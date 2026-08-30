Il grano, i cavalieri e il mare. Quando la Puglia era la porta d’Oriente

(Prof Ugo Patroni Griffi, foto SC)

Per oltre duemila anni il porto ha rappresentato il punto di incontro tra terra e mare, tra commercio e civiltà. Dalle città portuali del Mediterraneo antico ai grandi terminal container contemporanei, la sua funzione principale è rimasta sostanzialmente invariata: consentire lo scambio di merci, persone e culture.

Oggi, tuttavia, questa definizione appare insufficiente. Le profonde trasformazioni in atto – digitalizzazione, transizione energetica, cambiamenti climatici, automazione, geopolitica delle catene di approvvigionamento e crescita dell’economia blu – stanno modificando radicalmente il ruolo dei porti. Non si tratta semplicemente di migliorare l’efficienza delle operazioni portuali, ma di ridefinire il concetto stesso di porto.

Il porto del XXI secolo non è più soltanto un’infrastruttura logistica. È una piattaforma intelligente nella quale convergono sistemi fisici, digitali, energetici, ambientali, produttivi e sociali.

Per comprendere bene questa evoluzione del concetto di porto, il Prof Ugo Patroni Griffi – docente di Infrastrutture e Logistica sostenibile presso l’Unversità Aldo Moro di Bari e della Luiss di Roma – ci propone uno studio – attualissimo – come si dice oggi una ‘saggia finestra’ sul passato con un orizzonte di futuro, quando l’intera Puglia era la porta d’Oriente.

Nel corso della storia del Mediterraneo, tre elementi sono stati strettamente collegati tra loro: il grano, i Cavalieri e il mare.

Il grano era uno degli alimenti fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni, mentre il mare rappresentava la principale via attraverso cui questo prodotto poteva essere trasportato da una regione all’altra.

In questo scenario ebbero un ruolo importante gli Ordini cavallereschi, in particolare i Cavalieri di San Giovanni, che per secoli furono protagonisti della vita politica e militare del Mediterraneo.

Ancora una volta, il mare è ‘ponthos’ dell’uomo che unisce vie, popoli e merci attarveso le navi che seguono la via ‘rotta’: strada rotta di mare che inizia quando finsce la strada ‘giusta’ – Regina Viarum – e mettendo la poppa della galea in direzione delle due colonne romane di Brindisi si dirigeva per il Grecale verso l’Oriente. Così, il mare non solo spazio geografico, ma una vera via di comunicazione e di sopravvivenza.

Un ruolo particolare era svolto dal ‘mare della Puglia’, vero ponte tra l’Italia e l’Oriente. Le coste pugliesi, affacciate sull’Adriatico e sullo Ionio, erano ricche di porti, tra cui Bari, Barletta, Trani, Monopoli, Brindisi e Otranto, come pure Manfredonia e Taranto.

Ultimamente, durante la presentazione del Suo romanzo storico “Il Falcone del Tempio. Le memorie di Ruggero da Fiore”, il Prof Ugo Patroni Griffi, attraverso la figura straordinaria di Ruggero da Fiore – cavaliere, navigatore, comandante militare e protagonista di una delle più affascinanti vicende del Mediterraneo medievale – ripercorre una stagione storica caratterizzata da grandi trasformazioni politiche, economiche e culturali.

Dal romanzo si è passati ad uno studio/saggio sulla Puglia, quale Porta d’Oriente.

Con uno sguardo alla portualità pugliese del Medioevo, Patroni Griffi fa rivivere “una costa punteggiata di scali, ciascuno legato al proprio entroterra e insieme inserito in reti commerciali, militari, religiose e politiche che oltrepassavano di molto i confini regionali”. Scali pugliesi che bene hanno legato relazioni fra porto, città e mobilità medievale.

Importante è l’analisi di Patroni Griffi sulla nascita del Diritto Marittimo dalla pratica del porto ed in pareticolare quello di Trani; una nuova funzione portuale – quella degli Ordini Cavallereschi – che non era solo geografica, ma un regime giuridico di privilegio, per diventare poi il porto parte dell’organizzazione economica dello Stato.

Una panoramica chiara che vede il Professore spaziare dalla saggistica ad un Laboratorio storico interpretativo di un Medioevo riscoperto per leggere il futuro di una portualità responsabile.

A proposito del romanzo/storico ““Il Falcone del Tempio. Le memorie di Ruggero da Fiore”, Patroni Griffi ha deciso di destinare tutti i proventi del romanzo, derivanti dai diritti d’autore, al Sovrano Militare Ordine di Malta per sostenere due fondamentali missioni umanitarie in Terra Santa: gli aiuti alla popolazione di Gaza attraverso Malteser International e le attività dell’Ospedale della Sacra Famiglia di Betlemme, punto di riferimento essenziale per la tutela materno-infantile in tutta la Cisgiordania.

“La cultura può contribuire concretamente alla solidarietà. Se libro “Il Falcone del Tempio. Le memorie di Ruggero da Fiore” riuscirà a sostenere anche una sola delle tante attività umanitarie svolte dall’Ordine di Malta, avrà raggiunto uno dei suoi obiettivi più importanti”, ha dichiarato Patroni Griffi.

