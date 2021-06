ECSA ed ETF rinnovano il loro appello congiunto per la tempestiva vaccinazione dei marittimi

Scritto da Redazione Europa, News

Il 21 aprile 2021, le parti sociali europee riconosciute del settore del trasporto marittimo – ETF ed ECSA – hanno emesso una dichiarazione congiunta sul riconoscimento dei marittimi come lavoratori chiave che ribadisce i loro precedenti appelli per la pronta vaccinazione dei marittimi. La dichiarazione congiunta mira ad assistere gli Stati membri nella salvaguardia della salute e del benessere dei marittimi, anche attraverso l’accesso alla vaccinazione, affinché possano continuare a svolgere il loro lavoro fondamentale. Le catene di approvvigionamento marittime globali forniscono al mondo il 90% di tutto ciò che consumiamo, nonché attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale, medicinali e vaccinazioni tanto necessari per combattere il Covid-19.

L’ECSA e l’ETF desiderano attirare l’attenzione dei ministri dei trasporti sulla risoluzione dell’ILO (International Labour Organization) recentemente adottata sulla vaccinazione contro il COVID-19 per i marittimi, che riconosce l’importanza dei marittimi come lavoratori chiave e invita gli Stati a fornire ai marittimi l’accesso alla vaccinazione contro il COVID-19 alla prima occasione.

L’ECSA e l’ETF accolgono e sostengono gli sforzi di quegli Stati membri che hanno già avviato o sono pronti a iniziare la vaccinazione dei marittimi.

La vaccinazione di tutti i marittimi che lavorano a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità, è considerata dalle parti sociali europee il miglior approccio possibile per un’industria veramente globale.

Alcuni Stati membri hanno scelto questa strada; L’ECSA e l’ETF ne sono grati e invitano tutti gli Stati membri a seguire il loro esempio.

EN

ECSA and ETF renew their joint call for prompt seafarers’ vaccination.



On the 21st of April 2021, the recognized European social partners of the maritime transport sector – ETF and ECSA – issued a Joint Statement on the recognition of seafarers as key workers that reiterates their previous calls for seafarers’ prompt vaccination. The Joint Statement aims at assisting Member States in safeguarding the health and wellbeing of seafarers – including through access to vaccination – in order for them to continue performing their key work. Global seaborne supply chains supply the world with 90% of everything we consume as well as so much needed medical equipment, personal protective equipment, medicines and vaccinations to combat Covid-19.

ECSA and ETF would like to draw the attention of the Ministers of Transport to the recently adopted ILO Resolution on COVID-19 vaccination for seafarers which recognizes the importance of seafarers as key workers and calls upon States to provide seafarers with access to COVID-19 vaccination at the earliest opportunity.

ECSA and ETF welcome and support the efforts of those Member States that have already started or are ready to start vaccination of seafarers.

The vaccination of all seafarers who work on board a Member State flagged or managed vessel, regardless of their nationality, is considered by the European Social Partners the best possible approach for an industry that is truly global.

Some Member States have chosen this path; ECSA and ETF are grateful for that and call upon all Member States to follow their lead.