J/70 Cup 2021 – Act 3: Record di iscrizioni all’evento di Malcesine, con 60 equipaggi già confermati in entry list

Malcesine- Dopo gli eventi di inizio stagione a Nettuno e Rimini, J/70 Italian Class si prepara a fare ritorno in una delle location più care a questo affermato monotipo: durante il weekend del 9-11 luglio, sarà proprio la Fraglia Vela Malcesine, già ospite in passato di importanti tappe nazionali e del Campionato Europeo 2019, ad accogliere gli equipaggi che al momento compongono un’entry list di quattordici nazioni.

La risposta dei partecipanti all’unica tappa gardesana prevista nel circuito 2021 della J/70 Cup è stata eccellente, con sessanta equipaggi che hanno già confermato la propria partecipazione, permettendo alla Classe J/70 di tornare a segnare numeri da record, dopo i pesanti rallentamenti subiti a seguito della pandemia.

“C’è tanta voglia di tornare in acqua a regatare e ciò lo dimostra il fatto che i numeri di J/70 Italian Class sono sempre andati in crescendo nel corso della stagione: siamo partiti da Nettuno, tra i primi ad inaugurare la stagione agonistica 2021, con trenta barche, per poi diventare subito quaranta a Rimini, nel mese di giugno. A luglio, complici anche gli allentamenti nelle restrizioni di viaggio e la location che da sempre riesce a richiamare equipaggi da tutta Europa, ci ritroviamo a Malcesine in sessanta sulla linea di partenza. Un’importante conferma per la Classe e per tutti gli armatori che, ancora una volta, si trovano a regatare in uno dei circuiti più competitivi e frequentati del panorama internazionale” ha commentato il Presidente di J/70 Italian Class, Mauro Roversi, protagonista con la sua J-Curve di importanti successi a bordo del J/70.

Il circuito organizzato da J/70 Italian Class è in effetti tra i più frequentati da equipaggi internazionali e ne è prova il fatto che, a Malcesine, saranno ben 15 le bandiere rappresentate sulla linea di partenza: Austria, Cipro, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Italia, Monaco, Olanda, Polonia, Russia, Svizzera, Svezia e anche due barche dagli Stati Uniti: una vera e propria “prova generale” per quegli equipaggi che, nel corso dell’estate, saranno impegnate nel Campionato Europeo e nel Campionato del Mondo in California.

Le regate di Malcesine prenderanno il via venerdì alle ore 13.00 e si potranno completare fino a 8 prove entro le ore 15.00 di domenica 11 luglio.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate saranno pubblicati sulle pagine social e sul sito di J/70 Italian Class a questo link.