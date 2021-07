Trofeo Optimist Italia A Bari il podio è tutto della Fraglia Vela Riva

Riva del Garda- E’ un podio che porta interamente i colori della Fraglia Vela Riva, quello che emerge dalla terza tappa del circuito Optimist Italia, evento ospitato nel weekend scorso a Bari, grazie all’eccellente organizzazione del CV Bari.

Dopo tre giorni di regate e sei prove completate, in condizioni estremamente diverse che hanno oscillato dalla brezza leggerissima del primo giorno allo Scirocco fino a quindici nodi di domenica, ad imporsi come vincitore su una flotta di oltre duecento atleti è stato Alex Demurtas, atleta della Fraglia Vela Riva che non più di un paio di settimane fa aveva centrato il bronzo alla manifestazione iridata di questa affermata classe per giovanissimi.

A salire sul podio con Alex, sono stati i suoi compagni di squadra Giovanni Bedoni, medaglia d’argento, e Lorenzo Ghirotti, bronzo.

Ma i successi della Fraglia Vela Riva non terminano qui, sono infatti ben cinque gli atleti che hanno concluso la manifestazione in top-ten: Mattia Di Lorenzo è arrivato sesto, Victoria Demurtas nona overall e vincitrice del ranking femminile.

La Fraglia Vela Riva sale sul podio anche nella Divisione B, riservata agli atleti più giovani della categoria “Cadetti”, con Andrea Demurtas, classe 2011, secondo overall alle spalle di Cristian Castellan (CV Muggia) e davanti a Pietro Lucchesi (Tognazzi Marine Village).

Mauro Berteotti, allenatore della squadra Fraglia Vela Riva, ha commentato: “Sono molto felice del risultato portato a casa da tutti i ragazzi, soprattutto perché è frutto di un grandissimo lavoro di concentrazione, dove hanno dovuto gestire le regate in condizioni diametralmente diverse, dalla brezza sotto i 5 nodi allo Scirocco teso. Le mie congratulazioni vanno a tutta la squadra, sia agli atleti con più esperienza, che a Bari si sono fatti valere, che a quelli più giovani, che regata dopo regata si stanno facendo le ossa. Un ringraziamento poi al CV Bari per la bellissima ospitalità e al Team Leader Mirko Bedoni per tutto il supporto dato alla squadra”.