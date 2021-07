LA SQUADRA OPTIMIST DEL CV BARI AL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI CLUB

Conto alla rovescia per la squadra del Circolo della Vela Bari arrivata a Mandello del Lario (Lecco), sulla sponda orientale del Lago Lario, per il campionato italiano a squadre di club. Sedici squadre provenienti da tutta l’Italia si scontreranno in match serratissimi composti da quattro barche contro quattro con il formato del girone all’italiana. I migliori passeranno il turno e andranno in semifinale e quindi in finale per conquistare l’ambito titolo Italiano.



Sulla linea di partenza per il Circolo della Vela Bari ci saranno Elettra Muciaccia e Ludovica Montinari, reduci dal quarto e quinto posto in classifica femminile nella terza tappa del Trofeo Optimist Italia Joy Of Movingn disputato a Bari lo scorso fine settimana, insieme al giovane Francesco Carrieri, che nello stesso trofeo ha conquistato il quinto posto assoluto Con loro in trasferta ci saranno anche Alessandra Coco e Marina Mazzeo che fa parte della squadra e che entrerà in regata in caso di necessità.



Organizzato dalla LNI Mandello, l’italiano a squadre è una delle competizioni giovanili più prestigiose tra le regate nazionali delle classi giovanili. Le regate inizieranno venerdì 30 luglio e si concluderanno domenica 1 agosto.



Verranno premiate le prime tre squadre classificate. Il titolo di Campione Italiano a Squadre di Club sarà assegnato alla prima squadra classificata, che riceverà anche la Coppa AICO a Squadre. Alla quarta classificata andrà invece il Trofeo Pisoni, che il CV Bari ha vinto nel 2018 e nel 2019. E infine è previsto anche il Trofeo Flavio Marendon destinato alla squadra quinta classificata. Sarà possibile seguire l’andamento della regata sui canali social della LNI Mandello del Lario.