Arriva Suzzi, il green Manager di Suzuki Marine che ha l’ambiente nel cuore

La crescente attenzione alle tematiche ambientali, ha spinto la divisione Marine di Suzuki Italia a ideare Suzzi: una mascotte per parlare di Green rivolta soprattutto ai giovani, i diportisti del futuro.

Suzuki Marine alza l’attenzione sulle tematiche Green, caratterizzando con una nuova mascotte tutte le proprie attività di comunicazione rivolte alla protezione dell’ambiente: nuove tecnologie e nuovi prodotti, ma anche iniziative aziendali volte a ridurre l’impronta dell’uomo sulla natura, avranno come testimonial il green Manager Suzzi.

Suzuki, pluripremiata in ambito marine per la tecnologia che caratterizza la propria gamma di motori fuoribordo – ben otto gli award attribuiti nel tempo alla casa giapponese dalla sola NMMA, la più autorevole associazione mondiale di operatori riferita al settore nautico – è un marchio sempre più focalizzato attorno a una mission: dotare i propri motori di soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale che scaturisce dall’uso delle imbarcazioni.

L’efficienza del Suzuki Lean Burn, che consente di ridurre drasticamente i consumi dei propri motori, e la geniale soluzione del Suzuki Micro-Plastic collector, il sistema che filtra l’acqua di mare, utilizzata per il raffreddamento dei fuoribordo, per raccogliere le microplastiche che vi sono disciolte, sono l’emblema di tale impegno.

Fra le numerose iniziative che sta portando avanti riguardo al Green, però, Suzuki si evidenzia anche per l’attenzione che riserva alle nuove generazioni: contribuire sensibilizzare i ragazzi di oggi affinché possano diventare felici e consapevoli appassionati diportisti di domani, rispettosi del mare e in generale dell’ambiente.

Per diffondere il messaggio di attenzione alla natura che l’Azienda porta avanti con la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, e con le attività quotidiane in cui sono impegnati i propri uomini, Suzuki ha intensificato la comunicazione sui social, dove i giovani meglio interagiscono e dove il brand è sempre più attivo.

Proprio sui social il green manager Suzzi accompagnerà tutte le attività di comunicazione aziendale legate ai temi green. Un personaggio che comunicherà, tramite le sue espressioni, in maniera simpatica e immediata il messaggio ambientale a una platea quanto più allargata ed eterogenea in termini di età.

Lo studio grafico della mascotte Suzuki è partito dalla fusione coordinata di alcuni elementi caratterizzanti i prodotti dell’Azienda con gli elementi del Brand: la calandra del fuoribordo si trasforma in un robottino che contiene in sé tutte le caratteristiche Green dei prodotti Suzuki e le attività legate alla tutela dell’ambiente che l’Azienda stessa svolge.

Sul petto di Suzzi il brand è ben visibile nel logo, esaltato nella scelta del suo posizionamento, su un “botton up”, e dall’estetica, che strizza l’occhio al dress code dei più acclamati supereroi oggi in voga. Il suo concept è stato sviluppato anche in previsione di una sua declinazione futura, che attraverso una compositing animation, lo possa vedere staccarsi dal petto del robottino per diventare un vero e proprio scudo Suzuki a protezione dell’ambiente. La foglia sulla sua testa è nelle fattezze il graffio grafico del Suzuki Lean Burn, che riporta nel colore il pantone del Suzuki Clean Ocean Project, che racchiude metaforicamente tutte le attività green che l’Azienda svolge.

A latere saranno sviluppate una serie di emozioni base del Green Manager Suzuki, stile emoji, in quanto il suo utilizzo sarà quello dello sticker nelle piattaforme social network o di messaggeria istantanea.