se non si denuncia, non esiste”).

La monografia INAIL 2023-2024 ha avuto il merito storico di costruire una linea-guida medico-legale condivisa tra clinici dermatologi, medici del lavoro e medici legali per asseverare il nesso causale tra esposizione UV occupazionale e melanoma. È un’opera di altissimo livello. Ma non sostituisce un atto normativo. Il primo punto della mia agenda, oggi, è questo: chiedere – come comunità scientifica, come Accademia, come LILT – il reinserimento del melanoma da UV nelle tabelle INAIL delle malattie professionali, con i necessari criteri di esposizione cumulativa che la monografia già propone.

Secondo vuoto: il datore di lavoro plurale e l’articolo 2087. Il secondo vuoto è di ingegneria della responsabilità. L’articolo 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica” del prestatore. È una norma elastica, gloriosa, che ha permesso alla nostra giurisprudenza, da Cassazione 5048 del 1988 in poi, di costruire un perimetro vastissimo di obblighi datoriali. Ma applicata a un lavoratore portuale che cambia datore di lavoro tre volte in una settimana, come succede negli articoli 16 e 17 della Legge 84 del 1994, l’articolo 2087 mostra il fianco.

Chi ha l’obbligo di valutare il rischio cumulativo da UV di un lavoratore che ha lavorato vent’anni in tre imprese portuali diverse? Chi ha l’obbligo di una sorveglianza sanitaria dermatologica longitudinale? Chi tiene la cartella di rischio? Oggi, in Italia, la risposta seria è: nessuno con piena chiarezza. Il D.Lgs. 272 del 1999 ha posto in capo all’impresa capo-commessa l’obbligo di redigere il documento di sicurezza, ma il rischio UV non vi compare quasi mai esplicitamente. Le nuove Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni del 19 giugno 2025 – che richiamerò tra un momento – sono un primo, importante passaggio, ma sono linee di indirizzo, non norme primarie.

Terzo vuoto: ambiente, lavoro, salute restano scollegati. Il terzo vuoto è organizzativo. Sul porto convergono almeno tre ministeri – Infrastrutture e Trasporti, Lavoro, Salute – e due agenzie principali – INAIL e Ispra-SNPA – oltre alle ASL territoriali, alle Capitanerie di Porto, e all’Autorità di Sistema Portuale stessa. La cooperazione è di buona volontà, ma non c’è un sistema integrato di sorveglianza che tenga insieme dato ambientale (qualità dell’aria, indice UV), dato sanitario (visite dermatologiche, dosaggio cumulativo) e dato lavoristico (storia delle commesse). Negli altri grandi porti europei – Rotterdam, Amburgo, Anversa – questa integrazione è in via di costruzione attraverso piattaforme dati condivise. In Italia siamo indietro. La transizione ambientale, paradossalmente, ci offre l’occasione di colmare il ritardo, perché i dati sull’aria portuale prodotti dal Piano Nazionale Cold Ironing e dal monitoraggio Med SOx ECA possono – e devono – essere messi in connessione con i dati di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

6.Siamo, e lo dico con cauto ottimismo, in un momento favorevole. Vorrei chiamarlo “la finestra 2024-2026”, perché in poco più di ventiquattro mesi si è accumulata una massa critica di interventi che, presi insieme, possono diventare il telaio di una vera politica della salute del lavoratore portuale e marittimo.

Quattro tessere principali.

Prima tessera. La già ricordata Med SOx ECA del 1° maggio 2025 e il Regolamento FuelEU Maritime dello stesso anno. Misure tipicamente ambientali, ma che riducono in modo strutturale l’esposizione a particolato e SOx dei lavoratori in banchina e delle comunità portuali. È una decisione che il diritto dell’Unione, lavorando in sinergia con l’IMO, è riuscito a portare a casa in tempi rapidi e con un meccanismo – il sistema ECA – che ha già dimostrato la propria efficacia nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. La “doppia anima”, ambientale e sanitaria, di queste norme è il loro tratto più moderno.

Seconda tessera.