Riportiamo di seguito lo studio “Il grano, i cavalieri e il mare. Quando la Puglia era la porta d’Oriente” del Prof. Ugo Patromi Griffi – parte di una cultura marittima – convinti di rendere accessibili questioni complesse attraverso un linguaggio chiaro, mantenendo il rigore dell’analisi accademica.

Abele Carruezzo

Il grano, i cavalieri e il mare. Quando la Puglia era la porta d’Oriente

di Ugo Patroni Griffi

1.- Guardare alla portualità pugliese del Medioevo con le categorie del presente è un esercizio rischioso. Non esistevano Autorità di sistema portuale, piani regolatori, terminal specializzati, corridoi logistici. Esisteva però qualcosa di sorprendentemente familiare: una costa punteggiata di scali, ciascuno legato al proprio entroterra e insieme inserito in reti commerciali, militari, religiose e politiche che oltrepassavano di molto i confini regionali.

Tra l’XI e il XV secolo la Puglia fu una delle principali porte marittime del Mezzogiorno verso l’altra sponda dell’Adriatico e il Mediterraneo orientale. Manfredonia e Barletta a nord; Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari lungo la Terra di Bari; Monopoli, Brindisi e Otranto più a sud; Taranto sul versante ionico: una costellazione di approdi diversi per dimensioni e funzioni.

Non era un “sistema portuale” nel senso amministrativo di oggi: mancava un governo unitario della rete. Eppure, merci, uomini, strade e interessi politici collegavano quegli scali molto più di quanto suggerisca una lettura città per città.

La geografia contava, e molto. La costa pugliese è il punto della penisola italiana che più si protende verso i Balcani. Otranto dista poche decine di miglia marine dall’Albania. Brindisi è da sempre uno degli sbocchi naturali delle direttrici che attraversano la penisola. Il Tavoliere e le pianure pugliesi alimentavano consistenti flussi di cereali, e le vie terrestri ereditate dal mondo romano e rielaborate nel Medioevo conducevano tutte agli scali adriatici.

La Puglia medievale era insieme terra di produzione e terra di transito.

L’archeologia conferma una circolazione mediterranea intensa. Tra XII e XV secolo arrivavano in Puglia manufatti bizantini e islamici; nello stesso periodo ceramiche prodotte a Brindisi, Lecce e Taranto raggiungevano la Grecia franca e gli insediamenti levantini. Il mare non separava le economie delle due sponde: le collegava.

Resta da fissare la cornice. Fra il XII e l’inizio del XIV secolo l’Adriatico fu, per supremazia navale, militare e commerciale, il Golfo di Venezia: la Serenissima ne governava di fatto le rotte, e con Venezia dovevano misurarsi l’Istria, la Dalmazia allora in orbita ungherese e la Puglia. Come ha mostrato Vito Ricci in uno studio dedicato proprio alle relazioni fra le due coste, il mare non fu un ostacolo ma un moltiplicatore di rapporti: uno scambio continuo, nel quale gli scali pugliesi erano il terminale meridionale di un sistema che risaliva verso Zara, Ragusa e la laguna.

2.- Bari è l’esempio più evidente del legame fra porto, città e mobilità medievale.

La conquista normanna non cancellò la precedente tradizione bizantina e mercantile. E l’arrivo delle reliquie di san Nicola, nel 1087, aggiunse una funzione che con il commercio sembrava non avere nulla a che fare. Sembrava: perché a portare le ossa del vescovo di Myra fino in Adriatico non furono chierici, ma un gruppo di marinai e mercanti baresi, in un colpo di mano che le fonti agiografiche chiamano traslazione e la storiografia, più prosaicamente, furto sacro. Il risultato fu comunque quello: Bari divenne una delle grandi mete del pellegrinaggio medievale e, insieme, un punto di passaggio verso l’Oriente.

Il porto era luogo di commercio, ma anche spazio giuridico, religioso e sociale. Nelle città adriatiche convivevano mercanti di ogni provenienza, pellegrini, marinai, armatori, uomini di Chiesa e funzionari pubblici.

Agli occhi del giurista marittimista, però, il caso più interessante è Trani.

La città conobbe dall’XI secolo una crescita legata direttamente alla sua vocazione marittima. La collocazione stessa della cattedrale di San Nicola Pellegrino, iniziata alla fine dell’XI secolo e affacciata sul mare, rende ancora oggi visibile il rapporto fisico fra città medievale e porto.

A Trani è legato uno dei testi più noti della storia del diritto marittimo italiano: gli Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani. Trentadue capitoli che parlano di noleggio, di contribuzione alle perdite, di cose trovate in mare, dei diritti e degli obblighi del padrone, del nocchiero, dello scrivano e dei marinai.

La tradizione li data al 1063, ma su quella data la storiografia è divisa, e la ragione sta nel modo stesso in cui il testo ci è arrivato. Dell’originale non resta nulla: gli Ordinamenta riemergono a stampa nel 1507, a Venezia, in appendice agli Statuta Firmanorum, e li riscopre soltanto nel 1839 il giurista francese Jean-Marie Pardessus, che in un primo momento li attribuisce ad Atrani. Salvo l’incipit, il testo non è in latino ma in volgare, con evidenti tracce venete: di qui la proposta, sostenuta da una parte autorevole degli studi, di una redazione ben posteriore, per alcuni addirittura il 1363. A difesa della data antica resta un argomento sottile: l’incipit indica la prima indizione, e la prima indizione cade sul sessantatreesimo anno del secolo una volta ogni trecento anni. Nel 1063 cadeva. Altri hanno distinto la datazione del testo pervenutoci da quella delle consuetudini che vi sarebbero raccolte; e la letteratura più recente parla, prudentemente, di datazione controversa.

