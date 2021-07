JET SKI WORLD SERIES: SFUMA IL SOGNO EUROPEO PER CADEI MA IL CAMPIONATO DEL MONDO È ANCORA APERTO. PROSSIME TAPPE USA AD OTTOBRE E THAILANDIA A GENNAIO

Cadei quinto alle Euro Finals in Polonia: problemi alla moto per il pluricampione orobico, oggi in testa al Campionato italiano categoria Endurance F1.



Bergamo– Sfuma il sogno europeo per Michele Cadei, il pluricampione nazionale e internazionale di moto d’acqua, che nel primo Round del Jet Ski World Series – una delle tre competizioni che decretano il Campione della Tripla Corona del Mondo – ha ottenuto il quinto posto.



Oltre 400 i piloti provenienti da tutto il mondo che hanno gareggiato dal 21 al 25 luglio a Ostrow Warcki, in Polonia nelle 20 categorie selezionate.

Tre le gare previste per la Pro-Am Endurance Open in cui ha corso il bergamasco Cadei: un percorso durissimo – differente rispetto alle altre competizioni – di 35 minuti + 1 giro. Nelle tre manches disputate, Cadei si è classificato con un complessivo quinto posto finale.



“Purtroppo la tipologia di percorso mi ha penalizzato fin da subito: un tratto da 15 km, con boe lontanissime adatto a mezzi con velocità medie e soprattutto dai consumi ridotti. Avevamo lavorato a lungo sulla potenza della mia Yamaha, preparata per oltre 450 cv: un mezzo grintoso e potente che in velocità non ha rivali. Purtroppo siamo però stati informati sulla tipologia del percorso un paio d’ore prima della gara e le condizioni del lago, piatto e senza un filo di vento, non hanno aiutato. Una gara in cui contavano meno la tecnica e la velocità rispetto ai consumi della moto.

Sono comunque soddisfatto del risultato e felice che abbia vinto Nicolas Chamand, amico e già mio compagno di squadra in diverse competizioni” racconta Michele Cadei che – dalla stagione 2021 – corre in sella ad una Yamaha FX 1800 Turbo da oltre 350cv in livrea total black con inserti blu. Sempre presente – anche in Polonia – la scritta “Berghem mola mia” sul profilo della moto.



I giochi sono comunque aperti: nonostante il quinto posto, che non gli è valso il titolo di Campione d’Europa, Cadei può lottare per vincere il titolo di Campione della Tripla Corona. Quella in Polonia infatti è la prima delle tre competizioni della World Series. Il round 2 si terrà negli USA dal 6 al 10 ottobre 2021 (decretando anche il Campione degli Stati Uniti) mentre il terzo round – valido per la vittoria del titolo di campione asiatico – si terrà a gennaio, dal 12 al 16, in Thailandia. La sommatoria dei punti coronerà il Campione mondiale.



“Sarà una sfida tutta in salita ma la voglia di vincere la Tripla corona è grande. L’importante ora è portare a casa il Campionato italiano. Sono già al lavoro per prepararmi all’ultima tappa di Anzio: la classifica è a mio favore ma gli altri piloti sono molto agguerriti. Sarà sicuramente una bella sfida ma l’obiettivo del settimo titolo italiano è alla mia portata e non voglio lasciarmelo sfuggire” conclude Cadei.

Il pilota di Cenate Sotto infatti, guida la classifica nella categoria Endurance F1. Dopo la pausa estiva, il campionato si chiuderà nel weekend dal 17 al 19 settembre ad Anzio.



Per informazioni sul JET SKI WORLD SERIES: https://jetski-worldseries.com/