Il Piano Nazionale Cold Ironing, finanziato dal PNRR con circa 700 milioni di euro, e finalmente provvisto, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture di fine gennaio 2026, di regole operative per l’erogazione di energia da terra alle navi all’ormeggio. La qualificazione del cold ironing come servizio di interesse economico generale, introdotta dalla legge 214 del 30 dicembre 2023, ha sbloccato il quadro economico-finanziario. I porti italiani che hanno già avviato i progetti sono molti – Gioia Tauro, La Spezia, Civitavecchia, Bari, Brindisi e Taranto, per citarne alcuni – e si parla di una cinquantina di scali coinvolti. È la rivoluzione più grande che ho visto nei miei sette anni in AdSP: significa azzerare le emissioni di una nave ormeggiata e, conseguentemente, abbattere drasticamente l’esposizione del lavoratore portuale alle emissioni navali in stazionamento, che sono le più prossime e più dannose.

Terza tessera. Le Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 19 giugno 2025 per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. È il primo documento istituzionale italiano che nomina esplicitamente le aree portuali – accanto a cantieri e campi agricoli – come ambiente outdoor a rischio diretto e continuo da radiazione solare, e che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di inserire il rischio UV nel Documento di Valutazione dei Rischi, di organizzare l’orario di lavoro fuori dalle fasce centrali nelle stagioni critiche, di fornire DPI specifici – abbigliamento UPF, occhiali con filtri laterali, cappelli a tesa larga, creme solari ad alto fattore – e di predisporre una sorveglianza sanitaria dermatologica dedicata.

Quarta tessera. Il progetto SKINPORT – Skin Health in Port Workers – promosso dall’Intergruppo Melanoma Italiano insieme all’Ospedale Galliera di Genova e all’IRCCS IRST della Romagna, sotto la direzione scientifica di Cesare Massone e Ignazio Stanganelli. Partito nei porti liguri nel 2025, esteso a Gioia Tauro, Ravenna, Reggio Calabria e Crotone, SKINPORT è il primo modello italiano di integrazione strutturata tra screening dermatologico, formazione sulla sicurezza e governance portuale. È il modello che, a mio avviso, deve essere generalizzato.

Quattro tessere che, prese insieme, sono molto di più della loro somma. Sono la prima vera “alleanza terapeutica” istituzionale tra ambiente, lavoro e salute nei porti italiani.

7.Permettetemi un’ultima riflessione, di tenore programmatico.

L’Autorità di Sistema Portuale è oggi, nel disegno della Legge 84 del 1994 come novellata, un ente pubblico non economico con poteri di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali. È – lo dicevo poco fa – un regolatore di prossimità. Non è il datore di lavoro degli stivatori, ma è l’ente che amministra l’area dove si svolge il loro lavoro. È il livello istituzionale dove tutti gli attori della comunità portuale convergono: imprese, lavoratori, capitaneria, ASL, INAIL, Comune, Regione.

Ho sempre pensato – lo dico per esperienza – che questa posizione sia anche un’opportunità di policy che le AdSP non hanno ancora valorizzato pienamente. Un’AdSP che decida di promuovere, nel proprio Piano Operativo Triennale, una linea strategica sulla salute occupazionale del lavoratore portuale – con tavoli tecnici, con protocolli operativi, con bandi per servizi di screening dermatologico in banchina, con accordi quadro con la LILT territoriale e con i Dipartimenti di Dermatologia universitari – fa una cosa che le compete, che produce beneficio sociale immediato e che non costa, in termini di bilancio, quasi nulla.

