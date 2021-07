Campionato Mondiale Master 470 “Master Cup 470” 2021, dal 3 al 7 agosto le regate sul lago di Bracciano

470 master cup 2021 , mancano pochi giorni al via del campionato mondiale al lago di Bracciano

Tutto pronto al circolo Amici Velici Vigna di valle per l’edizione 2021 del mondiale “Master Cup 2021” in partenza il prossimo 3 Agosto.

Attesi gli equipaggi che dal primo giorno si sfideranno sulle acque del Lago di Bracciano per l’attesa manifestazione internazionale che vedrà regatare 45 equipaggi provenienti da 12 paesi.

Dichiarazione Vincenzo Losito Presidente categoria 470 Italia

“Abbiamo avuto una adesione molto positiva considerando il difficile periodo pandemico, saranno 45 gli equipaggi provenienti da 12 nazione un risultato importante al di la delle aspettative, il numero di partecipanti è superiore alle aspettative viste le difficolta nei viaggi internazionali” ha dichiarato Vincenzo Losito presidente Italiano della categoria 470 “avremo quattro giornate di regata con un’unica partenza, per la prima volta in assoluto si avrà una unica classifica OVERALL, verranno premiati i primi 3 in assoluto delle quattro categorie oltre ai singoli podi per ciascuna di esse come previsto dal regolamento.”

Tra gli iscritti il due volte campione del mondo dall’Olanda e molti equipaggi che hanno partecipato nelle scorse edizioni delle olimpiadi .

La manifestazione prenderà il via il 3 Agosto con la practice race dalle 13.00 che anticiperà la cerimonia di apertura del campionato che si svolgerà alle 19.00 ad Anguillara Sabazia con il patrocinio del Comune e la presenza delle autorità locali.

Dal quattro agosto le derive saranno in acqua per le regate ufficiali delle quattro categorie fino al 7 agosto con la cerimonia di premiazione.