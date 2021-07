Campionato del Mondo Optimist 2021: L’Italia è Campione del Mondo di Team Race

Riva del Garda- La bandiera Italiana vola alta su Riva del Garda, a celebrare i campioni iridati di Team Racing Optimist che, ancora una volta, rispondono al nome di Team Italia.

Dopo due giorni di regate e oltre cento prove completate dai 48 team iscritti, a conquistare per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale è stata la squadra italiana composta da Quan Adriano Cardi, Alessandro Cirinei, Alex Demurtas, Lorenzo Ghirotti e Lisa Vucetti, che ha battuto in finale per 2-0 la squadra Tailandese, considerata tra le favorite alla vigilia del Campionato. Medaglia di bronzo per il Portogallo, che al turno precedente aveva eliminato Team USA.

Marcello Meringolo, coach della squadra italiana, ha commentato: “Che bellissima soddisfazione mettere il sigillo su questa manifestazione iridata: i ragazzi sono stati bravissimi e non hanno mai mollato, anche nei momenti di più evidente difficoltà. Riportare a casa il titolo dopo la vittoria ad Antigua nel 2019 è una soddisfazione ancora più grande. Non ci poteva essere miglior modo per onorare la memoria Norberto Foletti, che da poco ci ha lasciato e sarebbe stato così orgoglioso per questa vittoria”.

Piene di orgoglio anche le parole di Walter Cavallucci, nuovo Segretario Generale dell’Associazione Italiana Classe Optimist: “Grande risultato sportivo per la nostra squadra, ma ciò che mi preme mettere in risalto è anche la parte umana di questa vittoria: il team race è una disciplina in cui ogni componente della squadra deve saper mettere l’interesse del gruppo davanti al proprio risultato. Mentre altre team internazionali si allenano tutto l’anno con la stessa composizione per il Team Racing, noi abbiamo costituito la squadra partendo dai cinque ragazzi che erano stati selezionati per il Mondiale individuale. Sono stati bravissimi a trovare la loro sinergia in così breve tempo e a portare a casa un risultato tanto importante. Con AICO, abbiamo sempre investito sul Team Racing nel nostro Gruppo Agonistico Nazionale, e vogliamo continuare in questa direzione”.

Si conclude così la parentesi di Team Racing nel Campionato del Mondo Optimist 2021, che domani riprenderà le operazioni con il Mondiale individuale, dove a controllare il ranking dopo tre giorni di qualificazione è il Tailandese Weka Bhanuband, seguito dal Brasiliano Alex Di Francesco Kuhl e dall’Italiano Alex Demurtas.

Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con FIV, IODA, AICO, Riva del Garda Fierecongressi, North Lake Garda e Trentino.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate sono pubblicati sulle pagine social Optimist World Championship 2021 e sul microsito a questo link.

Foto: Matias Capizzano