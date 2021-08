Quartetto di bronzo! La staffetta 4×100 misti è 3/a, 25° podio Italia Team

La staffetta 4×100 misti maschile è medaglia di bronzo a Tokyo 2020. Nell’ultima gara degli azzurri all’Aquatics Centre in questa edizione dei Giochi, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso in terza posizione (3:29.17) alle spalle degli Stati Uniti, autori del nuovo record del mondo in 3:26.78, e della Gran Bretagna che fissa il nuovo record europeo in 3:27.51 (foto Pagliaricci GMT Sport). I nuotatori azzurri sono stati premiati dal Presidente del CONI e membro CIO, Giovanni Malagò.

Il nuoto in vasca italiano saluta Tokyo con 6 medaglie complessive (2 argenti e 4 bronzi). Per l’Italia Team, si tratta, invece, della 25esima medaglia in questa edizione dei Giochi.