Il dato più notevole, però, non è la data. È che in quelle carte il marinaio smette di essere un uomo al servizio del padrone e diventa parte di un rapporto contrattuale, con compensi e tutele messi per iscritto. E c’è un’ultima cosa, che a un marittimista fa un certo effetto. Il 24 marzo 1999 la Corte d’appello federale del Quarto Circuito, chiamata a stabilire chi potesse avvicinarsi al relitto del Titanic in acque internazionali, dovette spiegare da dove venga l’autorità delle corti di ammiragliato su un fondale che non appartiene a nessuno. Lo fece ricostruendo il diritto di salvataggio come diritto delle genti, e in quella genealogia, fra Rodi, il Corpus iuris di Giustiniano, i Rôles d’Oléron, gli statuti anseatici e l’Ordonnance de la marine di Colbert, compaiono gli Ordinamenta di Trani del 1063. Il principio che la Corte ne ricavò è lo stesso che i consoli tranesi avevano messo per iscritto: chi rischia uomini e mezzi per recuperare beni in mare ha diritto a un’esclusiva temporanea e a un premio, non alla proprietà di ciò che recupera. Novecentotrentasei anni dopo, in un tribunale della Virginia, quel principio ha deciso una causa.

C’è poi un argomento che rende la gara sul primato ancora meno interessante. Gli studi che hanno messo a confronto gli Ordinamenta con la Tabula de Amalpha, guardando ai contratti di utilizzo della nave, collocano l’una nel Tirreno e gli altri nell’Adriatico: due corpi normativi che non si contendevano lo stesso spazio, ma presidiavano bacini distinti. Al di là della gara – per certi versi poco utile – su quale città possa vantare il più antico codice marittimo, dunque, il dato che conta è un altro: in una città pugliese il traffico marittimo aveva raggiunto una consistenza tale da richiedere regole proprie sui rapporti fra nave, equipaggio e carico, sull’avaria, sulla responsabilità, sui rischi della navigazione.

Il diritto marittimo nasceva dalla pratica del porto.

3.- Ogni porto vive di ciò che ha alle spalle.

Nel caso pugliese il retroporto ha un nome preciso: la via Traiana.

L’arteria fatta costruire da Traiano fra il 108 e il 110 d.C. come variante della via Appia continuò a funzionare per tutto il Medioevo come prolungamento meridionale dei fasci viari che scendevano dall’Europa settentrionale verso gli scali di imbarco. Nel tratto pugliese toccava Troia, Ordona, Canosa, Ruvo e Bitonto, dove si biforcava: un ramo costiero, la via Litoranea, verso Bari ed Egnazia; un ramo interno, la via Minucia-Traiana, per Modugno, Ceglie, Capurso, Rutigliano, Noicattaro e Conversano, fino a ricongiungersi al primo presso Egnazia. Il tracciato è ancora leggibile nella documentazione notarile: fra il 1265 e il 1472 i documenti baresi e bitontini ricorrono senza soluzione di continuità alla formula via qua itur a Baro Botontum.

Anche il nome di quella strada richiede cautela. La formula via Francigena del Sud è una convenzione moderna: nei documenti medievali la Traiana non è mai detta Francigena. Il termine, ha osservato Stopani, era ormai sinonimo di strada a lunga percorrenza, tanto da comparire perfino in Sicilia e, a Bari, come ruga Francigena nel 1153, presso la vecchia area portuale. Alcuni studiosi propongono oggi di chiamarla piuttosto via Jerusalem. La questione è terminologica, ma dice qualcosa di sostanziale: quelle strade erano definite dalla destinazione, e la destinazione era il mare.

4.- Dalla fine dell’XI secolo i porti pugliesi acquistarono una funzione nuova.

Le Crociate e la formazione degli Stati latini d’Oriente misero in movimento un flusso continuo di persone, animali, derrate e materiali fra l’Europa e la Siria-Palestina.

Brindisi fu uno degli scali principali. Lo furono anche Barletta, Trani e Bari e, con funzioni diverse, diversi porti minori.

In questo quadro emerse il ruolo degli Ordini religioso-militari.

Templari, Ospitalieri e Teutonici non si insediarono a caso lungo la costa pugliese. Le loro case europee erano la retrovia economica e logistica degli insediamenti in Terrasanta: occorreva produrre derrate, raccogliere risorse, trasferire cavalieri, uomini, cavalli ed equipaggiamenti. Una prima linea che consumava, in Siria-Palestina, e una retroguardia europea che produceva.

