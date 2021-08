A Tokyo 2020 è il Golden Sunday. Paltrinieri 4° nei 1500 sl

Il “Golden Sunday” di Tokyo 2020 prevede 25 eventi medaglia. Ecco i risultati degli azzurri:

NUOTO: All’Aquatics Centre di Tokyo va in scena l’ultima giornata del programma del nuoto in vasca. Lorenzo Zazzeri chiude la finale dei 50 sl al 7° posto (21”78). Gregorio Paltrinieri (foto Pagliaricci GMT Sport) è quarto nei 1500 sl in 14:45:01 a +5.36 dal nuovo campione olimpico, lo statunitense Robert Finke. La staffetta 4×100 misti femminile composta da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena di Liddo e Federica Pellegrini è sesta in 3:56.68.

VELA: Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, nella disciplina del catamarano misto foiling Nacra 17, hanno concluso la serie di 12 prove di qualifica confermandosi sempre in testa. Oggi le tre prove conclusiva li hanno visti ancora grandi protagonisti (2-1-2), tanto da ipotecare la medaglia olimpica: in classfica hanno infatti 12 punti di vantaggio sugli inglesi John Gimson e Anna Burnett, e ben 24 sui terzi, i tedeschi Paul Kohloff e Alica Stuhlemmer. Nella Medal race dei Laser Radial Silvia Zennaro, che andava in cerca di una rimonta per il podio, è stata squalificata per falsa partenza terminando i Giochi al settimo posto overall.

Restano in corsa per l’accesso alla Medal Race del 470 l’equipaggio maschile Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (14-3) attualmente settimini mentre Elena Berta e Bianca Caruso (14-16) sono tredicesime.

foto di Luca Pagliaricci / GMT Sport