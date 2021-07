Campionato del Mondo Optimist 2021: Una prova completata, Hackel ancora in controllo. Domani le finali

Riva del Garda- Una sola prova completata nel penultimo giorno di regate al Campionato del Mondo Optimist, ospitato sull’alto Garda dalla Fraglia Vela Riva. L’incombere di un fronte temporalesco e la conseguente instabilità del vento non hanno permesso al Comitato di Regata di dare il via a più di una prova, a fronte delle tre inizialmente previste per la giornata, completata con vento da Nord, una condizione inedita per i partecipanti che finora hanno completato tutte le regate del Mondiale individuale con Ora da Sud.

Con un massimo di tre regate da completare prima di scoprire il nome del nuovo campione iridato Optimist, la classifica è più aperta che mai. Anche oggi, a guidare il ranking è l’Americano Gil Hackel, ma cambia l’ordine dei velisti che attualmente gravitano in zona podio: il Tailandese Weka Bhanubandh, in evidenza sin dai primi giorni e leader della flotta gold all’inizio delle fasi finali, cede il passo al Brasiliano Alex Di Francesco Kuhl, vincitore della regata odierna e ora argento provvisorio. Recupera posizioni importanti l’Italiano Adriano Quan Cardi, che ora è quarto overall e primo tra gli Italiani. Chiude la top-five un altro Brasiliano, Lucas Cochi Kubelka De Freitas.

Importanti novità anche nel ranking femminile, dove l’Italiana Lisa Vucetti prende il controllo del ranking, lasciandosi alle spalle la Spagnola Marisa Alejandra Vicens. Scivola al terzo posto la Polacca Ewa Lewandowska, che fino ad oggi aveva stabilmente mantenuto la vetta della classifica.

Dopo otto giorni di regate, tra Mondiale individuale e Team Race, il Campionato del Mondo Optimist volgerà al termine domani. Si potranno completare fino a tre prove.

Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con FIV, IODA, AICO, Riva del Garda Fierecongressi, North Lake Garda e Trentino.

Al momento dell’invio del presente comunicato sono in fase di discussione alcune proteste che potrebbero apportare cambiamenti al ranking, pertanto i risultati sono da considerare provvisori.