La strategia insediativa seguì un ordine riconoscibile: prima gli scali costieri, poi la penetrazione verso l’interno. Già la bolla Pie postulatio voluntatis di Pasquale II, del 1113, nel prendere sotto protezione l’Ordine giovannita ricordava xenodochia occidentali a Saint-Gilles, Asti, Pisa, Bari, Otranto, Taranto e Messina. Con la sola eccezione di Asti si tratta di città portuali, e la Puglia vi compare con tre località. Il privilegio non prova che quelle strutture appartenessero già all’Ospedale – la critica più recente, da Luttrell a Toomaspoeg, invita a leggerlo come conferma generica lungo itinerari di pellegrinaggio -, ma indica con chiarezza dove l’Ordine intendesse collocarsi.

Il quadro politico divenne davvero favorevole alle fondazioni nel Mezzogiorno solo dopo la nascita del Regno di Sicilia con Ruggero II, nel 1130, e dopo la ricomposizione del conflitto con il Papato: la pace con Innocenzo II del 1139 per alcuni, la sistemazione del 1144 per altri. Ruggero II, del resto, non guardava con favore alle crociate, che potevano compromettere i proficui rapporti economici fra la Sicilia e il mondo arabo.

A rendere possibile la funzione portuale degli Ordini non fu solo la geografia. Fu anche un regime giuridico di privilegio, costruito per gradi dalla monarchia. Già nel 1137 Ruggero II accordava ai Giovanniti protezione regia, esenzione dalle tasse, diritto di uso del demanio, facoltà di accogliere gli infermi e autonomia giudiziaria. Guglielmo II confermava i privilegi nel 1179 e, fra il 1186 e il 1187, ordinava all’arcivescovo di Trani di non ‘molestare’ gli Ospitalieri di Barletta per ragioni di giurisdizione. Enrico VI nel 1194 e l’imperatrice Costanza nel 1197 ribadivano concessioni e donazioni; e proprio a Costanza si deve il privilegio, di immediato rilievo marittimo, di imbarcare pellegrini sulle navi dell’Ordine senza pagare le tasse sul trasporto dei passeggeri.

Anche Federico II, agli inizi, si mosse nello stesso solco: nel 1215 concedeva esenzioni ai Giovanniti, nel 1224 ordinava ai propri ufficiali di non molestare i fratres nel Regno e di consentire l’esportazione di vettovaglie verso la Terrasanta. La rottura arrivò dopo il rientro dall’Oltremare, fra il 1228 e il 1229, con la confisca dei beni e la restituzione ai saraceni di un centinaio di schiavi posseduti dagli Ordini in Sicilia e in Puglia.

Non fu solo ritorsione politica: le Costituzioni di Melfi del 1231 vietarono la vendita e la donazione di beni agli Ordini religioso-militari, perché la libertà di acquisire in perpetuo beni burgensatici – cioè allodiali, tenuti in proprietà piena e liberamente alienabili, fuori dal vincolo feudale e dai relativi obblighi di servizio verso la Corona – minacciava di fare dei cavalieri i veri padroni fondiari del Regno. Solo negli ultimi mesi di vita l’imperatore tornò sui suoi passi, disponendo per testamento la restituzione.

È una vicenda che il giurista legge senza fatica: un soggetto dotato di immunità fiscale e di autonomia giudiziaria, quando opera dentro un ordinamento territoriale, produce prima efficienza logistica e poi un problema di sovranità.

Come documenta Vito Ricci nel suo studio sugli Ordini religioso-militari e i porti pugliesi, da Manfredonia a Brindisi e sino a Taranto la loro geografia insediativa coincide in misura rilevante con quella delle principali direttrici terrestri e marittime verso Oriente.

Lungo l’asse della Traiana, in particolare, gli Ordini non collocarono le case a caso. Ricci ha ricostruito il tratto fra Canosa e Bitonto individuando la commenda giovannita di San Vito a Corato, l’insediamento templare di Ruvo di Puglia, la commenda di Santa Maria di Sovereto presso Terlizzi, le case di Bitonto e di Bitetto, oltre ai beni giovanniti di Canosa e di Andria. Ne emerge una catena regolare di stazioni, a distanze compatibili con una giornata di cammino, capace di collegare il grano della Capitanata e della Terra di Bari alle banchine. Lo stesso fenomeno si osserva altrove in Italia: Tommasi contava dieci fondazioni templari sulla via Emilia, sette sulla Postumia, altrettante sul tratto tosco-laziale della Francigena e otto lungo la viabilità a sud di Roma diretta ai porti pugliesi.

Le domus templari e ospitaliere possedevano terre, vigne, oliveti, aziende agricole e immobili. I prodotti dell’interno venivano concentrati negli insediamenti costieri e poi imbarcati. Non tutte le sedi poste in città marittime avevano la stessa funzione: a Molfetta, Giovinazzo e Monopoli, osserva Ricci, l’interesse degli Ordini appare spesso rivolto più al patrimonio fondiario che alla gestione diretta delle attività portuali.

5.- Con Federico II il rapporto fra potere pubblico, produzione agricola e portualità acquista contorni nitidi.