E qui arriva la mia chiamata a voi. La dermatologia clinica e oncologica italiana ha competenze e autorità scientifica che il policy maker portuale non ha. Voi sapete leggere il danno solare cumulativo, conoscete la storia naturale del melanoma CSD-related, dominate la dermatoscopia di screening, conoscete il protocollo dei follow-up. Quello che spesso vi manca – e lo dico con il rispetto del giurista per la disciplina sorella – è l’accesso ai tavoli dove le decisioni che riguardano i lavoratori si prendono. Quei tavoli sono i Comitati di Igiene e Sicurezza dei porti, le Commissioni territoriali per la sicurezza, le Conferenze dei servizi delle AdSP, i tavoli regionali per la sicurezza sul lavoro. Vi chiediamo – io vi chiedo – di esserci. Di candidarvi a esserci. Di costruire, insieme alle Autorità di Sistema Portuale, protocolli locali sul modello di SKINPORT, ognuno adattato al proprio scalo.

Spunto di riflessione: il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito RLSS. La figura dell’RLSS, prevista dall’art. 49 del D.lgs 81/2008, avendo tra le attribuzioni la funzione di tutela e consultazione sulla salute e sicurezza per tutti i lavoratori presenti nel sito, può risultare di grande utilità sia nella “emersione” dei rischi per la salute della cute dei lavoratori portuali sia nella presa di coscienza degli stessi, coordinando le diverse imprese portuali autorizzate ad operare nello scalo ei rispettivi RLS. Rispetto ai Comitati di Igiene e Sicurezza, alle Commissioni, ai tavoli regionali, l’RLSS ha sicuramente un rapporto quotidiano e diretto con i lavoratori, libero quindi da qualsivoglia condizionamento. Tale condizione può consentigli una più efficace azione di sensibilizzazione e di presa di coscienza dei rischi per la cute.

La dermatologia, in altre parole, deve uscire dall’ambulatorio e accomodarsi al tavolo della governance portuale. E noi giuristi del mare abbiamo il dovere di prepararle quel posto. Infatti all’RLSS la legge attribuisce fra le attribuzioni

8.Mi avvio alla conclusione con cinque messaggi sintetici.

Primo. Il lavoratore marittimo e portuale italiano è esposto a un rischio cumulativo da UV cutaneo che la letteratura scientifica ha quantificato in modo ormai inequivoco. Trattarlo come un rischio residuale, marginale o non significativo è, oggi, scientificamente insostenibile.

Secondo. L’architettura normativa internazionale ed europea ha fatto, negli ultimi due anni, passi avanti significativi – Med SOx ECA, FuelEU Maritime, traduzione INAIL del Codice ILO 2016, Linee di indirizzo regionali 2025, decreto MIT cold ironing. La direzione è quella giusta.

Terzo. Permangono tre vuoti italiani strutturali: il melanoma occupazionale fuori dalle tabelle INAIL, la frammentazione della responsabilità datoriale nei porti multi-impresa, la scollatura organizzativa tra ambiente, lavoro e salute. Sono vuoti che richiedono interventi di rango primario.

Quarto. Le Autorità di Sistema Portuale, nella loro natura ibrida di regolatori di prossimità, hanno gli strumenti per essere il motore di un cambio di paradigma. Sono interlocutori naturali della dermatologia oncologica, della LILT e dell’università.

Quinto. Il modello SKINPORT – IMI, Galliera, IRST Romagna, Autorità di Sistema Portuale – è oggi il riferimento operativo italiano. Va sostenuto, replicato, esteso. Sono certo che porti tirrenici di rilievo – Livorno, Marina di Carrara, La Spezia – possano fare propria questa esperienza con tempistiche rapide. E sono altrettanto certo che il dialogo nato qui, oggi, a Forte dei Marmi, possa essere il primo passo.

Concludo. La pelle del lavoratore del mare – quel “tessuto interfaccia”, come voi lo chiamate – è anche, e forse soprattutto, un’interfaccia tra discipline: tra la dermatologia e il diritto del lavoro marittimo, tra l’epidemiologia e la governance portuale, tra la prevenzione oncologica e la transizione ambientale. Il convegno di oggi, a un passo dal mare, mi sembra il luogo simbolicamente perfetto per inaugurare il dialogo. Voglio crederlo l’inizio di una collaborazione duratura.

Vi ringrazio per l’ascolto.

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Professore di Infrastrutture e Logistica Sostenibili, Università di Bari – Aldo Moro