Il 5 ottobre 1239 la cancelleria imperiale produsse la nota Ordinatio novorum portuum per regnum ad extrahenda victualia. Non fu un fulmine a ciel sereno: quattro anni prima l’Edictum super portubus aveva già aperto il cantiere della riforma. Il provvedimento individuava undici scali attraverso i quali doveva passare l’esportazione dei generi alimentari fuori dal Regno e collocava in ciascuno una coppia di funzionari, il custos portus e il notaio incaricato di tenere le scritture dei traffici: uno per scalo, con le sole eccezioni di Pozzuoli e Trapani. In cambio del controllo, l’esportazione veniva liberalizzata per un quinquennio, dietro versamento alla Curia di un quinto del valore del grano in Puglia e in Sicilia e di un settimo nelle altre province.

Meglio evitare facili assimilazioni con la legislazione portuale contemporanea.

Federico II non inventò una moderna Autorità portuale, né una Zona economica speciale ante litteram.

La logica dell’intervento, però, merita attenzione. Il sovrano individuava gli scali attraverso i quali dovevano transitare determinate merci; disciplinava l’esportazione; istituiva funzionari addetti al controllo; organizzava la riscossione dello ius exiturae. Collegava, insomma, porto, fiscalità e governo delle produzioni.

Il porto diventava parte dell’organizzazione economica dello Stato.

Pochi mesi dopo, nel 1240, il sistema veniva ulteriormente strutturato con i magistri portulani, funzionari dotati di competenze territoriali che assicuravano il raccordo fra il sovrano e i responsabili dei singoli scali.

Brindisi occupava una posizione a sé. Pur non compresa fra gli undici scali dell’Ordinatio del 1239, la città aveva recuperato sotto gli Svevi una funzione primaria nei collegamenti orientali: nel 1240 le fonti la definiscono caput terrarum maritimarum Apuliae.

Da Brindisi Federico II era partito nel 1228 per la crociata, e nello stesso porto era rientrato l’anno successivo. Una spedizione anomala, va detto: la conduceva un imperatore scomunicato, e si chiuse senza battaglie, con un trattato negoziato con il sultano al-Kamil che restituiva Gerusalemme ai cristiani e con un’incoronazione che Federico, non avendo chi gliela conferisse, si amministrò da sé nel 1229.

Dopo il 1239 l’imperatore accompagnò le proprie strategie militari con l’ammodernamento di alcune strutture portuali, fra cui quella di Bari, favorendo l’aumento del traffico diretto in Oriente da Brindisi e da Otranto.

La linea proseguì in età angioina: Carlo I intervenne sulla flotta, sugli arsenali e sull’assetto amministrativo, e un elenco del 1272 enumera gli arsenali da ristrutturare a Barletta, Vieste, Taranto, Brindisi, Monopoli, Bari, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie e Trani. La Puglia era allora la regione del Regno con il maggior numero di scali dotati di cantieri efficienti.

La vicenda federiciana lascia intravedere un fenomeno destinato a ripetersi nella storia della portualità: la qualità geografica dello scalo, da sola, non basta. Servono merci, collegamenti con l’entroterra, regole e una struttura amministrativa capace di governare i traffici.

6.- Conviene ora lasciare per un momento il filo cronologico e scorrere la costa da nord a sud, perché la documentazione restituisce situazioni molto diverse fra loro.

Manfredonia era nuova di zecca: l’aveva fondata Manfredi nel 1256, dandole il proprio nome e popolandola con gli abitanti della vicina Siponto, ormai stremata dalle paludi e dai terremoti. Qui la domus templare è attestata verso il 1299 ed era attrezzata per lo stoccaggio: un inventario ospitaliero del 1381 ricorda ancora frumento conservato in tribus foveis Templi Manfredonie.

Proprio a Siponto gli Ordini possedevano terre e saline; dal 1260 i Teutonici ottennero l’abbazia di San Leonardo, che divenne il loro principale centro pugliese e una grande azienda agropastorale fondata sul binomio cerealicoltura-allevamento ovino. Il porto era il terminale di un apparato produttivo e di magazzinaggio.

Barletta fu il vero crocevia. Le tre case che vi si insediarono non furono sedi locali fra le altre: ciascuna divenne il vertice di una circoscrizione ben più ampia della città, i Teutonici per la Puglia, i Templari per il Mezzogiorno continentale, i Giovanniti per il Mezzogiorno adriatico.

Proprio a Barletta i Giovanniti collocarono la sede priorale già fra il 1171 e il 1179, uno dei tre priorati dell’Ospedale nel Mezzogiorno insieme a Capua e Messina. La presenza templare risale almeno al 1158, con la domus poi documentata presso la chiesa di San Leonardo; quella ospitaliera è anteriore, se nel 1147 è ricordato un ortum ospitalis Ierusalem presso il mare e nel 1157 la ecclesia s. Iohannis ospitalis baroli. I Teutonici arrivarono per ultimi, nel 1197, quando Enrico VI donò loro l’ospedale di San Tommaso, fuori le mura e inizialmente dipendente dalla casa di Brindisi. Le case si disposero a raggiera attorno alla civitas, ha osservato Rivera Magos, tutte prossime agli assi stradali verso l’entroterra e insieme di facile accesso al porto: un disegno che è già, in nuce, la relazione fra banchina e retroterra.

A Trani si ha la prima menzione di cavalieri templari in Puglia, nel 1142; seguono donazioni nella seconda metà del secolo e, nel 1213, un capitolo provinciale tenuto proprio nella domus tranese. L’insediamento ospitaliero è documentato dal 1195 e nel 1263 risulta presso Santa Maria Maddalena. La commenda teutonica compare invece solo nel 1237 e nel 1239, e dovette avere vita breve.

Un caso minore ma istruttivo è Bisceglie, che già nel 1211 aveva stipulato un accordo commerciale con Ragusa: i Teutonici, dipendenti da Barletta, vi possedevano la chiesa di San Nicola, descritta nei documenti del 1227-1228 come sita in portu predicte civitatis, con case attigue affacciate sul litus maris. Non sappiamo se quei locali fossero magazzini, ma la collocazione è di per sé eloquente.

A Bari le domus si trovavano tutte nell’intorno dello scalo, a ridosso delle mura, del castello e del mercato dei cereali: quella templare presso Sant’Apollinare, attestata nel 1262, chiesa che sorgeva nei pressi del castello e che nel Cinquecento fu demolita per l’ampliamento della fortezza sveva; quella giovannita, di dimensioni modeste, ricordata dal 1269 e nel 1373 in vicinia castri; quella teutonica, fondata fra il 1237 e il 1238 e dotata subito di un patrimonio cospicuo, se nel gennaio 1238 il precettore regionale investì 350 once d’oro in case, terre e oliveti. Significativo l’epilogo: verso la fine del XIV secolo i Giovanniti trasferirono la sede principale nell’entroterra, verso Modugno e la via Minucia-Traiana, quando ormai i pellegrini si imbarcavano da Venezia e da Genova e il progetto di crociata era tramontato.

A Monopoli l’interesse restò a lungo marginale, ma agli inizi del Trecento i Giovanniti ottennero il monastero benedettino di Santo Stefano, raggiunto via mare, riconosciuto loro dal papa nel 1317 e trasformato da abbazia costiera in castello di controllo della costa, sede di precettoria capitolare e poi di baliaggio.

Brindisi, con Barletta, fu il centro maggiore. I Templari vi ebbero la domus presso San Giorgio de Templo, documentata nel 1244; gli Ospitalieri la chiesa di San Giovanni prope litus maris; i Teutonici, presenti già nel 1191 con un hospitalis Alamannorum, ne fecero la casa principale della Puglia. Nel 1215 la donazione federiciana della residenza dell’ammiraglio Margarito, con pertinenze che arrivavano sino al mare presso la porta maggiore del castello, ne rafforzò il ruolo. Secondo Maddalena Capiferro, Templari e Ospitalieri disposero a Brindisi di una propria darsena e di un proprio arsenale.

Taranto, infine, mostra il limite delle fonti: nessuna traccia medievale di Templari e Teutonici, e per i Giovanniti un insediamento certo solo nel XVI secolo, malgrado lo xenodochium menzionato nella bolla del 1113.

Una precisazione di metodo, a questo punto, è d’obbligo. Sui Templari la produzione divulgativa degli ultimi decenni ha costruito una vulgata che con la storia ha poco a che vedere: il Medioevo della Tradizione descritto da Eco, acritico e antifilologico, che legge ovunque lo stesso messaggio iniziatico.

Nulla di tutto ciò serve a comprendere i porti pugliesi. Serve invece la documentazione: le pergamene dei codici diplomatici, i registri della cancelleria angioina, gli inventari dell’Ordine. Ed è significativo che proprio le attribuzioni più suggestive – la casa templare di questo o di quel palazzo, la chiesa assegnata per tradizione ai cavalieri – siano quelle che il riscontro documentario, quando è stato condotto, ha smentito o lasciato prive di fondamento.

7.- Torniamo al filo cronologico.

Negli scali maggiori, dalla seconda metà del Duecento, il collegamento con l’Oriente è documentato con ben altra chiarezza.

Prima però un equivoco da sgombrare. Gli Ordini nacquero come corpi di cavalleria, a vocazione esclusivamente terrestre, e solo nel corso del XII secolo maturò l’esigenza di dotarsi di navi proprie; i Teutonici, nel Mediterraneo, non ne ebbero mai. Anche nel momento di massimo sviluppo, fra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, le flotte del Tempio e dell’Ospedale rimasero modeste: nel giudizio di Demurger, nel Duecento il Tempio possedeva poche imbarcazioni, quante l’Ospedale, ossia non molte.

La prima testimonianza di navi degli Ordini risale al dicembre 1187, quando furono catturate undici galere egiziane presso Tiro. Le tipologie impiegate erano tre: le galee, lunghe e strette, a vela e remi, essenzialmente militari; le navi tonde, mercantili, fra cui la cocca di origine nordica; gli uscieri, specializzati nel trasporto dei cavalli.

Anche l’organizzazione era essenziale. Nel Tempio il commendatore della Volta d’Acri, frate sergente, sovrintendeva al movimento delle imbarcazioni, proprie e noleggiate; dalla metà del Duecento, con prima attestazione nel 1255, compare il magister passagium, con sede a Marsiglia, incaricato del trasporto di uomini e merci dai porti europei a quelli mediorientali. Sul versante ospitaliero si registrano figure omologhe, e dopo il trasferimento a Cipro il ruolo dell’ammiraglio si consolidò.

Il rapporto con il fisco regio completa il quadro. Un documento del 1270 fissa lo ius exiturae in 20 once per ogni 100 salme di frumento e in 10 once per ogni 100 salme di orzo, fave o ceci; agli Ordini era richiesto anche lo ius ballistarum. Ma proprio l’esenzione da tali diritti fu il tratto distintivo della politica angioina: nel 1271 gli Ospitalieri di Barletta ricordavano al sovrano che l’immunità risaliva ai tempi di Federico II, e la Corona, pur fra le resistenze dei portolani, finì regolarmente per confermarla.

Ne discende una conseguenza operativa che il giurista marittimista riconosce subito: gli Ordini furono, in larga misura, noleggiatori. Nel 1272, a Barletta, i Giovanniti armarono la panzonis Desse de Iadara; i Templari impiegarono imbarcazioni di armatori di Zara, Traù e Bari; i Teutonici la navis Petri Bugari de Venetiis, vocata Sanctus Marcus. Erano paranze, vascelli e navi di armatori di entrambe le sponde dell’Adriatico, impiegati per trasportare derrate degli Ordini in esenzione di imposta.

La stessa pratica ricorre a Manfredonia nel 1303, con armatori di Barletta e di Vieste, e a Famagosta nel 1300, dove il procuratore del Tempio prese a nolo una nave completamente armata per 3.000 bisanti.

Accanto al trasporto c’erano attività propriamente portuali e produttive. Gli Ordini gestivano saline a Siponto, Salpi e Brindisi: nel 1275, su richiesta del priore di Barletta, il sovrano angioino autorizzava l’estrazione di 200 salme di sale a Siponto e di 50 a Brindisi, da trasferire a Barletta con piccole barche nel primo caso e via terra nel secondo; nel 1306 il Pactum Salinarum Apulie, che affidava ai Bardi le saline di Manfredonia, Salpi e Canne, imponeva di tenere conto degli indulti spettanti ai tre Ordini.

Il dettaglio logistico più interessante è però un altro. Nel 1277, autorizzando una spedizione giovannita, la Corona prescrisse che le derrate provenienti dalle masserie fossero raccolte a Barletta e di lì trasferite, con imbarcazioni piccole capaci di 100 salme per volta, nel porto di Manfredonia, dove era ancorata la nave in partenza per Acri. In termini moderni è una catena che combina raccolta nell’entroterra, stoccaggio, feederaggio costiero e imbarco sulla nave oceanica: la stessa articolazione funzionale che oggi chiameremmo hub and spoke.

Brindisi, dal canto suo, svolgeva soprattutto una funzione tecnica e strategica. Vi svernavano e vi si riparavano le navi: nel 1278 la nave ospitaliera Bonaventura, diretta ad Acri con legumi, formaggi, carne salata, vino, olio e animali vivi, vi sostò per lavori e ripartì in aprile reparatam et munitam. Nello stesso anno vi fu riparata la nave templare Santa Maria, destinata a trasportare ad Acri Ruggero di Sanseverino con trentacinque cavalli. E già nel 1274 Carlo I d’Angiò aveva coinvolto gli Ordini nella ricostruzione della torre-faro presso lo scoglio del Cavallo, poco a sud dell’imboccatura del porto, sul tratto di costa insidioso che fronteggia gli isolotti delle Pedagne, opera dichiaratamente utile domibus hospitalis Templi et Theotonicorum propter vassella eorum transfretancia ultra mare, chiedendo il loro parere sull’installazione del segnalatore.

Il cronista catalano Ramon Muntaner, scrivendo nel 1325 di anni anteriori alla caduta di Acri, ricordava che a Brindisi le navi svernavano e caricavano in primavera pellegrini, olio, vino e ogni sorta di granaglie, e definiva quel porto il migliore del mondo per il passaggio oltremare.

Non mancano le note stonate. Nel 1270 il magister della domus teutonica di Brindisi sequestrò nel porto navi mercantili veneziane, di Ravello, di Fermo e di Ancona, ne depredò i carichi e imprigionò i marinai nel castello regio; l’ordine di rilascio impartito da Carlo I d’Angiò ebbe scarso effetto. Il porto medievale era anche questo: uno spazio di conflitto, nel quale la giurisdizione regia doveva misurarsi con soggetti dotati di immunità.

I numeri danno la misura del fenomeno. Ricci censisce, per il periodo 1267-1303, quarantadue spedizioni documentate verso l’Oltremare: sedici templari, diciotto ospitaliere, otto teutoniche. Complessivamente 42.703 salme fra frumento e orzo, per due terzi frumento, pari a circa 13.665 tonnellate, ripartite per il 40 per cento circa fra i Templari, per il 36 fra i Giovanniti e per il 24 fra i Teutonici; a queste si aggiungono 2.031 salme di legumi, circa 650 tonnellate, oltre a vino, olio, carne salata, formaggio e centosedici fra cavalli, muli e ronzini. Poiché la salma angioina equivaleva a circa 320 chilogrammi, il singolo carico ricorrente di 1.000 salme corrisponde grosso modo a 320 tonnellate: non un traffico di massa, ma un flusso regolare, programmato e fiscalmente privilegiato.

Poi venne il 1291. Con la caduta di Acri e lo spostamento del centro operativo cristiano verso Cipro il sistema non scomparve di colpo. Ancora nel 1295 Carlo II d’Angiò concedeva a Jacques de Molay, maestro generale del Tempio, il diritto di prelevare ogni anno dalle masserie templari di Puglia 2.000 salme di frumento, 3.000 di orzo e 500 di legumi da inviare ad insulam Cipri vel ad Terram Sanctam, in esenzione dai diritti di uscita. Nel 1298 il maestro provinciale Rainaldo de Varena otteneva di spedire da Manfredonia a Cipro 1.000 salme di frumento e 50 di fave; nel 1299, sempre da Manfredonia, i Bardi facevano salpare un bastimento templare con grano destinato ai Templari e agli Ospitalieri dell’isola; nel 1313 è documentata la prima spedizione verso Rodi, ormai roccaforte giovannita, e nel 1316 i Teutonici ottenevano licenza di esportare grano da Manfredonia, Bari e Brindisi.

Nel frattempo, però, i destinatari erano cambiati. I Giovanniti avevano conquistato Rodi fra il 1306 e il 1310 e ne avevano fatto la propria base; il Tempio era stato soppresso al concilio di Vienne nel 1312, e Jacques de Molay, lo stesso maestro cui Carlo II aveva concesso il privilegio del 1295, finiva sul rogo a Parigi nel 1314. Il grano pugliese continuava a partire. L’Ordine che lo aveva chiesto non esisteva più.

La portualità pugliese era dunque inserita in una catena logistica che collegava le campagne dell’Italia meridionale con il Mediterraneo orientale.

8.- Nel basso Medioevo il peso di Barletta continuò a crescere.

La sua fortuna portuale dipendeva largamente dal rapporto con il Tavoliere. L’entroterra cerealicolo alimentava flussi di esportazione che attraversavano l’Adriatico e raggiungevano mercati molto più lontani. In età angioina, e poi aragonese, quel rapporto fra agricoltura e porto divenne sempre più stretto.

La documentazione mostra commerci con Venezia, Ragusa e gli altri centri della costa dalmata. Alla fine del Medioevo Barletta era ormai uno dei principali porti del Regno di Napoli per l’esportazione del grano pugliese.

I numeri di fine Quattrocento danno la misura della densità dei rapporti transadriatici. Nel registro della Dogana di Barletta del 1483-1484 sono documentati oltre cento mercanti ragusei, oltre ad altri operatori provenienti da Segna e da diverse località dalmate. Circolavano tessuti, fibre, cereali, pellami, vasellame e molto altro.

L’Adriatico medievale appare così meno come un confine e più come uno spazio economico comune.

9.- Se si osserva l’intera costa pugliese tra XI e XV secolo, emerge un modello che conserva qualche interesse anche per il presente.

Non esisteva un unico “porto della Puglia”. Esistevano porti diversi.

Brindisi guardava soprattutto al Levante e alle rotte militari e commerciali verso l’Oriente. Barletta intercettava le produzioni del Tavoliere. Trani combinava commercio marittimo, strutture urbane e produzione di regole giuridiche. Bari riuniva traffici, pellegrinaggi e relazioni transadriatiche. Otranto sfruttava la prossimità ai Balcani. Manfredonia, fondata nel XIII secolo, divenne il nuovo sbocco marittimo del settore garganico. Taranto collegava la Puglia al bacino ionico e alle rotte mediterranee.

Accanto ai grandi scali continuavano a operare porti minori, spesso destinati al cabotaggio o al commercio di produzioni locali.

La forza della portualità pugliese medievale derivava precisamente da questa pluralità.

La vicenda degli Ordini religioso-militari lo conferma con nettezza, perché mostra una specializzazione funzionale già matura: Manfredonia e Barletta operavano come punti di raccolta e stoccaggio delle derrate provenienti dalle masserie della Capitanata e come terminali di imbarco; Brindisi assolveva una funzione strategica e tecnica, con lo svernamento delle navi, i cantieri di riparazione, il transito degli ufficiali diretti in Terrasanta.

Fra i tre scali circolavano traffici di cabotaggio interno, con piccole imbarcazioni impiegate a trasferire i carichi da un porto all’altro. Non era un sistema nel senso giuridico odierno, ma era già una rete, con nodi che svolgevano funzioni diverse e complementari.

Le città competevano tra loro, certamente. Ma erano inserite nelle stesse rotte marittime, utilizzavano in parte gli stessi assi terrestri, servivano territori produttivi contigui e ospitavano comunità di mercanti che si spostavano da un porto all’altro.

È una storia che suggerisce cautela quando si pensa ai porti come realtà autosufficienti.

Il porto medievale pugliese viveva perché dietro di esso c’erano campagne che producevano grano, olio e vino; strade sulle quali circolavano uomini e merci; istituzioni capaci di disciplinare contratti e tributi; mercanti disposti ad assumere il rischio della navigazione; città sull’altra sponda dell’Adriatico con le quali mantenere rapporti stabili.

E viveva soprattutto perché il mare non era percepito come il margine estremo del territorio.

Era la strada che cominciava dove finiva la terra.

Prof. Ugo Patroni Griffi, Docente di Infrastrutture e Logistica sostenibile presso l’Università Aldo Moro di Bari e la Luiss Guido Carli di Roma.